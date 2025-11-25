¡Ú¤³¤ó¤Ê¿Í¡ÛÊÒ²¬µµÂ¢¤µ¤óÉñÂæ¤Ç£±ÅÙ¸«¤¿¤éËº¤ì¤Ê¤¤Â¸ºß´¶¡¡¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁ´ÈÌ¤ËÂ¤·Ø¿¼¤¯¥é¥°¥Ó¡¼¹¥¤
¡ã¤³¤ó¤Ê¿Í¡ä
²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥ÊÒ²¬µµÂ¢¡Ê¤«¤¿¤ª¤«¡¦¤«¤á¤¾¤¦¡Ë¤µ¤ó¡ÊËÜÌ¾ÊÒ²¬ÆóÏº¡á¤«¤¿¤ª¤«¡¦¤¸¤í¤¦¡Ë¤¬24Æü¡¢ÅìµþÅÔÂÎ©¶è¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿²ÐºÒ¤Ë¤è¤ê»àË´¤·¤¿¡£64ºÐ¡£
µµÂ¢¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤äÉ½¾ð¡¢ÉñÂæ¤Ë¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ï¤¹¤°¤ËÆ¬¤ÎÃæ¤ÇºÆ¸½¤Ç¤¤ë¡¢¤½¤ì¤¯¤é¤¤Â¸ºß´¶¤Î¤¢¤ëÇÐÍ¥¤À¤Ã¤¿¡£Áþ¤é¤·¤¤Ìò¤Î»þ¤Ï¿´¤ÎÄì¤«¤éÁþ¤¯´¶¤¸¡¢¤³¤Ã¤±¤¤Ì£¤Î¤¢¤ëÌò¤Î»þ¤Ï»×¤ï¤º¤¯¤¹¤Ã¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢´ÑµÒ¤òÊª¸ì¤Ë°ú¤¹þ¤ó¤À¡£ÉñÂæ¤Ç1ÅÙ¸«¤¿¤éËº¤ì¤Ê¤¤ÇÐÍ¥¤¬µµÂ¢¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¡£
ÉñÂæ°Ê³°¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁ´ÈÌ¤ËÂ¤·Ø¤¬¿¼¤«¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤Ë¥é¥°¥Ó¡¼¤¬Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡£ÀÄ³Ø½éÅùÉô»þÂå¡¢¾¯Ç¯¥é¥°¥Ó¡¼¥Á¡¼¥à¤ÎÆþÉô¥Æ¥¹¥È¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¤¬¡¢½±Ì¾¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤êËÜ³ÊÅª¤Ë¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°ÊÍè¡¢´ÑÀï¤¬Âç¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
19Ç¯¤ÎWÇÕ¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤¬²÷¿Ê·â¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿»þ¡¢µµÂ¢¤µ¤ó¤Ï¡¢Âç¤¤ÊÅ¨¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦ÆüËÜÂåÉ½¤ò¡¢Åö»þ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿±éÌÜ¡Ö¸æÀÝ´«¿ÊÄ¢¡Ê¤´¤Ò¤¤¤¤«¤ó¤¸¤ó¤Á¤ç¤¦¡Ë¡×¤ËÎã¤¨¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£µÁ·Ð¤ÈÊÛ·Ä°ì¹Ô¤¬±Û¤¨¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤°ÂÂð¡Ê¤¢¤¿¤«¡Ë¤Î´Ø¤òÁê¼ê¥Á¡¼¥à¤Î¶¯ÎÏ¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ËÎã¤¨¡¢¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤Ç¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤ë¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¡Ö¥é¥°¥Ó¡¼¤â²ÎÉñ´ì¤â¡¢ÂÎ1¤Ä¤Ç¾¡Éé¡¢ÉñÂæ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¯¤È¤³¤í¤â»÷¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£°áÁõ¤Ç¤Î¼èºà¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ìò¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÂ»¤Ê¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦»£±Æ¤Ç¾Ð´é¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¸ì¤ë¸ÀÍÕ¤Ï¤Þ¤¸¤á¤ÇÍ¥¤·¤«¤Ã¤¿¡£¡Ú¾®ÎÓÀéÊæ¡Û