°¤µ×ÄÅÌ¤ÍèÌé¡¢¡ÈÈ¢¿ä¤·¡É¥¢¥¤¥É¥ë¤«¤é¥Ñ¥ï¡¼¡ÖËÍ¤â¸µµ¤¤òÍ¿¤¨¤ëÂ¸ºß¤Ë¡×¥á¥¸¥ã¡¼½é£Ö¤Çµ±¤¯
¢¡£³Ç¯Ï¢Â³£µ²óÌÜ½Ð¾ì ¡¡ °¤µ×ÄÅÌ¤ÍèÌé¡Ê£³£°¡Ë¡á¥Õ¥ê¡¼¡á¥ß¥º¥Î¥ª¡¼¥×¥óÍ¥¾¡
¡¡£²£°£²£µÇ¯¥·¡¼¥º¥ó¤Î¹ñÆâÃË»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼ºÇ½ªÀï¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º£Ê£Ô¥«¥Ã¥×¤Ï£±£²·î£´Æü¤«¤é£´Æü´Ö¡¢Åìµþ¡¦°ð¾ë»Ô¤ÎÅìµþ¤è¤ß¤¦¤ê£Ã£Ã¡Ê£·£°£°£²¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼£·£°¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£º£µ¨¤Î¥Ä¥¢¡¼Í¥¾¡¼Ô¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¾Þ¶â¥é¥ó¥¯¾å°Ì¼Ô¤éÁíÀª£³£°¿Í¤¬½Ð¾ì¡£¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎ¤Ç¤Ï¡Ö¥ª¥ì¤Î¸¶Æ°ÎÏ¡×¤ÈÂê¤·¤¿Ï¢ºÜ¤Ç¡¢½Ð¾ìÍ½Äê¤ÎÁª¼ê¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£Âè£±²ó¤Ï¡¢¥ß¥º¥Î¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç¥Ä¥¢¡¼½éÍ¥¾¡¤òµó¤²¤¿°¤µ×ÄÅÌ¤ÍèÌé¡Ê£³£°¡Ë¡á¥Õ¥ê¡¼¡á¡£
¡¡£¶·î¤Î¥ß¥º¥Î¥ª¡¼¥×¥óºÇ½ªÆü¡£Ä«£µ»þÈ¾¡¢°¤µ×ÄÅ¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£¡Öµå¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤í¤è¡×¡½¡£ÆüÂç¤ÎÀèÇÚ¤Ç¥Ä¥¢¡¼£³£±¾¡¤ÎÊÒ»³¿¸¸â¡Ê£µ£²¡Ë¤«¤é¤À¤Ã¤¿¡££±ÂÇº¹¤Î¼ó°Ì¤«¤é¶¯É÷¤ËÂÑ¤¨¤ÆÆ¨¤²ÀÚ¤ê¡Ö¤¹¤´¤¯ÆâÍÆ¤¬Ç»¤¤£µ»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¡£¤¦¤ì¤·¤¤¤·¡¢¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¡×¡£¥×¥í£±£°Ç¯ÌÜ¡¢£³£°ºÐ¤ÎÀáÌÜ¤Ç¤¿¤É¤ê¤Ä¤¤¤¿½é£Ö¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡°¦¾Î¤Ï¡Ö¥ß¥Ã¥¡¼¡×¡£Áª¼ê²ñÉû²ñÄ¹¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ï¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤À¡££¸·î¤Î£Ó£á£î£ó£á£î¡¦£Ë£Â£Ã¥ª¡¼¥¬¥¹¥¿¡££±£¸ÈÖ¥°¥ê¡¼¥óÏÆ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿£È£Ë£Ô£´£¸¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¿©¤¤Æþ¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤Ä¤á¡¢£Á£Ë£Â£´£¸¤Î¡Ö¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥²¥Ã¥È¡×¤Î¥À¥ó¥¹¤ò´°¥³¥Ô¤·¤ÆÍÙ¤Ã¤¿¡£ÍâÆü¤ÎºÇ½ªÆü¤Ï£¶£µ¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¹¥³¥¢¤Ç£µ°Ì¤ËÆþ¤ê¡Ö»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢³§¤Ë¡ØÍÙ¤Ã¤¿¹ÃÈå¡Ê¤«¤¤¡Ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Í¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡×¤È¾Ð¤¤Èô¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¹¥¤¤Î¸¶ÅÀ¤ÏÃæ³Ø£²Ç¯¤Î»þ¡££Á£Ë£Â£´£¸¤Î£Ã£Ä¤ò¡Ö£Á¡¢£Â¡¢£Ã¥¿¥¤¥×¤òÁ´ÉôÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤Û¤É¥Ï¥Þ¤ê¡¢Ê÷´ß¤ß¤Ê¤ß¤ò¿ä¤·¤¿¡£Ê÷´ß¤¬£±£³Ç¯¤ËÆ¬¤ò´Ý¤á¤¿ºÝ¡¢¤¿¤Þ¤¿¤ÞÆ±»þ´ü¤Ë¼«¿È¤â¿²Ë·¤·¤Æ´Ý´¢¤ê¤Ë¤·¤¿¤¿¤á¡¢¼þ°Ï¤«¤é¡Ö¥Þ¥Í¤·¤ÆË·¼ç¤Ë¤·¤¿¤ó¤À¤í¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Âç³Ø¤Þ¤Ç£Á£Ë£Â£´£¸¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Ç¿ä¤·ÊÑ¤ò½Å¤Í¡¢¶áÇ¯¤ÏÇµÌÚºä£´£¶¤ÎÀ¾Ìî¼·À¥¤é¡ÖºäÆ»¥°¥ë¡¼¥×¡×¤Ë¥·¥Õ¥È¡£¸½ºß¤Ï¥°¥ë¡¼¥×Á´ÂÎ¤ò±þ±ç¤¹¤ë¡ÖÈ¢¿ä¤·¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÌÜ¤ÎÊÝÍÜ¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¦Â¾¤Ë¤â¡¢¿ä¤¹ÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤äÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Á´¹ñ¤ò½ä¤Ã¤Æ¸µµ¤¤òÍ¿¤¨¤ë¡×¡£¤½¤ì¤Ï¥´¥ë¥Õ¤âÆ±¤¸¡£¡ÖËÍ¤â¤É¤ó¤É¤óÍ¥¾¡¤·¤Æ¡¢¸µµ¤¤òÍ¿¤¨¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÀÀ¤¦¡£
¡¡£Ê£Ô¥«¥Ã¥×¤Ï²áµî£´ÅÙ½Ð¾ì¤·¡¢£²£³Ç¯¤Î£±£²°Ì¤¬ºÇ¹â¤À¡£¡Ö´¨¤µ¤ÈÉ÷¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¤ÎÆñ¤·¤µ¤Ë¤Û¤ó¤í¤¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤±¤É¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë¤À¤±¡£¤â¤¦£±²ó¡¢²Ö¤òºé¤«¤»¤¿¤¤¡×¡£ÈôÌö¤Î£±Ç¯¤ÎºÇ½ªÀï¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¤ÇÄºÅÀ¤ËÎ©¤Á¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¤è¤¦¤Êµ±¤¤òÊü¤Ä¡£¡ÊÀ±Ìî¡¡¹À»Ê¡Ë
¡¡¢¡°¤µ×ÄÅ¡¡Ì¤ÍèÌé¡Ê¤¢¤¯¤Ä¡¦¤ß¤¤ä¡Ë£±£¹£¹£µÇ¯£³·î£±£·Æü¡¢ÆÊÌÚ¸©À¸¤Þ¤ì¡££³£°ºÐ¡££³ºÐ¤Ç¥´¥ë¥Õ¤ò»Ï¤á¡¢ºî¿·³Ø±¡¹â£±Ç¯»þ¤Ë´ØÅì¥¸¥å¥Ë¥¢Í¥¾¡¡£ÆüÂç£´Ç¯»þ¤ËÆüËÜ³ØÀ¸Áª¼ê¸¢Í¥¾¡¡££±£·Ç¯¥×¥í¥Æ¥¹¥È¹ç³Ê¡££²£´Ç¯Áª¼ê²ñÉû²ñÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢¾Þ¶â¥é¥ó¥¯£²£±°Ì¡££±£¸£°¥»¥ó¥Á¡¢£·£¸¥¥í¡£