±ü¹Ô95mm¤Î¥¹¥ê¥àÀß·× ÃÖ¤¾ì½ê¼«Í³¤ÎÂ¿µ¡Ç½¥ß¥Ë¥³¥ó¥Ý Åì¼Ç¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡ÖAX-WSS60¡×
¡¡Åì¼Ç¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î»Ò²ñ¼Ò¡¢Åì¼Ç¥¨¥ë¥¤¡¼¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï11·î²¼½Ü¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖAUREX¡Ê¥ª¡¼¥ì¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡×¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¡¢¥¹¥ê¥à·¿¥µ¥¦¥ó¥É¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖAX-WSS60¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥«¥é¡¼¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¤Î2¿§¤Ç¡¢²Á³Ê¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¡£
¡¡¿·À½ÉÊ¤Ï¡¢¾Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òµá¤á¤ë¥â¥À¥ó¤Ê¥ê¥Ó¥ó¥°¤ä½ñºØ¤Ë¤âµ¤·Ú¤ËÃÖ¤±¤ë¡¢±ü¹Ô95mm¤Î½Ä·¿¥¹¥ê¥àÀß·×¤¬ÆÃÄ§¤Î¥ß¥Ë¥³¥ó¥Ý¡£1970Ç¯Âå¤Ë²»³Ú¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç°¦¤µ¤ì¤¿AUREX¤ÎÌ¾¤ò´§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢²£400¡ß±ü¹Ô95¡ß¹â¤µ195mm¡£
¡¡¼ÂÍÑºÇÂç½ÐÎÏ20W¡Ê10W+10W¡Ë¤ÎÂç¸ý·Â¥³¡¼¥ó·¿¥Õ¥ë¥ì¥ó¥¸¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤È¥Ð¥¹¥ì¥Õ¥À¥¯¥È¤òÅëºÜ¤·¡¢¹â²»°è¤«¤éÄã²»°è¤Þ¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹ÎÉ¤¯ºÆ¸½¡£¥¹¥ê¥à¥Ü¥Ç¥£¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Á³¤ÇË¤«¤Ê²»¼Á¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºÆÀ¸²»¸»¤Ï¡¢CD¡¢Bluetooth¡¢USB¡¢³°ÉôÆþÎÏ¡¢FM¥é¥¸¥ª¤Ê¤ÉÉý¹¤¯ÂÐ±þ¡£CD¤äFM¥é¥¸¥ª¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òUSB¥á¥â¥ê¤ËÏ¿²»¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤À¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢»þ¹ïÉ½¼¨¡¢¥¹¥ê¡¼¥×¥¿¥¤¥Þ¡¼¡¢ÌÜ³Ð¤Þ¤·µ¡Ç½¤Ê¤É¡¢Æü¾ï»È¤¤¤ËÊØÍø¤Êµ¡Ç½¤âÈ÷¤¨¡¢²»¼Á¤òÄ´À°¤Ç¤¤ë¡Ö²»¼Á¥Ü¥¿¥ó¡×¤òÅëºÜ¤·¤¿ÀìÍÑ¤Î¥ê¥â¥³¥ó¤âÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
¡ü¥¹¥ê¥à¤Ç¤â²»¼Á¤òÄÉµá ºÆÀ¸²»¸»¤âÉý¹¤¤ ÌÜ³Ð¤Þ¤·¤Ê¤ÉÊØÍø¤Êµ¡Ç½¤âÅëºÜ
¡¡¿·À½ÉÊ¤Ï¡¢¾Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òµá¤á¤ë¥â¥À¥ó¤Ê¥ê¥Ó¥ó¥°¤ä½ñºØ¤Ë¤âµ¤·Ú¤ËÃÖ¤±¤ë¡¢±ü¹Ô95mm¤Î½Ä·¿¥¹¥ê¥àÀß·×¤¬ÆÃÄ§¤Î¥ß¥Ë¥³¥ó¥Ý¡£1970Ç¯Âå¤Ë²»³Ú¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç°¦¤µ¤ì¤¿AUREX¤ÎÌ¾¤ò´§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢²£400¡ß±ü¹Ô95¡ß¹â¤µ195mm¡£
¡¡ºÆÀ¸²»¸»¤Ï¡¢CD¡¢Bluetooth¡¢USB¡¢³°ÉôÆþÎÏ¡¢FM¥é¥¸¥ª¤Ê¤ÉÉý¹¤¯ÂÐ±þ¡£CD¤äFM¥é¥¸¥ª¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òUSB¥á¥â¥ê¤ËÏ¿²»¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤À¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢»þ¹ïÉ½¼¨¡¢¥¹¥ê¡¼¥×¥¿¥¤¥Þ¡¼¡¢ÌÜ³Ð¤Þ¤·µ¡Ç½¤Ê¤É¡¢Æü¾ï»È¤¤¤ËÊØÍø¤Êµ¡Ç½¤âÈ÷¤¨¡¢²»¼Á¤òÄ´À°¤Ç¤¤ë¡Ö²»¼Á¥Ü¥¿¥ó¡×¤òÅëºÜ¤·¤¿ÀìÍÑ¤Î¥ê¥â¥³¥ó¤âÉÕÂ°¤¹¤ë¡£