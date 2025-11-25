¡Ö¾®³Ø4Ç¯À¸¤ÇÂÎ½Å13¥¥í¤Ë¤Ê¤ê¡¢»à¤Î¶²ÉÝ¤â¡×30ÂåÈþ½÷¥×¥í¥Ü¥¦¥éー¤¬ÀÝ¿©¾ã³²¤È³ÊÆ®¤·¤¿20Ç¯¡Öµñ¿©¤È²á¿©¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¡×
¡Ö¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö¿©¤Ù¤¹¤®¤Á¤ã¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÀÝ¿©¾ã³²¤Î¾É¾õ¡£¤Ï¤¿¤«¤é¸«¤ì¤Ð¡¢Íý²ò¤·¤Å¤é¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö»à¡×¤µ¤¨¤â¤è¤®¤ë¿¼¹ï¤ÊÌäÂê¡£¥×¥í¥Ü¥¦¥éー¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë°ÂÆ£Æ·¤µ¤ó¤â¡¢10ºÐ¤Î¤³¤í¤«¤é20Ç¯´Ö¡¢ÀÝ¿©¾ã³²¤ËÇº¤ßÀ¸¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖµÓ¤ÏËÀ¤Î¤è¤¦¤ËºÙ¤¯¡Ä¡×ÂÎ½Å13¥¥í¤À¤Ã¤¿¤³¤í¤Î°ÂÆ£Æ·¤µ¤ó ¤Û¤«¡Ê4ËçÌÜ/Á´10Ëç¡Ë
´°àú¼çµÁ¤«¤é¡ÖÂÎ½Å¤â¤¤¤Á¤Ð¤óºÙ¤¤»Ò¤Ë¡×¤È
¨¡¨¡¥×¥í¥Ü¥¦¥éー¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¤«¤¿¤ï¤é¡¢ÀÝ¿©¾ã³²¤Î·¼ÌØ³èÆ°¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°ÂÆ£¤µ¤ó¼«¿È¡¢¾®³ØÀ¸¤Î¤³¤í¤ËÀÝ¿©¾ã³²¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·Ð°Þ¤ÇÈ¯¾É¤µ¤ì¤¿¤«¡¢»Ç¤¨¤Þ¤¹¤«¡©
°ÂÆ£¤µ¤ó¡§10ºÐ¤Î¤³¤í¤Ç¤¹¡£¥Æ¥ì¥Ó¤ä»¨»ï¤Ç¥À¥¤¥¨¥Ã¥È´ë²è¤ò¤Ò¤ó¤Ñ¤ó¤ËÌÜ¤Ë¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Åö»þ¤Ï¡Ö¤ä¤»¤Æ¤¤¤ë¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦É÷Ä¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤ÏÀ³Ê¾å¡¢²¿¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â°ìÈÖ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢¥¯¥é¥¹¤ËÂÎ·¿¤¬ºÙ¤¤Í§¤À¤Á¤¬¤¤¤ë¤È¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤¢¤Î»Ò¤è¤êÎô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£¤¢¤Î»Ò¤è¤ê¤ä¤»¤¿¤¤¡×¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¾®³ØÀ¸¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Â¾¿Í¤È¤ÎÍ¥Îô¤òÉÒ´¶¤Ë´¶¤¸¤ä¤¹¤¯¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤ÏÍÄ¤¤¤Ê¤¬¤é¤ËÀ¸¤¤Å¤é¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ½é¤Ï¡Ö¤´ÈÓ¤ò¾¯¤Ê¤á¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À©¸Â¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢½ù¡¹¤Ë¡Ö¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Ø¤Î¶²ÉÝ¿´¡×¤Ë»ÙÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÍÈ¤²Êª¤äÃº¿å²½Êª¤Ï¤¤¤Ã¤µ¤¤ÀÝ¤é¤º¡¢ÌîºÚ¤ä³¤Áô¤Ê¤É¡¢¥«¥í¥êー¤¬¾¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤òÁª¤Ó»Ï¤á¡¢¸ý¤Ë¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤¬¤É¤ó¤É¤ó¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡ÄºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¿å¤â°û¤á¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¡£°ìÈÖ¤ä¤»¤¿¤È¤¤ÏÂÎ½Å¤¬13¥¥í¤Þ¤ÇÍî¤Á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ ¾®³Ø4Ç¯À¸¤Î½÷»Ò¤ÎÊ¿¶ÑÂÎ½Å¤Ï35¥¥í¤Û¤É¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤«¤Ê¤ê¤ä¤»¤Æ¤¤¤ë¿ôÃÍ¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡£³Ø¹»¤Îµë¿©¤Ï¤É¤¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
°ÂÆ£¤µ¤ó¡§ºÇ½é¤Ë´ï¤ËÀ¹¤ëÎÌ¤ò¤³¤Ã¤½¤ê¸º¤é¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤ä¤ê¤¯¤ê¤ÇÂÎ½Å¤ò´ÉÍý¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤¹¤´¤¤¡×¤ÈÃ£À®´¶¤¹¤éÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÊý¤ÇÂÎ½ÅÀ©¸Â¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤Ë¤Ïµ¤¤Å¤«¤ì¤¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¿ô¤«·î¤â·Ð¤Ä¤È¡¢Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÆñ¤·¤¤¤Û¤É¤ÎÂÎÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£¼þ°Ï¤Ëµ¤¤Å¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊºÙ¤¹¤®¤ë¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤í¤Ë¤Ï¡¢³Ø¹»¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ ¼«Ê¬¤ÇÅØÎÏ¤·¤¿Ê¬¡¢ÂÎ½Å¤¬Íî¤Á¤ëÀ®²Ì¤¬¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤Ç¡¢ÂÎ¤ÏÈáÌÄ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È¤ªÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤«¤éÉÂ±¡¤Ø¹Ô¤«¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
°ÂÆ£¤µ¤ó¡§ºÇ½é¤ÏÃÏ°è¤Î¾®»ù²Ê¤ò¼õ¿Ç¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤Ïµñ¿©¾É¤Ë¾Ü¤·¤¤°å»Õ¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¤½¤³¤Ç¤Ï¼«Î§¿À·Ð¼ºÄ´¾É¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Æ´ÁÊýÌô¤ò¤â¤é¤¦¤Ê¤É¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬²óÉü¤»¤º¡¢¾Ò²ð¾õ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢ÃÏ¸µ¤Î»ÔÌ±ÉÂ±¡¤Ø¡£¤³¤³¤ÇÀÝ¿©¾ã³²¤À¤È¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Á¤é¤Ç¤â¼£ÎÅË¡¤Ï¤¢¤Þ¤ê³ÎÎ©¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤½¤Î¸åÎÙÄ®¤Î»ÔÌ±ÉÂ±¡¤Ø°Ü¤ê¡¢½é¤á¤ÆÆþ±¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Æþ±¡»þ¤Ï¿´Â¡¤Ë¶á¤¤ÂÀ¤¤·ì´É¤«¤é±ÉÍÜ¤òÅêÍ¿¤¹¤ë¼£ÎÅ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢»ä¼«¿È¤ÏÂÎÄ´¤¬¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡Ö1¥°¥é¥à¤Ç¤âÂÎ½Å¤¬Áý¤¨¤¿¤é¼«Ê¬¤ÎÅØÎÏÉÔÂ¡×¤È¤¤¤¦¸ÇÄê´ÑÇ°¤¬Æ¬¤«¤éÎ¥¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÂÎ¤Ë±ÉÍÜ¤¬Æþ¤ë¶²ÉÝ¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡£¤½¤¦¤·¤Æ¸Â³¦¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤í¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿ÀÝ¿©¾ã³²ÀìÌç°å¤Î¤¤¤ëÉÂ±¡¤Ç¡¢¸å¤Î¿ÍÀ¸¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ëÀèÀ¸¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ö»à¤Ê¤Ê¤¤ÌóÂ«¤Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÀèÀ¸¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ
¨¡¨¡ ¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀèÀ¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
°ÂÆ£¤µ¤ó¡§ÀèÀ¸¤Ï¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤ËÍ¥¤ì¤¿Êý¤Ç¡¢»ä¤¬Ç¼ÆÀ¤¹¤ë¤Þ¤Ç²¿»þ´Ö¤Ç¤âÂÐÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö»ä¤òÂÀ¤é¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼þ°Ï¤òÅ¨»ë¤·¤Æ¤¤¤¿»ä¤Ë¡¢ÀèÀ¸¤Ï4»þ´Ö°Ê¾å¤â¤«¤±¤Æ¡¢¥Þ¥ó¥Äー¥Þ¥ó¤Ç¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤ÆÂà±¡¤Ç¤¤ëÂÎ½Å¤Î¥é¥¤¥ó¤ò°ì½ï¤Ë·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¼£ÎÅ¤Ï¡ÖÇ§ÃÎ¹ÔÆ°ÎÅË¡¡×¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÀ©¸Â¤òÀß¤±¤Æ¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö100¥°¥é¥à¤Ç¤â¸º¤Ã¤¿¤éº£Æü¤Ï¥Ù¥Ã¥É¤«¤é¹ß¤ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¡×¤Ê¤É¡¢¤ä¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë»ä¤Î¹ÔÆ°¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¸·¤·¤¤¸ÀÍÕ¤¬¤±¤â¤È¤¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖÀÝ¿©¾ã³²¤Ï¼«Ê¬¤Î¤»¤¤¤Ç¤â¡¢²ÈÂ²¤Î¤»¤¤¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö²ÈÂ²Á´°÷¤Ç¤³¤ÎÉÂµ¤¤Î¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡¢¤¤¤¤Êý¸þ¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¼£ÎÅÆâÍÆ¤ò²ÈÂ²¤Ë¤âÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÉÂµ¤¤ò°¼Ô¤È»×¤ï¤º¤Ë¡¢°ì½ï¤Ë¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤ÇÊâ¤¯¤è¤¦¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¤¯Âç»ö¤µ¤òÀâ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¨¡¨¡ º¬µ¤¤è¤¯°ÂÆ£¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æ¤´²ÈÂ²¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÀèÀ¸¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
°ÂÆ£¤µ¤ó¡§ÀèÀ¸¤Î¸ÀÍÕ¤ÇºÇ¤â¿´¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ºÇ½é¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤¿ºÝ¤Î¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤Î¤Ê¤«¤Ç¡Ö»à¤Ê¤Ê¤¤ÌóÂ«¤Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤È¤»ä¤ÏÂÎ½Å¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤Ø¤Î¶²ÉÝ¤«¤éÆ¨¤ì¤é¤ì¤º¡¢¿©¤ÙÊª¤¬Æ¬¤ò»ÙÇÛ¤·¤ÆÄÌ¾ï¤Î¾®³ØÀ¸¤Î¤è¤¦¤ÊÍ·¤Ö³Ú¤·¤ß¤Ê¤É¤Ï´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÂÎ½Å¤òµ¤¤Ë¤»¤º¾Ð´é¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤¤È¸À¤¨¤ë¤Õ¤Ä¤¦¤Î¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡£¸ÉÎ©´¶¤â¤¢¤Ã¤Æ¡Ö»à¤Ë¤¿¤¤¤Û¤É¤Ä¤é¤¤¿ÍÀ¸¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤°¤ËÌóÂ«¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀèÀ¸¤Ï»ä¤Î¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á¤Ë¤âÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¡¢ÌóÂ«¤ò¼è¤ê¤Ä¤±¤ë¤Þ¤Ç¤È¤³¤È¤ó¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÀèÀ¸¤Î¿Æ¿È¤Ê¸ÀÍÕ¤äÂÐ±þ¤Ëº¬Éé¤±¤·¡¢ÌóÂ«¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÀèÀ¸¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤¤¤Þ¤Ç¤â¿´¤Î¤ª¼é¤ê¤Ë¤º¤Ã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤É¤ó¤Ê¤Ë¤Ä¤é¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ç¤Ï»à¤òÁª¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡ ¤¹¤Ð¤é¤·¤¤ÀèÀ¸¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤Î¸å¡¢²óÉü¤ÎÃû¤·¤Ï¸«¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
°ÂÆ£¤µ¤ó¡§Æþ±¡¤·¤Æ¤«¤é10¤«·î¤Û¤É¤Ï°û¤ßÊª¤âÀÝ¤ì¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤ëÆü¡¢¶öÁ³¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉÂ±¡¿©¤ÎµíÆý¤ò°û¤á¤¿Æü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡Ö¤¹¤´¤¯¤ª¤¤¤·¤¤¡×¤È»×¤¨¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¤ÏÂÎ¤¬±ÉÍÜ¤òÍß¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤òµ¡¤Ëº£ÅÙ¤Ï¡Ö²á¿©¾É¡×¤È¤Î³ëÆ£¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²¿¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¾õÂÖ¤«¤é¡¢¤½¤ÎÈ¿Æ°¤Ç¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î²á¿©¾É¤Ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¿©¤Ù¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¼«Ê¬¤ò´°àú¤ËÀ©¸æ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢º£ÅÙ¤Ï¤½¤Î¿¿µÕ¡£ÂÎ¤È¤·¤Æ¤Ï·ò¹¯¤Ë¶á¤Å¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿´¤ÏÂÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤Ø¤Î·ù°´¶¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Âà±¡¤·¤Æ¤â¤¤¤¤ÂÎ½Å¤ÎÌÜ°Â¤ò18¥¥í¤È¡¢ÀèÀ¸¤È·è¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÂÎ½Å¤Þ¤ÇÁý¤ä¤»¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¿´¿È¤È¤â¤Ë·ò¹¯¡×¤È¤ÏÅþÄì¸À¤¨¤Ê¤¤¾õÂÖ¡£µñ¿©¾É¤Î¤È¤¤è¤ê¤â¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡ ¼«¸Ê·ù°¤Ë¤â´Ù¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£²á¿©¾É¤Ë¤Ê¤ë¤È¿©¤Ù¤¿¤â¤Î¤òÅÇ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÊ¹¤¤Þ¤¹¡£
°ÂÆ£¤µ¤ó¡§¥¯¥Ã¥ー¤ä²Û»Ò¥Ñ¥ó¤Ê¤É¤òÂÎ¤¬Íß¤·¤¬¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤¿¤¤¤À¤±¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤ÏÅÇ¤¯¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¡Öµñ¿©¾É¤«¤é²óÉü¤¹¤ë²áÄø¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¡¢²á¿©¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¡×¤³¤È¤òÀèÀ¸¤«¤é»öÁ°¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¿©¤Ù¤Æ¤âÅÇ¤¤¤Æ¤Ï¤À¤á¤À¤è¡×¤È¤â¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢À©¸æ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â»ä¤Î¾ì¹ç¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÉÂµ¤¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤ËÉ¬¤º¤·¤â¤¢¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¾®³Ø4Ç¯À¸¤¬½ª¤ï¤ë¤³¤í¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
Âà±¡¸å¡¢¾®³Ø¹»»þÂå¤Ï²È¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤é¼£ÎÅ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ãæ³Ø¤ËÆþ¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç³Ø¹»¤Ë¤â¹Ô¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤ò¼è¤êÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤¹¤´¤¯ÊÙ¶¯¤·¤Æ¡¢¥Æ¥¹¥È¤Ç¤Ï100ÅÀ¤ò¼è¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤¦¤·¤¿´èÄ¥¤ëÀ¸³è¤Ë¤Þ¤¿¸Â³¦¤¬¤¤Æ¡¢µñ¿©¾É¤Î¾É¾õ¤¬ºÆ¤Ó½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢½ù¡¹¤ËÂÎ½Å¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£½©¤«¤éÅß¤Ë¤Ê¤ë¤³¤í¤Ë¤Ï¡¢³Ø¹»¤ÎÌÚÀ½¤Î°Ø»Ò¤ËºÂ¤ë¤È¹ü¤¬¤¢¤¿¤Ã¤ÆÄË¤¤¤¯¤é¤¤¡£¡Ö¤Þ¤¿¡¢Ìá¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¼«³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ì´¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¿´¤â·Ú¤¯¤Ê¤Ã¤¿
¨¡¨¡ ´ÊÃ±¤Ë¤Ï¹îÉþ¤Ç¤¤Ê¤¤ÉÂµ¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
°ÂÆ£¤µ¤ó¡§ºÆ¤ÓÆþ±¡¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°ÊÁ°¤Î¼«Ê¬¤è¤ê¤Ï¤³¤ÎÉÂµ¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍý²ò¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼£ÎÅÊý¿Ë¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼é¤ê¡¢2¡¢3¤«·î¤ÇÂà±¡¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ä¤é¤¤¼£ÎÅÀ¸³è¤Î¤Ê¤«¤Ç¡Ö³Ú¤·¤¤¤³¤È¤ò¤·¤è¤¦¡×¤È²ÈÂ²¤ÇÁêÃÌ¤·¤Æ¡¢¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¯¤Æ¡£¤½¤³¤«¤é¶µ¼¼¤ËÄÌ¤¤¡¢¥×¥í¥Ü¥¦¥éー¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Ã¼¤«¤éÅê¤²¤¿¤Û¤¦¤¬¥Üー¥ë¤Ï¶Ê¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¡¢Åê¤²¤ë»þ¤Î»Ø¤Î»È¤¤Êý¤ä²óÅ¾¤ò¤«¤±¤ëºÝ¤ÎÅê¤²¤ë°ÌÃÖ¤ò¹Í¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢±ü¿¼¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤¹¤´¤¯¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ ¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¤Ë¼«Ê¬¤Îµï¾ì½ê¤ò´¶¤¸¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥×¥í¥Ü¥¦¥éー¤È¤·¤Æ³èÌö¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Åö»þ¡¢ÉÂµ¤¤Ï¹îÉþ¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
°ÂÆ£¤µ¤ó¡§¤¤¤¨¡¢¤½¤ì¤¬Æñ¤·¤¯¤Æ¡£1»î¹ç¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤±¤ÎÂÎÎÏ¤äÂÎ½Å¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Õ¤À¤ó¤Î¿©»ö¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¿©¤ÙÊª¤Î¥«¥í¥êー¤Ï¤À¤¤¤¿¤¤Æ¬¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Äã¥«¥í¥êー¤Ê¼«Ê¬¤¬µö¤·¤¿¤â¤Î¤À¤±¿©¤Ù¤ëµç¶þ¤Ê¿©À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£21ºÐ¤Ç¥×¥í¥Ü¥¦¥éー¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤ò´¶¤¸¤ë¾ìÌÌ¤¬Ë¬¤ì¤ë¤È¡¢¼«Á³¤Èµñ¿©¤Î¾É¾õ¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤ÎÁ°¤âµñ¿©¾É¾õ¤ÈÆ®¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²¿¤â¹Í¤¨¤º¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï30ºÐ¤ò²á¤®¤¿¤³¤í¤Ç¤¹¡£20Ç¯¤¯¤é¤¤¤³¤ÎÉÂµ¤¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤ÎÌ¿¤òµß¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿ÀèÀ¸¤¬Åö»þ¡¢¾®³ØÀ¸¤Î»ä¤Ë¡Ö30ºÐ¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤ÎÉÂµ¤¤¬·Ú¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¡¢¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Áá´ü¤Î¼£ÎÅ¤ä¼þ°Ï¤Î¥µ¥Ýー¥È¤¬²óÉü¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¤ª¤½¤é¤¯»þ´Ö¤Î·Ð²á¤È¤È¤â¤Ë¡¢»ä¼«¿È¥À¥á¤ÊÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¼«Ê¬¤ò¾¯¤·µö¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢À¸¤¤é¤ì¤ë¤À¤±¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¤òÀÝ¤ê¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¤½¤ì¤È¡¢¤¢¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼èºà¤ò¼õ¤±¤¿ºÝ¡¢ÀÝ¿©¾ã³²¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸ø¤ËÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Ã¯¤Ë¤âÍý²ò¤µ¤ì¤º¼«Ê¬¤À¤±¤Ç³ëÆ£¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤¬·Ú¤¯¤Ê¤Ã¤¿´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤«¤é¤â²¹¤«¤¤¸ÀÍÕ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¡ÖÉÂµ¤¤ò»ý¤Ä¼«Ê¬¤Ç¤âÇ§¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤ó¤À¡×¤È»×¤¨¤¿¤³¤È¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¿´¤Î²óÉü¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÂÎ½Å¤Î¤³¤È¤òµ¤¤Ë¤»¤º²á¤´¤»¤ë»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ ¤¤¤Þ¤âÄÌ±¡¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
°ÂÆ£¤µ¤ó¡§30ºÐ¤ò²á¤®¤¿¤³¤í¤Þ¤Ç¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¿Ç¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÀèÀ¸¤Î¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤Þ¤ÏÄÌ±¡¤»¤º¡¢³Ú¤·¤¯¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Þ¤Ç²óÉü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢ÀèÀ¸¤È¤Ï¼ê»æ¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¤¹¤ëÄøÅÙ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉÂµ¤¤ÈÆ®¤Ã¤Æ¤¤¿»ä¤Î¿ÍÀ¸¤ò»Ù¤¨¡¢Ì¿¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡¢¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ç¤¹¡£
¡Ä
ÀÝ¿©¾ã³²¤Ç¶ì¤·¤ó¤À·Ð¸³¤ò»ý¤Ä°ÂÆ£¤µ¤ó¡£ÆþÂà±¡¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤Ê¤«¤Ç²ÈÂ²¤È¤¿¤Þ¤¿¤Þ¹Ô¤Ã¤¿¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¾ì¤Ç¤ÎÂÎ¸³¤¬¤«¤±¤¬¤¨¤Î»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¤Ë¶½Ì£¤òÊú¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤«¤é¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¶µ¼¼¤ËÄÌ¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ë¥×¥í¥Ü¥¦¥éー¤Î¡Ö¥×¥í¤ÎÆ»¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡×¤È¤¤¤¦Äó°Æ¤¬±¿Ì¿¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¡£¡ÖÉÂµ¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ³Ø¹»¤Ë¤â¹Ô¤±¤º¡¢³ØÀ¸¤È¤·¤Æ¤Î³Ú¤·¤ß¤ò¸«¤¤¤À¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿»ä¤Îµï¾ì½ê¡×¤À¤È´¶¤¸¤Æ¡¢¥×¥í¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿¹âÅÄ°¦»Ò¡¡¼Ì¿¿Äó¶¡¡¿°ÂÆ£ Æ·