¡Ö¼«Ê¬¤Î¿Æ¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤ç¡©¡×µÁÊì¤ÎµÞ¤Ê¼õ¿Ç¤ÇÆ°¤¤¤¿¤Î¤Ï»ä¡£µ¢Âð¸å¤Î¡ØÉ×¤ÎÈ¯¸À¡Ù¤Ë´¶¤¸¤¿¾®¤µ¤Ê¼ºË¾
Í§¿ÍA¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¡£
¸¼´ØÊÌ¤ÎÆóÀ¤ÂÓ½»Âð¤ÇµÁÊì¤ÈÊë¤é¤¹A¡£
¤¢¤ë»°Ï¢µÙ¡¢µÁÊì¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡ÖÉ×ÉØ¤Î²¹ÅÙº¹¡×¤òÄË´¶¤¹¤ë½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö½õ¤±¹ç¤¤¡×¤Î·Á¤Ï¡¢»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤ê°ìÊýÄÌ¹Ô¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¨¡¨¡¤½¤¦´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
µÁÊì¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤È¡¢Íê¤é¤ì¤¿¤Î¤ÏA
»°Ï¢µÙ¤Î½éÆü¡¢µÁÊì¤¬ÂÎÄ´¤òÊø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ì¿¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢ÉÔ°Â¤½¤¦¤ÊÍÍ»Ò¤Ç¡Ö·îÍË¤ËÉÂ±¡¤ØÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈA¤ËÏ¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
·îÍË¤Ï½ËÆü¤Ç¡¢¤«¤«¤ê¤Ä¤±°å¤¬µßµÞÅöÈÖ¤Ê¤Î¤Ç¹Ô¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µÁÊì¤Ë¡¢A¤Ï¡Ö¤¸¤ã¤¢É×¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤è¤¦¡×¤ÈÏÃ¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
A¤â¾¯¤·É÷¼Ùµ¤Ì£¤Ç·îÍËÆü¤ÎÂÎÄ´¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢É×¤ËÆ°¤¤¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
µÁÊì¤â¡Ö¤½¤ì¤¬¤¤¤¤¤Í¡×¤Èð÷¤¡¢¤è¤¦¤ä¤¯°Â¿´¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Í½ÄêÊÑ¹¹¤Ç¡¢·ë¶ÉA¤¬Æ°¤¯¤³¤È¤Ë
¤È¤³¤í¤¬ÍâÆü¡¢ÆüÍË¤Î¸á¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆµÁÊì¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êº£Æü¡¢ÉÂ±¡¹Ô¤³¤¦¤È»×¤¦¤Î¡×
ÆÍÁ³¤Î°ÍÍê¤Ë¾¯¤·¾Ç¤ê¤Ê¤¬¤éÉ×¤ò¸«¤ë¤È¡¢µ¢¾Ê¤·¤¿²ÈÂ²¤ÈÃë¤«¤é¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤Æ±¿Å¾¤Ç¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¡£
¡ÖÌµÍý¤ä¤Ê¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢·ë¶ÉA¤¬¼Ö¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¡£
µÁÊì¤ò¾è¤»¤ÆÉÂ±¡¤Ø¸þ¤«¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢A¤Î¶»¤Ë¤Ï¥â¥ä¥â¥ä¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼ÖÁë¤Î³°¤Ç¤Ï¡¢»°Ï¢µÙ¤é¤·¤¤¿Í¤ÎÎ®¤ì¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤¬µÞ¤Ë¸½¼Â¤Ë°ú¤Ìá¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
µ¢Âð¸å¤ÎÉ×¤Ë¡¢ÀÅ¤«¤ÊÍîÃÀ
¿Ç»¡¤ò½ª¤¨¤ÆÌô¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢¤è¤¦¤ä¤¯µ¢Âð¤·¤¿¤Î¤ÏÍ¼Êý¡£
µÁÊì¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤ò¼è¤êÌá¤·¡¢A¤â¾¯¤·°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤±¤ì¤É¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ç¤ÏÉ×¤¬¥¹¥Þ¥Û¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¡×¤È°ì¸À¡£
µÁÊì¤ÎÍÍ»Ò¤ò¿Ò¤Í¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢ÉáÃÊ¤É¤ª¤ê¤¯¤Ä¤í¤°»Ñ¤Ë¡¢A¤Ï¾®¤µ¤¯Â©¤ò¤Î¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö»ä¤¬Æ°¤¯¤Î¤Ï¤¤¤¤¡£¤Ç¤â¡Ä¡Ä¼«Ê¬¤Î¿Æ¤Î¤³¤È¤À¤è¡©¡×
¤½¤Î½Ö´Ö¡¢¶»¤Î±ü¤Ë¤½¤Ã¤È½Å¤µ¤¬Íî¤Á¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö»Ù¤¨¤ëÂ¦¡×¤Ð¤«¤ê¤¬µ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë´Ø·¸¤Ï
½õ¤±¹ç¤¦¤Î¤¬²ÈÂ²¡£
²¿¤«¤¢¤ì¤Ð¤¤Ã¤ÈA¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤éÂç¾æÉ×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤±¤ì¤É¡¢¡Ö¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¡×¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¡Öµ¤¤Ë¤«¤±¤ë¡×µ¤»ý¤Á¤â¸«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¤â¤Ã¤ÈÀÕÇ¤´¶¤Èµ¤¸¯¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
µÁÊì¤ÎÉÕ¤Åº¤¤¤âA¡¢É×¤ËÊó¹ð¤¹¤ë¤Î¤âA¡£
»Ù¤¨¤ëÂ¦¤Ð¤«¤ê¤¬¡Öµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×´Ø·¸¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤«Èè¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¤À¤«¤é¡£
¤¤¤Ä¤«¤½¤Î¤³¤È¤Ë¡¢É×¼«¿È¤¬µ¤¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂÎ¸³¼Ô¡§50Âå¡¦½÷À¼çÉØ¡¢²óÅú»þ´ü¡§2025Ç¯11·î¡Û
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢¼¹É®¥é¥¤¥¿ー¤¬¼èºà¤·¤¿¼ÂÏÃ¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥¿ー¤¬¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¸Ä¿Í¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¸ÇÍÌ¾»ì¤Ê¤É¤ËÊÑ¹¹¤ò²Ã¤¨¤Ê¤¬¤é¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
FTN¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡§Kiko.G
²Ç¸ÈÌäÂê¤ò¥á¥¤¥ó¥Æー¥Þ¤Ë¥é¥¤¥¿ー³èÆ°¤ò¥¹¥¿ー¥È¡£¼ÒÂðÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿·Ð¸³¤«¤é¡¢¥Þ¥ÞÍ§¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤¬¹¤¬¤ê¡¢¼èºàÂÐ¾Ý¤Ë¡£¼«¤é¤¬Î¥º§¤äÉÂµ¤¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÇº¤ß¤ò»ý¤ÄÆÉ¼Ô¤ò¸µµ¤¤Å¤±¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢¼«¿È¤Î¿ÍÌ®¤äÆÉ¼Ô¤ÎÀ¼¤ò¼èºà¤·¡¢µ»ö¤È¤·¤Æ¼¹É®¡£note¤Ç¤Ï¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¤ÎÂÎ¸³µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÈ¯¿®Ãæ¡£