²Ä°¦¤¤¤ÎÈ¯¸«¡ª¡ª¡ª¡Ú¥·¥ã¥È¥ìー¥¼¡Û»Ò¤É¤â¤Ë¤¢¤²¤¿¤¤♡¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ª²Û»Ò¡×

¡Ú¥·¥ã¥È¥ìー¥¼¡Û¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤Ø¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ËÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ê¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ª²Û»Ò¡×¤òÈ¯¸«¡ª ¥«¥é¥Õ¥ë¤Ç²Ä°¦¤¤¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤é¤·¤µ°î¤ì¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¤³¤Î»þ´ü¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£º£²ó¤ÏÀ¸¥Á¥ç¥³Æþ¤ê¤Î¥µ¥Ö¥ìµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤ò¤´¾Ò²ð¡£¿ôÎÌ¸ÂÄêÉÊ¤Ê¤Î¤ÇÍß¤·¤¤¿Í¤Ï¤ªÁá¤á¤Ë¡£
2¼ïÎà¤ÎÌ£¤Ç¿©¤ÙÈæ¤Ù¤Ç¤¤ë¡ÖXmas¤·¤Ã¤È¤êÀ¸¥Á¥ç¥³¥µ¥Ö¥ì 6ËçÆþ¡×
@ftn_pics¥ì¥Ýー¥¿ーHaru¤µ¤ó¤¬¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿º¹¤·Æþ¤ì¤ä»Ò¤É¤â¤Ø¤Î¥×¥Á¥®¥Õ¥È¤È¤·¤Æ¤â¥ª¥¹¥¹¥á¡×¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤³¤Á¤é¡£ÀÖ ¡ß ÎÐ¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥«¥éー¤¬±Ç¤¨¤ë¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤Ç²Ä°¦¤¤¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ËÆþ¤Ã¤¿À¸¥Á¥ç¥³¥µ¥Ö¥ì¤¬¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ß¥ë¥¯¤È¥Ó¥¿ー2¼ïÎà¤Î¥µ¥Ö¥ì¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¿©¤ÙÈæ¤Ù¤â³Ú¤·¤á¤½¤¦¡£1¤Ä¤º¤Ä¸ÄÊñÁõ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¥¹¥È¥Ã¥¯¤Ë¤â¡ý
¤È¤í¤Ã¤È¤·¤¿¸ýÅö¤¿¤ê¤¬³Ú¤·¤á¤ë»Å¾å¤¬¤ê¡ª
È¯¹Ú¥Ð¥¿ー¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¯¥Ã¥ーÀ¸ÃÏ¤Ë¡¢À¸¥Á¥ç¥³¥¯¥êー¥à¤ò¥µ¥ó¥É¡£¤·¤Ã¤È¤ê¤·¤¿¸ýÅö¤¿¤ê¤ä¡¢¥«¥«¥ª¤Î¿¼¤ß¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤ËÌþ¤µ¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥ì¥Ýー¥¿ーHaru¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤ÈÀ¸ÃÏ¤Ï¡Ö¤·¤Ã¤È¤ê½À¤é¤«¤Ê¿©´¶¡×¤Ç¡¢¡Ö´¨¤¤Æü¤Î¤ª¤ä¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥Û¥Ã¥È¥ß¥ë¥¯¤ä¥Û¥Ã¥È¥³ー¥Òー¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤à¤Î¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤Ïftn_pics½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§S.Hoshino