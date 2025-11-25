Í¥½¨¤ÊÉô²¼¤ò¹¥°ÕÅª¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤¤ì¤Ê¤¤¾å»Ê¤Î¼«Âº¿´¤Î¼è¤êÌá¤·Êý¤È¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ÊÉô²¼¤¬¶ì¼ê¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤È¤Îµ÷Î¥´¶
Í¥½¨¤¹¤®¤ëÉô²¼¤ò»ý¤Ã¤¿¾å»Ê¤Î¿´¤Ë¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê´¶¾ð¤¬²êÀ¸¤¨¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤º¡¢¥â¥ä¥â¥ä¤ä³ëÆ£¤òÊú¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
30ÂåÃËÀ¡¦ÎÓ¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤â¤½¤Î°ì¿Í¡£Å¾¿¦¤·¤Æ¤¤¿Í¥½¨¤¹¤®¤ë20ÂåÃËÀ¤ÎK¤µ¤ó¤¬¥Á¡¼¥à¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç°ìÊÑ¤¹¤ë¡£K¤µ¤ó¤ÎÍ¥½¨¤µ¤Ë¿¨¤ì¤¿Éô²¼¤¿¤Á¤¬¼¡Âè¤ËÎÓ¤µ¤ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢K¤µ¤ó¤òÍê¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÎÓ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÂ¸ºß´¶¤¬Çö¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡×¤È¥â¥ä¥â¥ä¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
Í¥½¨¤Ê¤Î¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¥â¥ä¥â¥ä¤òÊú¤¨¤ëÎÓ¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê¾å»Ê¤Î¥Þ¥¤¥ó¥É¤È¡¢Éô²¼¤¬¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¿´Íý³Ø¼Ô¡¦½®ÌÚºÌÇµ¤µ¤ó¤¬»öÎã¤òÄÌ¤·¤Æ²òÀâ¡£
Ãø½ñ¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤Î¿¦¾ì¤òÍ«Ýµ¤Ë¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¿·½ñ¡Ë¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ºÆÊÔ½¸¤·¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
Í¥½¨¤ÊÉô²¼¤Ë¥â¥ä¥â¥ä¤òÊú¤¨¤ë¾å»Ê
É®¼Ô¤Ï¡¢Äê´üÌÌÃÌ¤ÇÎÓ¤µ¤ó¥Á¡¼¥àÁ´°÷¤ÈÏÃ¤¹µ¡²ñ¤¬¤¢¤ê¡¢ÎÓ¤µ¤ó¤ÈK¤µ¤óÁÐÊý¤«¤éÏÃ¤·¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÎÓ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤³¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¿·µ¬»ö¶ÈÉôÌç¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¡¢³§¤ò¤Þ¤È¤áÎÉ¤¤¥Á¡¼¥à¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Éô²¼¤¿¤Á¤¬¼«Ê¬¤è¤ê¤âÍ¥½¨¤ÊK¤µ¤ó¤òÍê¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥â¥ä¥â¥ä¤òÊú¤¨¤Ï¤¸¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
Èà¤ÎÊú¤¨¤ë¡È¥â¥ä¥â¥ä¡É¤Ï¡¢¾ÇÁç´¶¤ä¼«Âº¿´¤ÎÄã²¼¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤âÈà¤Ï¡¢K¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê´¶¾ð¤ò»ý¤Ã¤¿¤ê¡¢È¯¸À¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡È´ï¤Î¾®¤µ¤¤¿Í´Ö¡É¤¬¤¹¤ë¤³¤È¤À¤È¼«Ê¬¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤Ë³¸¤ò¤·¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÂ¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È°ì½ï¤Ë¡¢¡ÖK¤µ¤ó¤ÏËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤Ê¤¡¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
ÎÓ¤µ¤ó¤Ï¡¢¼þ¤ê¤«¤é¿ÍÊÁ¤¬ÎÉ¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤À¤±¤¢¤ê¡¢É®¼Ô¤Ë¤âK¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤òÈãÈ½Åª¤ËÏÃ¤¹¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£K¤µ¤ó¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¤Î¤³¤È¤ò¸À¤¤½Ð¤·¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡Ö¿·»²¼Ô¤¬¡Ä¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬ÒôÓÍ¡Ê¤È¤Ã¤µ¡Ë¤ËÉâ¤«¤ó¤Ç¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÅÊ¤ß¤á¤¤¤¿¸ÀÍÕ¤¬Æ¬¤ËÉâ¤«¤ó¤À¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤òÃÑ¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÀµÄ¾¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥×¥ì¥¼¥ó¤ÏK¤µ¤ó¤¬¤ä¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬³Î¼Â¤Ë¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤È»×¤¦¤±¤ì¤É¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê´¶¾ð¤¬²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¤ÆÂ¨Åú¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤È¤Ï
¡È¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯¡ÉÉô²¼¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¤è¤ê¼«Âº¿´¤¬ÍÉ¤é¤¤¤Ç¤¤¤ëÎÓ¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¿Í¤¬ÁÈ¿¥¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÌò³ä¡×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤êÂ¸ºß²ÁÃÍ¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¼«Á³¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÎÓ¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¡¢K¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸ÅÚÉ¶¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò¡¢º£°ìÅÙ»×¤¤µ¯¤³¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Èà¤Ï¡¢¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤ÆK¤µ¤ó¤Î¾å»Ê¤Ç¤â¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£ÁÈ¿¥¤Ë¤ª¤±¤ë¾å»Ê¤ÎÌò³ä¤Ï¡¢¡È¥Á¡¼¥à¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤³¤È¡É¤ä¡ÈÄ¹´üÅª¤Ê¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¼¨¤¹¤³¤È¡É¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡Ö·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤³¤È¡×¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨K¤µ¤ó¤¬¤É¤ó¤Ê¤ËÍ¥½¨¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤ò¹Í¤¨¡¢¥Á¡¼¥à¤òÆ°¤«¤·¡¢º£¸å¤ÎÊý¸þÀ¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¾å»Ê¤ÎÌò³ä¤Ç¤¹¡£ÎÓ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¼«Ê¬¤¬¤Ç¤¤ë»Å»ö¡×¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¡¢K¤µ¤ó¤È¤Ï°ã¤¦·Á¤Ç²ñ¼Ò¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÍý²ò¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Âº¿´¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
K¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¤Î¿½¤·½Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿ºÝ¡¢ÎÓ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö²ñ¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏK¤µ¤ó¤ÎÇ½ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë³è¤«¤¹¤³¤È¤¬Íø±×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤È¤â¹Í¤¨¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
ÃËÀ¤¬¾å»Ê¤È¤·¤Æ·èÃÇ¤·¤¿¤³¤È
¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¼«Ê¬¤¬É½¤Ë½Ð¤Æ·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾å»Ê¤ÎÎ©¾ì¤Ç¡¢²ñ¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ²¿¤¬¥Ù¥¹¥È¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤«¤é·èÃÇ¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢ÎÓ¤µ¤ó¤Î´ÉÍý¿¦¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤âÂç¤¤¯±Æ¶Á¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥×¥ì¥¼¥ó¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÎÓ¤µ¤ó¤¬ÉôÌçÄ¹¤Ë¡¢¡Ö¼¡¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¤Ï¡¢³Î¼Â¤Ë·ÀÌó¤·¤¿¤¤¼è°úÀè¤Ê¤Î¤Ç¡¢K¤µ¤ó¤ËÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥ÈÌò¤Ë¤Þ¤ï¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢»¿Æ±¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÉôÌçÄ¹¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤â¤Ê¤Ë¤«¶¨ÎÏ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¤Ê¤ó¤Ç¤âÁêÃÌ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¾å»Ê¤È¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ê¤Î¤À¤È¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ÊÉô²¼¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ï¡¢¤¿¤·¤«¤Ë¶¼°Ò¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤ÏÆ±»þ¤Ë¡ÖºÇ¶¯¤ÎÉð´ï¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÎÓ¤µ¤ó¤Ï¡¢¾¡¤ÁÉé¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÍ¥½¨¤ÊÉô²¼¤ò³è¤«¤¹¤³¤È¤¬¼«Ê¬¤ÎÌò³ä¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ë¥·¥Õ¥È¤·¡¢K¤µ¤ó¤Î¥¹¥¥ë¤ò³è¤«¤·¤Æ¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Î¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨Êý¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤¿ÎÓ¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«¿®¤â¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Í¥½¨¤ÊÉô²¼¤Ï¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡©
ÊÌ»ëÅÀ¡§¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯Éô²¼¤«¤é¸«¤ë¤È
¡ã¥¡¼¥ï¡¼¥É¡§¤·¤¯¤¸¤ê¸ú²Ì¡¢¥®¥ã¥Ã¥×¡ä
¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯Éô²¼K¤µ¤ó¤Ï¡¢ÎÓ¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»ëÅÀ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
K¤µ¤ó¤ÈÌÌÃÌ¤·¤¿¤È¤¡¢Èà¤ÏÎÉ¤¤°ÕÌ£¤ÇÃ¸¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡£³¤³°·Ð¸³¤Î±Æ¶Á¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»Å»ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÅ¬Ç¤¼Ô¤¬·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤Ð¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Î¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
Âç¸ý¼è°úÀè¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¤ò¼«Ê¬¤¬¤ä¤ë¤È¿½¤·½Ð¤¿¤³¤È¤â¡¢¥Á¡¼¥àÆâ¤Ç¤Ï¼«¿È¤¬°ìÈÖÀ®¸ù¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¹Í¤¨¡¢ÎÓ¤µ¤ó¤ä¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Èà¤ÏÈà¤Ç¡¢ÎÓ¤µ¤ó¤Ë¾¯¤·µ÷Î¥¤òÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÎÓ¤µ¤ó¤ÎK¤µ¤ó¤ËÂÐ¤¹¤ë·Ù²ü¿´¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¡¢¤½¤Î¸¶°ø¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢K¤µ¤ó¼«¿È¤Î¿Í¤È¤Îµ÷Î¥¤Î¼è¤êÊý¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
K¤µ¤ó¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢·ä¤¬¤Ê¤¯¡¢ÌµÂÌ¤Ê¤³¤È¤òÏÃ¤¹¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡£K¤µ¤ó¤Ï¡¢³¤³°¤ÎÂç³Ø±¡¤ËÎ±³Ø¤¹¤ëÁ°¡¢Âç³Ø¤ÎÆ±µéÀ¸¤¿¤Á¤«¤é¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ß¤¿¤¤¤ÊÍ¥½¨¤Ê¿Í¤Ë¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¤¤¤¦Îà¤¤¤Î¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì½ý¤Ä¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¼«Ê¬¤ÎÃç´Ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î·Ð¸³¤ò¤Þ¤À°ú¤¤º¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾ï¡¹¿Í¤È¤Îµ÷Î¥¤Î¼è¤êÊý¤ËÆñ¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ê¿Í¤âÇº¤ß¤¬¤¢¤ë
ËÜ¥±¡¼¥¹¤Ë¸Â¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ê¿Í¤Û¤É¼þ¤ê¤È¤Îµ÷Î¥´¶¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Í¾ÃÌ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÎø°¦¤Ë¤âÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ê¿Í¤Ï¡¢¿ä¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢Æ´¤ì¤é¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÏÁê¼ê¤Ë¤µ¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¿Í¤Ï¡¢´°àú¤¹¤®¤ë¿Í¤è¤ê¤â¡¢¾¯¤·È´¤±¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¼å¤ß¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ë¶¦´¶¤òÊú¤¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò¿´Íý³Ø¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤·¤¯¤¸¤ê¸ú²Ì¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢Âç³Ø¤Î¿´Íý³Ø¼Ô¥¨¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥¢¥í¥ó¥½¥ó¤é¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸¡¾Ú¤µ¤ì¤¿¤·¤¯¤¸¤ê¸ú²Ì¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ï¡¢Èï¸³¼Ô¤Ë2¼ïÎà¤ÎÏ¿²»¥Æ¡¼¥×¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡È¹¥´¶ÅÙ¡É¤òÄ´ºº¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤É¤Á¤é¤Î¥Æ¡¼¥×¤â¡¢³ØÀ¸¤¬90¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤òÄ¶¤¨¤ëÀµÅúÎ¨¤Ç¥¯¥¤¥º¤ËÅú¤¨¤¿¸å¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼«Ê¬¤ÎÍúÎò¡ÊÈà¤é¤Ï¹â³ØÎò¤Ç¤·¤¿¡Ë¤ò¸ì¤ëÆâÍÆ¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤Î2¼ïÎà¤Î¥Æ¡¼¥×¤Î¤¦¤Á¡¢ÊÒÊý¤Î¥Æ¡¼¥×¤Ë¤À¤±¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò¤³¤Ü¤·¤Æ¿·ÉÊ¤Î¥¹¡¼¥Ä¤òÂæÌµ¤·¤Ë¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬Ï¿²»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î³ØÀ¸¤ËÂÐ¤¹¤ë¹¥´¶ÅÙÄ´ºº¤ò¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò¤³¤Ü¤·¤¿³ØÀ¸¤Î¤Û¤¦¤¬°µÅÝÅª¤Ë¹¥´¶¤ò»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿Í¤Ï¡¢¤È¤¤Ë¤Ï¤·¤¯¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¿Í¤Ë¿Æ¶á´¶¤¬Í¯¤¯¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
K¤µ¤ó¤Ë¡¢ÌµÍý¤Ë¼ºÇÔ¤ò¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È¤Ï¸À¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢µ÷Î¥´¶¤ò½Ì¤á¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÎÓ¤µ¤ó¤Ë¿Í´Ö´Ø·¸¤Îµ÷Î¥´¶¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁêÃÌ¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¾¯¤·Æ§¤ß¹þ¤ó¤À¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤ò´«¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Í¾ÃÌ¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤·¤¯¤¸¤ê¸ú²Ì¡×¤Î¼Â¸³¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥¤¥º¤ÎÀµÅúÎ¨¤¬30¥Ñ¡¼¥»¥ó¥ÈÄøÅÙ¡¢³ØÎò¤â¤½¤ì¤Ê¤ê¤Î³ØÀ¸¤Î¾ì¹ç¤Ç¤Ï¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò¤³¤Ü¤¹¤È¹¥´¶ÅÙ¤Ï²¼¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¤«¤é¤¤¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¡Ö¤·¤¯¤¸¤ê¸ú²Ì¡×¤¬È¯´ø¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤«¤éÍÇ½¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î¾ì¹ç¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¿Í¤Ï¡È¥®¥ã¥Ã¥×¡É¤¬Ì¥ÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ç¶á´ó¤ê¤¬¤¿¤¤¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¤¿¤Þ¤Ë¼«Ê¬¤Î¼å¤ß¤ò»¯¡Ê¤µ¤é¡Ë¤·¤Æ¡¢¤ï¤¶¤È´°àú¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¸«¤»¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£È¿ÂÐ¤Î¾ì¹ç¤Ê¤é¤Ð¡¢¤¿¤Þ¤Ë¡Ö¤³¤Î¿Í¡¢°Õ³°¤È¤¹¤´¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦ÎÉ¤¤ÌÌ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤È¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
½®ÌÚºÌÇµ
¿´Íý³Ø¼Ô¡Ò¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¡¦¥±¥¢²Ê³ØÇî»Î¡¿ÃÞÇÈÂç³ØÂç³Ø±¡Çî»Î²ÝÄø½¤Î»¡Ë¡£¹ñ²È»ñ³Ê¤È¤·¤Æ¸øÇ§¿´Íý»Õ¡¢Àº¿ÀÊÝ·òÊ¡»ã»Î¡¢Âè1¼ï±ÒÀ¸´ÉÍý¼Ô¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥Èµ»Ç½»Î2µé¤Ê¤É¤òÊÝÍ¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤Î¿¦¾ì¤òÍ«Ýµ¤Ë¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡Ë¤ä¡ØÈ¯Ã£¾ã³²¥°¥ì¡¼¥¾¡¼¥ó¤ÎÉô²¼¤¿¤Á¡Ù¡ÊSB¿·½ñ¡ËÂ¾¡£