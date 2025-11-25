¥×¥íÁª¼ê¤ÈÂç³Ø½õ¶µ¤Î¡ÈÆóÅáÎ®¡É¡¡40ºÐÄ¶¤¨¤Æ¤âÀ®Ä¹¡Ä¸¶ÅÀ¤Ï¡Ö³Ø¤Ó¡×
Çî»Î¹æ¤ò¼èÆÀ¡¡½õ¶µ¤Ø¤ÎÍ¶¤¤¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤¬Ä©Àï¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë
¡¡WE¥ê¡¼¥°¤Î»°É©½Å¹©±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëFW°ÂÆ£¾¿¤Ï¡¢¸½ÌòÁª¼ê¤È¤·¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ä°ìÊý¡¢ÃÞÇÈÂç³Ø¤Î½õ¶µ¤È¤·¤Æ¶µÃÅ¤ËÎ©¤Ä¡ÈÆóÅáÎ®¡É¤ÎÆ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡Çî»Î¹æ¤ò¼èÆÀ¤·¡¢¶µ°é¼Ô¤È¤·¤Æ¤âÄ©Àï¤òÂ³¤±¤ëÈà½÷¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ï¡Ö³Ø¤Ó¡×¡£¤½¤Î°ÛÎã¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê»×¤¤¤ÈÅØÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤ò¡ÖFOOTBALL ZONE¡×¤ÎÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡áFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡¦º½ºäÈþµª¡¿Á´3²ó¤Î3²óÌÜ¡Ë
¡¡WE¥ê¡¼¥°¤Î»°É©½Å¹©±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëFW°ÂÆ£¾¿¤Ï¡¢2018Ç¯¤ËÃÞÇÈÂç¤ÇÇî»Î¹æ¤ò¼èÆÀ¡£2021Ç¯¤«¤éÃÞÇÈÂç¤Î½õ¶µ¤È¤·¤Æ¶µÊÜ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆóÂ¤ÎÁððÞ¤òÍú¤¯Èà½÷¤Ï¡¢°ìÂÎ¤É¤ó¤Ê·Ð°Þ¤«¤é¶µ°÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÖÃÞÇÈÂç¤ÇÇî»Î¹æ¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬1¤Ä¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤·¤¿¡£¡Êºß³ØÃæ¤Î7Ç¯È¾¡Ë¥É¥¤¥Ä¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ìµ»ö¤Ë¼èÆÀ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ë¡¢Âç³ØÂ¦¤«¤é½õ¶µ¤Ë¤Ê¤ë¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£Âç³Ø¤Î¶µ°÷¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÆÃ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦²ÄÇ½À¤ä¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤¬¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¸½ºß¤Ï¡¢Âç³Ø¤ÈÂç³Ø±¡¤ÎÎ¾Êý¤Ç¶µÃÅ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼õ¤±»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ø¶È¤Ï¼ç¤Ë¥×¥í¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÏÀ¤ä¥È¥Ã¥×¥¹¥Ý¡¼¥ÄÏÀ¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ê¤É¤À¡£
¡ÖÂç³ØÂ¦¤«¤é¤Ï¡¢¡Ø¥È¥Ã¥×¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ë´Ô¸µ¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Áª¼ê¤È¤·¤Æ¶¥µ»¤òÂ³¤±¤ëÎÉ¤µ¤ò¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¼«Ê¬¤Î¶¯¤ß¤È¤·¤Æ¡¢»ØÆ³¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¼þ¤ê¤Ë¤½¤ó¤ÊÀèÀ¸¤¬¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë»þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¡¢Âç³Ø¤Î¶µ°÷¡¢¤É¤Á¤é¤âÎ¾Î©¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÊÂÂçÄñ¤Î¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ËèÆü¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¥Ñ¥º¥ë¤Î¤è¤¦¤ËÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ÆÀ¸³è¤·¡¢°ñ¾ë¸©¤Ä¤¯¤Ð»Ô¤ÈÅìµþ¤Ë¤¢¤ë¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¸½Ìò¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢Â¾¤ÎÀèÀ¸Êý¤ËÌÂÏÇ¤«¤±¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤¬¼ø¶È¤ò¤Ç¤¤Ê¤¤»þ¤ËÂå¤ï¤ê¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡£1¿Í¤¸¤ã²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤â¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¥¯¥é¥ÖÂ¦¤ÈÂç³ØÂ¦¤¬Ì©¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ËÜ¿Í¤È¤È¤â¤ËÍ½Äê´ÉÍý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÂç³Ø¤È¥¯¥é¥Ö¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤Ë¶¨ÎÏ¤È±þ±ç¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡×¤È¡¢°ÂÆ£¤Ï¼þ°Ï¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ë»¤·¤¹¤®¤ëÆü¡¹¤â¹©É×¤Ç¾è¤êÀÚ¤ë¡¡³¤³°±óÀ¬¤ÎÃÏ¤«¤é¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¼ø¶È
¡¡¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤ÈÂç³Ø½õ¶µ¤ÎÆóÅáÎ®¡£À£²Ë¤òÀË¤·¤ó¤ÇÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÁáÄ«¤«¤éºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¤Ç¥Á¡¼¥àÎý½¬¸å¡¢°ÜÆ°¤·¤Æ¼ø¶È¤ÈÁ°¸å¤Î½àÈ÷¡¢ÏÀÊ¸¤ÎºîÀ®¤Ê¤É¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬¤Ó¤Ã¤·¤ê¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤µÙÂ©¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë°ÂÆ£¤Ï¡¢¡Ö¹©É×¤ò¤·¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÎÃ¤·µ¤¤ÊÉ½¾ð¤ò¤¹¤ë¡£
¡ÖÎý½¬¸å¤¹¤°¤Ë¤Ï¡¢»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÆ¬¤¬²ó¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¿©»ö¤ò¤·¤Ã¤«¤êÀÝ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èè¤ì¤¿¤È¤¤Ï15¡Á30Ê¬¤¯¤é¤¤²£¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆµÙÂ©¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤éÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£¿ÈÂÎ¤ÈÆ¬¤Ï»È¤¦¤È¤³¤í¤¬°ã¤¦¤Î¤Ç¡×
¡¡Ä«8»þ¤ÎÎý½¬¤«¤é¡¢¸áÁ°Ãæ¤Î¹ÖµÁ¡¢¸á¸å9»þ¤¹¤®¤Ë½ªÎ»¤¹¤ëÂç³Ø±¡¤Î¼ø¶È¤¬¤¢¤ë¡£¿ÈÂÎ¤Î¥±¥¢¤ä¸Ä¿Í¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡¢¤½¤ì¤Ë»î¹ç¤Î±óÀ¬¤â²Ã¤ï¤ë¤È¡¢¤â¤Ï¤ä°Û¼¡¸µ¤ÎË»¤·¤µ¤À¡£
¡Ö³ØÀ¸¤â¡ØÀèÀ¸¤ÏË»¤·¤¤¤«¤é¤³¤Î»þ´Ö¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡Ù¤È¤³¤Á¤é¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤±¤É¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ø¶È¤ä¥¼¥ß¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤ä¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£AWCC¡ÊAFC¥¢¥¸¥¢½÷»Ò¥¯¥é¥ÖÁª¼ê¸¢¡Ë¤Î¤¿¤á¡¢¥¿¥¤¤Ç»î¹ç¤ò¤·¤¿»þ¤â¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¼ø¶È¤ò¸½ÃÏ¤«¤é¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¶µ°÷¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÁª¼êÀ¸³è¤Î¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È°ÂÆ£¤ÏÎÏÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¬¶µ°÷¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤ÆÁÛÁü¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¼«Ê¬¤¬³Ø¤Ö¤³¤È¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤Ï¡¢³ØÀ¸¤«¤é³Ø¤Ö¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢³ØÀ¸¤¬¤¹¤ë¸¦µæ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤â³Ø¤Ð¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡°ÂÆ£¤ÏÃÞÇÈÂç³ØÂÎ°éÀìÌç³Ø·²¤ËÆþ³Ø¡£Âç³Ø±¡¤Ç¤ÏÂ¬ÄêÉ¾²Á³Ø¤ÎÀ¾Åè¾°É§¶µ¼ø¤Î¸¦µæ¼¼¤Ë¿È¤òÃÖ¤¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤È¸¦µæ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£¶µ°÷¤È¤·¤Æ¡¢º£¤ÏÍÍ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶¥µ»¤ä³ØÀ¸¤È¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö»ä¤Ï¤º¤Ã¤È¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¸¦µæ¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥é¥°¥Ó¡¼¤ä¥Æ¥Ë¥¹¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤É¡¢°ã¤¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¸¦µæ¤ò¤¹¤ë³ØÀ¸¤¬¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÏÀÊ¸¤È¤·¤Æºî¤ê¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë»ØÆ³¤¹¤ë»þ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤â¤¤¤í¤¤¤íÄ´¤Ù¤Æ³ØÀ¸¤È°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¸¦µæ¤ò¿Ê¤á¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢°ã¤¦³ÑÅÙ¤«¤é¡¢Â¾¶¥µ»¤«¤é³Ø¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æµ¤¤Å¤¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡40ºÐ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤â¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤ë°ÂÆ£¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÂç³Ø¤Ç¤Î¡Ö³Ø¤Ó¡×¤Ê¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÂç³Ø¤Ç¤Ï»ä¤ÎÀìÌç¤È¤ÏÁ´¤¯°ã¤¦¡¢¥Ø¥ë¥¹¡Ê·ò¹¯¡ËÊ¬Ìî¤Î¸¦µæ¤ò¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬Ã´Åö¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦È¯É½¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê³ÑÅÙ¤«¤é¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¹Í¤¨Êý¤ò³Ø¤Ù¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬°Õ³°¤È¥µ¥Ã¥«¡¼¤È·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤Ç¡£¤½¤³¤«¤é¡¢¥×¥ì¡¼¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤·¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¸þ¤¹ç¤¦»ÑÀª¤Ë¤â³è¤«¤µ¤ì¤Æ¡¢µÕ¤Ë¤½¤³¤«¤éÁª¼ê¤È¤·¤Æ¿¤Ó¤Æ¡¢WE¥ê¡¼¥°¤Ç¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¤äMVP¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£2¤Ä¤Î¤³¤È¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤«¤é¡¢¤Þ¤¿À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤â¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ»×µÄ¤Ê´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
Ãç´Ö¤ä¶µ¤¨»Ò¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Ç³èÌö¡¡Â¾¶¥µ»¤ÎÁª¼ê¤Ë¤â¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¶µ¤¨¤ë
¡¡ÃÞÇÈÂç³Ø¤Ç¤È¤â¤Ë³Ø¤ó¤ÀÃç´Ö¤ä¶µ¤¨»Ò¤Ïº£¤ä¹ñÆâ³°¤Ç³èÌöÃæ¤À¡£¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎDF·§Ã«¼Ó´õ¡Ê¥í¥ó¥É¥ó¡¦¥·¥Æ¥£¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢MFÍ±ËÜ¸÷¡ÊÆü¥Æ¥ì¡¦Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¥Ù¥ì¡¼¥¶¡Ë¡¢DFÆîË¨²Ú¡Ê¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¡Ë¡¢MFÄ¹ÌîÉ÷²Ö¡Ê¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡Ë¡¢FWÀ¶²Èµ®»Ò¡Ê¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¡Ë¤é¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÉñÂæ¤Ç¥×¥ì¡¼¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÈà½÷¤¿¤Á¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸¦µæ¤â¡¢°ì½ï¤Ë³Ø¤Ð¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø¸¦µæ¤ÎÀ®²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Ê¡Ù¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡×
¡¡Âç³Ø±¡¤Î¶µ¤¨»Ò¤Ç¡¢¥¸¥§¥ÕÀéÍÕ¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤ÎFW³ûÀî¼ÂÊâ¡Ê¸½ºß¤Ï¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó1Éô¥Ù¥¯¥·¥§¡¼DFF¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒÃæ¡Ë¤È¤Ï¡¢WE¥ê¡¼¥°¤ÇÂÐÀï¤·¤Æ¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤ê°Õ¼±¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ÌµÍý¤Ç¤¹¤è¤Í¡£DF¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ï¡¢¡ØÀäÂÐÈ´¤«¤»¤Ê¤¤¤¾¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¤È¤â¤Ë¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ2011Ç¯¤ÎWÇÕ¤ÇÀ¤³¦°ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿DF»ÅçºÌ¤Ï¡¢Âç³Ø±¡¤Ç»ØÆ³¶µ´±¤È¤·¤ÆÂ´ÏÀ¤ò»ØÆ³¤·¤¿¡£
¡ÖÈà½÷¤Ï¡¢½÷»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¡Ø¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Î½¸µÒ¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£WE¥ê¡¼¥°¤äÆüËÜ¤Î½÷»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤¿¤á¤ËÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×
¡¡¶µ¤¨»Ò¤¿¤Á¤â¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë¤«¤Ç¡¢»É·ã¤¬Â¿¤¤¡£¼õ¤±»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¼ø¶È¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°½÷»ÒÊ£¹ç¤Ç¥Ñ¥ê¸ÞÎØ4°Ì¤Î¿¹½©ºÌ¡Ê¤â¤ê¤¢¤¤¡Ë¤â¤¤¤ë¡£¡Ö¶¥µ»¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¤¬¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤À¤±¤Ë¡¢±¿Æ°¥»¥ó¥¹¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ç²ø²æ¤ò¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°ÂÆ£¤Ï¾Ð´é¤Ç¸ì¤ë¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤Ç¤ÏºÇÇ¯Ä¹¤Î°ÂÆ£¤À¤¬¡¢Âç³Ø¤Ç¤Ï42ºÐ¤Î¶µ°÷¤Ï¼ã¤¤Êý¤À¡£¡Ö¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬ÌÌÇò¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Âç³Ø¤Ç¤Ï¡¢¶µ°÷ÍÑ¤Î»ÜÀß¤ËÆþ´Û¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢·ÙÈ÷°÷¤µ¤ó¤Ë¡Ø¤½¤Ã¤Á¤Ï°ã¤¦¤è¡£³ØÀ¸¤Ï¤³¤Ã¤Á¤À¤è¡Ù¤È¡¢»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È´ò¤·¤½¤¦¤ËÏÃ¤¹¡£
¡¡Âç³Ø¤Ç¤Ï¼ã¼ê¤È¤·¤Æ¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Ç¤Ï¥Ù¥Æ¥é¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¼è¤êÁÈ¤ß¤¿¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¡¢Êâ¤ß¤ò»ß¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£Ì¤Íè¤Ø¤Î´õË¾¤ò¶»¤Ë¡¢Èà½÷¤Ïº£Æü¤â¿·¤·¤¤¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡Êº½ºäÈþµª / Miki Sunasaka¡Ë