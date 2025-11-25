ÀÐÇËÁ°ÁíÍý¡ÖÀï¸å80Ç¯½ê´¶¡×¤Î¿¿°Õ¤È¤Ï¡©¡ÖÀ¯¼£²È¤Ï´¶¾ð¤Ë°ú¤¤º¤é¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¡ÖÃæ¹ñ¡¦ÂæÏÑ¤ÎÎ¦³¤¶õ·³¤ÎÇ½ÎÏ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î°Õ¿Þ¡¢Á´Éô¹Í¤¨¤¿¾å¤ÇÆüËÜ¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ÏÎ©°Æ¤µ¤ì¤Ê¤¤ã¤¤¤«¤ó¡×
¡¡ÀÐÇËÌÐÁ°ÁíÍý¤¬23Æü¤ÎABEMAÅª¥Ë¥å¡¼¥¹¥·¥ç¡¼¤ËÀ¸½Ð±é¡£¡ÖÀï¸å80Ç¯½ê´¶¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÀÐÇËÁ°ÁíÍý¡Ö´¶¾ð¤ÇÆ°¤«¤·¤Æ¤Ï¤¤¤«¤ó¡×Àï¸å80Ç¯½ê´¶¤Î¿¿°Õ¸ì¤ë
¡¡»ÖÈ¾¤Ð¤ÇÂà¿Ø¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿ÀÐÇËÁ°ÁíÍý¤Ï10·î¡¢ºÇ¸å¤ÎÂç»Å»ö¤È¤·¤Æ¡ÖÀï¸å80Ç¯½ê´¶¡×¤òÈ¯É½¡£ÆüËÜ¤Ï¤Ê¤¼ÀïÁè¤òÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤Î¶µ·±¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢À¯¼£²È¤Î¾ð½ïÅª¤ÊÈ½ÃÇ¤¬¹ñ¤ò¸í¤Ã¤¿Êý¸þ¤ËÆ³¤¯¥ê¥¹¥¯¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÀÕÇ¤¤Î½êºß¤¬ÌÀ³Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾õ¶·¤¬¹Ô¤µÍ¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢À®¸ù¤Î²ÄÇ½À¤¬Äã¤¯¤Æ¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¯¤Æ¤â¡¢Í¦¤Þ¤·¤¤À¼¡¢ÂçÃÀ¤Ê²ò·èºö¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤¬¤Á¤À¡£¹çÍýÅª¤ÊÈ½ÃÇ¤è¤ê¤â¡¢Àº¿ÀÅª¡¦¾ð½ïÅª¤ÊÈ½ÃÇ¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤Æ¡¢¹ñ¤Î¿Ê¤à¤Ù¤¿ÊÏ©¤ò¸í¤Ã¤¿Îò»Ë¤ò·è¤·¤Æ·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÀÐÇËÁ°ÁíÍý¤ÎÀï¸å80Ç¯½ê´¶¤è¤ê¡Ë
¡¡ÀÐÇËÁ°ÁíÍý¤Î¡ÖÀï¸å80Ç¯½ê´¶¡×¤Î¼ç¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡ÖÊ¸Ì±ÅýÀ©¤ÎÀ©ÅÙ¤òÀµ¤·¤¯±¿ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¡×¡ÖÀ¯¼£²È¤Ë¤Ï¼«±ÒÂâ¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤¹Ç½ÎÏ¤È¸«¼±¤¬É¬Í×¡×¡Ö ¹ñ²ñ¤ÏÀ¯ÉÜ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ëÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¡×¡Ö¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥º¥à¤ÏÊÐ¶¹¤Ê¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ê¥º¥àº¹ÊÌ¡¦ÇÓ³°¼çµÁ¤òµö¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¡Ö Îò»Ë¤ËÀµÌÌ¤«¤é¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¤·¤ÆÌÀ¤ë¤¤Ì¤Íè¤ÏÂó¤±¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤À¡£
¡¡¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÀÄ»³ÏÂ¹°»á¤Ï¡ÖÀÐÇË»á¤Ï¤³¤ÎÀï¸å80Ç¯¤Î»þ¤ËÁíÍýÂç¿Ã¤òÌ³¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢°Õµ¤¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«»ÈÌ¿´¶¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ÎÁ°¤Î³ÆÁíÍý¤ÎÃÌÏÃ¤òÈÝÄê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ï½Ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤Ê¤¼ÀïÁè¤ò»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÃÌÏÃ¤Ç¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢1¤Ä¥ì¥¬¥·¡¼¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤¿¤À1¤Ä¡¢¤³¤ÎÃæ¤Î¡ØÀ¯¼£²È¤Î¾ð½ïÅª¤ÊÈ½ÃÇ¤¬ÀïÁè¤ËÆ³¤¯1¤Ä¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¡¢¤³¤ì¤Ïº£¤ÎÀ¯¼£¤Ï¤½¤Ã¤Á¤ÎÊý¸þ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤ë¤¬¡¢ÀÐÇË»á¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤È¼ÁÌä¤òÅê¤²¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÀÐÇËÁ°ÁíÍý¤Ï¡Ö¤³¤ì¤â°ì¸À¤Ç¸À¤¦¤Î¤ÏÂçÊÑÆñ¤·¤¤¤¬¡¢Åö»þ¤ÎÎ¦·³¡¢³¤·³¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤À¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÈÀïÁè¤·¤Æ¾¡¤Æ¤ë¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤ß¤ó¤ÊÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤·¤ç¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢¹ñÎÏ¤¬10ÇÜ°ã¤¦¤ó¤À¤«¤é¡£ÁíÎÏÀï¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡£¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È±þ¤¸¤¿¡£
¡ÖÂçÆüËÜÄë¹ñ·ûË¡¤Ë¤Ï¡¢¸µÏ·¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÄ´À°¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ñ¤ò²ó¤·¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¡£¸µÏ·¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡¢À¾±à»û¸øË¾¤â»à¤ó¤¸¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È°Õ»×·èÄê¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¡¢Âç¤¤ÊÀ¼¤È¤«Í¦¤Þ¤·¤¤À¼¤Ë°ú¤¤º¤é¤ì¤Á¤ã¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ÃöÀ¥Ä¾¼ù¤µ¤ó¤¬¡Ø¾¼ÏÂ16Ç¯²Æ¤ÎÇÔÀï¡Ù¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤ª¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤¢¤é¤æ¤ë´ÏÄ¹¡¢Î¦·³¡¢³¤·³¡¢ÆüËÜ¶ä¹Ô¤â¡¢30Âå¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¡ØÀäÂÐ¤Ë¾¡¤Æ¤Þ¤»¤ó¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢ÅìÛê±Ñµ¡Î¦·³Âç¿Ã¤Ï¡Ø·¯¤¿¤Á¤Î¸¦µæ¤ÏÎ©ÇÉ¤À¤¬¡¢ÀÎ¤«¤é¸À¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢Àï¤Ï»þ¤Î±¿¤Ê¤Î¤À¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤ã¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¡Ù¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤ò¤·¤¿¡£¡ØÉé¤±¤Þ¤¹¤«¤é¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¡Ù¤È¤¤¤¦¸¦µæ¤Ï¥Ü¥Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£¡ØÀï¤Ï»þ¤Î±¿¡Ù¤È¤¤¤¦°ì¸À¤Ç¡£¤ß¤ó¤ÊÅìÛê¤µ¤ó¤¬°¤¤¤È¤¤¤¦¤Ä¤â¤ê¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡£
¡Ø¿Í´Ö¤¿¤Þ¤Ë¤ÏÀ¶¿å¤ÎÉñÂæ¤«¤éÈô¤Ó¹ß¤ê¤ëÍ¦µ¤¤âÉ¬Í×¤À¡Ù¡¢À¶¿å¤ÎÉñÂæ¤«¤éÈô¤Ó¹ß¤ê¤ë¤ÈÂçÂÎ»à¤Ì¡£¤½¤ÎÍ¦µ¤¤âÉ¬Í×¤À¤È¤¤¤¦»þ¤ËÃ¯¤âÈ¿ÏÀ¤·¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Ã¤ÆÉÝ¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£°ÂÇÜ¡Ê¿¸»°¡Ë¤µ¤ó¤Î70Ç¯ÃÌÏÃ¤ÎÃæ¤Ë¡¢¡ØÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿ÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¤½¤ì¤ò»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¤µ¤é¤Ã¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¡£¤Ê¤¼»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤ò¸¡¾Ú¤·¤Æ¡¢º£¤ÎÆüËÜ¤ÏÂç¾æÉ×¤«¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢º£¤Î»þÂå¤ÎÀ¯¼£²È¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÆâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¤ÎÀÕÇ¤¤À¤È»×¤Ã¤¿¡×¡ÊÀÐÇËÁ°ÁíÍý¡Ë
¡¡º£¤Î¾õ¶·¤Ë¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤Æ·üÇ°¤¬¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¡Öº£¤Î¾õ¶·¤Ë¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤Æ¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¸À¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¾ï¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ã¤¤¤«¤ó¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢º£¤¬¤É¤¦¤À¤«¤é80Ç¯½ê´¶¤¬¤É¤¦¤À¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò»ä¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢´¶¾ð¤Ë°ú¤¤º¤é¤ì¤Á¤ã¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤è¤È¤¤¤¦¤³¤È¤È¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÎ¦³¤¶õ·³¤ÎÇ½ÎÏ¡¢ÂæÏÑ¤ÎÎ¦³¤¶õ·³¤ÎÇ½ÎÏ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¤¤¤í¤¤¤í¤Ê°Õ¿Þ¡¢¤½¤ì¤òÁ´Éô¹Í¤¨¤¿¾å¤ÇÆüËÜ¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÎ©°Æ¤µ¤ì¤Ê¤¤ã¤¤¤«¤ó¤Î¤Ç¤Í¡£¤µ¤¢°ì¸À¤Ç¤É¤¦¤¾¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡²þ¤á¤ÆÀÄ»³»á¤Ï¡Öº£¡¢Îã¤¨¤ÐÃæ¹ñÂçºåÁíÎÎ»ö¤Î¡Ø¼ó¤ò»Â¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦È¯¸À¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤ËÂÐ¤¹¤ë¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÈ¿È¯¤¬À¤ÏÀ¤ÎÃæ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£³Î¤«¤Ë¤¢¤ÎÈ¯¸À¤Ï»ä¤â¤Ò¤É¤¤È¯¸À¤À¤È»×¤¦¤¬¡¢¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤ò¼ì¹¹¤Ë¤¢¤²¤Ä¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹ñ±×¤òÂ»¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¸«Êý¤â¤¢¤ë¡£ÀÐÇË»á¤Ïº£¡¢Ãæ¹ñ¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤Ï¤É¤¦¤¢¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤¦¤«¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¡£
¡¡ÀÐÇËÁ°ÁíÍý¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï±Ä¡¹¤ÈÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¡¢¾¼ÏÂ47Ç¯°ÊÍè¤Î´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤·¤Æ¡¢´Ñ¸÷¶È¤ÎÊý¡¢¥Û¥¿¥Æ¡Ê¶È¼Ô¡Ë¤ÎÊý¤¬¡Øº¤¤Ã¤¿¤Í¡Ù¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦¥ì¥¢¡¼¥¹¤À¤Ã¤Æ¤½¤¦¡¢°åÌôÉÊ¤À¤Ã¤Æ¤½¤¦¤Ç¤·¤ç¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê´Ø·¸¤¬ÆüÃæ¤Î´Ö¤Ë¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¡¢´¶¾ðÅª¤ËÊ¢¤¬Î©¤È¤¦¤¬²¿¤·¤è¤¦¤¬¡£Îã¤¨¤Ð°åÌôÉÊ¡¢¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¡¢´Ñ¸÷¶È¡¢ÆüËÜ¤ÈÃæ¹ñ¤Î´Ø·¸¤Ã¤ÆÂç»ö¤Ë¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤«¤ó¤Î¤À¤È¡£¤½¤ì¤ÏÃæ¹ñ¤Î¸À¤¤¤Ê¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÏÆüËÜ¤È¤·¤Æ³Î¸Ç¤¿¤ë¹Í¤¨Êý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¤Á¤ó¤È¼¨¤·¤¿¾å¤Ç¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢Îã¤¨¤Ð¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢Ãæ¹ñÀ½¤Î¤â¤Î¤¬²¿¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦²È¤É¤Ã¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¡©ÉÂ±¡¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤Ë´Ø·¸¤·¤¿Ìô¤òÁ´¤¯ÅêÍ¿¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ê¤ó¤Æ¿ÍÃ¯¤«¤¤¤Þ¤¹¡©¤À¤«¤é¡¢ÆüÃæ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï´¶¾ð¤ÇÆ°¤«¤·¤Æ¤Ï¤¤¤«¤ó¤Î¤Ç¤¹¤è¡£Íø±×¤ÇÁ´ÉôÆ°¤«¤»¤È¤Ï»ä¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¾¼ÏÂ47Ç¯°ÊÍè¡¢¤É¤ì¤À¤±¤Î¿Í¤¬¤É¤ì¤À¤±¤ÎÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤«¡£¤½¤·¤ÆÀïÁèÃæ¤Ë²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤òÃÎ¤ëÅØÎÏ¤Ï¾ï¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¡¢ÆüÃæ´Ø·¸¤Ê¤ó¤Æ¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¼«¿È¤Î¹Í¤¨¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Ê¡ØABEMAÅª¥Ë¥å¡¼¥¹¥·¥ç¡¼¡Ù¤è¤ê¡Ë