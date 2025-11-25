Âó¿¿VSÅ·¿´¥Ü¥¯¥·¥ó¥°À¤³¦Àï¡¢¥ê¥ó¥°¾å¤Î¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤¬ÏÃÂê¡Ö±Ç¤ë¤Î¥ª¥â¥í¤¤¡×¡Ö»Å»ö¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¤§¡×
WBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎWBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï12²óÀï¤¬24Æü¡¢¹¾Åì¶è¤ÎTOYOTA ARENA TOKYO¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Æ±µé2°Ì¡¦°æ¾åÂó¿¿¡ÊÂç¶¶¡Ë¤¬Æ±µé1°Ì¡¦Æá¿ÜÀîÅ·¿´¡ÊÄë·ý¡Ë¤Ë3-0¡Ê116-112¡ß2¡¢117-111¡Ë¤ÎÈ½Äê¾¡¤Á¡£Ìó13¤«·î¤Ö¤ê¤ÎºÆµ¯Àï¤Ç²¦ºÂÊÖ¤êºé¤¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£ÃíÌÜ¤Î°ìÀï¤Î¥ê¥ó¥°¾å¤Ë¤Ï¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î»Ñ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃíÌÜ¤ÎÂç°ìÈÖ¡£ÇÛ¿®¤Î»ëÄ°¼Ô¤Ï¡¢¥ê¥ó¥°¾å¤Ë¤¤¤¿¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ò¸«Æ¨¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥×¥í¥Ü¥¯¥µ¡¼¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ò¼èÆÀ¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥×¥í¤Î¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿»ö¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¥í¥Ð¡¼¥È¤Î»³ËÜÇî¤À¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯4·î¡¢°æ¾å¤Î·»¡¦¾°Ìï¤ÎÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎ¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¤â¡¢ÆüËÜ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡ÊJBC¡Ë¤Î¥¤¥ó¥¹¥Ú¥¯¥¿¡¼¡Ê»î¹ç¿Ê¹Ô·¸¡Ë¤È¤·¤Æ¡¢»î¹ç±¿±Ä¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¡¡X¾å¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¤¿¤Ó¤¿¤Ó±Ç¤ê¹þ¤à¡¡¥í¥Ð¡¼¥È»³ËÜ¡×¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Î¿³È½¿Ø±Ä¤Ë¤¤¤ë¥í¥Ð¡¼¥È»³ËÜ¤µ¤ó¡×¡ÖÅ·¿´¤È°æ¾åÂó¿¿¤Î»î¹ç¤Ë¥í¥Ð¡¼¥È»³ËÜ¤¤¤ëw¡×¡ÖÅ·¿´¤Î»î¹ç¸«¤Æ¤ë¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤¤¤Á¤ç¤¤¥í¥Ð¡¼¥È¤Î»³ËÜ¤µ¤ó±Ç¤ë¤Î¥ª¥â¥í¤¤¡×¡Ö¥í¥Ð¡¼¥È»³ËÜ¤µ¤ó»Å»ö¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¤§¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë