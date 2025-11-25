¤Ê¤¼Æá¿ÜÀîÅ·¿´¤ÏµÒ¤ËºÂÎé¡©¡¡¡Ö¼Õºá¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿½é¹õÀ±¸å¤Î¹ÔÆ°¤Ë¹þ¤á¤¿¡È¿¿°Õ¡É¡Ö¾ï¤Ë¥¢¥¦¥§¡¼¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Ä¡×
¡¡¿ÀÆ¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ´¿·Þ¥à¡¼¥É¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤²ñ¾ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡11·î24Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥È¥è¥¿¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎWBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï¤Ç¡¢Æ±µé2°Ì¤Î°æ¾åÂó¿¿¡ÊÂç¶¶¡Ë¤ÈÂÐÖµ¤·¤¿Æ±µé1°Ì¤ÎÆá¿ÜÀîÅ·¿´¡ÊÄë·ý¡Ë¤Ï0-3¤ÇÈ½ÄêÉé¤±¡£¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°»þÂå¤ò´Þ¤á¤¿³ÊÆ®µ»¤Î¸ø¼°Àï¤Ç55ÀïÌÜ¤Ë¤·¤Æ½é¤á¤Æ¤Î¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡»î¹çÁ°¤«¤é¤É¤³¤«Å¨°Õ¤Ë¤â»÷¤¿Ê·°Ïµ¤¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£»î¹çÃæ¤âÁê¼ê¤ò¸ÝÉñ¤¹¤ë¥³¡¼¥ë¤¬ÌÜÎ©¤Á¡¢½ªÈ×¤Ë¤ÏÅ·¿´¤¬ÀÜ¿¨¥·¡¼¥ó¤«¤éÂó¿¿¤ò²¡¤·ÅÝ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢²ñ¾ìÃæ¤«¤éÌî¼¡¤¬Èô¤ó¤À¡£É®¼Ô¤ÏÆüËÜ¤òÉñÂæ¤È¤·¤¿»î¹ç¤ÇÈà¤¬¤³¤³¤Þ¤ÇÏª¹ü¤Ë¡È¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¡É¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Èµ²±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤°¤é¤¤ÄÁ¤·¤¤¸÷·Ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌÜÎ©¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤Î¤â½øÈ×1¡¢2²ó¤Þ¤Ç¡£°Ê¹ß¤Ï¡Ö·Ð¸³¤Îº¹¤Ç¡¢Î©¤ÆÄ¾¤µ¤ì¤¿¡×¤È°µÅÝ¤µ¤ì¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢»î¹ç¸å¤Î¹ÔÆ°¤ÏÏÃÂê¤òÀ¸¤ó¤À¡£Áê¼ê¤Î¾¡¤ÁÌ¾¾è¤ê¤òÊ¹¤¤¤¿Å·¿´¤Ï¡¢»ÍÊý¤Î´ÑµÒÀÊ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¿¼¡¹¤ÈºÂÎé¡£¼«¿È¤ËÅ¨¤òÃÖ¸þ¤±¤¿¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¶½¹Ô¸å¡¢°ìÉô¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Ï¡ÖÅÚ²¼ºÂ¡×¤È¤â¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿ºÂÎé¡£¤½¤Î¹ÔÆ°¤Î¿¿°Õ¤Ï¤Ê¤ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£ÌÜ¤ò¾¯¤·¤Ð¤«¤êÀÖ¤¯¤µ¤»¤Æ²ñ¸«¾ì¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿Å·¿´¤Ï¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤Æ¤Î³ÊÆ®µ»¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÂç»ö¤Ê¤³¤È¡£º£²ó¤ÏËÜÅö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢°¦¤µ¤ì¤Æ¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤·¡¢À¼±ç¤Î¤ª¤«¤²¤ÇºÇ¸å¤Þ¤ÇÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×
¡¡¤È¤â¤¹¤ì¤Ð¡¢À¤´Ö¡¢¤½¤·¤Æ¥³¥¢¤Ê¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¦¥Þ¥Ë¥¢¤¿¤Á¤ÏÅ·¿´¤Ë¸·¤·¤¤ÌÜ¤ò¸þ¤±¡¢ÇÔËÌ¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£²ñ¾ì¤Î°ÛÍÍ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¡Ö¾ï¤Ë¥¢¥¦¥§¡¼¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Í¡¢³§¤µ¤ó¤ÏÀ¸°Õµ¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤È´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦27ºÐ¤Ï¡¢¤³¤¦¤âÂ³¤±¤ë¡£
¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤¬¤ä¤é¤ì¤ÆÍî¤Á¤Æ¤¤¤¯¤È¤³¤í¤Ã¤Æ¡¢¸«¤¿¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤ë¤Î¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¿¤·¡£ËÍ¤ÏÁ´¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡£´í³²¤µ¤¨²Ã¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×
¡¡Åö¤¿¤êÁ°¤À¤¬¡¢ÇÔËÌ¤Ø¤Î²ù¤·¤µ¤Ï¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÁ°¤ÇÃÑ¤ò»¯¤¹¤Î¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤Ï°ìÀ¸·üÌ¿¤ËÀ¸¤¤Æ¤ë¤ä¤Ä¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÇ¸À¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¼¤á¤Ê¤¤¤Ã¤¹¤è¡£°ìÀÚ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¥À¥µ¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢Éé¤±¤Æ¤ä¤á¤Þ¤¹¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¡×¤Èº£¸å¤ò¸«ÄÌ¤·¤¿¡£
¡Ö¡Ê¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ë¤Ï¡ËÄ¹¤¤Îò»Ë¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦»×¤¤¤ò¼«Ê¬¤¬¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¯¡¢³Ú¤·¤¯¤â¤¢¤ê¡¢²ù¤·¤¯¤â¤¢¤ê¡Ä¡Ä¡£º£Æü¤Ï²þ¤á¤Æ·Ð¸³¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¶¥µ»¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò²þ¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»Ï¤á¤ë»þ¤«¤é¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤òÁ´¤¯çÓ¤á¤¿¤³¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤·¡¢1¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê¤È³Ø¤ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤è¤ê¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡¡2Ç¯È¾Á°¤Î¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Å¾¸þ°ÊÍè¡¢¡ÖÀ¸È¾²Ä¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¹Ô¤¯¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤ÈÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤¤¿Å·¿´¡£Éé¤±¤òÃÎ¤Ã¤¿Èà¤Ï¤³¤³¤«¤é¤É¤¦ÊÑËÆ¤ò¿ë¤²¤ë¤Î¤«¡£¤½¤Î¹Ô¤¯Ëö¤ò¶½Ì£¿¼¤¯¸«¼é¤ê¤¿¤¤¡£
