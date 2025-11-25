ÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¡¢¼Â¼Ì±Ç²è¤Ç½é¤ÎÃ±ÆÈ¼ç±é·èÄê¡¡ÏÃÂê¤Î¥Û¥é¡¼ºîÉÊ¡Ö¸ý¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¡×
ÇÐÍ¥ÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¡Ê23¡Ë¤¬¡¢ÍèÇ¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ö¸ý¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¡×¡ÊÀ¶¿å¿ò´ÆÆÄ¡Ë¤Ç¡¢¼Â¼Ì±Ç²è¤Ç½é¤ÎÃ±ÆÈ¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬24Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
ÏÃÂê¤Î¥Û¥é¡¼ºîÉÊ¤Ç¡¢½é¤Î¼ç±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¸¶ºî¤Ï¡Ö¶áµ¦ÃÏÊý¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥Û¥é¡¼ºî²È¡¢ÇØ¶Ú»á¤Î¿Íµ¤¾®Àâ¤Ç¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤è¤ê¾®¤µ¤Ê¥µ¥¤¥º¤ÎËÜ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢Îß·×32ËüÉô¤òÇä¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¿´Îî¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ÎÊèÃÏ¤Ë´Î¤À¤á¤·¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿Âç³ØÀ¸¤¿¤Á¤Î¤¦¤Á1¿Í¤¬ÍâÆü»Ñ¤ò¾Ã¤·¡¢¤½¤Î¿¿Áê¤òÃÎ¤Ã¤¿¼Ô¤ËºÒ¤¤¤¬µ¯¤³¤ëÊª¸ì¡£ÈÄ³À¤Ï¸¶ºî¤òÆÉ¤ß¡Ö¼«Ê¬¤¬Êú¤¯¥Û¥é¡¼¾®Àâ¤Î³µÇ°¤¬Ê¤¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡Ö¤³¤Î¿·¤·¤¤ÆÉ½ñÂÎ¸³¤ò±ÇÁü²½¤¹¤ëÄ©Àï¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ð±é¤ò´î¤ó¤À¡£
´Î¤À¤á¤·¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Âç³ØÀ¸¤Î1¿Í¤Ç¤¢¤ë¼ç¿Í¸ø¡¢Â¼°ææÆÂÀ¤ò±é¤¸¡ÖÂç³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬¸ì¤ë¾Ú¸À¤Ï²¿¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤Î¤«¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤ó¤ÊºÒ¤¤¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤Î¤«¡£¤½¤ì¤Ï¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤Ç¤ª³Î¤«¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¤Ã¤ÈÃ¯¤«¤ËÏÃ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Ö¸¶ºî¤«¤é´¶¤¸¤¿¤¢¤Î¾×·âÅª¤Ê´¶³Ð¤ò¡¢±Ç²è¤ò¸«¤¿Êý¡¹¤Ë¤âÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£