¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤¹¤®¤ë20ÂåÉô²¼¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¼«Âº¿´¤¬ÍÉ¤é¤¤¤À30Âå¤Î¾å»Ê¡Ä¿´¤Î±üÄì¤Ë½É¤Ã¤¿¥¸¥ì¥ó¥Þ¤È¡ÖÇ§ÃÎÅªÉÔ¶¨ÏÂ¡×
Í¥½¨¤¹¤®¤ëÉô²¼¤ò»ý¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¾å»Ê¤Ê¤é¤É¤ó¤Ê´¶¾ð¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
Éô²¼¤ÎÍ¥½¨¤µ¤ò³è¤«¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤«¡¢¼«Ê¬¤ò¶¼¤«¤¹Â¸ºß¤È¤·¤Æ¼»ÅÊ¤Ê¤É¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¡Ä¡£¿´Íý³Ø¼Ô¤Î½®ÌÚºÌÇµ¤µ¤ó¤ØÁêÃÌ¤·¤¿30ÂåÃËÀ¡¦ÎÓ¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤â¤½¤Î°ì¿Í¡£
¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤¹¤®¤ëÉô²¼¤ò»ý¤Ã¤¿¡¢30ÂåÃËÀ¤Î»öÎã¤ÈÈà¤Î¿´ÍýÅªÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤ò¡¢Ãø½ñ¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤Î¿¦¾ì¤òÍ«Ýµ¤Ë¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¿·½ñ¡Ë¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ºÆÊÔ½¸¤·¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
30ÂåÃËÀ¤¬¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡Ä
¡Ú»öÎã¡Û
¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤¹¤®¤ëÉô²¼
¡ã¥¡¼¥ï¡¼¥É¡§¼«Âº¿´¤ÎÄã²¼¡¢³ëÆ£¡¢¥¸¥ì¥ó¥Þ¡¢Ç§ÃÎÅªÉÔ¶¨ÏÂ¡ä
¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°´ë¶È¤Ç¿Í»ö·Ï¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤È¤·¤Æ½çÄ´¤Ë¶ÈÀÓ¤òÀÑ¤ß¾å¤²¡¢¿ÍÊÁ¤âÎÉ¤¤ÎÓ¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¢ÃËÀ30Âå¡Ë¤Ï¡¢¿·¤·¤¯Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¿·µ¬¤Ëºî¤é¤ì¤¿¥Á¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢°ì¤«¤é·è¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬»³¤Û¤É¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤âÎÉ¤¯¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¶¨ÎÏ¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÃå¡¹¤È½àÈ÷¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÇÛÂ°¤µ¤ì¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢ÎÓ¤µ¤ó¤ÈÇ¯Îð¤¬¶á¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÈà¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦ÏÂµ¤é½¡¹¡Ê¤¢¤¤¤¢¤¤¡Ë¤È¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ç¤·¤¿¡£
¥Á¡¼¥à¤¬È¯Â¤·¤ÆÈ¾Ç¯¤Û¤É·Ð¤Ã¤¿º¢¡¢1Ç¯Á°¤ËÅ¾¿¦¤·¤Æ¤¤¿K¤µ¤ó¡ÊÃËÀ20Âå¡Ë¤¬¡¢ÎÓ¤µ¤ó¤Î¥Á¡¼¥à¤ËÇÛÂ°¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤ÇÎÓ¤µ¤ó¤ÏK¤µ¤ó¤ÈÀÜÅÀ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤«¤Ê¤êÍ¥½¨¤Ê¿ÍÊª¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¼ÒÆâ¤Î±½¤ÇÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
K¤µ¤ó¤Ï³¤³°¤ÎÍÌ¾Âç³Ø±¡¤òÍ¥½¨¤ÊÀ®ÀÓ¤Ç½¤Î»¤·¡¢±Ñ¸ì¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥É¥¤¥Ä¸ì¤äÃæ¹ñ¸ì¤â´®Ç½¤Ç¤·¤¿¡£IQ¤Î¹â¤¤¿Í¤À¤±¤¬Æþ²ñ¤Ç¤¤ëMENSA¡Ê¥á¥ó¥µ¡Ë¤Î²ñ°÷¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
K¤µ¤ó¤¬Í¥½¨¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÇÛÂ°¤µ¤ì¤Æ¤¹¤°¤Ë¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Á´°÷¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤â²ò·èºö¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿Æñ¤·¤¤²ÝÂê¤Ç¤â¡¢K¤µ¤ó¤ÏÅª³Î¤Ê²ò·è¤Î»å¸ý¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤·¡¢»Å»ö¤Î¥ß¥¹¤â¤Û¤Ü¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¡¢¾å»Ê¤äÆ±Î½¤Î¶ÈÌ³¤òÀè²ó¤ê¤·¤ÆÂÐ±þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Î©¤Á²ó¤ê¤ÎÎÉ¤µ¤âÊ»¤»»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Á¡¼¥àÆâ¤Ë¹¤¬¤ë¡ÖÇ¤¤»¤Æ¤ª¤±¤ÐÂç¾æÉ×¡×
K¤µ¤ó¤Ï»ö¶ÈÉôÄ¹¥¯¥é¥¹¡ÊÎÓ¤µ¤ó¤Î¾å»Ê¡Ë¤¬½ÐÀÊ¤¹¤ëÀïÎ¬²ñµÄ¤Ê¤É¤Ç¤â¡¢Æñ²ò¤Ê°Æ·ï¤òÁÇÁá¤¯Íý²ò¤·¡¢±Ô¤¤Ê¬ÀÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÎÓ¤µ¤ó¤Î¾å»Ê¤Î»ö¶ÈÉôÄ¹¤ò¤Ï¤¸¤á²ñµÄ¤Î»²²Ã¼Ô¤Ï¡¢¡ÖK¤µ¤ó¤ÏËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤Ê¤¡¡×¤È¸ý¡¹¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÎÓ¤µ¤ó¤ÎÉô²¼¤¿¤Á¤Ï¼¡Âè¤ËK¤µ¤ó¤òÍê¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Á¡¼¥àÁ´°÷¤Ç°ì¤«¤éÀ°È÷¤·¤Æ¤¤¿»Å»ö¤Î½èÍý¼ê½ç¤â¡¢K¤µ¤ó¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¤Å¤±¤Ð¡ÖK¤µ¤ó¤ËÇ¤¤»¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¡×¤È¤¤¤¦¶õµ¤¤¬¥Á¡¼¥àÆâ¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ÎÓ¤µ¤ó¤Ï¡¢É½¸þ¤¤ÏÉô²¼¤Ç¤¢¤ëK¤µ¤ó¤òË«¤á¡¢É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¿¶¤ê¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¿´¤Î±üÄì¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤Î¼«Ê¬¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬Çö¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡×¤È¤¤¤¦¥â¥ä¥â¥ä¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤òÊú¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤ë¤È¤¡¢ÎÓ¤µ¤ó¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¡¢Ä¶Âç¼ê´ë¶È¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°·ÀÌó¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬½ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÎÓ¤µ¤ó¤Î¥Á¡¼¥à¤¬¤½¤Î´ë¶È¤Ø¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆÍÁ³K¤µ¤ó¤¬¡ÖËÍ¤¬Íè·î¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¤ò¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤¿½Ö´Ö¡¢ÎÓ¤µ¤ó¤Ï¥«¥Ã¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¿·»²¼Ô¤Î»Å»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·èºÛ¸¢¤ò»ý¤Ä¥ê¡¼¥À¡¼¤¬¤ä¤ë¤Î¤¬ÅöÁ³¤ÎÂç»Å»ö¤À¤í¤¦¡×¤È¸À¤¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÅÜ¤ê¤ò¥°¥Ã¤È¤³¤é¤¨¤Æ¡¢¡Öµ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤±¤É¡Ä¡Ä¡×¤ÈÃÇ¤ê¤«¤±¤¿½Ö´Ö¡¢¡Ê¤¤¤ä¡¢ÂÔ¤Æ¡£¼«Ê¬¤è¤ê¤âK¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¤Î¤Û¤¦¤¬À®¸ù¤¹¤ë³ÎÎ¨¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡Ä¡Ë¤È¤â»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤Ï¡¢¤³¤Î³ëÆ£¤ËÇº¤ß¤Ï¤¸¤á¡¢·ë¶É¤Ï¡Ö¾¯¤·¹Í¤¨¤ë¤«¤é¡×¤È¸À¤Ã¤Æ»þ´Ö¤òÃÖ¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Í¥½¨¤ÊÉô²¼¤ÎÅÐ¾ì¤ËÍÉ¤é¤¤¤À¤Î¤Ï
ÎÓ¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿´ÍýÅªÇØ·Ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÎÓ¤µ¤ó¤Ï¡¢¿·µ¬ÉôÌç¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¡¢Éô²¼¤È¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¬¤é¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¼«Éé¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¼«Ê¬¤è¤ê¤âÍ¥½¨¤ÊÉô²¼¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¤è¤ê¼«Âº¿´¡Ê¼«Ê¬¼«¿È¤ËÂÐ¤¹¤ë¹ÎÄêÅª¤ÊÉ¾²Á¤ä²ÁÃÍ´Ñ¡Ë¤¬ÍÉ¤é¤®¤Ï¤¸¤á¡¢Ê£»¨¤Ê¿´¶¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
K¤µ¤ó¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¤ÎÄó°Æ¤ËÂÐ¤·¡¢Ê¹¤¤¤¿½Ö´Ö¤Ï¥«¥Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼«Ê¬¤è¤êK¤µ¤ó¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¤ò¤·¤¿¤Û¤¦¤¬À®¸ùÎ¨¤Ï¹â¤Þ¤ë¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¸½¼ÂÅª¤ÊÈ½ÃÇ¤Ë»×¤¤»ê¤ê¡¢¥¸¥ì¥ó¥Þ¤Ë´Ù¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÉÔ²÷´¶¤ä¶ÛÄ¥¤ò³Ð¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¿´ÍýÅªÉÔ²÷´¶¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¿·»²¼Ô¤Î»Å»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡Ö·èºÛ¸¢¤ò»ý¤Ä¥ê¡¼¥À¡¼¤¬¤ä¤ë¤Î¤¬ÅöÁ³¤ÎÂç»Å»ö¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤Þ¤·¤¯¤Ê¤¤¾õ¶·¤òÅÔ¹çÎÉ¤¯²ò¼á¤·¤è¤¦¤È»î¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ç§ÃÎÅªÉÔ¶¨ÏÂ¤Ã¤Æ¤Ê¤Ë¡©
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÉÔ²÷¤Ê¾õ¶·¤ò¼«Ê¬¤ËÅÔ¹çÎÉ¤¯²ò¼á¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¿´Íý¤ò¡¢¡ÖÇ§ÃÎÅªÉÔ¶¨ÏÂ¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤òÄó¾§¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¼Ò²ñ¿´Íý³Ø¼Ô¥ì¥ª¥ó¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥ó¥¬¡¼¡Ê1919-1989¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡ÖÇ§ÃÎÅªÉÔ¶¨ÏÂ¡×¤ÎÀâÌÀ¤ÇÉÑÈË¤Ë°úÍÑ¤µ¤ì¤ëÏÃ¤Ë¡¢¥¤¥½¥Ã¥×Æ¸ÏÃ¤Î¡Ö»À¤Ã¤Ñ¤¤¥Ö¥É¥¦¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶õÊ¢¤Î¥¥Ä¥Í¤¬¡¢ÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ê¥Ö¥É¥¦¤¬»Þ¤«¤é¿â¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤â¤Î¤Î¡¢²¿ÅÙ¤âÄ·¤ó¤Ç¤âÆÏ¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤¢¤Î¥Ö¥É¥¦¤Ï¤É¤¦¤»»À¤Ã¤Ñ¤¯¤Æ¤Þ¤º¤¤¤À¤í¤¦¡¢Ã¯¤¬¿©¤Ù¤ë¤â¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¼Î¤ÆÂæ»ì¡Ê¤¼¤ê¤Õ¡Ë¤òÅÇ¤¤Ê¤¬¤éµî¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Êª¸ì¤Ç¤¹¡£
¥Ö¥É¥¦¤ËÂÐ¤¹¤ë¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¤È¤¤¤¦Ç§ÃÎ¤È¡Ö²¿ÅÙÄ·¤ó¤Ç¤âÆÏ¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ç§ÃÎ¤Î´Ö¤Ç¥¸¥ì¥ó¥Þ¤¬À¸¤¸¡¢¥¥Ä¥Í¤ÏÉÔ²÷´¶¤òÊú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ê¥Ö¥É¥¦¡×¤ò¡Ö»À¤Ã¤Ñ¤¯¤Æ¤Þ¤º¤¤¥Ö¥É¥¦¡×¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ç§ÃÎ¤Î¶Ñ¹Õ¤òÊÝ¤È¤¦¤È¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤ÏÎ¾Î©¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¹Í¤¨¤ä¾õ¶·¤òÆ±»þ¤Ë»ý¤Ã¤¿¤È¤¡¢ÉÔ²÷´¶¤ä°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¾õ¶·¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¸ÀÆ°¤Ë°ì´ÓÀ¤ò»ý¤Á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Íßµá¤ò»ý¤Ã¤¿¿Í´Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÉÔ²÷¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¾õ¶·¤ò²ò¾Ã¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¼¡¤Îµ»ö¤Ç¡¢ÎÓ¤µ¤ó¤ÎÊú¤¨¤ë¡È¥â¥ä¥â¥ä¡É¤ÎÀµÂÎ¤È¡¢¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ÊÉô²¼¤ò»ý¤Ä¾å»Ê¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥Þ¥¤¥ó¥É¤Ç¸þ¤¹ç¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
½®ÌÚºÌÇµ
¿´Íý³Ø¼Ô¡Ò¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¡¦¥±¥¢²Ê³ØÇî»Î¡¿ÃÞÇÈÂç³ØÂç³Ø±¡Çî»Î²ÝÄø½¤Î»¡Ë¡£¹ñ²È»ñ³Ê¤È¤·¤Æ¸øÇ§¿´Íý»Õ¡¢Àº¿ÀÊÝ·òÊ¡»ã»Î¡¢Âè1¼ï±ÒÀ¸´ÉÍý¼Ô¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥Èµ»Ç½»Î2µé¤Ê¤É¤òÊÝÍ¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤Î¿¦¾ì¤òÍ«Ýµ¤Ë¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡Ë¤ä¡ØÈ¯Ã£¾ã³²¥°¥ì¡¼¥¾¡¼¥ó¤ÎÉô²¼¤¿¤Á¡Ù¡ÊSB¿·½ñ¡ËÂ¾¡£