¡Ø¿·Åìµþ¿å¾å·Ù»¡¡Ù³¨ËÜ¤òÌÏÊï¡Ä¡©¥½¥é¥Ê¥®»ö·ï¤¬È¯À¸¡ÚÂè8ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
¡¡ÇÐÍ¥¤Îº´Æ£Î´ÂÀ¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó²Ð9¥É¥é¥Þ¡Ø¿·Åìµþ¿å¾å·Ù»¡¡Ù¡ÊËè½µ²ÐÍË¡¡¸å9¡§00¡Ë¤ÎÂè8ÏÃ¤¬25Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£ÊüÁ÷¤òÁ°¤Ë¤¢¤é¤¹¤¸¤È¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁ¥¾å¤Ç¥ÉÇÉ¼ê¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤ò¸«¤»¤ëº´Æ£Î´ÂÀ
¡¡º£ºî¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÏ¢¥É¥é»Ë¾å½é¤Î¡Ö¿å¾å·Ù»¡¡×¤òÂêºà¤Ë¡¢º´Æ£±é¤¸¤ë·º»ö¤È¿å¾å·Ù»¡½ð¤Î¥Á¡¼¥à¤¬¡¢Åìµþ¤Î³¤¤äÀî¤ò·ÙÈ÷Äú¤Ç¶î¤±½ä¤ê»ö·ï¤òÄÉ¤¦¡¢ÂçÇ÷ÎÏ¤Î¥Þ¥ê¥ó¡ß¥¯¥é¥¤¥à¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£Á¥¤ä³¤¤Î¥·¡¼¥ó¤ò°µÅÝÅª¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë¤ÇÉÁ¤¡¢ÈÈ¿Í¤ÎÁ¥¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¥É¥¥É¥¤Î¥·¡¼¥Á¥§¥¤¥¹¡¢Â©¤ò¤Î¤à³¤¾å¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ù»¡¥É¥é¥Þ¤Î¾ï¼±¤ò¤Ï¤ë¤«¤ËÄ¶¤¨¤¿Á´¤¯¿·¤·¤¤ºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Âè8ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸
¡¡ÄöÂó¿¿¡Êº´Æ£Î´ÂÀ¡Ë¤Ï¡¢Åìµþ¿å¾å·Ù»¡½ð½ðÄ¹¤Î¶ÌÃîÈ¥¡ÊÄÇÌ¾µËÊ¿¡Ë¤«¤é¡¢2ÆüÁ°¤Ëµ¯¤¤¿»É»¦ÂÎ¥Ü¡¼¥ÈÉºÎ®»ö·ï¤ÎÁÜºº¤ò»Ø¼¨¤µ¤ì¤ë¡£°ìÊý¡¢Æü²¼Éô½Ô¡Ê²ÃÆ£¥·¥²¥¢¥¡Ë¤«¤é¥×¥í¥Ý¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿ÍÇÏÎé»Ò¡Ê»³²¼Èþ·î¡Ë¤Ï¡¢Èà¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¤É¤¦±þ¤¨¤ë¤Ù¤¤«¤ï¤«¤é¤º¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£Æü²¼Éô¤ÈÎé»Ò¤Î´Ø·¸¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¿ºÙÌîÍ³µ¯»Ò¡Ê»³¸ý¼ÓÌï²Ã¡Ë¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÎé»Ò¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¡¢ÁêÃÌ¤Ë¾è¤Ã¤¿¡£Îé»Ò¤Ï¡¢Æü²¼Éô¤Î¤³¤È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤¬ÍÉ¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤½¤Î¶»¤ÎÆâ¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¤½¤³¤Ë¡¢Äö¤«¤éÏ¢Íí¤¬Æþ¤ë¡£¹Ô¤µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»É»¦ÂÎ¥Ü¡¼¥ÈÉºÎ®»ö·ï¤ÎÁÜºº¤ËÎé»Ò¤â»²²Ã¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£Èï³²¼Ô¤ÏÅÔÆâ¤Î»ºÇÑ½èÍý¶È¼Ô¡¦·Ë¹§°ì¡£È¯¸«»þ¡¢·Ë¤Î°äÂÎ¤Ïº¿¤Ç¤°¤ë¤°¤ë´¬¤¤Ë¤µ¤ì¡¢º¸¶»¤Ë¤Ïîõ¡Ê¤â¤ê¡Ë¤¬ÆÍ¤»É¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î»Ñ¤«¤é¤³¤Î»ö·ï¤Ï¡¢µû¤ÎÌ¿¤òÌµÂÌ¤Ë¤·¤¿¾¦¿Í¤¬³¤¤Î¿À¡¦¥½¥é¥Ê¥®¤ÎÅÜ¤ê¤òÇã¤¤¡¢ºÇ¸å¤Ë¤Ïº¿¤ÇÇû¤é¤ìîõ¤Ç¿´Â¡¤òÆÍ¤«¤ì¤ë¤È¤¤¤¦³¨ËÜ¡Ø¥½¥é¥Ê¥®Êª¸ì¡Ù¤Ë¤Ê¤¾¤é¤ì¡Ø¥½¥é¥Ê¥®»ö·ï¡Ù¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°äÂÎ¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥È¤ÎÃæ¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤¿³¤¿å¤ÇÎä¤ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á»àË´¿äÄê»þ¹ï¤Ï¤Þ¤ÀÄ´ººÃæ¤Ç¡¢ÈÈ¹Ô¸½¾ì¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¡£¶ÌÃî¤Ï¡¢³¤¤ÎÀìÌç²È¤Ç¤¢¤ë³¤µ»¿¦°÷¤ÎÃÎ¼±¤ò¶î»È¤·¤Æ¡¢°äÂÎ¤¬¤É¤³¤«¤éÎ®¤ì¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¤òÆÃÄê¤¹¤ë¤è¤¦Îé»Ò¤Ë»Ø¼¨¤¹¤ë¡£ÁÜºº¤Ø¤Î»²²Ã¤ò¾µÂú¤·¤¿Îé»Ò¤Ï¡¢¤¿¤À¤Á¤ËÄ¬Î®¥Ç¡¼¥¿¤ÎÊ¬ÀÏ¡¦·×»»¤ò¹Ô¤¤¡¢°äÂÎ¤ò¾è¤»¤¿¥Ü¡¼¥È¤Î½ÐÈ¯ÅÀ¤È»þ¹ï¤ò³ä¤ê½Ð¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£
