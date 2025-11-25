NY³ôÂ³¿¡¢202¥É¥ë¹â¡¡ÊÆÍø²¼¤²´ÑÂ¬¤ÇÇã¤¤Í¥Àª
¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡Û½µÌÀ¤±24Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³ô¼°»Ô¾ì¤Î¥À¥¦¹©¶È³ô30¼ïÊ¿¶Ñ¤ÏÂ³¿¤·¡¢Á°½µËöÈæ202.86¥É¥ë¹â¤Î4Ëü6448.27¥É¥ë¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£ÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¡ÊFRB¡Ë¤¬12·î¤ËÄÉ²ÃÍø²¼¤²¤¹¤ë¤È¤Î´ÑÂ¬¤«¤éÇã¤¤ÃíÊ¸¤¬Í¥Àª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯Ï¢¶ä¤Î¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥ºÁíºÛ¤¬Á°½µ¡¢12·î¤ÎÍø²¼¤²¤Ë¹ÎÄêÅª¤ÊÈ¯¸À¤ò¤·¤¿¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤¬°ú¤Â³¤¹¥ºàÎÁ»ë¤µ¤ì¤¿¡£¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡ËÅê»ñ¤Ø¤Î²áÇ®´¶¤ËÂÐ¤¹¤ë·Ù²ü¤¬ÏÂ¤é¤®¡¢¥Ï¥¤¥Æ¥¯´ØÏ¢³ô¤¬Çã¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤âÁê¾ì¤ò»Ù¤¨¤¿¡£
¡¡¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¼çÂÎ¤Î¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯Áí¹ç»Ø¿ô¤âÂ³¿¤·¡¢598.93¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Î2Ëü2872.01¡£