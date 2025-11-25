¡Ú´ßËÜ²ÃÀ¤»Ò¡¡²æ¤¬Æ»24¡Û¡Ö¾æ¤Á¤ã¤ó¡×¤Ø¤Î¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¡¡À¤³¦²¦¼Ô¤È²ÈÂ²¤°¤ë¤ß¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤
¡¡ÌÖËìÇíÎ¥¤È¤¤¤¦´ãÉÂ¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤â55ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¤â¸½Ìò¤Î¥×¥í¥Ü¥¯¥µ¡¼¤Ç¡¢¡ÖÏ²Â®¤Î¥¸¥ç¡¼¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ë¸µWBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ÎÃ¤µÈ¾æ°ìÏº¤µ¤ó¤È¤Ï²ÈÂ²¤°¤ë¤ß¤Î¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»ä¤ÎÊý¤¬Âç¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤ê¡¢2004Ç¯5·î¤Ë¡Ö°ìÅÓ¡×¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤È¤¤¤¦Ã¤µÈ¤µ¤ó¤Ë°¸¤Æ¤¿¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¤Î¤è¤¦¤ÊËÜ¤Þ¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Û¤É¡£¿Æ¤·¤ß¤ò¹þ¤á¤Æ¡Ö¾æ¤Á¤ã¤ó¡×¤È½ñ¤«¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ²È¤Ç¥´¥í¥´¥í¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤Ç¤·¤¿¡£¾æ¤Á¤ã¤ó¤òÃË¼ê¤Ò¤È¤Ä¤Ç°é¤Æ¤¿Éã¡¦·©Æó¡Ê¤¯¤á¤¸¡Ë¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥¸¥ã¥Þ»Ñ¤¬°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÉã¤ÈÂ©»Ò¤Îå«¤òÉÁ¤¤¤¿ÆâÍÆ¤Ç¡¢¤°¤Ã¤È°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÈÖÁÈ¤Ï1994Ç¯12·î4Æü¤ËÌ¾¸Å²°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Ìô»Õ»ûÊÝ±É¤µ¤ó¤È¤Î²¦ºÂÅý°ìÀï¤òÁ°¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£ÆüËÜÃæ¤¬ÃíÌÜ¤·¤¿Âç°ìÈÖ¤Ë¤Ï·ãÆ®¤ÎËö¡¢È½Äê¤ÇÇÔ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾æ¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤«¤é»î¹ç¤ò´ÑÀï¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤Ä¤Æ¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤ª²ñ¤¤¤¹¤ëµ¡²ñ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ»¨»ï¤ÇÂÐÃÌ¤·¤¿¤¤¤È¿½¤·¹þ¤ó¤Ç¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¤Ê¤ó¤È²÷¤¯¼õ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢Âçºå¤Þ¤ÇÈô¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡99Ç¯1·î¤Ë52ºÐ¤Î¼ã¤µ¤Ç¤ªÉã¤µ¤ó¤Î·©Æó¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤é¤ì¤¿Ä¾¸å¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤·¤¿¡£20Ê¬¤Û¤ÉÃÙ¤ì¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¾æ¤Á¤ã¤ó¤ÏºâÉÛ¤ÎÃæ¤«¤éË´¤Éã¤Î±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤Æ¸«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¥Ü¥í¥Ü¥í¤ÈÎÞ¤ò¤³¤Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Éã¤È»Ò¤Îå«¡¢À¸¤¤Î©¤Á¡Ä¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤Þ¤¹¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤«¤éÆü¤òÃÖ¤«¤º¤·¤Æ¾æ¤Á¤ã¤ó¤Î²ÈÂ²¤È¤â¸òÎ®¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½ñ¤²¼¤í¤·¥¨¥Ã¥»¡¼¤Ï¡ÖÃ¤µÈ¾æ°ìÏº¤È´ßËÜ²ÃÀ¤»Ò¡¡¿¼Ìë¤ÎÄ¹ÅÅÏÃ¡×¤È¡Ö°ìÅÓ¡×¤Î2¾ÏÎ©¤Æ¤ÇÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£ËèÈÕ¤Î¤è¤¦¤ËÂ³¤±¤¿ÅÅÏÃ¤Ç¤Î¼èºà¹¶Àª¤ÇÆÀ¤¿¾ðÊó¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¾æ¤Á¤ã¤ó¤ÎË´¤Éã¤Ø¤ÎÁÛ¡Ê¤ª¤â¡Ë¤¤¤È¡¢»ä¤ÎË´¤Êì¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¸òºø¤µ¤»¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢°ìÀ¸·üÌ¿¤Ë½ñ¤«¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎËÜ¤¬½ÐÈÇ¤µ¤ì¤¿»þ¤Ï¤Þ¤À7ºÐ¤À¤Ã¤¿¼¡ÃË¤ÎÃ¤µÈ¼÷°Êµ±¤¯¤ó¤¬Éã¤ÈÆ±¤¸Æ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£15Ç¯4·î16Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ°ÊÍè¡¢19Àï17¾¡¡Ê10KO¡Ë1ÇÔ1Ê¬¤±¤Î¹¥À®ÀÓ¡£º£Ç¯6·î¤Î»î¹ç¤Ç¤â°µ¾¡¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¤¤Þ¤À¤Ë¡ÖÃ¤µÈ±þ±çÃÄ¡×¤Îå«¤Ï¶¯¤¯¡¢¼÷°Êµ±¤¯¤ó¤Î»î¹ç¤Î¤¿¤Ó¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤¬Öð¡Ê¤Î¤Ü¤ê¡Ë¤ò»ý¤Ã¤ÆÁ´¹ñ¤«¤é¶î¤±¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ï»ä¤Î¤³¤È¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ö´ßËÜ¤µ¤ó¡¢Æþ¾ì¡ªÆþ¾ì¡ª¡×¤È¤¢¤ª¤é¤ì¤Æ¡¢»ä¤â´î¤ó¤Ç¹Ô¿Ê¤ÎÎó¤Ë²Ã¤ï¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡¡þ´ßËÜ¡¡²ÃÀ¤»Ò¡Ê¤¤·¤â¤È¡¦¤«¤è¤³¡Ë1960Ç¯¡Ê¾¼35¡Ë12·î29ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÀÅ²¬¸©ÅçÅÄ»Ô½Ð¿È¤Î64ºÐ¡£77Ç¯¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ö¥à¡¼¡×¤Ç½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£°Ê¹ß¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡¢ÉñÂæ¡¢±Ç²è¡¢CM¤Ê¤É¤ÇÉý¹¤¯³èÌö¡£¥É¥é¥Þ¡Ö¤¢¡¦¤¦¤ó¡×¡¢ÉñÂæ¡ÖÀã¤Þ¤í¤²¡×¡¢ËÌÌîÉð´ÆÆÄ¤Î±Ç²è¡ÖHANA¡½BI¡×¡ÖµÆ¼¡Ïº¤Î²Æ¡×¤Ê¤ÉÂåÉ½ºîÂ¿¿ô¡£Ãø½ñ¤Ë¾®Àâ¡Ö½Ð¤Æ¤Ã¤¿½÷¡×¡¢¥¨¥Ã¥»¡¼¡Ö°ìÅÓ¡×¤Ê¤É¡£