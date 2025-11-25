²¼ÅÄ¾¼Ê¸¡¡Ì¾Ìç¥¸¥à°Û¿§¤Î»¨Áð¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡¡¡Ö¤¿¤¿¤¾å¤²¡×¤Îº²¤Ë²Ð¤òÉÕ¤±¤¿Ä¶¥¨¥ê¡¼¥È¥Ü¥¯¥µ¡¼¤ÎÂ¸ºß¡ÄÁ°ÊÔ
¡¡¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¸µ£×£Â£ÁÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤Î²¼ÅÄ¾¼Ê¸¡Ê£´£±¡Ë¤¬¡¢ºë¶Ì¡¦ËÌ±ºÏÂ¤Ë¡Ö£Ó£Õ£Ç£Á£Ò¡¡£Æ£É£Ô¡¡£Â£Ï£Ø£É£Î£Ç¡¡£Ç£Ù£Í¡×¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Æ£¶Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤¿¡£²ñ°÷¤Ï½çÄ´¤ËÁý¤¨¡¢º£Ç¯£··î¤Ë¤ÏÆî±ÛÃ«¤Ë£²¹æÅ¹¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£À¤³¦²¦¼Ô¤È¤¤¤¦¸ª½ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¤Î¥¸¥à¥ª¡¼¥×¥ó¤À¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤·¡¢¤½¤ÎÀ¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Æ±¤¸Ç¯¤ÎÆ±Ìç¥Ü¥¯¥µ¡¼¤ÎÂ¸ºß¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¸µÀ¤³¦£²³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¡Ê£×£Â£Ã¥Õ¥§¥¶¡¼¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¶¡¼¡Ë°ÀÀ¸Î´´²¤Ø¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¿´¡£¡Ö¥¨¥ê¡¼¥È¤Ë¤ÏÉé¤±¤Ê¤¤¡×¤È¿´¤Ë·è¤á¤¿¸½Ìò»þÂå¤òÁ°ÊÔ¤Ç¡¢¸åÊÔ¤Ç¤Ï²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤âÃæÅÓÈ¾Ã¼¤À¤Ã¤¿¾¯Ç¯»þÂå¤«¤é¡¢¥×¥í¥Ü¥¯¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¹¥Å¾¤·¤¿È¾À¸¤ËÇ÷¤ë¡£¡Ê¼èºà¡¦¹½À®¡á¶áÆ£±Ñ°ì¡¢·É¾ÎÎ¬¡Ë
¡¡¸½Ìò»þÂå¤Ï°ìÇ¯Ãæ¿¿¤Ã¹õ¤ËÆü¾Æ¤±¤·¤¿»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿²¼ÅÄ¤â£´£±ºÐ¡£Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿Æü¾Æ¤±¥µ¥í¥ó¤Ï°úÂà¤ÈÆ±»þ¤ËÂ´¶È¤·¡¢º£¤Ç¤Ï¥¸¥àÂåÉ½¤È¤·¤ÆÃÏ¤ËÂ¤òÃå¤±¤¿·Ð±Ä¤ËÎå¤ß¡¢³Ú¤·¤¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò¶µ¤¨¤ëÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö°úÂà¤·¤Æ²¿¤ò¤ä¤í¤¦¤«ÌÂ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿¤é¡¢¤³¤³¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¸¥à¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç¤¤¿¤Î¤â¡¢À¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡×
¡¡£²£°£±£±Ç¯£±·î£³£±Æü¡¢Åìµþ¡¦ÍÌÀ¥³¥í¥·¥¢¥à¡£¥×¥í£²£¶ÀïÌÜ¤Î²¼ÅÄ¤Ï¡¢£×£Â£ÁÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¡¦ÍûÑØÍý¡Ê²£ÉÍ¸÷¡Ë¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤È¡¢£³ÅÙ¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¤¤È½Äê¤ÇÀ¤³¦²¦ºÂ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£ÌóÈ¾Ç¯¸å¤ÎÊÆ¹ñ¤Ç¤Î½éËÉ±ÒÀï¤Ë¤ÏÇÔ¤ì¤¿¤¬¡¢¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤«¤é²óÅ¾¤ÎÂ®¤¤Ï¢ÂÇ¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¥Æ¥¯¥Ë¥·¥ã¥ó¤Ç¡¢ÌÜ¤ÈÂ¤Ç¥Ñ¥ó¥Á¤ò¤«¤ï¤¹Å·ºÍÈ©¤Î¥Ü¥¯¥µ¡¼¤È¤·¤Æ°ì»þÂå¤òÃÛ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¼«Ê¬¤Ï¥¸¥à¤ÎÃæ¤Ç¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Î·Ð¸³¤Î¤Ê¤¤¾¯¿ôÇÉ¤Ç¤·¤¿¡£¥È¥Ã¥×¥¢¥Þ¤«¤é¥×¥íÆþ¤ê¤·¤¿¥¨¥ê¡¼¥È¤À¤é¤±¤ÎÃæ¤Ç¡¢°Û¿§¤Î¡Ø¤¿¤¿¤¾å¤²¡Ù¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢ÀµÄ¾¡¢¼þ¤ê¤Ø¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¿´¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë°ÀÀ¸¤È¤«¤Ï¡Ä¡×
¡¡²¼ÅÄ¤¬¥¸¥à¤ËÆþÌç¤·¤¿¤Î¤ÏÃæ³Ø£³Ç¯¤Î£²·î¡£¹â¹»¼õ¸³¤Ç£µ¹»¤ËÉÔ¹ç³Ê¤È¤Ê¤ê¡¢¥¹¥È¥ì¥¹È¯»¶¤Î¤¿¤á¤Ë¼«Âð¶á¤¯¤ÎÄë·ý¥¸¥à¤òË¬¤ì¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ÆþÌç¤«¤é£±½µ´Ö¸å¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¹â¹»¤ËÆþ³Ø¤¹¤ë¤Î¤À¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÊÙ¶¯¤Ë¤Ï¶½Ì£¤¬»ý¤Æ¤º¤Ë£³¤«·î¤ÇÃæÂà¡£¥Ü¥¯¥µ¡¼°ìËÜ¤Ç¾¡Éé¤¹¤ëÀ¸³è¤òÁªÂò¤·¤¿¡£
¡¡³Î¤«¤Ë¸÷¤ë¤â¤Î¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£ÆþÌç£²ÆüÌÜ¤Ë¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¤ò¤¹¤ë¤È¡¢ÀèÇÚ¥Ü¥¯¥µ¡¼¤Î¥Ñ¥ó¥Á¤ò¤¤¤È¤â´ÊÃ±¤Ë¤«¤ï¤·¤¿¡£ÈóËÞ¤ÊºÍÇ½¤Ï¤¹¤°¤Ë¥¸¥à´Ø·¸¼Ô¤ÎÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤ê¡¢ÂçÌò¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¡££°£²Ç¯£³·î¡¢¤Þ¤À£±£·ºÐ¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Åö»þ¤Î£×£Â£ÁÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¡¦¥»¥ì¥¹¾®ÎÓ¡Ê¹ñºÝ¡Ë¤ØÄ©Àï¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÍèÆü¤·¤¿¡¢£²£±ÀïÁ´£Ë£Ï¾¡¤Á¡ÊÅö»þ¡Ë¤Î¡ÈÅÝ¤·²°¡É¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥Ç¥ë¡¦¥à¥Ë¥ç¥¹¡Ê¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¡Ë¤Î¸ø³«¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¤ÎÁê¼ê¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£ÌµËÅ¤È¤â»×¤ï¤ì¤¿ÂçÌò¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢³¸¤ò³«¤±¤ì¤Ð¥à¥Ë¥ç¥¹¤Î¥Ñ¥ó¥Á¤ò¤³¤È¤´¤È¤¯¶õÅ¾¤µ¤»¤¿¡£¤½¤Î¿ôÆü¸å¤Ë¥»¥ì¥¹¾®ÎÓ¤ò£¸²ó£Ô£Ë£Ï¤Ç²¼¤·À¤³¦²¦¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¼ÂÎÏ¼Ô¤«¤é¡¢°ìÈ¯¤â¤Þ¤È¤â¤Ë¥Ñ¥ó¥Á¤ò¼õ¤±¤º¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥¦¥È¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¤Î¤À¡£
¡¡ÆþÌç¤·¤ÆÌó£³Ç¯¤¬¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Æ±Ç¯Âå¤ÎÁª¼ê¤È¤Î¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¤Î¤¿¤á¡¢ÅÔÆâ¤Î¹â¹»¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤À»þ¤À¤Ã¤¿¡£¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Éô¤ÎÀ¸ÅÌ¤«¤é¡¢¤³¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö²¼ÅÄ¤µ¤ó¡¢½¬»ÖÌî¹â¤Î°ÀÀ¸¤È¤¤¤¦Áª¼ê¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡¡Æ±¤¸Ç¯¤Ç³¬µé¤âÆ±¤¸¤°¤é¤¤¡£¹â¹»¤Ç¤ÏÌµÅ¨¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¶¯¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤Î»þ¤Ï·Ú¤¯Ê¹¤Î®¤·¤¿¡£¡Ö¤Ø¤§¡¼¡¢¤°¤é¤¤¤ÏÊÖ¤·¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀµÄ¾¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤È¶½Ì£¤ò¼¨¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¤À¡£¤½¤Î¿ô¤«·î¸å¡¢»Ë¾å½é¤Î¹â¹»£¶´§¤òÃ£À®¤·¤¿°ÀÀ¸¤¬¡¢Äë·ý¥¸¥à¤ËÆþÌç¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤À¡£¡Ö¤Þ¤µ¤«¡¢¤Þ¤µ¤«¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£Æ±¤¸¥¸¥à¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¡Ø¤³¤ì¤¬¤¦¤ï¤µ¤Î°ÀÀ¸¤«¡Ù¤È¤¤¤¦ÌÜ¤ÇËÜ¿Í¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£Åö»þ¤Ï¹â¹»£³´§¤Ç°Î¶È¤È¤¤¤ï¤ì¤ë»þÂå¡£°ÀÀ¸¤Î£¶´§¤Ï°Û¼¡¸µ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥×¥íÆþ¤ê»þ¤«¤é¥Þ¥¹¥³¥ß¤ËÂç¡¹Åª¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥¸¥§¥é¥·¡¼¤ò´¶¤¸¤¿¡£¡Ö¥»¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¡¢¼«Ê¬¤ËÃí¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¿»ëÀþ¤¬°ìµ¤¤Ë°ÀÀ¸¤Ë°Ü¤ë¤Î¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¤Ï¡¢Æ±¤¸Ç¯¡¢Æ±¤¸¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¤Î¡ÖÄ¶¡×¤¬¤Ä¤¯¤Û¤É¤Î¥¨¥ê¡¼¥È¤òÉ¬Í×°Ê¾å¤Ë°Õ¼±¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤Ï°ìÊýÅª¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£°ÀÀ¸¤¬Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯²¼ÅÄ¤Î¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢²¼ÅÄ¤Î¡Ø¤·¡Ù¤Î»ú¤âÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡×
¡¡°ÀÀ¸¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¡Ê£°£³Ç¯£¹·î¡Ë¤ÏÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£²¼ÅÄ¤Ï¡Ö³Î¤«¤Ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ë¾¡Íø¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¡¢¼«Ê¬¤âÇ³¤¨¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡×¤È¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î£²²ó£Ô£Ë£Ï¾¡Íø¤Ë»É·ã¤ò¼õ¤±¤ë¡£¤½¤Î£¸¤«·îÁ°¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢ÅìÆüËÜ¿·¿Í²¦Àï¤Ë½Ð¾ìÃæ¤À¤Ã¤¿²¼ÅÄ¤Ï¤³¤¦¼þ°Ï¤ËÀë¸À¤·¤¿¡£¡Ö¤â¤Ã¤È¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ë¾¡¤ÁÊý¤Ç¿·¿Í²¦¤ò¼è¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤éÇËÃÝ¤ÎÀª¤¤¤ÇÇòÀ±¤ò½Å¤Í¤¿²¼ÅÄ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â°ÀÀ¸¤Ë¤Ï¾ï¤Ë°ìÊâÀè¤ò¤¤¤«¤ì¤¿¡£ÍýÍ³¤ÏÌÀÇò¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÁö¤ë¤Î¤¬·ù¤¤¤Ç¥í¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Ä«Áá¤¯µ¯¤¤ë¤Î¤¬¤Ä¤é¤¯¤Æ¡Ä¡£Áê¼ê¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¿¤ó¤Ë¥Ü¥í¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡×¡£ÄËº¨¤Î¥×¥í½é¹õÀ±¤Ïº£¤Ç¤âÁ¯ÌÀ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡££°£¶Ç¯£²·î£´Æü¤ÎÀ¥Æ£´´¿Í¤È¤Î£±£°²óÀï¡£¡Ö£³¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÁá¤¯¤â¥¹¥¿¥ß¥Ê¤¬ÀÚ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤ÏÈ½Äê¡Ê£°¡½£²¡Ë¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Á°»õ¤â£µËÜÀÞ¤é¤ì¤¿¡×¡£¥×¥í£±£³ÀïÌÜ¤Ç¤Î¶þ¿«¤Ï¡È¥¬¥¹·ç¡É¤Ë¤è¤ë¼«¶È¼«ÆÀ¤Î¹õÀ±¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÔË¾¤ÎÆüËÜ¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï£°£·Ç¯£´·î¡£ÆüËÜ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¡¦»³ÃæÂçÊå¤ò£±£°²óÈ½Äê¤Ç²¼¤·½é¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¤½¤Î£±¤«·îÁ°¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö°ÀÀ¸¤¬Àè¤Ë¥Õ¥§¥¶¡¼µé¤ÇÆüËÜ¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¿·¿Í²¦¤Î»þ¤ÈÆ±¤¸¤Ç¡¢Éé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤è¤ê¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡£ÆüËÜ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤È¼«¿®¤¬¤Ä¤¤¤¿¤Î¤«¡¢ÂçÃÀ¤Ê¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤·¤¿¡£¡Ö¤¢¤Îº¢¤Ï¡Ø¥¸¥à¤Ç¼«Ê¬¤¬°ìÈÖ¶¯¤¤¡Ù¤È»×¤¤¹þ¤ß¡×¡¢Ã´Åö¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Î³ëÀ¾Íµ°ì¤Ë¤³¤¦Ã²´ê¤·¤¿¡£¡ÖÀ¾²¬¤µ¤ó¤è¤ê¼«Ê¬¤ÎÊý¤¬¶¯¤¤¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¼«Ê¬¤ÎÊý¤ò½ÅÅÀÅª¤Ë¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡£À¾²¬¤È¤Ï¥¸¥à¤ÎÀèÇÚ¡¦£×£Â£ÃÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤ÎÀ¾²¬Íø¹¸¤À¡£°ÀÀ¸¤Î»î¹ç¤Î»þ¤Ë¤Ï¡¢¼ÂÎÏ¤òÇ§¤á¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö²¶¤ÎÊý¤¬ºÍÇ½¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò³ëÀ¾¤ÏÌÀ¤«¤·¡¢¤³¤ÎÀ¸Íè¤ÎÉé¤±¤º·ù¤¤¤³¤½¤¬²¼ÅÄ¤Î¶¯¤µ¤Î¸¶ÅÀ¤Ç¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê´Ø·¸¤â¡ÖÆüËÜ²¦ºÂ¤ò¼è¤Ã¤¿¤°¤é¤¤¤«¤é¤Ï²ñÏÃ¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È²¼ÅÄ¤Ï¤¤¤¦¡£°ÀÀ¸¤â¡Ö¤ª¸ß¤¤À¤³¦¤ò°Õ¼±¤·»Ï¤á¤¿º¢¤«¤é¤Ï¡¢ÌÜÉ¸¤âÆ±¤¸¤Ë¤Ê¤êÏÃ¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢Ì¾Á°¤¹¤éÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿Æ±¤¸Ç¯¤Î¡Ö¤¿¤¿¤¾å¤²¡×¥Ü¥¯¥µ¡¼¤Ï°Õ¼±¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤ê¡¢¤ª¸ß¤¤Ç§¤á¹ç¤¦¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡²¼ÅÄ¤Ï£±£±Ç¯£±·î¤ËÀ¤³¦¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¡£¤³¤Î»þ¡¢°ÀÀ¸¤Ï¤Ò¤ÈÂÀè¤Ë£×£Â£ÃÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦¼Ô¤È¤Ê¤ê¡¢£±£°Ç¯£³·î¤Î¥Õ¥§¥¶¡¼µé¤È¹ç¤ï¤»¤Æ£²³¬µéÀ©ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¤¤¤Ä¤â°ÀÀ¸¤Ë¤ÏÀè¤ò±Û¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÆüËÜ¤â¡¢À¤³¦¤â¡£¤Ç¤â¡¢À¤³¦²¦¼Ô¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤Î¤Ï°ÀÀ¸¤ÎÂ¸ºß¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¼«Ê¬¤Ï»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤¦Â³¤±¤¿¡£¡Ö¡Ê°ÀÀ¸¤Ï¡ËÆ°¤¤¬½À¤é¤«¤¯¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤¬ËÜÅö¤Ë¤¦¤Þ¤¤¡£¿Í¤¬¤Þ¤Í¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÆ°¤¤ò¤¹¤ë¡£¤Ç¤â¡¢»î¹ç¤Ï¼«Ê¬¤ÎÊý¤¬ÌÌÇò¤¤¤«¤Ê¡×¡ÊÂ³¤¯¡Ë
¡¡¢¡²¼ÅÄ¡¡¾¼Ê¸¡Ê¤·¤â¤À¡¦¤¢¤¤Õ¤ß¡Ë¡¡£±£¹£¸£´Ç¯£¹·î£±£±Æü¡¢ËÌ³¤Æ»À¸¤Þ¤ì¡¢Åìµþ°é¤Á¡£Ãæ³Ø£³Ç¯¤Î½ª¤ï¤ê¤ËÄë·ý¥¸¥à¤ËÆþÌç¡££²£°£°£³Ç¯£±·î¤Ë¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ÆüËÜ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¡¢ÅìÍÎÂÀÊ¿ÍÎÆ±µé²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¸å¤Î£±£±Ç¯£±·î¤ËÍûÑØÍý¡Ê²£ÉÍ¸÷¡Ë¤ò²¼¤·£×£Â£ÁÀ¤³¦Æ±µé²¦ºÂ¤òÃ¥¼è¡£ÊÆ¹ñ¤Ç¤Î½éËÉ±ÒÀï¤ËÇÔ¤ì²¦ºÂ´ÙÍî¡££±£¶Ç¯£±£²·î¤¬¥é¥¹¥È¥Õ¥¡¥¤¥È¡£¥×¥íÀïÀÓ¤Ï£³£±¾¡¡Ê£±£´£Ë£Ï¡Ë£¶ÇÔ£²Ê¬¤±¡£¿ÈÄ¹£±£·£±¥»¥ó¥Á¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ïº¸¥Ü¥¯¥µ¡¼¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡£²ÈÂ²¤ÏºÊ¡¦±Ñ¼Â¤µ¤ó¡Ê£´£°¡Ë¤ÈÄ¹½÷¡¦Ê¸¹á¤Á¤ã¤ó¡ÊÆó¤Ä¡Ë¡£
¡¡¢¡¡Ö£Ó£Õ£Ç£Á£Ò¡¡£Æ£É£Ô¡¡£Â£Ï£Ø£É£Î£Ç¡¡£Ç£Ù£Í¡×¡¡£²£°£±£¹Ç¯£±£±·î¤Ëºë¶Ì¡¦ËÌ±ºÏÂ¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¡££Ê£ÒËÌ±ºÏÂ±ØÅì¸ý¤«¤éÅÌÊâ£³Ê¬¡¢ÄêµÙÆü¡¦²ÐÍËÆü¡ÊÇ¯ËöÇ¯»Ï¡¢²Æ´üµÙ²Ë¡¢Î×»þµÙ¶È¤¢¤ê¡Ë¡££Ô£Å£Ì£°£´£¸¡½£·£´£¹¡½£±£¹£µ£µ¡£º£Ç¯£··î¤Ë¤Ï£²¹æÅ¹¤È¤·¤ÆÆî±ÛÃ«Å¹¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£Æî±ÛÃ«±Ø¡¢¿·±ÛÃ«±Ø¤«¤éÅÌÊâ£³Ê¬¡£ÄêµÙÆü¤Ï²ÐÍËÆü¡ÊÇ¯ËöÇ¯»Ï¡¢²Æ´üµÙ²Ë¡¢Î×»þµÙ¶È¤¢¤ê¡Ë¡££Ô£Å£Ì£°£´£¸¡½£¹£±£±¡½£·£¸£¹£¸¡ÊÂÐ±þ»þ´Ö£±£°»þ¡Á£²£±»þ¡Ë¡£