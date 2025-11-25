¸µ½õ¤Ã¿Í±¦ÏÓ¤¬´Ú¹ñ¤Ç¥·¡¼¥º¥óMVP¤ò³ÍÆÀ¡¡³°¹ñ¿ÍÅê¼ê½é¤ÎÅê¼ê4´§¡¢2021Ç¯°ÊÍè¤ÎMLBÉüµ¢¤Ê¤ë¤«
¡¡´Ú¹ñ¥×¥íÌîµå¡ÊKBO¡Ë¤Î¥Ï¥ó¥Õ¥¡¡¦¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥³¥Ç¥£¡¦¥Ý¥ó¥»Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤¬´Ú¹ñ»þ´Ö24Æü¡¢2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÇ¯´ÖºÇÍ¥½¨Áª¼ê¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤«¤é´Ú¹ñµå³¦¤Ë»²Àï¤·¤¿¥Ý¥ó¥»¤Ï29ÀèÈ¯¤Ç17¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨1.89¡¢Ã±°ì¥·¡¼¥º¥ó»Ë¾åºÇÂ¿¤Î252Ã¥»°¿¶¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£³«Ëë17Ï¢¾¡¤È¤¤¤¦»Ë¾åºÇÄ¹µÏ¿¤âÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¡¢µåÃÄ19Ç¯¤Ö¤ê¤Î´Ú¹ñ¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤ËÆ³¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢³°¹ñ¿ÍÅê¼ê¤È¤·¤Æ»Ë¾å½é¤Î¡ÈÅê¼ê4´§¡É¡Ê¾¡Íø¿ô¡¦ËÉ¸æÎ¨¡¦Ã¥»°¿¶¿ô¡¦¾¡Î¨¡Ë¤È¥¿¥¤¥È¥ë¤òÁí¤Ê¤á¤Ë¤·¡¢´Ú¹ñµå³¦¤Ë¤ª¤±¤ëÅê¼êºÇ¹â¾Þ¡Ö¥Á¥§¡¦¥É¥ó¥¦¥©¥ó¾Þ¡×¤â¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡¡2023Ç¯¤Ë¥Á¥§¡¦¥É¥ó¥¦¥©¥ó¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥§¥Ç¥£¡¢2024Ç¯¤Î¼õ¾Þ¼Ô¥«¥¤¥ë¡¦¥Ï¡¼¥È¤Ï¤È¤â¤ËÍâ¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éMLB¤ËÉüµ¢¡£º£¥ª¥ÕFA¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥ó¥»¤â2021Ç¯°ÊÍè¤ÎÉüµ¢¤Ë¸þ¤±¡¢MLBÊ£¿ôµåÃÄ¤«¤é¤Î´Ø¿´¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ý¥ó¥»¤Ï2020Ç¯¤Ë¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Ç¤ÎMLB¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò·Ð¤Æ¡¢2022Ç¯¤«¤éÆüËÜ¥Ï¥à¤Ë²ÃÆþ¡£ÍèÆü1Ç¯ÌÜ¤Î8·î¤Ë¤Ï¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó¤òÃ£À®¤·¤¿¤¬¡¢NPB¤Ç¤Ï3¥·¡¼¥º¥óÄÌ»»10¾¡¤Ë»ß¤Þ¤ê¡¢ºòµ¨½ªÎ»¸å¤Ë³ÚÅ·¤«¤é¼«Í³·ÀÌó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£