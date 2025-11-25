ÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¡¡¥Û¥é¡¼³¦¤Îµð¾¢¡¦À¶¿å¿ò´ÆÆÄºîÉÊ¤Ç±Ç²è½é¼ç±é¡¡ÍèÇ¯¸ø³«¡Ö¸ý¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¡Ê23¡Ë¤¬ÍèÇ¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ö¸ý¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¡×¡Ê´ÆÆÄÀ¶¿å¿ò¡Ë¤Ç¼Â¼Ì±Ç²è¤Ë½é¼ç±é¤¹¤ë¡£½÷»ÒÂçÀ¸¤Î¼ºí©¤òÈ¯Ã¼¤Ë¡¢5¿Í¤ÎÂç³ØÀ¸¤Î¾Ú¸À¤«¤é¡È¿¿Áê¡É¤ËÇ÷¤ë¥Û¥é¡¼ºîÉÊ¡£¡Ö¾Ú¸À¤Ï²¿¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤ó¤ÊºÒ¤¤¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤Î¤«¡£¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤Ç¡¢¤ª³Î¤«¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È´Þ¤ß¤ò»ý¤¿¤»¤Æ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¥Û¥é¡¼ºî²È¡¦ÇØ¶Ú»á¤Î¤ï¤º¤«60¥Ú¡¼¥¸¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¤¬¸¶ºî¡£¿´Îî¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÊèÃÏ¤Ç´Î»î¤·¤·¤¿Âç³ØÀ¸¥°¥ë¡¼¥×¤Î°ì°÷¤¬¡¢ÍâÆü¤³¤Ä¤¼¤ó¤È»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÊª¸ì¤À¡£
¡¡ÈÄ³À¤Ïº£Ç¯1·î´ü¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡ÖÈëÌ©¡ÁTHE¡¡TOP¡¡SECRET¡Á¡×¤Ç¥´¡¼¥ë¥Ç¥óÂÓ¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤Ë½é¼ç±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤¤¤Þ¤¬½Ü¤ÎÌò¼Ô¤Î°ì¿Í¤À¡£»ý¤ÁÌ£¤ÏÁ¡ºÙ¤Ê±éµ»¡£¥Ô¥å¥¢¤Ê¹â¹»À¸¤ò±é¤¸¤¿±Ç²è¡Ö¥Ð¥Ð¥ó¥Ð¥Ð¥ó¥Ð¥ó¥Ð¥ó¥Ñ¥¤¥¢¡×¤Ç¤Ï¥³¥ß¥«¥ë¤Ê±éµ»¤ÇÌ¥Î»¤·¡¢ÊüÁ÷Ãæ¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ç¤ÏÌ¾²È¤ÎÂ©»Ò¤¬»þÂå¤ÎÎ®¤ì¤ËËÝÏ®¡Ê¤Û¤ó¤í¤¦¡Ë¤µ¤ì¤ÆÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤µ¤Þ¤òÃúÇ«¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£ºî¤ÇÃ´¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎÂç³ØÀ¸¥°¥ë¡¼¥×¤Î°ì°÷¡£À½ºî¿Ø¤Ï¡Ö¿Í´Ö¤ÎÀøºßÅª¤ÊÉÝ¤µ¤äÆóÌÌÅª¤ÊÉôÊ¬¤ò±é¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ëÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÈÄ³À¤µ¤ó°Ê³°¤Ë¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤Èµ¯ÍÑ¤·¤¿¡£»£±Æ¤Ï½ªÎ»¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¤¶²ÉÝ¤äÊ£»¨¤Ê¿´¤ÎÍÉ¤é¤®¤òÁ¡ºÙ¤Ë±é¤¸ÀÚ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤È»¿¼¤òÂ£¤Ã¤¿¡£
¡¡´ÆÆÄ¤Ï¡¢¹ñ»º¥Û¥é¡¼¤Îµð¾¢¡¦À¶¿å¿ò»á¡£ÈÄ³À¤Ï½é¥¿¥Ã¥°¤Ç¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤Ë¶²ÉÝ¤ÎÉ÷¤ò¿á¤«¤»¤Æ¤¤¿À¶¿å´ÆÆÄ»Ø´ø¤Î¤â¤È¡¢Ìò¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤¿»þ´Ö¤Ï¶ì¤·¤¯¤âµ®½Å¤Ç¡¢³Ú¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡×¤È²ó¸Ü¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬Êú¤¯¥Û¥é¡¼¾®Àâ¤Î³µÇ°¤¬Ê¤¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Î¾×·âÅª¤Ê´¶³Ð¤ò±Ç²è¤ò¸«¤¿Êý¡¹¤Ë¤âÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¢ã¡Ö¼ö±å¡×¡×¡Ö¸¤ÌÄÂ¼¡×¤Ê¤É¥Ò¥Ã¥ÈºîÂ¿¿ô¢äÀ¶¿å´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¼ö±å¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÁ´ÊÆ1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥Û¥é¡¼¤ÎÌ¾¼ê¡£¶áÇ¯¤â±Ç²è¡Ö¸¤ÌÄÂ¼¡×¡Ê20Ç¯¸ø³«¡Ë¤Ê¤É¥Ò¥Ã¥Èºî¤ò¿ô¡¹À¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Öµí¼óÂ¼¡×¡Ê22Ç¯¸ø³«¡Ë¤Ï½÷Í¥¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ÎKoki¡¤¡Ê22¡Ë¡¢¡Ö¤¢¤Î¥³¤Ï¤À¤¡¤ì¡©¡×¡ÊºòÇ¯¸ø³«¡Ë¤Ç¤Ï¸µNMB48¤Î½ÂÃ«Æäºé¡Ê29¡Ë¤¬¤½¤ì¤¾¤ì±Ç²è¤Ç½é¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¡£¼ã¼ê¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ßÌò¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎºÍÇ½¤ò³«²Ö¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£