¡Ö¤³¤ó¤Ê»÷¹ç¤ï¤Ê¤¤¿Í½é¤á¤Æ¸«¤¿¡×¡¡¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¡¦º£°æÃ£Ìé¤Î¡ÈÁõÈ÷¡É¤Ë¶Ã¤¡Ö²¿¤·¤Æ¤ó¤Í¤ó¡×
¡Ö¥µ¥ó¥¯¥¹¥Õ¥§¥¹¥¿2025¡×¤Çµ®½Å¤Ê¥·¡¼¥ó
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°Ä©Àï¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¼êÂ³¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ¾Éð¤Îº£°æÃ£ÌéÅê¼ê¤¬ÈäÏª¤·¤¿¡È·ã¥ì¥¢»Ñ¡É¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¤³¤ó¤Ê»÷¹ç¤ï¤Ê¤¤¿Í½é¤á¤Æ¸«¤¿¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¾Éð¤Ï23Æü¡¢ËÜµòÃÏ¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¤Ç¡Ö¥é¥¤¥ª¥ó¥º¡¡¥µ¥ó¥¯¥¹¥Õ¥§¥¹¥¿2025¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¤ÏÀ¾Àî°¦Ìé³°Ìî¼ê¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢º£°æ¤¬Êá¼ê¤òÌ³¤á¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÄ¤¤¥×¥í¥Æ¥¯¥¿¡¼¡¢¥ì¥¬¡¼¥¹¤È¥Õ¥ëÁõÈ÷¤·¤¿»Ñ¤Ë¤Ï¾ìÆâMC¤â¡Öº£°æÅê¼ê¤ÎËÉ¶ñ¤òÉÕ¤±¤¿»Ñ¤Ï¥ì¥¢¤Ç¤¹¤Í¤¨¡×¤È»×¤ï¤ºÈ¿±þ¡£¡Ö¥Ñ¡¼¥½¥ë ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°TV¡×¤¬¤³¤Î¾ìÌÌ¤ò¸ø¼°X¤äYouTube¤ËÆ°²è¤Ç¸ø³«¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤âÂ³¡¹¤ÈÈ¿±þ¤·¤¿¡£
¡Öº£°æ²¿¤·¤Æ¤ó¤Í¤ów¡×
¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼¹Ô¤Ã¤Æ¤â´èÄ¥¤ì¤ä¡ª±þ±ç¤·¤È¤ë¤Ç¡ª¡×
¡Öº£°æ¤¯¤ó¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼»Ñ¥ì¥¢¤¹¤®¤ë¡×
¡Öº£°æÃ£Ìé¤¬Êá¼ê¤ËÄ©Àï¤È¤«¿·Á¯¤¹¤®¤ë¡Ä¡×
¡Ö¤³¤ó¤Ê¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼ËÉ¶ñ»÷¹ç¤ï¤Ê¤¤¿Í½é¤á¤Æ¸«¤¿¡×
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤âÂç´î¤Ó¤Î´ë²è¤Ë¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤ªº×¤ê´¶¤Û¤ó¤È¹¥¤¡ª¡×¡Ö¥Õ¥¡¥ó´¶¤Î¤¤¤Ä¤â¼é¤é¤Ê¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¼é¤ë¤Î¥¬¥Á¤Ç¹¥¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë