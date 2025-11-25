¡ÖÅ·¿´Áª¼êÁê¼ê¤À¤«¤é¤³¤½¡×¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¦°æ¾åÂó¿¿¤¬Æá¿ÜÀîÅ·¿´¤Ë´¶¼Õ¡¡ÌµÇÔ¤Î¿ÀÆ¸¤ò²¼¤·À¤³¦²¦ºÂ¤ËÊÖ¤êºé¤¯
¡þWBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï °æ¾åÂó¿¿-Æá¿ÜÀîÅ·¿´(24Æü¡¢TOYOTA ARENA TOKYO)
WBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé2°Ì¤Î°æ¾åÂó¿¿Áª¼ê¤¬¡¢Æ±µé1°Ì¤ÎÆá¿ÜÀîÅ·¿´Áª¼ê¤È12¥é¥¦¥ó¥É¤òÀï¤¤3-0¤ÇÈ½Äê¾¡¤Á¤·¡¢À¤³¦²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2023Ç¯¤ËWBA¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿°æ¾åÁª¼ê¤Ï¡¢2024Ç¯10·î¤Ë²¦ºÂ´ÙÍî¡£¤³¤ÎÆü¡¢1Ç¯1¤«·î¤Ö¤ê¤ÎºÆµ¯Àï¤Ë¾¡Íø¤·¤Æ²¦ºÂ¤ËÊÖ¤êºé¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÌµÇÔ¤ÎÆá¿ÜÀîÁª¼ê¤Ë½é¹õÀ±¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£
»î¹ç¤Ç¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤ËÆá¿ÜÀîÁª¼ê¤Ë¥Ú¡¼¥¹¤ò°®¤é¤ì¤¿°æ¾åÁª¼ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Âè3¥é¥¦¥ó¥É¤«¤éÁ°¤Ë½Ð¤Æ¹¶Àª¤ò¶¯¤á¡¢4¥é¥¦¥ó¥É½ªÎ»»þ¤ÎÅÓÃæºÎÅÀ¤Ï¥¤¡¼¥Ö¥ó¤Ë¡£¤½¤Î¸å¤â¹¶¤áÂ³¤±¤¿°æ¾åÁª¼ê¤ÏºÇ½ª12¥é¥¦¥ó¥É¤òÀï¤¤½ª¤¨¤ë¤È¡¢¥³¡¼¥Ê¡¼¤ËÅÐ¤Ã¤Æ±¦¼ê¤ò¤¢¤²´î¤Ó¤òÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾¡Íø¤·¤¿°æ¾åÁª¼ê¤Ï»î¹çÄ¾¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤óÌá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È²¦ºÂÊÖ¤êºé¤¤Î´î¤Ó¤òÉ½¸½¡£¡ÖÅ·¿´Áª¼êÁê¼ê¤À¤«¤é¤³¤½¼«Ê¬¤ò¤³¤³¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤á¤Æ»Å¾å¤²¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¡£Å·¿´Áª¼ê¤Ï¶¯¤«¤Ã¤¿¤·¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂÐÀïÁê¼ê¤ÎÂ¸ºß¤ò¤¿¤¿¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö1¥é¥¦¥ó¥ÉÌÜ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡ØËÜÅö¤Ë¶¯¤¤¤Ê¡Ù¤ÈÈ©¤Ç´¶¤¸¤¿¡×¤È½øÈ×¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿°æ¾åÁª¼ê¡£¤³¤ÎÆü¤Î¾¡°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÎý½¬¤ò¤Ò¤È¤Ä¤âÈ´¤«¤º¤Ë¡¢¡ØÅ·¿´Áª¼ê¤Ë¾¡¤Ä¤ó¤À¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ°æ¾åÁª¼ê¤Ï¡Ö¤³¤³¤Þ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë»î¹ç¤¬½ÐÍè¤¿¤Î¤âÅ·¿´Áª¼ê¤Î¤ª¤«¤²¡×¤ÈºÇ¸å¤Þ¤ÇÂÐÀïÁê¼ê¤Ø¤Î·É°Õ¤òÉ½¤·¡¢ºÇ¸å¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤¬¾¡¤Ä¤È¿®¤¸¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£