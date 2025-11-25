ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¿Í¤¬¡ÖËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¿Í¤«¤É¤¦¤«¡×¤ò¸«ÇË¤ë¤¹¤´¤¤ÊýË¡
ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¿Í¤¬¡ÖËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¿Í¤«¤É¤¦¤«¡×¤ò¸«ÇË¤ë¤¹¤´¤¤ÊýË¡¤È¤Ï¡©
¥¹¥Þ¥Û¡¦¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥´¥·¥Ã¥×¡Ä¡ÄÆü¾ïÀ¸³è¤Î99¡ó¤Ï¥à¥À¤À¤é¤±¡£¤·¤«¤·¡¢¥à¥À¤ò¼Î¤Æ¤ë¤¿¤á¤Ë¤¤¤¯¤é¸úÎ¨¤òÎÉ¤¯¤·¡¢À¸»ºÀ¤ò¾å¤²¤Æ¤â¡¢Â¾¿Í¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö°ÍÂ¸¤Î¥×¥í¡×Google¤ÈYouTube½Ð¿È¤ÎÃø¼Ô¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿¡¢¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤ò¼è¤êÌá¤¹¡Ö´°àú¤Ê½¬´·¡×¤È¤Ï¡© 27¸À¸ì¤Ç´©¹Ô¤µ¤ì¡¢À¤³¦¤ÇÎß·×30ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ø¤È¤Ã¤Ñ¤é¤¦¡½¡½¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤ò¼è¤êÌá¤¹¡Ö´°àú¤Ê½¬´·¡×¡Ù¤ò¤â¤È¤Ë²òÀâ¤¹¤ë¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡¦½©²¬·É»Ò¡Ë
¡Ö¤¤¤¤¿Í¤À¤è¤Í¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¿®¤¸¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö¤¢¤Î¿Í¡¢¤¤¤¤¿Í¤À¤è¤Í¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¿®¤¸¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¿¦¾ì¤Ç¤âÍ§¿Í´Ö¤Ç¤â¡¢¡Ö¤¤¤¤¿Í¡×¤Î¾Î¹æ¤ò¤â¤Ã¤¿¿Í¤¬¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¡Ö¤¤¤¤¿Í¡×¤È¤Ï¤Ê¤ó¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¡Ö¤¤¤¤¿Í¡×¤È¡ÖËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¿Í¡×¤ò¸«Ê¬¤±¤ëÊýË¡
¡¡¥°¡¼¥°¥ë½Ð¿È¤Î¥¸¥§¥¤¥¯¡¦¥Ê¥Ã¥×¤È¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö½Ð¿È¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥¼¥é¥Ä¥¡¼¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤¿¤á¤ÎÀïÎ¬¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡Ø¤È¤Ã¤Ñ¤é¤¦¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¤³¤¦½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¡£
¾·ÂÔ¤ä¿·¤·¤¤¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÃÇ¤ë¤Î¤Ïµ¤¤Þ¤º¤¤¡£ËÍ¤é¤ÏºÇ½é¤ËÃÇ¤ëÍ¦µ¤¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ë¡¢¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Ë»È¤¨¤¿¤Ï¤º¤ÎËÄÂç¤Ê»þ´Ö¤òÌµÂÌ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡½¡½¡Ø¤È¤Ã¤Ñ¤é¤¦¡½¡½¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤ò¼è¤êÌá¤¹¡Ö´°àú¤Ê½¬´·¡×¡Ù¤è¤ê
¡¡Ã±¤Ë¤¤¤¤¿Í¤È¤Ï¡¢¡Ö²¿¤â¸À¤Ã¤Æ¤âÃÇ¤é¤Ê¤¤¿Í¡×¤Î¤³¤È¤ò»Ø¤¹¤È¸À¤¦¡£
¡¡¤¿¤·¤«¤Ë¡¢ÃÇ¤ë¤è¤ê¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤¿Êý¤¬¡¢»ö¤¬¿Ê¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤·¡¢³Ú¤À¡£
¡¡¤À¤¬¡¢Â¾¿Í¤òÍ¥Àè¤·¤¹¤®¤Æ¡¢¼«Ê¬¤òµ¾À·¤Ë¤¹¤ë°ìÊâ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤ó¤Ê¤È¤¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö´¶¤¸¤è¤¯¡¢ÀµÄ¾¤ËÃÇ¤ë¡×¤À¤±
³Ú¤·¤á¤Ê¤¤¤Ç¤¢¤í¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÍ¶¤ï¤ì¤¿¡© ¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ï¡¢¡ÖÍ¶¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¢¤Ç¤â¥½¥Õ¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤ÏÁÂ¤¯¤Æ¡×¡£
¤Ò¤È¤³¤È¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢¡Ö´¶¤¸¤è¤¯¡¢ÀµÄ¾¤ËÃÇ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¿Í¤ÎÍê¤ß¤ò¤Ï¤°¤é¤«¤·¤¿¤ê¡¢¤¤¤¤¤ï¤±¤ò¤Ç¤Ã¤Á¤¢¤²¤¿¤ê¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÀè±ä¤Ð¤·¤Ë¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¥ï¥¶¤¬¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤Î¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËÍ¤é¤â¤¤¤¯¤Ä¤«»î¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¸åÌ£¤¬°¤¤¤·¡¢ÉÔÀ¿¼Â¤À¡£
¡½¡½¡Ø¤È¤Ã¤Ñ¤é¤¦¡½¡½¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤ò¼è¤êÌá¤¹¡Ö´°àú¤Ê½¬´·¡×¡Ù¤è¤ê
¡¡ÃÇ¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò·è¤á¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤ÈÈà¤é¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö´¶¤¸¤è¤¯¡¢ÀµÄ¾¤ËÃÇ¤ë¡×¤À¤±¡£
¡¡¤½¤ì¤À¤±¤Ç¡¢¤¤¤¤¿Í¤«¤é¡ÖËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¿Í¡×¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡£
¡ÊËÜµ»ö¤Ï¡¢¥¸¥§¥¤¥¯¡¦¥Ê¥Ã¥×¡¡¥¸¥ç¥ó¡¦¥¼¥é¥Ä¥¡¼Ãø¡Ø¤È¤Ã¤Ñ¤é¤¦¡½¡½¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤ò¼è¤êÌá¤¹¡Ö´°àú¤Ê½¬´·¡×¡Ù¤ò¤â¤È¤ËºîÀ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ë