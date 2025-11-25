¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡ÙÂè6ÏÃ ¡ÈÊ¸ÂÀ¡ÉÂçÀôÍÎ¡¢Å¨¤È¤ÎÁø¶ø¤ËÆ°ÍÉ¡¡¡È»Íµ¨¡ÉµÜºê¤¢¤ª¤¤¤Ï¡ÈÃû¡É²¬ÅÄ¾À¸¤ÈÂÐÌÌ
¡¡ÂçÀôÍÎ¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢µÜºê¤¢¤ª¤¤¤¬¶¦±é¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡¿Ëè½µ²ÐÍË21»þ¡Ë¤ÎÂè6ÏÃ¤¬25Æü¤Îº£ÌëÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃû¡Ê²¬ÅÄ¾À¸¡Ë¤Ï»Íµ¨¡ÊµÜºê¤¢¤ª¤¤¡Ë¤ÈÂÐÌÌ
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ÌîÌÚ°¡µª»ÒµÓËÜ¤ÇÂ£¤ë¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥º¡¦¥Ò¡¼¥í¡¼¥É¥é¥Þ¡£¼ç¿Í¸ø¡¦Ê¸ÂÀ¤ËÂçÀô¡¢Ê¸ÂÀ¤ÎÆæÂ¿¤ºÊ¡¦»Íµ¨¤ËµÜºê¤¢¤ª¤¤¡¢Ê¸ÂÀ¤Î¥¨¥¹¥Ñ¡¼Ãç´Ö¡¦ºù²ð¤Ë¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Õ¥¸¥ª¥«¡¢±ß¼ä¤Ë¹âÈª½ß»Ò¡¢È¾Â¢¤Ë±§Ìî¾ÍÊ¿¡¢¤½¤·¤ÆÊ¸ÂÀ¤é¤ËÀÜ¶á¤¹¤ëÆæ¤ÎÂç³ØÀ¸¡¦»Ô¾¾¤ËËÌÂ¼¾¢³¤¤È¡¢ï£¡¹¤¿¤ë´é¤Ö¤ì¤¬¶¦±é¤¹¤ë¡£
¢£Âè6ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸
¡¡Ê¸ÂÀ¤éBit5¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿Å¨¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡¢»Ô¾¾¡¢¤½¤·¤Æºù²ð¤ÎÂ©»Ò¡¦»ç±ñ¡Ê¿·¸¶ÂÙÍ¤¡Ë¡¢Ææ¤Î½÷¡¦µ×¾ò¡Ê¸þÎ¤Í´¹á¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£Èà¤é¤â¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡É¤Ç¤¢¤ê¡¢¹¹¤Ë¡ÖÊ¸ÂÀ¤¿¤Á¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤»¤¤¤Ç1000Ëü¿Í¤¬»à¤Ì¡×¤ÈµêÃÆ¤¹¤ë¡£¡Ö¥Î¥Ê¥Þ¡¼¥ì¡×¤Î¼ÒÄ¹¡¦Ãû¡Ê²¬ÅÄ¾À¸¡Ë¤«¤é¤Ï¡Ö¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç1Ëü¿Í¤òµß¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢²¿¤ò¿®¤¸¤ì¤Ð¤è¤¤¤«¡¢Ê¸ÂÀ¤ÏÆ°ÍÉ¤¹¤ë¡£
¡¡Ê¸ÂÀ¤¿¤Á¤Ï¡¢¤½¤Î¿¿°Õ¤ò³Î¤«¤á¤ë¤¿¤á¡¢»Ô¾¾¤¿¤ÁYoung3¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤·¡¢ÏÃ¤·¹ç¤¤¤Î¾ì¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢»Íµ¨¤¬E¥«¥×¥»¥ë¤ò°û¤ó¤Ç¡È¿á¤ÃÈô¤Ð¤··Ï¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿Ãû¤Ï¡¢Ä¾ÀÜ¡¢»Íµ¨¤ò¥Î¥Ê¥Þ¡¼¥ì¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤¹¡£¤¿¤Ó¤¿¤Ó¸«¤Æ¤¤¤¿¡È¤Ö¤ó¤Á¤ã¤ó¤¬»à¤Ì°Ì´¡É¤ÎÊ¸ÂÀ¤Î´é¤¬¡¢Ãû¤Ë¸«¤¨¤ë¤È¤¤¤¦°ÛÊÑ¤¬µ¯¤³¤ê»Ï¤á¤¿»Íµ¨¤Ï¡¢½éÂÐÌÌ¤ÎÃû¤Ë¡Ö»ä¡¢Ãû¤µ¤ó¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤ë¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡Ù¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤Ë¤ÆËè½µ²ÐÍË21»þÊüÁ÷¡£
¢¨µÜºê¤¢¤ª¤¤¤Î¡Öºê¡×¤Î»ú¤ÏÀµ³Î¤Ë¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤¡×
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃû¡Ê²¬ÅÄ¾À¸¡Ë¤Ï»Íµ¨¡ÊµÜºê¤¢¤ª¤¤¡Ë¤ÈÂÐÌÌ
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ÌîÌÚ°¡µª»ÒµÓËÜ¤ÇÂ£¤ë¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥º¡¦¥Ò¡¼¥í¡¼¥É¥é¥Þ¡£¼ç¿Í¸ø¡¦Ê¸ÂÀ¤ËÂçÀô¡¢Ê¸ÂÀ¤ÎÆæÂ¿¤ºÊ¡¦»Íµ¨¤ËµÜºê¤¢¤ª¤¤¡¢Ê¸ÂÀ¤Î¥¨¥¹¥Ñ¡¼Ãç´Ö¡¦ºù²ð¤Ë¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Õ¥¸¥ª¥«¡¢±ß¼ä¤Ë¹âÈª½ß»Ò¡¢È¾Â¢¤Ë±§Ìî¾ÍÊ¿¡¢¤½¤·¤ÆÊ¸ÂÀ¤é¤ËÀÜ¶á¤¹¤ëÆæ¤ÎÂç³ØÀ¸¡¦»Ô¾¾¤ËËÌÂ¼¾¢³¤¤È¡¢ï£¡¹¤¿¤ë´é¤Ö¤ì¤¬¶¦±é¤¹¤ë¡£
¡¡Ê¸ÂÀ¤éBit5¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿Å¨¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡¢»Ô¾¾¡¢¤½¤·¤Æºù²ð¤ÎÂ©»Ò¡¦»ç±ñ¡Ê¿·¸¶ÂÙÍ¤¡Ë¡¢Ææ¤Î½÷¡¦µ×¾ò¡Ê¸þÎ¤Í´¹á¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£Èà¤é¤â¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡É¤Ç¤¢¤ê¡¢¹¹¤Ë¡ÖÊ¸ÂÀ¤¿¤Á¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤»¤¤¤Ç1000Ëü¿Í¤¬»à¤Ì¡×¤ÈµêÃÆ¤¹¤ë¡£¡Ö¥Î¥Ê¥Þ¡¼¥ì¡×¤Î¼ÒÄ¹¡¦Ãû¡Ê²¬ÅÄ¾À¸¡Ë¤«¤é¤Ï¡Ö¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç1Ëü¿Í¤òµß¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢²¿¤ò¿®¤¸¤ì¤Ð¤è¤¤¤«¡¢Ê¸ÂÀ¤ÏÆ°ÍÉ¤¹¤ë¡£
¡¡Ê¸ÂÀ¤¿¤Á¤Ï¡¢¤½¤Î¿¿°Õ¤ò³Î¤«¤á¤ë¤¿¤á¡¢»Ô¾¾¤¿¤ÁYoung3¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤·¡¢ÏÃ¤·¹ç¤¤¤Î¾ì¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢»Íµ¨¤¬E¥«¥×¥»¥ë¤ò°û¤ó¤Ç¡È¿á¤ÃÈô¤Ð¤··Ï¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿Ãû¤Ï¡¢Ä¾ÀÜ¡¢»Íµ¨¤ò¥Î¥Ê¥Þ¡¼¥ì¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤¹¡£¤¿¤Ó¤¿¤Ó¸«¤Æ¤¤¤¿¡È¤Ö¤ó¤Á¤ã¤ó¤¬»à¤Ì°Ì´¡É¤ÎÊ¸ÂÀ¤Î´é¤¬¡¢Ãû¤Ë¸«¤¨¤ë¤È¤¤¤¦°ÛÊÑ¤¬µ¯¤³¤ê»Ï¤á¤¿»Íµ¨¤Ï¡¢½éÂÐÌÌ¤ÎÃû¤Ë¡Ö»ä¡¢Ãû¤µ¤ó¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤ë¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡Ù¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤Ë¤ÆËè½µ²ÐÍË21»þÊüÁ÷¡£
¢¨µÜºê¤¢¤ª¤¤¤Î¡Öºê¡×¤Î»ú¤ÏÀµ³Î¤Ë¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤¡×