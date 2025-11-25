ÆüËÜ¤Î³¤ÊÝÆÃ¼ìµßÆñÂâ¤òÉ½¾´¡¡IMO¡¢¿À¸Í¤ÎÅ¾Ê¤Á¥µß½Ð
¡¡¡Ú¥í¥ó¥É¥ó¶¦Æ±¡Û¥í¥ó¥É¥ó¤Î¹ñºÝ³¤»öµ¡´Ø¡ÊIMO¡ËËÜÉô¤Ç24Æü¡¢¿ÍÌ¿µß½õ¤Ç¸ùÀÓ¤òµó¤²¤¿¸Ä¿Í¤äÃÄÂÎ¤ÎÉ½¾´¼°¤¬³«¤«¤ì¡¢ÆüËÜ¤Î³¤¾åÊÝ°ÂÄ£ÆÃ¼ìµßÆñÂâ¤âÉ½¾´¤µ¤ì¤¿¡£ºòÇ¯11·î¤Ë¿À¸Í¹Á¤Ç²ßÊªÁ¥¤È¾×ÆÍ¤·¡¢Å¾Ê¤¤·¤¿ºî¶ÈÁ¥¤Î¾©±É´Ý¤«¤é¾èÁÈ°÷¤ÎÃËÀ¤òµß½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¼°Åµ¤Ç¡¢ÌîÅÄ·òÅÍÂâÄ¹¡Ê32¡Ë¡áÊ¡²¬»Ô½Ð¿È¡á¤¬É½¾´¾õ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¡£º£Ç¯¤ÏÆÃ¼ìµßÆñÂâÈ¯Â50¼þÇ¯¡£
¡¡ÌîÅÄ¤µ¤ó¤Ï½¢Ç¤1Ç¯ÌÜ¤ÎÂâÄ¹¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¡¢¸½¾ì¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¡£Å¾Ê¤¤·¤¿Á¥ÂÎ¤ÎÂ¦ÌÌ¤ò¤¿¤¿¤¯¤ÈÈ¿±þ¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ÄÀË×¤òËÉ¤°Á¼ÃÖ¤ò¼è¤ë»þ´Ö¤Ï¤Ê¤¯¡¢Àø¿å¤·¤ÆÁ¥ÂÎ¤ÎÆâÉô¤ËÆþ¤ë¤È·èÃÇ¡£¡Ö¿´¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÄÀ¤à¤Ê¡¢¤È¾§¤¨Â³¤±¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£»ö¸ÎÈ¯À¸¤«¤éÌó7»þ´Ö¸å¡¢Ì¤ÌÀ¤Î°Å¤¤Ãæ¡¢½õ¤±½Ð¤·¤¿¡£