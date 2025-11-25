Snow Man¡¢¡Øanan¡ÙÁÏ´©55¼þÇ¯µÇ°¹æÉ½»æ¤Ç¡È¥¹¥Î¥Ñ¥ó¥À¡É¤Ë¡¡°µ´¬¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤È¤Î£²¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡Ú¥³¥á¥ó¥È¤¢¤ê¡Û
¡¡9¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦Snow Man¤¬¡¢12·î3ÆüÈ¯Çä¤Î½÷À¥°¥é¥Ó¥¢½µ´©»ï¡Øanan¡Ù¤ÎÁÏ´©55¼þÇ¯µÇ°¹æ¤È¤Ê¤ë2474¹æ¤ÎÉ½»æ¤ËÅÐ¾ì¡£°ìÅÙ¸Â¤ê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤È¤·¤Æ¥Ñ¥ó¥À»Ñ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤È¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¹¡¼¥Ä¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ÎÉ½»æ2ËÜÎ©¤Æ¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥®¥ã¥Ã¥×¥ä¥Ð¤¤¡ªÄ¶Àä¥¯¡¼¥ë¤Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ÎSnow Man
¡¡ËÜÇ¯ÅÙ¤ò¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥¤¥ä¡¼¤È¤·¤Æ¡¢½Ü¤Î¥È¥ì¥ó¥É¡¢Â¿¤¯¤Î¥¹¥¿¡¼¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤È¤â¤Ë1Ç¯¤ò¶î¤±È´¤±¤Æ¤¤¿anan¡£¤½¤Î¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤È¤â¤¤¤¦¤Ù¤ÁÏ´©55¼þÇ¯µÇ°¹æ¤ÎÉ½»æ¤Ë¤Ï¡¢2025Ç¯¸½ºß¡¢Ì¾¼Â¤È¤â¤Ë»þÂå¤òÂåÉ½¤¹¤ëºÇ¶¯¥¢¥¤¥É¥ë¡¢Snow Man¤¬ÅÐ¾ì¡£µÇ°¹æ¤ËºÝ¤·¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼9¿ÍÁ´°÷¤¬Snow Man¥Ñ¥ó¥À¡á¡È¥¹¥Î¥Ñ¥ó¥À¡É¤È¤·¤Æ¡¢anan¤Î¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¡Èanan¥Ñ¥ó¥À¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¹ßÎ×¤¹¤ë¡£
¡¡µ¬³Ê³°¤ÎÄ¶Àä¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸Ø¤ëSnow Man¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢Ãå¤°¤ë¤ß¥Ñ¥ó¥À¤¬ÆÃÃíÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¡£9¿Í¤¬¡¢ºÇ¶¯¥¢¥¤¥É¥ë¥¥é¥¥é¥ª¡¼¥é¤ò¤Þ¤È¤Ã¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ëÃå¤³¤Ê¤·¤òÈäÏª¡£¥Ñ¥ó¥À¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤ÆÄ¶Àä¤«¤ï¤¤¤¯¡¢»þ¤Ë¥¯¡¼¥ë¤Ë¡Ä¥®¥ã¥Ã¥×¤¬²á¤®¤ë¤ï¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã³Ú¤·¤¤¥«¥ª¥¹¤Ê»£±Æ¤Ë¡£Snow Man¡ßanan¤Î°ìÅÙ¸Â¤ê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¡È¥Ñ¥ó¥À¤È¤·¤Æ¡É¼«¤é¤ËÌ¾Á°¤òÉÕ¤±¤¿¤ê¡¢¥Ñ¥ó¥À¤È¤·¤Æ¤ÎÌ´¤ò¸ì¤Ã¤¿¤ê¡Äanan¥Ñ¥ó¥À¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤â¸«¤É¤³¤í¡£
¡¡¥Ñ¥ó¥À¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥¯¡¼¥ë¤Ê¤Î¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¡¢Snow Man¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡È´¨ÃÈº¹·ã¤·¤á¡É¤Ê¥®¥ã¥Ã¥×Ëþ¤µ¤¤¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¹¡¼¥Ä¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢°ÇÌë¤òÀÚ¤êÎö¤¯¤è¤¦¤ÊÀª¤¤¤ÇÆÍ¤¿Ê¤à»Ñ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¡¢Snow Man¤Î¡È¥â¡¼¥É¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥åÁ´³«¡ª¡É¤Ê°µ´¬¤Î¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Ç¹ßÎ×¤¹¤ë¡£¡ÖÄÌ¾ïÈÇ¡×¤È¡Ö55¼þÇ¯µÇ°¹æ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤È¤·¤Æ¡¢12·î3Æü¤ËÆ±»þÈ¯Çä¡£¤É¤Á¤é¤â¹ë²ÚÆÃ¼ì²Ã¹©¤Î¥«¥Ð¡¼¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Snow Man¤Ï¡¢2018Ç¯¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢»þÂå¤Ë¡¢»ïÌÌ¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æanan¤Ë½éÅÐ¾ì¡£19Ç¯¤Î¡Øanan 2157¹æ¡Ù¡ÖNEXT¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥·¥ç¥ó2019 ¿·¤·¤¤ºÍÇ½¤Î¿¤Ð¤·Êý¡£¡×¤Ç¡È¼¡Âå¤ÎºÍÇ½¡É¤È¤·¤Æ½éÉ½»æ¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢ÉÊÀÚ¤ì¤¬Â³½Ð¤·½ÅÈÇ¤òµÏ¿¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤Ï¼ç±é±Ç²è¸ø³«¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÎÃæ¤ÇÃ»´ü½¸ÃæÏ¢ºÜ¤È¤·¤Æ9¿Í¤¬9½µÏ¢Â³¡¢Ëè½µÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¥½¥íÉ½»æ¤È¤·¤Æ¤ÎÅÐ¾ì¤Ï¡Èanan»Ë¾å½é¤ÎÈ¯ÇäÁ°½ÅÈÇ¡É¤È¤¤¤¦Îò»ËÅª²÷µó¤ò¿ë¤²¤¿ÅÏÊÕæÆÂÀ¤Î½é¥½¥íÉ½»æ¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤ò¥Õ¥ë¤Ë³è¤«¤·É½»æ¤ËÅÐ¾ì¡£É½»æÅÐ¾ì¤ÎÅÙ¤Ë¡¢¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¡¢»¨»ï¤òµá¤á¤ÆÆÉ¼Ô¤¬¥Í¥Ã¥È½ñÅ¹¡¢¥ê¥¢¥ë½ñÅ¹¤Ë»¦Åþ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÀäÂç¤Ê¤ë¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥°¥ë¡¼¥×Á´°÷¤Ç¤ÎananÉ½»æ¤Ï¡¢¤³¤ÎµÇ°¹æ¤Ç¤Û¤Ü2Ç¯¤Ö¤ê¡¢12²óÌÜ¤ÎÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ËÜ¹æ¤ÎÆÃ½¸¤Ç¤Ï¡¢¡Øanan¡ÙÌ¾ÉÕ¤±¿Æ¤Î1¿Í¤Ç¤¢¤ë¹õÌøÅ°»Ò¡¢Ï¢ºÜ¤ò¤Ï¤¸¤áÆÃ½¸¤Ë¤âÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ëÎÓ¿¿Íý»Ò¡¢¼ò°æ½ç»Ò¡¢¹¾¸¶·¼Ç·¡¢¤½¤·¤ÆananÉ½»æÅÐ¾ì²ó¿ô¤¬ºÇÂ¿µÏ¿¤ÎÌÚÂ¼ÂóºÈ¤é¤¬¸ì¤ë¡Ö¤ï¤¿¤·¤Èanan¡×¡£SixTONES¡¢Snow Man¡¢²¬ÅÄ½Ú°ì¡¢»³ÅÄÎÃ²ð¡¢timelesz¤Ê¤É¡¢ÁÏ´©50¼þÇ¯¤òµ¡¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿anan AWARD¤ÎÎòÂåÂç¾Þ¼õ¾Þ¼Ô¤¿¤Á¤¬¸ì¤ë¡Öanan¤È¤Î»×¤¤½Ð¡×¡£¡Ö¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Èanan¡×¤Ç¤ÏÇµÌÚºä46ÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç»þÂå¤ò¤á¤°¤ê¡¢·à¾ìÈÇ¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¡¢¤Á¤¤¤«¤ïetc.¿Íµ¤¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Îµ°À×¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤ë¡£
¡¡¡Ö¥È¥ì¥ó¥É¥¹¥¿¡¼¤Èanan¡×¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¢Travis Japan¡¢A¤§! group¤Î3¥°¥ë¡¼¥×¤Îanan¤È¤ÎÎò»Ë¤ò¤Ò¤â¤È¤¯¡£¡Ö¾®Àâ¤Èanan¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÄÔÂ¼¿¼·î¡¢Ì«¤«¤Ê¤¨¡¢ÀÄ»³ÈþÃÒ»Ò¡¢²ÃÆ£¥·¥²¥¢¥¡£¡ÖÏ¢ºÜ¿Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡×¤È¤·¤Æ¡¢°ð³À¸ãÏº¡¢ÃæÅç·ò¿Í¡¢Perfume¡¢¾®Åç½¨É×¤¬ÅÐ¾ì¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢¸½ºß¤ÎÏ¢ºÜ¿Ø¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â¡£ÅÁÀâ¤ÎÏ¢ºÜ¡¢Â¼¾å½Õ¼ù¤Î¡ÖÂ¼¾å¥é¥Â¥ª¡×¤â°ì¹æ¸Â¤ê¤ÇÉü³è¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤ËÁÏ´©¹æ¤«¤é¸½ºß¤Þ¤ÇÌÖÍå¡£¥È¥ì¥ó¥É»Ë¤È¤·¤Æ¤âµ®½Å¤Ê¡Ö»þÂå¤ò¤á¤°¤ëananÉ½»æÅ¸¡×¤ò»ï¾å³«ºÅ¡£ÁÏ´©55¼þÇ¯µÇ°¹æ¤À¤«¤é¤³¤½³ð¤Ã¤¿¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¤Ê¤ë¡£
¢£Snow Man¥³¥á¥ó¥È
¢§´äËÜ¾È
anan AWARD¤Î¼ø¾Þ¼°¤Ï¤¦¤ì¤·¤µ¤È¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢§¿¼ß·Ã¤ºÈ
anan¤µ¤ó¤È¤Î¤´±ï¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢ËÍ¤é¤â55¼þÇ¯¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡ª
¢§°¤ÉôÎ¼Ê¿
anan¤µ¤ó¤ÏSnow Man¤ËÄ©Àï¤ò¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë»¨»ï¤Ç¤¹¡£
¢§ÅÏÊÕæÆÂÀ
°ìÈÖºÇ½é¤Ë½Ð¤¿anan¤µ¤ó¤ò¸«ÊÖ¤¹¤È¡¢¤À¤¤¤Ö½é¡¹¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¢§¸þ°æ¹¯Æó
¡È¥Õ¥¡¥ó¤ÎÎÙ¿ÍSnow Man¡É¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤â´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¢§µÜ´ÜÎÃÂÀ
5¼þÇ¯¤ÎËÍ¤é¤È55¼þÇ¯¤Îanan¤µ¤ó¡£±ï¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡ª
¢§¥é¥¦¡¼¥ë
½é¤Îanan¥½¥í»£±Æ¤Ç¡¢»£±Æ¤Î³Ú¤·¤µ¤ËÌÜ³Ð¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¢§º´µ×´ÖÂç²ð
¥»¥¯¥·¡¼¤µ¤òÉ½¸½¤Ç¤¤ëanan¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤»¨»ï¤Ç¤¹¡£
¢§ÌÜ¹õÏ¡
anan½éÉ½»æ¤Ï¡¢¾¡Éé¤Ë¹Ô¤¯¤Ä¤â¤ê¤ÇÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÊÔ½¸Éô¥³¥á¥ó¥È
1970Ç¯¤ËÁÏ´©¤·¡¢º£Ç¯55¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿anan¤Ï¡¢½µ´©»ï¤È¤·¤ÆÇ¯´ÖÌó50ËÜ¤ÎÆÃ½¸¤ÎÃæ¡¢½Ü¤Î¥¹¥¿¡¼¤ÎÊý¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡£¡Ö»þÂå¤È¥È¥ì¥ó¥É¤Î½Ü¤òÉ½¤¹´é¡×¤È¤·¤ÆÍÍ¡¹¤Ê¥¹¥¿¡¼¤ÎÊý¡¹¤ËÉ½»æ¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëµÇ°¹æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢ÄÌ´¬1000¹æ¤Ç¾®Àôº£Æü»Ò¤µ¤ó¡¢ÁÏ´©30¼þÇ¯µÇ°ÆÃÊÌ¹æ¤Ç¤ÏÌÚÂ¼ÂóºÈ¤µ¤ó¡¢ÄÌ´¬2000¹æ¤Ç¤ÏÍò¤Î³§¤µ¤ó¡¢ÁÏ´©50¼þÇ¯µÇ°ÆÃÊÌ¹æ¤Ç¤ÏKing & Prince¤Î³§¤µ¤ó¤È¡¢¾ï¤Ë»þÂå¤Î¾ÝÄ§¤È¤Ê¤ëÊý¡¹¤Ë¤´½Ð±é¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æº£²ó¡¢55¼þÇ¯µÇ°¹æ¤Ï¡¢Snow Man¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¡¢É½»æ¤Ø¤Î¤´ÅÐ¾ì¤ò¤ª´ê¤¤¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤Ë¥Ü¡¼¥À¥ì¥¹¤Ê¡Èº£¡É¤È¤¤¤¦»þÂå¤ÎÃæ¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·Â³¤±¡¢¾ï¤Ë¿·¤·¤¤À¤³¦¤òÀÚ¤êÂó¤¡¢¥¨¥ó¥¿¥á³¦¤Î¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ³ÆÊýÌÌ¤Ç³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëSnow Man¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¡¢anan55¼þÇ¯µÇ°¹æ¤Ë¤´ÅÐ¾ì¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤³¤È¡¢É½»æ¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤³¤È¡¢ÊÔ½¸Éô¤È¤·¤Æ¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
