¡ÈºÒ³²µé¡É¥¯¥ÞÈï³²¥¹¥¡¼¾ì¤Ë°ÛÊÑ¤â¡Ö°Â¿´¤·¤Æ³ê¤ì¤ë¡×¤â¤·¤â¤Î¤¿¤á¥µ¥¤¥ì¥ó¤äÇúÃÝ½àÈ÷¡¡Àã¾å¤Ç¤â¡ÖÉáÄÌ¤ËÆÍ¿Ê¡×ÀìÌç²È¤¬·Ù¾â¡Ö·úÊª¤ä¼Ö¤ÎÃæ¤ËÈòÆñ¤ò¡×
3Ï¢µÙ¤ÎºÇ½ªÆü¤È¤Ê¤Ã¤¿24Æü¡¢½©ÅÄ»Ô¤Ë¤¢¤ëÀé½©¸ø±à¤Ç¤Ï¡¢¹ÈÍÕ¥·¡¼¥º¥ó¤ÇÂ¿¤¯¤Î´Ñ¸÷µÒ¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¦¤Ï¤º¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·24Æü¤â¥¯¥Þ¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤¬Æþ¤ê¡¢¸á¸å3»þ¤´¤í¤ÎÀé½©¸ø±à¤Ë¤Ï¿Í¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¥¯¥Þ¤Ï¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÅßÌ²¤ËÆþ¤ê¡¢³èÆ°¤¬Íî¤ÁÃå¤¯¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÂÔ¤Á¤ËÂÔ¤Ã¤¿Åß»³¥·¡¼¥º¥óÅþÍè¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¦¤Î¤Ï¡¢ÁÏ¶È47Ç¯¤Ë¤Ê¤ë·²ÇÏ¸©¤Î¥¹¥¡¼¾ì¡Ö¼¯Âô¥¹¥Î¡¼¥¨¥ê¥¢¡×¡£
¤·¤«¤·¡¢ºÒ³²µé¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¯¥ÞÈï³²¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢²áµî¤Ë°ìÅÙ¤â¥¯¥Þ¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤Î¥¹¥¡¼¾ì¤Ç¤â¡¢2025Ç¯¤Ï¥¯¥ÞÂÐºö¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼¯Âô¥¹¥Î¡¼¥¨¥ê¥¢¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡§
¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤Î¥µ¥¤¥ì¥ó¤òÌÄ¤é¤·¤¿¤ê¡£¤³¤¦¤¤¤¦²»¤¬ÌÄ¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤â¡È²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤Ê¡É¤ÈµÞ¤¤¤Ç¤¯¤À¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇúÃÝ¤ä¥¯¥Þ·âÂà¥¹¥×¥ì¡¼¤Ê¤É¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¡¼¾ì¤òË¬¤ì¤¿¿Í¤Ï¡Ö¥¹¥¡¼¤ä¤ë¾å¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤Æ³ê¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢ÎãÇ¯¤Ê¤é¤½¤í¤½¤íÅßÌ²¥·¡¼¥º¥ó¤ò·Þ¤¨¤ë¥¯¥Þ¤Ç¤¹¤¬¡¢2025Ç¯¤Ï±ÂÉÔÂ¤Ê¤É¤¬¸¶°ø¤ÇÅßÌ²¤·¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤·¤âÀã¤Î¾å¤ÇÁø¶ø¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡Ä¡£
Àã¾å¤Ç¤Î¥¯¥Þ¤ÎÆÃÄ§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´ä¼êÂç³Ø¡¦ÇÀ³ØÉô¤Î»³Æâµ®µÁ½Ú¶µ¼ø¤Ï¡ÖÀã¤Ç²æ¡¹¡Ê¿Í´Ö¤Ï¡ËÂ¤ò¤È¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Àã¤¬¿¼¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¥¯¥Þ¤ÏÈó¾ï¤ËµÓÎÏ¶¯¤¤¤Î¤Ç¡¢½±¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬Èó¾ï¤ËÂ®¤¯¤Æ¡¢ÉáÄÌ¤Ë¿Í´Ö¤ËÆÍ¿Ê¤·¤Æ¤¯¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Á´¤¯ÌäÂê¤Ê¤¯¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¥¯¥Þ¤ÏÆùµå¤ä±Ô¤¤ÄÞ¤¬³ê¤ê»ß¤á¤È¤Ê¤ê¡¢Àã¤Î¾å¤Ç¤â¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤¬Íî¤Á¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤òÊª¸ì¤ë±ÇÁü¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥í¥·¥¢¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢Àã¤¬ÀÑ¤â¤Ã¤¿ÊâÆ»¤ò¥¯¥Þ¤«¤éÁ´Â®ÎÏ¤ÇÆ¨¤²¤ëÃËÀ¤Î»Ñ¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Àã¤ÇÃËÀ¤¬Â¤ò¼è¤é¤ì¤ëÃæ¡¢¥¯¥Þ¤Ï¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤¹¤³¤È¤Ê¤¯ÃËÀ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Î¥ë¥¦¥§¡¼ÎÎ¥¹¥Ð¥ë¥Ð¥ë½ôÅç¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢µðÂç¤Ê¥·¥í¥¯¥Þ¤¬ÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÀè¤ËÃËÀ¤Î»Ñ¤¬¡£
µÞ¤¤¤Ç¥¹¥Î¡¼¥â¡¼¥Ó¥ë¤ËÈô¤Ó¾è¤ê¡¢²¿¤È¤«Æ¨¤²ÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥í¥·¥¢¤Î¶ËÅì¤Ë¤¢¤ë»ÜÀß¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿¥¯¥Þ¡£
¥¯¥Þ¤¬»ÅÀÚ¤ê¤ÎÌÖ¤ò¼«¤é¤ÎÂÎ½Å¤ÇÆ§¤ß²õ¤·¡¢»ÜÀß¤Ë¿¯Æþ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²¿É¤¤â¤Î¸¤¤¬¤Û¤¨¤Æ¤âÁ´¤¯Æ°¤¸¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¿Í´Ö¤òÈ¯¸«¤¹¤ë¤È°ìÌÜ»¶¤Ë½±¤¤¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½¾¶È°÷2¿Í¤¬½±¤ï¤ì¡¢½ÅÂÎ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
´ä¼êÂç³Ø¡¦ÇÀ³ØÉô¤Î»³Æâµ®µÁ½Ú¶µ¼ø¤Ï¡¢Áø¶ø¤·¤¿ºÝ¤ÎÃí°ÕÅÀ¤ò¡Ö¡Ê¥¯¥Þ¡Ë¤Ï¿Í¤ÈÀÜ¿¨¤¹¤ë¤Î¤ÏÈó¾ï¤Ë·ù¤¬¤ë¤Î¤Ç¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆ¨¤²¤Þ¤¹¤·¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï½±¤Ã¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯µ÷Î¥¤ò¤È¤Ã¤Æ·úÊª¤È¤«¼Ö¤ÎÃæ¤ËÈòÆñ¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬½ÅÍ×¤À¤È»×¤¦¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£