演歌歌手の杜このみさん（36）が2025年11月18日、自身のインスタグラムを更新。ロックテイストな「今日の私服」を披露した。杜さんは大相撲・郄安（35）の妻としても知られる。

「20年前にも大好きだったブランド」

杜さんは「今日の私服」とし、「スタッフさんから、お着物もだけど このみちゃんの私服いつもインスタで見るの楽しみにしてるーと嬉しいお言葉を頂いた」といい、私服コーデの全身ショット3枚を投稿した。

杜さんは「20年前にも大好きだったブランドを またこうして着られるなんて...」ということで、全身、ファッションブランド「HYSTERIC GLAMOUR」（ヒステリックグラマー）を合わせたロックテイストな私服を披露。「やはり、好きな物はいくつになっても好きですよね」、「長く大切に着たい宝物です」とつづっていた。

インスタグラムに投稿された写真では、黒いトップスに、ネイビーのジャケットを合わせ、デニムの膝上ミニスカートを着用。厚底のブーツに柄が大きく入ったロングソックスを合わせている。2枚目の写真では、大きめのサングラスをかけたショットも披露している。

この投稿には、「私服可愛い〜」「可愛すぎるよ〜」「私服もオシャレです」「カッコ 可愛い」「可愛くて似合いすぎて凄い！」「コーデ良くにあって素敵」といったコメントが寄せられていた。