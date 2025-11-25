¹â»Ô¼óÁê¡¢G20½ª¤¨µ¢¹ñ¡¡Ãæ¹ñ¼óÁê¤È¡ÈÀÜ¿¨¤Ê¤·¡É¡¡ÆüÃæµµÎö¡Ä¹ñÆâ´Ñ¸÷¤Ê¤É¤Ë±Æ¶Á¤â
¹â»Ô¼óÁê¤ÏÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿G20¥µ¥ß¥Ã¥È¤ò½ª¤¨¡¢µ¢¹ñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂÚºßÃæ¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÍû¶¯¼óÁê¤È¤ÎÀÜ¿¨¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¹ñÆâ¤Î´Ñ¸÷¤Ê¤É¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ÏÆü¤ËÆü¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¹â»Ô¼óÁê¡ÈÂÐÏÃ¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¡É¡¡Ãæ¹ñ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ä
24Æü¸á¸å9»þ¤¹¤®¡£±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ë¹ß¤êÎ©¤Ã¤¿¹â»Ô¼óÁê¡£2Æü¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿G20¥µ¥ß¥Ã¥È¤«¤éµ¢¹ñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î½µËö¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢ÆüËÜ¤È¤Î´Ø·¸¤¬µÞÂ®¤ËÎä¤¨¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ëÃæ¹ñ¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼2¡¢Íû¶¯¼óÁê¤È¤ÎÀÜ¿¨¤Ç¤¹¡£
1ÆüÌÜ¡¢2¿Í¤Îµ÷Î¥¤¬2¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤É¤Ë¶á¤Å¤¤¤¿ºÝ¡¢°ì½Ö¡¢»ëÀþ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬ÀÜ¿¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢2ÆüÌÜ¤â¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤¹ÍÍ»Ò¤Ê¤É¤Ï¸«¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¹â»Ô¼óÁê¡ÖÍû¶¯¼óÁê¤È²ñÏÃ¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²æ¤¬¹ñ¤È¤·¤Æ¤ÏÃæ¹ñ¤È¤ÎÍÍ¡¹¤ÊÂÐÏÃ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥ª¡¼¥×¥ó¡£Èâ¤òÊÄ¤¶¤¹¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
ÂÐÏÃ¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤ËÃæ¹ñ¶¦»ºÅÞ·Ï¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ä
Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞ·Ï¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø´Äµå»þÊó¡Ù¡ÖÆüËÜ¤ÎÂÐÏÃ»ÑÀª¤Ïµ¶Á±Åª¤À¡£¡ØÂÐÏÃ¤òË¾¤à¡Ù¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¸í¤Ã¤¿È¯¸À¤ÎÅ±²ó¤Ë¤Ï°ìÀÚ¿¨¤ì¤Ê¤¤¡£µ¶Á±Åª¤Ç¤¢¤êÌµ°ÕÌ£¤À¡×
ÂæÏÑ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥¢¥á¥ê¥«·³¤¬Ãæ¹ñ¤«¤é¹¶·â¤µ¤ì¤ëÎã¤ò¤¢¤²¤¿¾å¤Ç¡¢ÆüËÜ¤¬½¸ÃÄÅª¼«±Ò¸¢¤ò¹Ô»È¤Ç¤¤ë¡ÖÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¡×¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ë¤È¤·¤¿¹â»Ô¼óÁê¤ÎÅúÊÛ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤ÎÈãÈ½¤Ï¶¯¤Þ¤ë¤Ð¤«¤ê¡£
ÊÌ¤ÎÃæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö·³¹ñ¼çµÁ¼ÔÉü³è¤Ø¤ÎÆ»¡×¤ÈÂê¤·¡¢¥¤¥é¥¹¥È¤È¤È¤â¤ËÊóÆ»¡£Î¾¼ê¤ò¤¢¤²¤ë¹â»Ô¼óÁê¡¢±Æ¤Ï¥¬¥¤¥³¥Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶À¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï·³¿Í¤Ç¤¹¡£
¥Á¥ã¥¤¥Ê¡¦¥Ç¥¤¥ê¡¼¡Ö¹â»Ô¤ÏÀï¸å½é¤Î¸½¿¦ÁíÍýÂç¿Ã¤È¤·¤ÆÃæ¹ñ¤òÉðÎÏ¤Ç¶¼¤·¡¢ÆüËÜ¤ò¡ØÀïÆ®²ÄÇ½¤Ê¹ñ¡Ù¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¢£Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¤ÎÆüËÜ¤Î·ÐºÑÂ»¼º¤Ï1900²¯±ß¤Û¤É¤«¡Ä
¤¹¤Ç¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î·ÐºÑ¤Ë±Æ¤òÍî¤È¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃãÆ»ÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ëÅìµþ¡¦ÀõÁð¤Î»ÜÀß¡£Ç¯´Ö3000¿Í¤Û¤É¤ÎÃæ¹ñ¿Í¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡Ä
ÃãÆ»ÂÎ¸³¡ÖÃãÁµ¡×ÂåÉ½¡Öº£½µ¤Ï4ÁÈÃÄÂÎ¥¥ã¥ó¥»¥ë¡£¡Ê1ÁÈ¡Ë40¿Í¡¢Ãæ¹ñ¤Î³ØÀ¸¥°¥ë¡¼¥×¡£ËèÇ¯²¿²ó¤â¥ê¥Ô¡¼¥È¤ÇÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëÎ¹¹Ô²ñ¼Ò¡×
Ãæ¹ñ¿ÍµÒ¤Î¥¥ã¥ó¥»¥ë¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë200¿Í¤Û¤É¡£Â»¼º¤Ï100Ëü±ß¼å¤Ë¤Î¤Ü¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¹ñ¤ÎÎ¹¹ÔÀìÌçÄ´ºº²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ç¯Æâ¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Ãæ¹ñ¤«¤éÆüËÜ¤Ø¤ÎÎ¹¹Ô·ï¿ô¤Î¤¦¤Á¡¢¤ª¤è¤½3³ä¤¬¥¥ã¥ó¥»¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¤ÎÆüËÜ¤Î·ÐºÑÂ»¼º¤Ï1900²¯±ß¤Û¤É¤Ë¤Î¤Ü¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê11·î24ÆüÊüÁ÷¡Ønews zero¡Ù¤è¤ê¡Ë