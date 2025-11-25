¥ä¥ó¥¡¼¤¿¤Á¤ÎÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¢Netflix¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥é¥ô¾åÅù¡ÙMC¡õ¥á¥ó¥Ð¡¼¾Ò²ð¡¡¼çÂê²Î¤Ïglobe¤ÎÌ¾¶Ê¡ÖLove again¡×
¡¡Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖNetflix¡×¤Î¿·ºî¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥é¥ô¾åÅù¡Ù¤¬12·î9Æü¤è¤ê¡¢Ëè½µ²ÐÍËÆü¡¢3½µ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÁ´10ÏÃ¤¬À¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤Î¤¿¤ÓMC¥¥ã¥¹¥È¡¢¼çÂê²Î¡¢¤½¤·¤Æ½Ð±é¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î´é¿¨¤ì¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û½Ð±é¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤Î¥½¥í¥«¥Ã¥È
¡¡¡Ö¤¢¤¤¤ÎÎ¤¡×¡Ö¥Ü¡¼¥¤¥Õ¥ì¥ó¥É¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¡¢¿Í´Ö¤ÎËÜ²»¤ä´¶¾ð¤ÎÍÉ¤ì¤ò±Ç¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¿Netflix¤¬Ä©¤à¿·¶ÃÏ¤Ï¡¢ÆüËÜ½é¡¦¥ä¥ó¥¡¼¤ÎÃË½÷¤¿¤Á¤¬·ì¤Îµ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë·«¤ê¹¤²¤ë½ã°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¡£
¡¡»³±ü¤Ë¤¢¤ë³Ø¹»¡ÖÍåÉð¾åÅù³Ø±à¡×¤Ç¡¢¸µË½ÁöÂ²ÁíÄ¹¡¢¸µ¥ä¥¯¥¶¡¢¾¯Ç¯±¡½Ð¿È¤Ê¤É¡¢¼Ò²ñ¤Î¡É¤Ï¤ß½Ð¤·¤â¤Î¡É¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿¥ä¥ó¥¡¼ÃË½÷11¿Í¤¬14Æü´Ö¤Î¶¦Æ±À¸³è¤òÁ÷¤ê¡¢·ö²Þ¤ËÎø¤ËËÜµ¤¡Ê¥¬¥Á¡Ë¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦¡£ºÇ½ªÆü¡¦Â´¶È¼°¤Ç°¦¤¹¤ë¿Í¤ØÁÛ¤¤¤ò¹ð¤²¤ë¤½¤Î½Ö´Ö¤Þ¤Ç¡¢Ã¯¤â¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¡¢Í½Â¬ÉÔÇ½¤ÎÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤¬Ëë¤ò³«¤±¤ë¡£
¡¡MC¤Ï¡¢ËÜºî¤Î´ë²è¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò¼ê¤¬¤±¤ëÇÐÍ¥¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎMEGUMI¡£Ç®¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ë¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡¦AK-69¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤¬¶ì¼ê¡×¤È¸ì¤ë¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦±ÊÌî¤Î3¿Í¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ëÅÀ¤«¤é¥ä¥ó¥¡¼¤¿¤Á¤ÎÎø¤ÈËÜ²»¤ò¸«ÆÏ¤±¤ë¡£Îø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¤ò¤Û¤È¤ó¤É¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿±ÊÌî¤â¡Ö¶½Ê³¡¢´¿´î¡¢ÀäË¾¡½¡½¡ÈÎø°¦WÇÕ¡É¤È¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò´¶¤¸¤¿¡×¤È¸ì¤ë¤Ê¤É¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤3¿Í¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£
¡¡¼çÂê²Î¤Ï¡¢globe¤ÎÌ¾¶Ê¡ÖLove again¡×¡£¡ÈÊ¿À®¤ÈÎáÏÂ¤¬¶¦ÌÄ¤¹¤ë¡ÉËÜºî¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢90Ç¯Âå¤ÎÇ®¤ÈÎáÏÂ¤Î¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤¬¸òº¹¡£MEGUMI¤Ïµ¯ÍÑÍýÍ³¤ò¡Ö¤«¤Ä¤Æ¾®¼¼¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤¬Êü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¢¤ÎÀª¤¤¤È¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤ÎÇ®ÎÌ¤¬¸«»ö¤Ë½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦¶Ê¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ê´¶¾ð¤ò¤Ö¤Ä¤±¹ç¤¦ËÜºî¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤È³Ú¶Ê¤Î¿ÆÏÂÀ¤ò¶¯Ä´¡£ËÜºî¤È³Ú¶Ê¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à¤³¤È¤Ç¡¢90Ç¯Âå¤ÎÇ®¤ò¸Æ¤ÓÌá¤·¡¢¡ÈÎø¤Ë²²ÉÂ¤ÊÎáÏÂ¡É¤Ë°ìÀÐ¤òÅê¤¸¤ë»×¤¤¤â¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿Í½¹ð±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÇä¤é¤ì¤¿·ö²Þ¤ÏÁ´ÉôÇã¤¦¡×¡½¡½¤½¤Î¸ÀÍÕ¤È¤È¤â¤Ë»ÉÀÄ¤ÈÆÃ¹¶Éþ¤Î¥ä¥ó¥¡¼¤¿¤Á¤¬½¸·ë¡£¡ÖË½ÎÏ¶Ø»ß¡×¡Ö¥«¥Ä¥¢¥²¶Ø»ß¡×¤È·Ç¤²¤é¤ì¤¿¹»·±¤ò¤è¤½¤Ë¡¢¤É¤Ä¤¹ç¤¤¡¢ÎÞ¡¢¤½¤·¤ÆÎø¤¬¸òºø¤¹¤ë¡£¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤¬ÃçºÛ¤ËÆþ¤ë°ÛÎã¤ÎÅ¸³«¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¿å¤«¤±¥È¥é¥Ö¥ë¡¢Âà³Ø¼ÔÈ¯À¸¡½¡½¡ÈÎø¥ê¥¢¡É¤Î¾ï¼±¤òÇË²õ¤¹¤ë»öÂÖ¤ÎÏ¢Â³¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¸å²ù¡¢¤Ä¤°¤Ê¤¤¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¿®¤¸¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¡½¡½Îø¤òÄÌ¤·¤ÆÀ¸¤Ä¾¤½¤¦¤È¤¹¤ë¥ä¥ó¥¡¼¤¿¤Á¤Î»Ñ¤â³À´Ö¸«¤¨¤ë¡£
¡¡Îø¤â·ö²Þ¤âÌ¿·ü¤±¡¢¼«Ê¬¤Î¿´¤Ë¤É¤³¤Þ¤Ç¤âÃé¼Â¤Ë¡¢¼ÂÄ¾¤Ë¡¢¶§Ë½¤Ë¡¢Ä¾µå¤Ç°¦¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦Èà¤é¤Ï¡¢Áê¼ê¤Î²áµî¤âÁ´Éô´Þ¤á¤ÆÇØÉé¤¨¤ë¤Û¤É¿´¤«¤é°¦¤¹¤ë¿Í¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£
¢£¥á¥ó¥Ð¡¼¾Ò²ð¡ã´Á¡ä
¡üÄÍ¸¶½ØºÈ a.k.a. ¤Ä¡¼¤Á¤ã¤ó¡Ê30¡Ë¡¿¥¥ã¥Ð¥¯¥é·Ð±Ä
¡¡¡Ö¿ÎµÁ¤òÃÎ¤ë¥í¥Þ¥ó¥Á¥¹¥È¡×ºÇ½ª³ØÎò¤Ï¾¯Ç¯±¡¤ÎË½ÁöÂ²¸µÁíÄ¹¡£¡Ö½÷¤Ï´é¡×¤ÈÃÇ¸À¡£¥È¥Þ¥È¤¬¶ì¼ê¡£
¡üº´Æ£¾¢³¤ a.k.a. ¥ß¥ë¥¯¡Ê22¡Ë¡¿·úÃÛ¶È
¡¡¡Ö¹û¤ì¤¿¤é°ìÅÓ¤Ê´Å¤¨¤óË·¡×Àîºê¤Î¸µË½ÁöÂ²ÁíÄ¹¡£Îø°¦¤Ë¤Ï°ìÅÓ¤Ç¡¢¡ÖËÜµ¤¤ÎÎø¤¬¤·¤¿¤¤¡×¡£
¡üÄÅÅÄ¾Í a.k.a. ¥¿¥Ã¥¯¥ë¡Ê24¡Ë¡¿ËßºÏ¶È
¡¡¡ÖÁÀ¤Ã¤¿Áê¼ê¤ËÃöÆÍÌÔ¿Ê¡×¥¯¥é¥Ö¤ÇË½¤ì¤ëµÒ¤ò°ì·â¤·¤Æ¤¤¿²áµî¡£ÂçÊÁ¤Ê¤¬¤éµ¤¸¯¤¤¤ÏºÙ¤ä¤«¡£
¡üÝ¯°æÆóÀ¤ a.k.a. ÆóÀ¤¡Ê27¡Ë¡¿BAR·Ð±Ä
¡¡¡ÖºÇ¸å¤ÏÁ´°÷¡¢²¶¤Ë¹û¤ì¤ë¡×¥±¥ó¥«»°Ëæ¤Î²áµî¤«¤é°ìÅ¾¡¢Êì¤ÎÎÞ¤Ç¥Ü¥¯¥µ¡¼¤Ë¡£¥â¥Æ¤ò¼«Ç§¡£
¡üÀ¾ß·°Î a.k.a. ¥ä¥ó¥Ü¡¼¡Ê30¡Ë¡¿¥é¥Ã¥Ñ¡¼
¡¡¡Ö²¶¤Ï²¶¤ÎÆ»¤ò¤æ¤¯¡×Âç³ØÃæÂà¤Î¸µ¥¤¥ó¥Æ¥ê¥ä¥¯¥¶¡£ÂáÊá¤òµ¡¤Ë²ÈÂ²¤Î¤¿¤á·øµ¤¤Ë¡£´¶¾ðÉ½¸½¤Ï¥ÉÄ¾µå¡£
¡ü¼·À±Å·À± a.k.a. ¤Æ¤ó¤Æ¤ó¡Ê25¡Ë¡¿¥Û¥¹¥È
¡¡¡Ö°¦¤µ¤ì¤ëºÍÇ½¡¢À¸¤Þ¤ì¤Ä¤¡×ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¤ËÈ¿¤·¡Ö°¤µ¤Ï°ìÄÌ¤ê¤·¤Æ¤¤¿¡×¡£¹ðÇòÀ®¸ùÎ¨100¡ó¡£
¢£¥á¥ó¥Ð¡¼¾Ò²ð¡ã¾î¡ä
¡ü²µÍÕ a.k.a. ¤ª¤È¤µ¤ó¡Ê22¡Ë¡¿ÀìÌç³ØÀ¸¡¦¥¥ã¥Ð¥¯¥é¶ÐÌ³
¡¡¡Ö¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÃÏ¹ö¤Þ¤Ç¡×Á´¾åÈ¾¿È¤Ë¹¤¬¤ë¥¿¥È¥¥¡¼¤¬¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¡£¡Ö°¦¤µ¤ì¤¿¤¤¡×°ìÅÓ¤Ê½÷»Ò¡£
¡ü¥æ¥ê¥¢a.k.a. Baby¡Ê25¡Ë¡¿ÅÉÁõ¶È¡¦¥¿¥ì¥ó¥È
¡¡¡Ö¶¯¤µ¤ÎÎ¢¤Ë¡¢°¦¤Î³é¤¡£¡×¶ËÉÏ²ÈÄí¤ò·Ð¤Æ»ÜÀß°é¤Á¡£¶õ¼ê¤Ç¿´¿È¤òÃÃ¤¨¤ë¤âËÜÅö¤Ï¡Ö´Å¤¨¤¿¤¤¡×¡£
¡ü¤Ò¤«¤ë a.k.a. ¤Æ¤«¤ê¤ó¡Ê21¡Ë¡¿BAR¶ÐÌ³¡¦ÃÏ²¼³ÊÆ®µ»Áª¼ê
¡¡¡ÖÁª¤ó¤ÀÃË¤Ï³§¡¢»É·ã¶¯¤á¡×ÀèÇÚ¤Ë»ÅÊÖ¤·¤·¤Æ¹â¹»Âà³Ø¡£¥é¹Ô´¬¤Àå¸ýÄ´¤À¤¬¡¢»Ò¤É¤â¹¥¤¡£
¡üåºÎï a.k.a. ¤¤£¡¼¤Á¤ã¤ó¡Ê23¡Ë¡¿¥â¥Ç¥ë¡¦¥á¥¤¥¯¹Ö»Õ
¡¡¡Ö¶¯¤µ¤â¿§µ¤¤â¡¢ÃÏ¤Ç¤¤¤¯¥¿¥¤¥×¡×¼«Â¾¶¦¤ËÇ§¤á¤ë¥®¥ã¥ë¡£ÌÚÅá¤¬ÁêËÀ¤Î¸µÉðÆ®ÇÉ¡£¾ð¤Ë¸ü¤¯¿Ä¤¬¶¯¤¤¡£
¡üAMO a.k.a. ¤¢¤â¡Ê27¡Ë¡¿¥·¥ç¡¼¥À¥ó¥µ¡¼¡¡
¡¡¡ÖÎø¤â¥¹¥Æ¡¼¥¸¤â¡¢¼çÌò¤·¤«»÷¹ç¤ï¤Ê¤¤¡£¡×50¿Í¤Ë¹ðÇò¤µ¤ì¤¿¸µ¥ä¥ó¹¥¤¤Î°ì·³½÷»Ò¡£¡ÖÁ´°÷Íî¤È¤¹¡×¤È¶¯µ¤¡£
¢£MC¡§MEGUMI¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤ÎÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ø¥é¥ô¾åÅù¡Ù¤Ï¡Ö°ìÂÎ²¿¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡×¤È´¶¤¸¤ë¤Û¤É¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿·¤·¤¤ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥ä¥ó¥¡¼¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬»×¤¤¤ò¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ë¤Ö¤Ä¤±¹ç¤¦»Ñ¤Ï¡¢º£¤Î»þÂå¤Ë¤Ï¤Ê¤¤ÄË²÷¤µ¤È½ãÅÙ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢´¶¾ð¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦¤¿¤Ó¤ËÍ½Â¬ÉÔÇ½¤Ê½ÐÍè»ö¤¬¼¡¡¹¤ÈÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥¸¥§¥Ã¥È¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î¤è¤¦¤ÊÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¼çÂê²Î¡ÖLove again¡×¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¾®¼¼¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤¬Êü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¢¤ÎÀª¤¤¤È¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤ÎÇ®ÎÌ¤¬¸«»ö¤Ë½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦¶Ê¡£Îø¤ò¾¯¤·±ó¤¶¤±¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Ë¤â¡¢¡È¤â¤¦°ìÅÙÎø¤ò¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡É¤È¤¤¤¦Á°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£MC¡§AK-69¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¡ºÇ½é¤Ë¡Ö¥ä¥ó¥¡¼¤ÎÎø¥ê¥¢¡×¤Ø¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Ï¡¢ÀµÄ¾¡Ö²¶¡¢¥ä¥ó¥¡¼¤À¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¼ã¤¤º¢¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦À¤³¦¤Ë¤¤¤¿¼«Ê¬¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Èà¤é¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ø¥é¥ô¾åÅù¡Ù¤Ç¤Ï¡¢SNS»þÂå¤Ë¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤ò¸À¤¨¤Ê¤¤À¤¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬ËÜ²»¤ò¤Ö¤Ä¤±¹ç¤¦»Ñ¤¬¶¯¤¯¶Á¤¤Þ¤·¤¿¡£Ì¤½Ï¤Ç¤â¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ËÀ¸¤¤è¤¦¤È¤¹¤ë»ÑÀª¤Ï¡¢¤É¤³¤«²û¤«¤·¤¯¤ââÁ¤·¤¤¡£¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ê´¶¾ð¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦¡¢º£¤Î»þÂå¤Ë¤ÏÄÁ¤·¤¤¡È¼Ò²ñÇÉÎø¥ê¥¢¡É¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Í½Â¬¤Ç¤¤Ê¤¤Å¸³«¤Ë²¿ÅÙ¤â¿´¤òÆ°¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£MC¡§±ÊÌî¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¡Îø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¤ò¤Û¤È¤ó¤É¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¡Ø¥é¥ô¾åÅù¡Ù¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢Ã¯¤âµ¤¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ËÜ²»¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦»Ñ¤Ï¡¢¸«¤Æ¤¤¤ÆËÜÅö¤Ëµ¤»ý¤Á¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£Îø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¿Í´ÖÆ±»Î¤Î¥É¥é¥Þ¤½¤Î¤â¤Î¡£¹¥¤¤À¤È»×¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¡Ö¹¥¤¡×¤È¸À¤¦¡¢¤½¤Î¿¿¤ÃÄ¾¤°¤µ¤Ë¿´¤òÆ°¤«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£´¶¾ð¤Î¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¤¬À¸¤ß½Ð¤¹Ç®ÎÌ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î»î¹ç¤Î¤è¤¦¡£¶½Ê³¡¢´¿´î¡¢ÀäË¾¡½¡½¡ÈÎø°¦WÇÕ¡É¤È¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û½Ð±é¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤Î¥½¥í¥«¥Ã¥È
¡¡¡Ö¤¢¤¤¤ÎÎ¤¡×¡Ö¥Ü¡¼¥¤¥Õ¥ì¥ó¥É¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¡¢¿Í´Ö¤ÎËÜ²»¤ä´¶¾ð¤ÎÍÉ¤ì¤ò±Ç¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¿Netflix¤¬Ä©¤à¿·¶ÃÏ¤Ï¡¢ÆüËÜ½é¡¦¥ä¥ó¥¡¼¤ÎÃË½÷¤¿¤Á¤¬·ì¤Îµ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë·«¤ê¹¤²¤ë½ã°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¡£
¡¡MC¤Ï¡¢ËÜºî¤Î´ë²è¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò¼ê¤¬¤±¤ëÇÐÍ¥¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎMEGUMI¡£Ç®¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ë¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡¦AK-69¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤¬¶ì¼ê¡×¤È¸ì¤ë¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦±ÊÌî¤Î3¿Í¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ëÅÀ¤«¤é¥ä¥ó¥¡¼¤¿¤Á¤ÎÎø¤ÈËÜ²»¤ò¸«ÆÏ¤±¤ë¡£Îø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¤ò¤Û¤È¤ó¤É¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿±ÊÌî¤â¡Ö¶½Ê³¡¢´¿´î¡¢ÀäË¾¡½¡½¡ÈÎø°¦WÇÕ¡É¤È¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò´¶¤¸¤¿¡×¤È¸ì¤ë¤Ê¤É¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤3¿Í¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£
¡¡¼çÂê²Î¤Ï¡¢globe¤ÎÌ¾¶Ê¡ÖLove again¡×¡£¡ÈÊ¿À®¤ÈÎáÏÂ¤¬¶¦ÌÄ¤¹¤ë¡ÉËÜºî¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢90Ç¯Âå¤ÎÇ®¤ÈÎáÏÂ¤Î¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤¬¸òº¹¡£MEGUMI¤Ïµ¯ÍÑÍýÍ³¤ò¡Ö¤«¤Ä¤Æ¾®¼¼¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤¬Êü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¢¤ÎÀª¤¤¤È¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤ÎÇ®ÎÌ¤¬¸«»ö¤Ë½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦¶Ê¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ê´¶¾ð¤ò¤Ö¤Ä¤±¹ç¤¦ËÜºî¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤È³Ú¶Ê¤Î¿ÆÏÂÀ¤ò¶¯Ä´¡£ËÜºî¤È³Ú¶Ê¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à¤³¤È¤Ç¡¢90Ç¯Âå¤ÎÇ®¤ò¸Æ¤ÓÌá¤·¡¢¡ÈÎø¤Ë²²ÉÂ¤ÊÎáÏÂ¡É¤Ë°ìÀÐ¤òÅê¤¸¤ë»×¤¤¤â¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿Í½¹ð±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÇä¤é¤ì¤¿·ö²Þ¤ÏÁ´ÉôÇã¤¦¡×¡½¡½¤½¤Î¸ÀÍÕ¤È¤È¤â¤Ë»ÉÀÄ¤ÈÆÃ¹¶Éþ¤Î¥ä¥ó¥¡¼¤¿¤Á¤¬½¸·ë¡£¡ÖË½ÎÏ¶Ø»ß¡×¡Ö¥«¥Ä¥¢¥²¶Ø»ß¡×¤È·Ç¤²¤é¤ì¤¿¹»·±¤ò¤è¤½¤Ë¡¢¤É¤Ä¤¹ç¤¤¡¢ÎÞ¡¢¤½¤·¤ÆÎø¤¬¸òºø¤¹¤ë¡£¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤¬ÃçºÛ¤ËÆþ¤ë°ÛÎã¤ÎÅ¸³«¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¿å¤«¤±¥È¥é¥Ö¥ë¡¢Âà³Ø¼ÔÈ¯À¸¡½¡½¡ÈÎø¥ê¥¢¡É¤Î¾ï¼±¤òÇË²õ¤¹¤ë»öÂÖ¤ÎÏ¢Â³¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¸å²ù¡¢¤Ä¤°¤Ê¤¤¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¿®¤¸¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¡½¡½Îø¤òÄÌ¤·¤ÆÀ¸¤Ä¾¤½¤¦¤È¤¹¤ë¥ä¥ó¥¡¼¤¿¤Á¤Î»Ñ¤â³À´Ö¸«¤¨¤ë¡£
¡¡Îø¤â·ö²Þ¤âÌ¿·ü¤±¡¢¼«Ê¬¤Î¿´¤Ë¤É¤³¤Þ¤Ç¤âÃé¼Â¤Ë¡¢¼ÂÄ¾¤Ë¡¢¶§Ë½¤Ë¡¢Ä¾µå¤Ç°¦¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦Èà¤é¤Ï¡¢Áê¼ê¤Î²áµî¤âÁ´Éô´Þ¤á¤ÆÇØÉé¤¨¤ë¤Û¤É¿´¤«¤é°¦¤¹¤ë¿Í¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£
¢£¥á¥ó¥Ð¡¼¾Ò²ð¡ã´Á¡ä
¡üÄÍ¸¶½ØºÈ a.k.a. ¤Ä¡¼¤Á¤ã¤ó¡Ê30¡Ë¡¿¥¥ã¥Ð¥¯¥é·Ð±Ä
¡¡¡Ö¿ÎµÁ¤òÃÎ¤ë¥í¥Þ¥ó¥Á¥¹¥È¡×ºÇ½ª³ØÎò¤Ï¾¯Ç¯±¡¤ÎË½ÁöÂ²¸µÁíÄ¹¡£¡Ö½÷¤Ï´é¡×¤ÈÃÇ¸À¡£¥È¥Þ¥È¤¬¶ì¼ê¡£
¡üº´Æ£¾¢³¤ a.k.a. ¥ß¥ë¥¯¡Ê22¡Ë¡¿·úÃÛ¶È
¡¡¡Ö¹û¤ì¤¿¤é°ìÅÓ¤Ê´Å¤¨¤óË·¡×Àîºê¤Î¸µË½ÁöÂ²ÁíÄ¹¡£Îø°¦¤Ë¤Ï°ìÅÓ¤Ç¡¢¡ÖËÜµ¤¤ÎÎø¤¬¤·¤¿¤¤¡×¡£
¡üÄÅÅÄ¾Í a.k.a. ¥¿¥Ã¥¯¥ë¡Ê24¡Ë¡¿ËßºÏ¶È
¡¡¡ÖÁÀ¤Ã¤¿Áê¼ê¤ËÃöÆÍÌÔ¿Ê¡×¥¯¥é¥Ö¤ÇË½¤ì¤ëµÒ¤ò°ì·â¤·¤Æ¤¤¿²áµî¡£ÂçÊÁ¤Ê¤¬¤éµ¤¸¯¤¤¤ÏºÙ¤ä¤«¡£
¡üÝ¯°æÆóÀ¤ a.k.a. ÆóÀ¤¡Ê27¡Ë¡¿BAR·Ð±Ä
¡¡¡ÖºÇ¸å¤ÏÁ´°÷¡¢²¶¤Ë¹û¤ì¤ë¡×¥±¥ó¥«»°Ëæ¤Î²áµî¤«¤é°ìÅ¾¡¢Êì¤ÎÎÞ¤Ç¥Ü¥¯¥µ¡¼¤Ë¡£¥â¥Æ¤ò¼«Ç§¡£
¡üÀ¾ß·°Î a.k.a. ¥ä¥ó¥Ü¡¼¡Ê30¡Ë¡¿¥é¥Ã¥Ñ¡¼
¡¡¡Ö²¶¤Ï²¶¤ÎÆ»¤ò¤æ¤¯¡×Âç³ØÃæÂà¤Î¸µ¥¤¥ó¥Æ¥ê¥ä¥¯¥¶¡£ÂáÊá¤òµ¡¤Ë²ÈÂ²¤Î¤¿¤á·øµ¤¤Ë¡£´¶¾ðÉ½¸½¤Ï¥ÉÄ¾µå¡£
¡ü¼·À±Å·À± a.k.a. ¤Æ¤ó¤Æ¤ó¡Ê25¡Ë¡¿¥Û¥¹¥È
¡¡¡Ö°¦¤µ¤ì¤ëºÍÇ½¡¢À¸¤Þ¤ì¤Ä¤¡×ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¤ËÈ¿¤·¡Ö°¤µ¤Ï°ìÄÌ¤ê¤·¤Æ¤¤¿¡×¡£¹ðÇòÀ®¸ùÎ¨100¡ó¡£
¢£¥á¥ó¥Ð¡¼¾Ò²ð¡ã¾î¡ä
¡ü²µÍÕ a.k.a. ¤ª¤È¤µ¤ó¡Ê22¡Ë¡¿ÀìÌç³ØÀ¸¡¦¥¥ã¥Ð¥¯¥é¶ÐÌ³
¡¡¡Ö¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÃÏ¹ö¤Þ¤Ç¡×Á´¾åÈ¾¿È¤Ë¹¤¬¤ë¥¿¥È¥¥¡¼¤¬¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¡£¡Ö°¦¤µ¤ì¤¿¤¤¡×°ìÅÓ¤Ê½÷»Ò¡£
¡ü¥æ¥ê¥¢a.k.a. Baby¡Ê25¡Ë¡¿ÅÉÁõ¶È¡¦¥¿¥ì¥ó¥È
¡¡¡Ö¶¯¤µ¤ÎÎ¢¤Ë¡¢°¦¤Î³é¤¡£¡×¶ËÉÏ²ÈÄí¤ò·Ð¤Æ»ÜÀß°é¤Á¡£¶õ¼ê¤Ç¿´¿È¤òÃÃ¤¨¤ë¤âËÜÅö¤Ï¡Ö´Å¤¨¤¿¤¤¡×¡£
¡ü¤Ò¤«¤ë a.k.a. ¤Æ¤«¤ê¤ó¡Ê21¡Ë¡¿BAR¶ÐÌ³¡¦ÃÏ²¼³ÊÆ®µ»Áª¼ê
¡¡¡ÖÁª¤ó¤ÀÃË¤Ï³§¡¢»É·ã¶¯¤á¡×ÀèÇÚ¤Ë»ÅÊÖ¤·¤·¤Æ¹â¹»Âà³Ø¡£¥é¹Ô´¬¤Àå¸ýÄ´¤À¤¬¡¢»Ò¤É¤â¹¥¤¡£
¡üåºÎï a.k.a. ¤¤£¡¼¤Á¤ã¤ó¡Ê23¡Ë¡¿¥â¥Ç¥ë¡¦¥á¥¤¥¯¹Ö»Õ
¡¡¡Ö¶¯¤µ¤â¿§µ¤¤â¡¢ÃÏ¤Ç¤¤¤¯¥¿¥¤¥×¡×¼«Â¾¶¦¤ËÇ§¤á¤ë¥®¥ã¥ë¡£ÌÚÅá¤¬ÁêËÀ¤Î¸µÉðÆ®ÇÉ¡£¾ð¤Ë¸ü¤¯¿Ä¤¬¶¯¤¤¡£
¡üAMO a.k.a. ¤¢¤â¡Ê27¡Ë¡¿¥·¥ç¡¼¥À¥ó¥µ¡¼¡¡
¡¡¡ÖÎø¤â¥¹¥Æ¡¼¥¸¤â¡¢¼çÌò¤·¤«»÷¹ç¤ï¤Ê¤¤¡£¡×50¿Í¤Ë¹ðÇò¤µ¤ì¤¿¸µ¥ä¥ó¹¥¤¤Î°ì·³½÷»Ò¡£¡ÖÁ´°÷Íî¤È¤¹¡×¤È¶¯µ¤¡£
¢£MC¡§MEGUMI¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤ÎÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ø¥é¥ô¾åÅù¡Ù¤Ï¡Ö°ìÂÎ²¿¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡×¤È´¶¤¸¤ë¤Û¤É¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿·¤·¤¤ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥ä¥ó¥¡¼¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬»×¤¤¤ò¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ë¤Ö¤Ä¤±¹ç¤¦»Ñ¤Ï¡¢º£¤Î»þÂå¤Ë¤Ï¤Ê¤¤ÄË²÷¤µ¤È½ãÅÙ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢´¶¾ð¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦¤¿¤Ó¤ËÍ½Â¬ÉÔÇ½¤Ê½ÐÍè»ö¤¬¼¡¡¹¤ÈÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥¸¥§¥Ã¥È¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î¤è¤¦¤ÊÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¼çÂê²Î¡ÖLove again¡×¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¾®¼¼¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤¬Êü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¢¤ÎÀª¤¤¤È¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤ÎÇ®ÎÌ¤¬¸«»ö¤Ë½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦¶Ê¡£Îø¤ò¾¯¤·±ó¤¶¤±¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Ë¤â¡¢¡È¤â¤¦°ìÅÙÎø¤ò¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡É¤È¤¤¤¦Á°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£MC¡§AK-69¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¡ºÇ½é¤Ë¡Ö¥ä¥ó¥¡¼¤ÎÎø¥ê¥¢¡×¤Ø¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Ï¡¢ÀµÄ¾¡Ö²¶¡¢¥ä¥ó¥¡¼¤À¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¼ã¤¤º¢¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦À¤³¦¤Ë¤¤¤¿¼«Ê¬¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Èà¤é¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ø¥é¥ô¾åÅù¡Ù¤Ç¤Ï¡¢SNS»þÂå¤Ë¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤ò¸À¤¨¤Ê¤¤À¤¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬ËÜ²»¤ò¤Ö¤Ä¤±¹ç¤¦»Ñ¤¬¶¯¤¯¶Á¤¤Þ¤·¤¿¡£Ì¤½Ï¤Ç¤â¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ËÀ¸¤¤è¤¦¤È¤¹¤ë»ÑÀª¤Ï¡¢¤É¤³¤«²û¤«¤·¤¯¤ââÁ¤·¤¤¡£¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ê´¶¾ð¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦¡¢º£¤Î»þÂå¤Ë¤ÏÄÁ¤·¤¤¡È¼Ò²ñÇÉÎø¥ê¥¢¡É¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Í½Â¬¤Ç¤¤Ê¤¤Å¸³«¤Ë²¿ÅÙ¤â¿´¤òÆ°¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£MC¡§±ÊÌî¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¡Îø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¤ò¤Û¤È¤ó¤É¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¡Ø¥é¥ô¾åÅù¡Ù¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢Ã¯¤âµ¤¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ËÜ²»¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦»Ñ¤Ï¡¢¸«¤Æ¤¤¤ÆËÜÅö¤Ëµ¤»ý¤Á¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£Îø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¿Í´ÖÆ±»Î¤Î¥É¥é¥Þ¤½¤Î¤â¤Î¡£¹¥¤¤À¤È»×¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¡Ö¹¥¤¡×¤È¸À¤¦¡¢¤½¤Î¿¿¤ÃÄ¾¤°¤µ¤Ë¿´¤òÆ°¤«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£´¶¾ð¤Î¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¤¬À¸¤ß½Ð¤¹Ç®ÎÌ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î»î¹ç¤Î¤è¤¦¡£¶½Ê³¡¢´¿´î¡¢ÀäË¾¡½¡½¡ÈÎø°¦WÇÕ¡É¤È¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£