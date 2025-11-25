Snow Man¡È¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÎÉ¤¹¤®¤ÆÆÃÃí¡É¥Ñ¥ó¥ÀÃå¤°¤ë¤ß»Ñ¤Ç¡Öanan¡×É½»æ¹ßÎ× ÁÏ´©55¼þÇ¯¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¾þ¤ë
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/25¡ÛSnow Man¤¬¡¢12·î3ÆüÈ¯Çä¤Î¡Öanan¡×2474¹æ¤Ë¡¢°ìÅÙ¸Â¤ê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë´ë²è¤È¤·¤Æ¥Ñ¥ó¥À»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£ÁÏ´©55¼þÇ¯µÇ°¤Î¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤È¤Ê¤ëÉ½»æ¤ò¾þ¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛSnow Man¡È´¨ÃÈº¹·ã¤·¤á¡Éµ¬³Ê³°¤Î¥¹¥¿¥¤¥ëºÝÎ©¤Ä¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¹¡¼¥Ä»Ñ
2025Ç¯ÅÙ¤ò¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥¤¥ä¡¼¤È¤·¤Æ¡¢½Ü¤Î¥È¥ì¥ó¥É¡¢¥¹¥¿¡¼¤È¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤È¤â¤Ë1Ç¯¤ò¶î¤±È´¤±¤Æ¤¤¿¡Öanan¡×¡£¤½¤Î¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤È¤â¤¤¤¦¤Ù¤ÁÏ´©55¼þÇ¯µÇ°¹æ¤ÎÉ½»æ¤Ë¤Ï¡¢2025Ç¯¸½ºßÌ¾¼Â¤È¤â¤Ë»þÂå¤òÂåÉ½¤¹¤ëºÇ¶¯¥¢¥¤¥É¥ë¡¢Snow Man¤¬ÅÐ¾ì¡£µÇ°¹æ¤ËºÝ¤·¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼9¿ÍÁ´°÷¤¬Æ±»ï¤Î¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¡Èanan¥Ñ¥ó¥À¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¹ßÎ×¤¹¤ë¡£
µ¬³Ê³°¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸Ø¤ëSnow Man¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢Ãå¤°¤ë¤ß¥Ñ¥ó¥À¤òÆÃÃíÀ©ºî¡£9¿Í¤¬¡¢¡ÈºÇ¶¯¥¢¥¤¥É¥ë¥¥é¥¥é¥ª¡¼¥é¡É¤ò¤Þ¤È¤Ã¤Æ²Ä°¦¤é¤·¤µ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ëÃå¤³¤Ê¤·¤òÈäÏª¡£¥Ñ¥ó¥À¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤Æ²Ä°¦¤¯¡¢»þ¤Ë¥¯¡¼¥ë¤Ë¡Ä¥®¥ã¥Ã¥×¤¬²á¤®¤ë¡È¤ï¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¡É³Ú¤·¤¤¥«¥ª¥¹¤Ê»£±Æ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¡È¥Ñ¥ó¥À¤È¤·¤Æ¡É¼«¤é¤ËÌ¾Á°¤òÉÕ¤±¤¿¤ê¡¢¥Ñ¥ó¥À¤È¤·¤Æ¤ÎÌ´¤ò¸ì¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡Öanan¡×¥Ñ¥ó¥À¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤â¸«¤É¤³¤í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ñ¥ó¥À¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥¯¡¼¥ë¤Ê¤Î¤Ë²Ä°¦¤¤¡¢Snow Man¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡È´¨ÃÈº¹·ã¤·¤á¡É¤Ê¥®¥ã¥Ã¥×¤¬ËþºÜ¡£°ìÊý¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¹¡¼¥Ä¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢°ÇÌë¤òÀÚ¤êÎö¤¯¤è¤¦¤ÊÀª¤¤¤ÇÆÍ¤¿Ê¤à»Ñ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¡£Snow Man¤Î¥â¡¼¥É¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤µÁ´³«¤Ê°µ´¬¤Î¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
´äËÜ¾È¡Öanan AWARD¤Î¼ø¾Þ¼°¤Ï´ò¤·¤µ¤È¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¿¼ß·Ã¤ºÈ¡Öanan¤µ¤ó¤È¤Î¤´±ï¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢ËÍ¤é¤â55¼þÇ¯¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡ª¡×
°¤ÉôÎ¼Ê¿¡Öanan¤µ¤ó¤ÏSnow Man¤ËÄ©Àï¤ò¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë»¨»ï¤Ç¤¹¡×
ÅÏÊÕæÆÂÀ¡Ö°ìÈÖºÇ½é¤Ë½Ð¤¿anan¤µ¤ó¤ò¸«ÊÖ¤¹¤È¡¢¤À¤¤¤Ö½é¡¹¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¸þ°æ¹¯Æó¡Ö¡È¥Õ¥¡¥ó¤ÎÎÙ¿ÍSnow Man¡É¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤â´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
µÜ´ÜÎÃÂÀ¡Ö5¼þÇ¯¤ÎËÍ¤é¤È55¼þÇ¯¤Îanan¤µ¤ó¡£±ï¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡ª¡×
¥é¥¦¡¼¥ë¡Ö½é¤Îanan¥½¥í»£±Æ¤Ç¡¢»£±Æ¤Î³Ú¤·¤µ¤ËÌÜ³Ð¤á¤Þ¤·¤¿¡×
º´µ×´ÖÂç²ð¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¤µ¤òÉ½¸½¤Ç¤¤ëanan¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤»¨»ï¤Ç¤¹¡×
ÌÜ¹õÏ¡¡Öanan½éÉ½»æ¤Ï¡¢¾¡Éé¤Ë¹Ô¤¯¤Ä¤â¤ê¤ÇÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡×
1970Ç¯¤ËÁÏ´©¤·¡¢º£Ç¯55¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿anan¤Ï¡¢½µ´©»ï¤È¤·¤ÆÇ¯´ÖÌó50ËÜ¤ÎÆÃ½¸¤ÎÃæ¡¢½Ü¤Î¥¹¥¿¡¼¤ÎÊý¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡£¡Ö»þÂå¤È¥È¥ì¥ó¥É¤Î½Ü¤òÉ½¤¹´é¡×¤È¤·¤ÆÍÍ¡¹¤Ê¥¹¥¿¡¼¤ÎÊý¡¹¤ËÉ½»æ¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëµÇ°¹æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢ÄÌ´¬1000¹æ¤Ç¾®Àôº£Æü»Ò¤µ¤ó¡¢ÁÏ´©30¼þÇ¯µÇ°ÆÃÊÌ¹æ¤Ç¤ÏÌÚÂ¼ÂóºÈ¤µ¤ó¡¢ÄÌ´¬2000¹æ¤Ç¤ÏÍò¤Î³§¤µ¤ó¡¢ÁÏ´©50¼þÇ¯µÇ°ÆÃÊÌ¹æ¤Ç¤ÏKing ¡õ Prince¤Î³§¤µ¤ó¤È¡¢¾ï¤Ë»þÂå¤Î¾ÝÄ§¤È¤Ê¤ëÊý¡¹¤Ë¤´½Ð±é¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æº£²ó¡¢55¼þÇ¯µÇ°¹æ¤Ï¡¢Snow Man¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¡¢É½»æ¤Ø¤Î¤´ÅÐ¾ì¤ò¤ª´ê¤¤¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤Ë¥Ü¡¼¥À¥ì¥¹¤Ê¡Èº£¡É¤È¤¤¤¦»þÂå¤ÎÃæ¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·Â³¤±¡¢¾ï¤Ë¿·¤·¤¤À¤³¦¤òÀÚ¤êÂó¤¡¢¥¨¥ó¥¿¥á³¦¤Î¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ³ÆÊýÌÌ¤Ç³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëSnow Man¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¡¢anan55¼þÇ¯µÇ°¹æ¤Ë¤´ÅÐ¾ì¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤³¤È¡¢É½»æ¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤³¤È¡¢ÊÔ½¸Éô¤È¤·¤Æ¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
2018Ç¯¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢»þÂå¤Ë¡¢»ïÌÌ¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ½éÅÐ¾ì¡£2019Ç¯¤ÎÆ±»ï2157¹æ¡ÖNEXT¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥·¥ç¥ó2019 ¿·¤·¤¤ºÍÇ½¤Î¿¤Ð¤·Êý¡£¡×¤Ç¡È¼¡Âå¤ÎºÍÇ½¡É¤È¤·¤Æ½éÉ½»æ¤ËÅÐ¾ì¡£ÉÊÀÚ¤ìÂ³½Ð¤·½ÅÈÇ¤òµÏ¿¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤Ï¼ç±é±Ç²è¸ø³«¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÎÃæ¤ÇÃ»´ü½¸ÃæÏ¢ºÜ¤È¤·¤Æ9¿Í¤¬9½µÏ¢Â³¡¢Ëè½µÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¥½¥íÉ½»æ¤È¤·¤Æ¤ÎÅÐ¾ì¤Ï ¡Èanan»Ë¾å½é¤ÎÈ¯ÇäÁ°½ÅÈÇ¡É¤È¤¤¤¦Îò»ËÅª²÷µó¤ò¿ë¤²¤¿ÅÏÊÕæÆÂÀ¤Î½é¥½¥íÉ½»æ¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤ò¥Õ¥ë¤Ë³è¤«¤·É½»æ¤ËÅÐ¾ì¡£É½»æÅÐ¾ì¤ÎÅÙ¤Ë¡¢¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¡¢»¨»ï¤òµá¤á¤ÆÆÉ¼Ô¤¬¥Í¥Ã¥È½ñÅ¹¡¢¥ê¥¢¥ë½ñÅ¹¤Ë»¦Åþ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÀäÂç¤Ê¤ë¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡£¥°¥ë¡¼¥×Á´°÷¤Ç¤Î¡Öanan¡×É½»æ¤Ï¡¢¤³¤ÎµÇ°¹æ¤Ç¤Û¤Ü2Ç¯¤Ö¤ê¡¢12²óÌÜ¤ÎÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
