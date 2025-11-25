¡Ö»þÂå¤ËÄ©¤ó¤ÀÃË¡×²ÃÇ¼ÅµÌÀ¡Ê61¡Ë¡Ö¾ï¤Ë»þÂå¤ÎºÇÀèÃ¼¤ò¹Ô¤¤¿¤¤¡£¤½¤³¤ËÇ¯Îð¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¡×¡ÚÁýÅÄ½ÓÌé ¸ý½Ò¥¯¥í¥Ë¥¯¥ë¡Û
¡¡ºî²È¡¦ÁýÅÄ½ÓÌé»á¤Ë¤è¤ë¿·Ï¢ºÜ¥¹¥¿¡¼¥È¡£³Æ³¦¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ÎÀ¸³¶¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é°ìÂåµ¤òËÂ¤°¸ý½Ò¥¯¥í¥Ë¥¯¥ë¡£Âè1ÃÆ¤Ï¼Ì¿¿²È¤Î²ÃÇ¼ÅµÌÀ»á¤Ç¤¹¡£
ÁýÅÄ¡ÖÉáÃÊ¡¢¤Ö¤é¤Ö¤é³¹¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¥á¥é¤ò»È¤Ã¤¿¤ê¤Ã¤Æ¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡×
²ÃÇ¼¡Ö¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£ ¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤¥¥ä¥Î¥ó¤Î¥«¥á¥é¤È¤«»È¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¤½¤ì¤³¤½ÊÒ¼ê¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ë¤è¤¦¤Ê¤ä¤Ä¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤â»È¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡×
ÁýÅÄ¡Ö¥Õ¥£¥ë¥à¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ç²¿¤«°ã¤¤¤Ï½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×
²ÃÇ¼¡ÖÁ´Á³°ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£ËÍ¤¬ÂÎ¤ËÀ÷¤ß¤Æ¤ë¤Î¤Ï¥Õ¥£¥ë¥à¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À²áÅÏ´ü¤Ç¿§¡¹ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤Ç¤â¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Î²ÄÇ½À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÈó¾ï¤Ë¶½Ì£¤¢¤ë¤·¡¢»È¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
ÁýÅÄ¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ë¤Þ¤Ã¤¿¤¯µñÈÝÈ¿±þ¤Ï¤Ê¤¤¤È¡×
²ÃÇ¼¡ÖÁ´¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£²¶¤Ï¿·¤·¤¤¤â¤Î¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤Î¹¥¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£¡Ø²¶¤Ï¥Õ¥£¥ë¥à¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ù¡Ø¥Õ¥£¥ë¥à¤³¤½¤¬¼Ì¿¿¤À¡Ù¤Ã¤Æ¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ò·Ú»ë¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²¶¤Ï¤½¤ó¤Êµ¤¤Ï¤µ¤é¤µ¤é¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¥Õ¥£¥ë¥à»þÂå¤Ë»£¤Ã¤¿ºîÉÊ¤ò¥¹¥¥ã¥ó¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ç²Ã¹©¤·¤Æ³¨²è¤Ë¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Photoshop*¤Ï¤«¤Ê¤ê²¶¤Ï¤ä¤ê¤Þ¤¹¤è¡£²¶¤ÎÇ¯Îð¤Î¼Ì¿¿²È¤Ç²¶¤°¤é¤¤Photoshop»È¤¤¤³¤Ê¤¹¿Í´Ö¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×
¢¨Photoshop:1990Ç¯¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤ÎAdobe¼Ò¤¬È¯Çä¤·¡¢º£¤â¿Ê²½¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥©¥È¥ì¥¿¥Ã¥Á¡Ê¼Ì¿¿ÊÔ½¸¡Ë¥½¥Õ¥È¡£Æ±¼Ò¤¬½Ð¤¹Illustrator¤äInDesign¤È¤È¤â¤Ë²èÁü¡¦ÊÔ½¸¶È³¦¤Î¥Ç¥Õ¥¡¥¯¥È¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤È¤¯¤Ë¥×¥í¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï°µÅÝÅª¤Ê¥·¥§¥¢¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÁýÅÄ¡ÖMac¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤½¤ì¤È¤âWindows¡©¡×
²ÃÇ¼¡ÖMac¤Ç¤¹¤Í¡£Macintosh¤Ç¤¹¡×
ÁýÅÄ¡ÖËÜ³ÊÅª¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¥×¥í¥ì¥Ù¥ë¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡×
²ÃÇ¼¡ÖÆ»¶ñ¤âÂç»ö¤À¤«¤é¡×
ÁýÅÄ¡Ö¤½¤ì¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¤«¤Ä¤Æ»£¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿¤â¤Î¤ò°ã¤¦¼¡¸µ¤Î³¨²è¤Ë¾º²Ú¤·¤Æ¤¤¤¯¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£¼Ì¿¿¤Ç¤â¤Ê¤¯Ìý³¨¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¿·¤·¤¤ÃÏÊ¿¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¡£¼ê½ç¤È¤·¤Æ¤Ï¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
²ÃÇ¼¡Ö¤Þ¤º¡¢¤¨¤ê¤¹¤°¤ê¤ÎÀÎ¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¹¥¥ã¥ó¤·¤Æ¡¢¸À¤Ã¤Æ¤ß¤ê¤ã¸¶°Æ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥Ç¥Ã¥µ¥ó¤Ëµ¯¤³¤¹¡£¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤Ë¤½¤ì¤ò¥×¥ê¥ó¥È¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
ÁýÅÄ¡ÖPhotoshop¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤«¤Ê¤ê³¨²è²½¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡×
²ÃÇ¼¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¤¤í¤ó¤Ê²Ã¹©¤ò²Ã¤¨¤Ê¤¬¤é¥Ç¥Ã¥µ¥ó²½¤¹¤ë¡×
ÁýÅÄ¡Ö¤½¤ì¤ò¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤Ë¥×¥ê¥ó¥È¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë³¨É®¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯¡×
²ÃÇ¼¡Öº£¡¢³¨¤ÎÊý¤Î¿Í¤Ç¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¼Ì¿¿¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤ë¿Í¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Ì¿¿¤ò´ðÅÀ¤Ë¤·¤Æ¡¢¤Ä¤Þ¤ê¼Ì¿¿²È¤È¤·¤Æ³¨²è¤Î¤Û¤¦¤Ø¹Ô¤¯¿Í´Ö¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£³¨¤ÎÊý¤«¤é¤¤¤¯¿Í¤ÏÁÇºà¤Î¼Ì¿¿¥ì¥Ù¥ë¤¬Äã¤¤¤«¤é³¨¤Î¶ñ¤Ç¤¤¤¯¤é¾þ¤Ã¤Æ¤â¤ªÎ¤¤¬ÃÎ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×
ÁýÅÄ¡Ö¤Þ¤º¼Ì¿¿¤¢¤ê¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
²ÃÇ¼¡Ö²¶¤Ï¼Ì¿¿²È¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ºàÎÁ¤Ï¥´¥Þ¥ó¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤«¤éÀºÁª¤ò½Å¤Í¤ÆºàÎÁ¤òÁª¤Ó¡¢Photoshop¤Ç¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó²½¤Ë¤â»þ´Ö¤ò¤«¤±¡¢¤½¤³¤«¤é³¨¤Î¶ñ¤Ç¾¡Éé¤¹¤ë¡£¤À¤«¤é³¨¤«¤éÍè¤¿¿Í¤¿¤Á¤È°ã¤¦·Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡×
ÁýÅÄ¡ÖËÜÅö¤Ë¿·¤·¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤òºî¤í¤¦¤È¤µ¤ì¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡×
¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ò¶î»È¤·¤Æ³¨²è¤ËÄ©Àï
²ÃÇ¼¡ÖPhotoshop¤ò¤¤¤«¤Ë»È¤¤¤³¤Ê¤¹¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¡¢µ»½Ñ¤È¤·¤Æ¶¯¤¯É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤À¤«¤é¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢²¶¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤í¤µ¤é¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤¯¤é¤¤¡£¤É¤ó¤É¤ó¿Ê¤ó¤À¤é¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×
ÁýÅÄ¡Ö83ºÐ¤È¤Ï¤È¤Æ¤â»×¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
²ÃÇ¼¡Ö²¶¤Ï¤Ä¤Í¤Ë»þÂå¤ÎºÇÀèÃ¼¤ò¹Ô¤¤¿¤¤¡£¤½¤³¤ËÇ¯Îð¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¸Å¤¤³Ì¤ËÊÄ¤¸¤³¤â¤ëµ¤¤Ï¤Ê¤¤¤Í¡×
ÁýÅÄ¡Ö¤Ç¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¿·¤·¤¤·Á¤Î¼Ì¿¿¤È¤«³¨²è¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¼ã¼ê¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¡¢¼ã¼ê¤Î¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤ò°é¤Æ¤ë³Ø¹»¤È¤«¤ò¤ä¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¹½ÁÛ¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×
²ÃÇ¼¡Ö¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
ÁýÅÄ¡ÖÌ¾¸Å²°¤È¤«´ØÀ¾¤È¤«¤«¤é¡¢¼ã¼Ô¤ÇÄï»Ò¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ã¤ÆÍè¤¿¤éÄï»Ò¤ò¼è¤é¤ì¤ë¤È¤«¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡©¡×
²ÃÇ¼¡Ö¤¤¤ä¡¢º£¤Ï¤â¤¦Åìµþ¤Ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡¢²áµî¤Ë°é¤Æ¤¿¿Í´Ö¤¬²¿¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£»£±Æ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸Æ¤ó¤Ç¤Þ¤¹¡×
¢¦¤«¤Î¤¦¡¦¤Æ¤ó¤á¤¤:1942Ç¯¡¢°¦ÃÎ¸©À¸¤Þ¤ì¡£19ºÐ¤Ç¾åµþ¤·¡¢¹¹ð¼Ì¿¿²È¡¦µÏÅçÎ´»á¤Ë»Õ»ö¤¹¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Î¼Ì¿¿²È¤È¤·¤Æ¹¹ð¤òÃæ¿´¤Ë³èÌö¡£69Ç¯¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¸ÄÅ¸¡ÖFUCK¡×¤Ç°ìÌöµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤ë¡£¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ¤Ç¤Ï²á·ã¥Ì¡¼¥É¤Îµð¾¢¤È¤·¤ÆÌ¾¤òÃÚ¤»¤ë°ìÊý¡¢¥¿¥ì¥ó¥È³èÆ°¤ä¥à¥Ä¥´¥í¥¦²¦¹ñ¤Ø¤Î°Ü½»¤Ê¤É¼Ì¿¿²È¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¡£ÆüÀëÈþ¾Þ¡¢APA¾Þ¡¢Ä«Æü¹¹ð¾Þ¡¢ËèÆü¹¹ð¾Þ¤Ê¤É¼õ¾ÞÂ¿¿ô¡£
¢¦¤Þ¤¹¤À¡¦¤È¤·¤Ê¤ê:1965Ç¯¡¢°¦ÃÎ¸©À¸¤Þ¤ì¡£¾®Àâ²È¡£ËÌ³¤Æ»Âç³ØÃæÂà¡£ÃæÆü¿·Ê¹¼Ò»þÂå¤Î2006Ç¯¡Ö¥·¥ã¥È¥¥¡¼¥ó¡¡¥Ò¥°¥Þ¤Î¿¹¡×¤Ç¤³¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤¬¤¹¤´¤¤¡ªÂç¾ÞÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£12Ç¯¡ÖÌÚÂ¼À¯É§¤Ï¤Ê¤¼ÎÏÆ»»³¤ò»¦¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤ÇÂçÂðÁÔ°ì¾Þ¤È¿·Ä¬¥É¥¥å¥á¥ó¥È¾Þ¤ò¥À¥Ö¥ë¼õ¾Þ¡£3·î¤Ë¾å°´¤·¤¿¡Ö·Ù»¡´±¤Î¿´Â¡¡×¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤¬È¯ÇäÃæ¡£¸½ºß¡¢Âó¿£Âç³ØµÒ°÷¶µ¼ø¡£