¡ÚÆÈ¼«¡Û¡ÒÍ¥±Û´¶¤ò´¶¤¸¤¿¤«¤Ã¤¿¡Ó±©ÅÄ¶õ¹Á¤Î¼ê²ÙÊª¸¡ºº¤Ç¸½¶â¤òÀàÅð¤·¤¿ÊÝ°Â¸¡ºº°÷¤¬ºÛÈ½¤Ç¸ì¤Ã¤¿¤³¤È
¶»¥Ý¥±¥Ã¥È¤ò¸«¤»¤Æ¡Ö¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
±©ÅÄ¶õ¹Á¤Î¼ê²ÙÊª¸¡ººÃæ¤Ë¾èµÒ¤Î¸½¶â¤òÅð¤ó¤À¤È¤·¤ÆÀàÅð¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¾¾ËÜÎ¶Èï¹ð¡Ê21¡áÂáÊá»þ¡Ë¤Î½é¸øÈ½¤¬11·î17Æü¡¢ÅìµþÃÏºÛ¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡£
±©ÅÄ¶õ¹Á¤ÇÊÝ°Â¸¡ºº°÷¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿¾¾ËÜÈï¹ð¤Ï¡¢¼ê²ÙÊª¸¡ºº¤Ç¾èµÒ¤¬¥È¥ì¡¼¤ËÃÖ¤¤¤¿¸½¶â¤òÈ´¤¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¡¢£¹·î15Æü¤Þ¤Ç¤ËÀàÅðÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£
¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ï¡¢»ö·ïÈ¯³ÐÄ¾¸å¡¢¸½¶â¤òÅð¤Þ¤ì¤¿30Âå¤ÎÃËÀÈï³²¼Ô¤«¤é»ö·ï¤Î¾ÜºÙ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ò»ä¤¬¾è¤Ã¤¿ÊØ¤Ï¡¢£¹·î13Æü¸á¸å£·»þ15Ê¬±©ÅÄÈ¯Ê¡²¬¶õ¹Á¹Ô¤£Ê£Á£Ì333ÊØ¤Ç¤¹¡£¼ê²ÙÊª¸¡ººÍÑ¤Î¥È¥ì¡¼¤Ë¤Ï¡¢¥ê¥å¥Ã¥¯¤È·ÈÂÓ¡¢¤½¤ì¤Ë¥º¥Ü¥ó¤Îº¸¥Ý¥±¥Ã¥È¤«¤é10Ëü±ß¤ò½Ð¤·¤Æ¥ê¥å¥Ã¥¯¤Îº¸Â¦¤ËÃÖ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¶âÂ°ÃµÃÎµ¡¤ò¤¯¤°¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¤¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¥È¥ì¡¼¤ËÃÖ¤¤¤¿10Ëü±ß¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡Ó
¤½¤Î¸å¡¢½½¿ôÊ¬¤Û¤ÉÂÔ¤¿¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤ª¥«¥Í¤ÏÈ¯¸«¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ò¤·¤Ó¤ì¤òÀÚ¤é¤·¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼ê²ÙÊª¸¡ºº¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¼ã¤¤ÊÝ°Â¸¡ºº°÷¤ËÄ¾ÀÜÏÃ¤·¤¿¤¤¤ÈÍê¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¿Í¤¬¡¢¸å¤ÇÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¾¾ËÜ¤È¤¤¤¦¿Í¤Ç¤·¤¿¡£¡Ø10Ëü±ß¤ò¥È¥ì¡¼¤ËÃÖ¤¤¤¿¤Î¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ù¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¾®¤µ¤ÊÀ¼¤Ç¡Ø¤Ï¤¤¡¢³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÇ§¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ø¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¼è¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡Ù¤ÈÌä¤¤¤¿¤À¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤Î°ìÅÀÄ¥¤ê¡£¤µ¤é¤Ëµ¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ä¤Ë¡¢À©Éþ¤Î²¼¤Î¥ï¥¤¥·¥ã¥Ä¤Î¶»¥Ý¥±¥Ã¥È¤Þ¤Ç¸«¤»¤Æ¡Ö¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤µ¤é¤Ë¸À¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¾¯¤·ÉÔ¼«Á³¤Ç¤·¤¿¡£
ÊÝ°Â¸¡ºº°÷¤Î¾å»Ê¤ÎÊý¤âÍè¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥È¥ì¡¼¤Î¸¡ºº¥â¥Ë¥¿¡¼²èÌÌ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÍÁ³¡Ö¤¦¤ï¡ª¡ª¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢É½¾ð¤¬¶¯Ä¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÄ¾¸å¤Ë·Ù»¡´±¤¬¡¢¾¾ËÜ¤òÊÌ¼¼¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ó
ÂçÃÀ¤ÊÈÈ¹Ô¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¾¾ËÜÈï¹ð¤À¤¬¡¢ºÛÈ½ÅöÆü¤Ï¡¢¤«¤Ê¤êØÞØ¬¤·¤¿°õ¾Ý¤À¤Ã¤¿¡£¹õ¿§¤Î¥¹¡¼¥Ä¤ÇÆþÄî¤·¤¿¾¾ËÜÈï¹ð¤Ï¡¢ºÛÈ½¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤¿¤Î¤«¡¢ÀÄ¤¶¤á¤¿É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¡¢½ª»Ï¤¦¤Ä¤à¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£Íê¤ê¤Ê¤¤Â¼è¤ê¤Ç¾Ú¸ÀÂæ¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢µ¯ÁÊÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÇ§¤á¤¿¡£
¡Ö¾¾ËÜÈï¹ð¤Ï¡¢±©ÅÄ¶õ¹Á¤ÎÊÝ°Â¶ÈÌ³°ÑÂ÷¤ò¼õ¤±¤ë²ñ¼Ò¤Ëº£Ç¯£´·î¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¡£ÂáÊá»þ¡Øº£Ç¯¤Î£¸·î¤´¤í¤«¤é70¡Á80·ï¤ä¤Ã¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ150Ëü±ß¤Û¤ÉÅð¤ó¤À¡£¥¹¥ê¥ë¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¡Ù¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½¶â¤Ï¥È¥¤¥ì¤Î¥È¥¤¥ì¥Ã¥È¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤Î¿Ä¤Ë±£¤¹¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¿·Æþ¼Ò°÷¤¬¶õ¹Á¤Î°ÂÁ´¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÂáÊá»þ¡¢Âç¤¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ´¹ñ»æ¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
¡ÖÂ¾¤Î¿Í¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¶â¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡×
¸¡»¡¤¬ÆÉ¤ß¾å¤²¤¿ËÁÆ¬ÄÄ½Ò¤«¤é¤Ï¾¾ËÜÈï¹ð¤ÎÏÄ¤ó¤Àµõ±É¿´¤È¤ª¥«¥Í¤Ø¤Î¼¹Ãå¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¾¾ËÜÈï¹ð¤ÏÃËÀ¤¬¥È¥ì¡¼¤ËºÜ¤»¤¿¸½¶â¤ò¡¢²ÙÊª¤òÀ°ÆÜ¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÁõ¤¤¡¢À©Éþ¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤ËÆþ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥È¥¤¥ì¤Ë¸þ¤«¤¤¥È¥¤¥ì¥Ã¥È¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤Î¿Ä¤ÎÃæ¤Ë¸½¶â¤ò±£¤·¤¿¡£¤ª¥«¥Í¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿ÃËÀ¤¬Èï³²¤òÁÊ¤¨¡¢ÄÌÊó¤ò¼õ¤±¤¿·Ù»¡´±¤¬ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤ò²òÀÏ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¾¾ËÜÈï¹ð¤¬¥È¥¤¥ì¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È¯³Ð¡£Ìä¤¤¤¿¤À¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÈÈ¹Ô¤òÇ§¤á¤¿¤Î¤À¡£
Åð¤ó¤À¤ª¥«¥Í¤Ï¼«¿È¤Î¶ä¹Ô¸ýºÂ¤ËÆþ¶â¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÈÈ¹ÔÆ°µ¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÂ¾¤Î¿Í¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¶â¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÇÍ¥±Û´¶¤ò´¶¤¸¤¿¤«¤Ã¤¿¡×
¾¾ËÜÈï¹ð¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤«¤é¤ÎµëÍ¿23Ëü±ß¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Ç10Ëü±ß¤ÎÉû¼ýÆþ¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢
¡ÖµÙÆü¤òÊÖ¾å¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤â¡¢¤³¤ì¤¬¸Â³¦¤À¤È»×¤¤¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤«¤é¤ª¥«¥Í¤ò¼è¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×
¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Èà¤¬ÁÀ¤¦¤Î¤Ï¼ç¤ËÆó¤ÄÀÞ¤ê¤ÎºâÉÛ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢
¡Ö¤ª»¥¤ò³ÎÇ§¤·¤ä¤¹¤¯¡¢È´¤¼è¤ê¤ä¤¹¤¤¤«¤é¡×
¤À¤È¤¤¤¦¡£¤ª»¥¤òÈ´¤¤¤ÆÀ©Éþ¤Î¶»¥Ý¥±¥Ã¥È¤ËÆþ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤òà£³ÉÃ¥ë¡¼¥ëá¤ÈÀßÄê¤¹¤ë¤Ê¤É¾ï½¬²½¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÂå½þ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤«¸À¤¤¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£¾Ú¿Í¿ÒÌä¤Ë½ÐÄî¤·¤¿¾¾ËÜÈï¹ð¤ÎÉã¿Æ¤Ï¿¦¶È¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡ÖÌµ¿¦¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢
¡Ö¤³¤Î»ö·ï¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÂà¿¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ä¼«¿È¤¬Æ¯¤±¤ë¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤¯¡¢»ö·ï¤Î±Æ¶Á¤ÇºÊ¤ÈÁÄÊì¤¬ÂÎÄ´¤òÊø¤·¡¢»Ù¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë»Å»ö¤òÂà¿¦¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Îí¿¤¬´Å¤¯¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ó¤È¤«¹¹À¸¤µ¤»¤¿¤¤¡£¡ÊÂ©»Ò¤È¡Ë¾ï¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢½þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌóÂ«¤·¤Þ¤¹¡×
¤ÈÀ¼¤ò¹Ê¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡ÊÂáÊá¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡Ë¤µ¤é¤ËÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿
Èï¹ð¿Í¼ÁÌä¤Ç¾¾ËÜÈï¹ð¤ÏÊÛ¸î¿Í¤«¤éÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢
¡Ö»ä¤Î¿È¾¡¼ê¤Ê¹ÔÆ°¤ÇÂ¿Âç¤ÊÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¶õ¹Á¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¡¢²ñ¼Ò¤Î¿®Íê¤ò¼º¤Ã¤¿¤È¿¼¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤È¼Õºá¡£¤½¤·¤Æ¡¢
¡ÖÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¡¢»ö¤Î½ÅÂç¤µ¤Ëµ¤ÉÕ¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò°¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£ºÛÈ½´±¤«¤é¡Ö¡Ê¤ª¥«¥Í¤ò²Ô¤°¤³¤È¤Î¡Ë¥´¡¼¥ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢
¡ÖÍß¤·¤¤¤â¤Î¤È¤«¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÊÂáÊá¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡Ë¤µ¤é¤ËÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×
¤È¸ì¤Ã¤¿¡£ÈÈºá¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤¦¤Á¤Ë¡¢¤ª¥«¥Í¤ò²Ô¤°¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢Åð¤à¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£²ÈÂ²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢
¡Ö¼«Ê¬¤Î¹ÔÆ°¤Ç¼þ¤ê¤Î¿Í¤â´¬¤¹þ¤ó¤ÇÆ¬¤«¤éÎ¥¤ì¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¤È¤¦¤Ê¤À¤ì¤¿¡£È½·è¤Ï11·î25Æü¤Îº£Æü¡¢¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£