¡È5»ù¤ÎÉã¡É¡Ö¿ù±ºÂÀÍÛ¡×¤Î°¦¼Ö¡Ö¡È1000Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¡É¥È¥è¥¿¼Ö¡×¸ø³«¡ª ¥¦¥Ã¥ÉÆâÁõ¤â¥¤¥¤¡Ö7¿Í¾è¤ê¹ñ»º¼Ö¡×¤É¤ó¤Ê¥â¥Ç¥ë¡©
°¦¼Ö¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¤Î¼ÖÆâ¤ò¸ø³«
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿ù±ºÂÀÍÛ¤µ¤ó¤¬¡¢2025Ç¯11·î10Æü¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£°¦¼Ö¤Î¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¤Ç²á¤´¤¹Æü¾ï¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡º£²óÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Ñ¥Ñ¤Î¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¤Ç¥³¥¢¤¬¤ªÍ§¤À¤Á¤ÈÍ·¤ó¤Ç¤Þ¤¹¡×¡ÖÈëÌ©´ðÃÏ¤À¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬Åº¤¨¤é¤ì¡¢»°ÃË¡¦¹¬¶õ¡Ê¤³¤¢¡Ë¤¯¤ó¤¬Í§¿Í¤È¤¯¤Ä¤í¤°ÍÍ»Ò¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¡Ö¿ù±ºÂÀÍÛ¡×¡ß¡Ö1000Ëü±ßÄ¶¤¨¥È¥è¥¿¼Ö¡×¤ò²èÁü¤Ç¸«¤ë¡ª
¡¡ÌÚÌÜÄ´¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¼ÖÆâ¤«¤é¤Ï¡¢²¹¤«¤ß¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤Î¤¢¤ë¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤¯¤Ä¤í¤²¤ë¶õ´Ö¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤³¤À¤ï¤ê¤Î°ìÂæ¤Ï¡¢¿ù±º¤µ¤ó¤¬2022Ç¯¤Ë1000Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë²Á³Ê¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½êÍ¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¤Ï¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥Ó¥ë¥À¡¼¡¦¥Ê¥Ã¥ÄRV¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¡ÖCREA¡Ê¥¯¥ì¥¢¡Ë¡×¥·¥ê¡¼¥º¡£
¡¡¥Ù¡¼¥¹¼ÖÎ¾¤Ë¤Ï¥È¥è¥¿¤Î¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼ÀìÍÑ¥·¥ã¥·¡Ö¥«¥à¥í¡¼¥É¡×¤òºÎÍÑ¤·¡¢Á´Ä¹5190mm¡ßÁ´Éý2080mm¡ßÁ´¹â2910mm¤È¤¤¤¦Æ²¡¹¤¿¤ë¥µ¥¤¥º¡£¾è¼ÖÄê°÷¤Ï7Ì¾¡Ê2WD¡Ë¡¢½¢¿²Äê°÷¤Ï6Ì¾¤È¡¢Âç²ÈÂ²¤Î¿ù±º²È¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÎÀß·×¤Ç¤¹¡£
¡¡¼ÖÆâ¤ÏÌÚÌÜÄ´¤Î²È¶ñ¤ÇÅý°ì¤µ¤ì¡¢Íî¤ÁÃå¤¤Î¤¢¤ë¶õ´Ö¤Ë¡£ÂÐÌÌ¼°¤Î¥À¥¤¥Í¥Ã¥È¡¢¥»¥ß¥À¥Ö¥ë¥µ¥¤¥º¤Î¾ïÀß2ÃÊ¥Ù¥Ã¥É¡¢±¿Å¾ÀÊ¾åÉô¤Î¥Ð¥ó¥¯¥Ù¥Ã¥É¤Ê¤É¡¢²ÈÂ²¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¤¯¤Ä¤í¤²¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¥Ã¥Á¥ó¤Ë¤Ï70L¤ÎÎäÂ¢¸Ë¤ä¥¬¥é¥¹³¸¼°¥·¥ó¥¯¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤¬É¸½àÁõÈ÷¤µ¤ì¡¢²ÈÄíÍÑ¥¨¥¢¥³¥ó¤â´°È÷¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥È¥¤¥ì¡¦¥·¥ã¥ï¡¼ÂÐ±þ¤Î¥Þ¥ë¥Á¥ë¡¼¥à¤Þ¤ÇÈ÷¤¨¤¿ìÔÂô¤Ê¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤Ç¡¢Ä¹µ÷Î¥°ÜÆ°¤ä¼ÖÃæÇñ¤â²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤ë»ÅÍÍ¤Ç¤¹¡£
¡¡ÅÅÁõ·Ï¤Ë¤Ï¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥ó¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¹â¸úÎ¨¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢µÞÂ®½¼ÅÅ¤äÄ¹»þ´Ö¤ÎÅÅÎÏ»ÈÍÑ¤Ë¤âÇÛÎ¸¤µ¤ì¤¿Àß·×¡£¥½¡¼¥é¡¼¥Ñ¥Í¥ë¤ÎÅëºÜ¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥æ¡¼¥¹¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ»È¤¨¤ë»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ ¢¨ ¢¨
¡¡²ÈÂ²¤Î»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤Ë¡ÖÆ´¤ì¤ë¡×¡ÖÍýÁÛ¤Î¥Ñ¥Ñ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¡¢¤Þ¤¿¡Ö¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼Á¢¤Þ¤·¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¼ÖÎ¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤ëÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¿ù±º²È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥«¡¼¥é¥¤¥Õ¤Ë¶¦´¶¤ÈÆ´¤ì¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¤½¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤½¤¦¤Ç¤¹¡£