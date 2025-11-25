²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¡¦ÊÒ²¬µµÂ¢¤µ¤ó¤¬ÃÎ¿Í¤Î²Û»Ò¹©¾ì·ó½»Âð¤Î²ÐºÒ¤Ç»àµî¡¡64ºÐ¡¡Éý¹¤¤Ìò¤Ç³èÌö
²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥ÊÒ²¬µµÂ¢¡Ê¤«¤¿¤ª¤«¡¦¤«¤á¤¾¤¦¡Ë¤µ¤ó¡ÊËÜÌ¾ÊÒ²¬ÆóÏº¡á¤«¤¿¤ª¤«¡¦¤¸¤í¤¦¡Ë¤¬24Æü¡¢ÅìµþÅÔÂÎ©¶è¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿²ÐºÒ¤Ë¤è¤ê»àµî¤·¤¿¡£64ºÐ¡£ÃÎ¿ÍÂð¤òË¬¤Í¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¾¾ÃÝ¤âÆ±Æü¡¢µµÂ¢¤µ¤ó¤Îë¾Êó¤òÈ¯É½¤·¡¢Áòµ·¤Ê¤É¤Ï·è¤Þ¤ê¼¡ÂèÈ¯É½¤¹¤ë¤È¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤ÎÉñÂæ¤Ï10·î¤ÎÌ¾¸Å²°¡¦¸æ±àºÂ¡Öµþ¼¯»ÒÌ¼Æ»À®»û¡×¡ÖÁÍ¾®Ìæ½ÕÃå¿÷·Á¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¸áÁ°4»þ¤´¤í¡¢¸½¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿²Û»Ò¹©¾ì·ó½»Âð¤Î¶áÎÙ½»Ì±¤«¤é¡Ö3³¬¤«¤é±ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤È119ÈÖ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£·Ù»ëÄ£ÃÝ¤ÎÄÍ½ð¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢·úÊª¤Î°ìÉô¤¬Ç³¤¨¡¢Ìó2»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤¿¤¬¡¢3³¬¤ÇµµÂ¢¤µ¤ó¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÈÂÁ÷Àè¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£
½»Ì±¤Î60ÂåÃËÀ1¿Í¤â±ì¤òµÛ¤¤ÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£µµÂ¢¤µ¤ó¤âÃËÀ¤â°ì»À²½ÃºÁÇ¡ÊCO¡ËÃæÆÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£ÃËÀ¤Ï·»¤È2¿ÍÊë¤é¤·¤Ç¡¢·»¤ÏÌµ»ö¤À¤Ã¤¿¡£½»Âð¤Ï¡¢ÁëÏÈ¤Î¾åÉô¤¬¹õ¤¯¾Ç¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢Ìë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¥Ñ¥È¥«¡¼¡¢¾ÃËÉ¼Ö¤¬¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¾ÃËÉÂâ°÷¤¬½ÐÆþ¤ê¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£
µµÂ¢¤µ¤ó¤Ï5ÂåÌÜÊÒ²¬»ÔÂ¢¤µ¤ó¡Ê91Ç¯»àµî¡Ë¤Î¼¡ÃË¤Ç¡¢65Ç¯¤ËËÜÌ¾¤Ç½éÉñÂæ¤òÆ§¤ó¤À¡£69Ç¯¤Ë4ÂåÌÜÊÒ²¬µµÂ¢¤ò½±Ì¾¡¢95Ç¯¤ËÌ¾Âê¾º¿Ê¤·¤¿¡£
¤è¤¯ÄÌ¤ëÀ¼¤Ë¶¯¤¤ÌÜ¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£»þÂåÊª¡¢À¤ÏÃÊª¡¢¿·ºî¤Ê¤É¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÌä¤ï¤º¡¢Å¨Ìò¤«¤éÏ·¤±Ìò¡¢¥æ¡¼¥â¥¢¤¢¤ëÌò¤Ê¤ÉÉý¹¤¤Ìò¤Ç¡¢ÉñÂæ¤ÎÏÆ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸Ç¤á¤¿¡£12·î¤ÏµþÅÔÆîºÂ¡ÖµÈÎã´é¸«À¤¶½¹Ô¡×¤Ë½Ð±éÍ½Äê¤Ç¡¢Åö¤¿¤êÌò¤Î1¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡Ö½Ó´²¡×¤ÎÀ¥ÈøÂÀÏº·ó¹¯¤ò±é¤¸¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡£ºÊ¤ÏÃÏÊý¶É¸µ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÌÀÈþ¤µ¤ó¡£