¿´Â¡ÉÂ¤Î¥µ¥¤¥ó¤Ï¡ãÂ¡ä¤Ë½Ð¤ë¡©¾å¹ÄÊÅ²¼¼¹Åá°å¡ÖÉáÃÊ¤«¤éÍú¤¤¤Æ¤¤¤ë·¤¤¬¤¤Ä¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤éÍ×Ãí°Õ¡£¤Ê¤¼¤«¤È¤¤¤¦¤È¡Ä¡×
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î¡ÖÎáÏÂ6Ç¯ ¿Í¸ýÆ°ÂÖÅý·×¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î»à°øÂè2°Ì¤Ï¡Ö¿´¼À´µ¡×¤Ç¡¢22Ëü6388¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤Ê¤«¡¢¡Ö·ì´É¤ä¿´Â¡¤ÎÉÂµ¤¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤ÎÀ¸³è½¬´·¤¬Âç¤¤¯¤«¤«¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢²ÃÎð¤È¤È¤â¤ËÈ¯¾É¤¹¤ëÉÑÅÙ¤Ï³ÊÃÊ¤Ë¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢2012Ç¯¤ËÅö»þ¤ÎÅ·¹ÄÊÅ²¼¡Ê¸½¡¦¾å¹ÄÊÅ²¼¡Ë¤Î¼¹Åá°å¤òÌ³¤á¤¿¡¢¿´Â¡·ì´É³°²Ê°å¤ÎÅ·ÌîÆÆÀèÀ¸¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢Å·ÌîÀèÀ¸¤ÎÃø½ñ¡Ø·ì´É¤È¿´Â¡ ¤³¤¦¼é¤ì¤Ð·ò¹¯¼÷Ì¿¤Ï¤â¤Ã¤È±ä¤Ð¤»¤ë¡Ù¤«¤é°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¡¢·ì´É¤È¿´Â¡¤Î¼é¤êÊý¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅ·ÌîÆÆÀèÀ¸¡Ö¤Þ¤º¤ÏÆüº¢¤«¤éÂ¤Î´Ñ»¡¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¿´¤¬¤±¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¿´Â¡ÉÂ¤ÎÁá´üÈ¯¸«¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡×
* * * * * * *
Â¤Î¡ÖÄË¤ß¡×¡Ö¤·¤Ó¤ì¡×¡Ö¤à¤¯¤ß¡×¡Ö¼ð¤ì¡×¤Ï¿´Â¡ÉÂ¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¥µ¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤ë
Æ°Ì®¹Å²½¤Ë¤è¤ëµõ·ì¾É¾õ¤Ï¡¢Â¤ËºÇ½é¤ËÉ½¤ì¤ë
¡ÖÂ¡×¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï¿´Â¡ÉÂ¤ÎÁá´üÈ¯¸«¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ê¥µ¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖÄË¤ß¡×¡Ö¤·¤Ó¤ì¡×¡Ö¤à¤¯¤ß¡×¡Ö¼ð¤ì¡×¡Ö·ì´É¤¬Éâ¤½Ð¤ë¡×¤Ê¤É¤Î³°¸«¾å¤ÎÊÑ²½¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¾å»è¤È²¼»è¤Î·ì°µº¹¤Ê¤É¡¢¼«³Ð¾É¾õ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¸¡ºº¤ä¿Ç»¡¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿´Â¡¤È·ì´É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂ¿¤¯¤Î¾ðÊó¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
Â¤Î·ì´É¤Ï¿´Â¡¤Î·ì´É¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¿´Â¡ÉÂ¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê¥ê¥¹¥¯°ø»Ò¤Ç¤¢¤ëÆ°Ì®¹Å²½¤Ï¡¢Á´¿È¤Î·ì´É¤ËÆ±»þÂ¿È¯Åª¤ËÀ¸¤¸¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£¿´Â¡¼þÊÕ¤Î´§Æ°Ì®¤¬Æ°Ì®¹Å²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢µÍ¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ì¤Ð¡¢¶¹¿´¾É¤ä¿´¶Ú¹¼ºÉ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤·¤¿·ì´É¤Î¶¹ºõ¤äÊÄºÉ¤Ë¤è¤ëµõ·ì¾É¾õ¤Ï¡¢¤½¤ì¤é¤ÎÉÂÂÖ¤¬À¸¤¸¤¿¡Ö¤Ò¤È¤Ä²¼¡×¡Ö¤Ò¤È¤ÄÀè¡×¤ÎÉôÊ¬¤ÇÉ½¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¹üÈ×¤ÎÃæ¤Î·ì´É¤ÇÀ¸¤¸¤ë¤È¡Ö¤ª¿¬¤ÎÎ¢¡×¡¢ÂÀ¤â¤â¤Ê¤é¡Ö¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¡×¡¢¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤Ê¤é¡ÖÂÀè¡×¤Ë¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¿´Â¡¤Î´§Æ°Ì®¤ËÈæ¤Ù¤ÆÂ¤Î·ì´É¤ÏºÙ¤¤¤Î¤Ç¡¢Æ°Ì®¹Å²½¤Ë¤è¤ëµõ·ì¾É¾õ¤Ï¤Þ¤ººÇ½é¤ËÂ¤ËÉ½¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤È¤¯¤Ë¿´ÉÔÁ´¤Ê¤É¤Ç¿´µ¡Ç½¤¬Äã²¼¤¹¤ë¤È¡¢²¼È¾¿È¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿·ì±Õ¤¬¿´Â¡¤Þ¤ÇÀµ¾ï¤ËÌá¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¦¤Ã·ì¤¬µ¯¤³¤ë¤¿¤á¡¢¤à¤¯¤ß¤ä¡¢½Å¤À¤ë¤µ¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤¬É½¤ì¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿´ÉÔÁ´¤Î¸¶°ø¤È¤·¤ÆÄã±ÉÍÜ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢¤à¤¯¤ß¤¬½õÄ¹¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¹âÎð¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÊâ¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¶ÚÆù¤¬¿ê¤¨¤ë¤È¶ÚÆù¤¬»éËÃ¤ËÃÖ¤´¹¤ï¤ê¡¢»éËÃ¤Ë¥ê¥ó¥Ñ±Õ¤ä¿åÊ¬¤¬Æþ¤ê¹þ¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¹âÎð¼Ô¤Ê¤É³èÆ°¤¬Äã²¼¤·¤¿¿Í¤Ï¡¢¤µ¤é¤ËÂ¤Î¤à¤¯¤ß¤¬À¸¤¸¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Â¤Î¤à¤¯¤ß¤Ï¡Ö¿´¸¶À¡×¤È¡Ö¿Õ¸¶À¡×¤È¤¬¤¢¤ë
¤Þ¤º¤ÏÆüº¢¤«¤éÂ¤Î´Ñ»¡¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¿´¤¬¤±¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¿´Â¡ÉÂ¤ÎÁá´üÈ¯¸«¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÉáÃÊ¤«¤éÍú¤¤¤Æ¤¤¤ë·¤¤¬¤¤Ä¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢ÌµÍý¤ä¤êÂ¤ò²¡¤·¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤ÈÍú¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ê¤É¤ÏÍ×Ãí°Õ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Í¼Êý¤Ë¤¹¤Í¤ò»Ø¤Ç²¡¤·¤Æ¡Ö£±¥»¥ó¥Á°Ê¾å¤Ø¤³¤à¿Í¡×¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë°Û¾ï¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Áá¤á¤Ë°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ø·ì´É¤È¿´Â¡ ¤³¤¦¼é¤ì¤Ð·ò¹¯¼÷Ì¿¤Ï¤â¤Ã¤È±ä¤Ð¤»¤ë¡Ù¡ÊÃø¡§Å·ÌîÆÆ¡¿¹ÖÃÌ¼Ò¥Ó¡¼¥·¡¼¡Ë
¤¿¤À¡¢Â¤Î¤à¤¯¤ß¤Ï¿´Â¡¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤è¤ë¡Ö¿´¸¶À¡×¤Î¤â¤Î¤È¡¢¿Õµ¡Ç½¤Î°²½¤¬¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¿Õ¸¶À¡×¤Î¤â¤Î¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¿ÕÂ¡¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ºÎ·ì¤Ê¤ÉÆâ²ÊÅª¤Ê¸¡ºº¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Â¤Ë°ÛÊÑ¤¬¤¢¤ì¤ÐÁá¤á¤Î¼õ¿Ç¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
À¸³è½¬´·ÉÂ¤¬¤¢¤ë¤Ê¤É¤ÇÄê´üÅª¤Ë°åÎÅµ¡´Ø¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ç¤â¡¢¿Ç»¡¤ÎºÝ¤Ë¤à¤¯¤ß¤Ê¤É¤ÎÂ¤Î¾õÂÖ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢½Û´Ä´ï¤Î°å»Õ¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤â¡¢ÉáÃÊ¤«¤é´µ¼Ô¤µ¤ó¤ËÄ°¿Ç´ï¤òÅö¤Æ¤¿¤ê¡¢¿¨¿Ç¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î¿Ç»¡Ë¡¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë°å»Õ¤Ë¸Â¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó¼«¿È¤¬Æüº¢¤«¤éÂ¤Î´Ñ»¡¤ò½¬´·²½¤·¡¢°ÛÊÑ¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¤Á¤ó¤ÈÃ´Åö°å¤ËÅÁ¤¨¤Ê¤¤¤È¡¢¸¶°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉÂµ¤¤ÎÈ¯¸«¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Â¤òÄ´¤Ù¤ì¤Ð·ì´É¤Î¶¹ºõ¤äÊÄºÉ¡¢Æ°Ì®¹Å²½¤ÎÄøÅÙ¤â¤ï¤«¤ë
¶áÇ¯¡¢Áý¤¨¤Æ¤¤¿Â¤Î¼À´µ¥»¥ó¥¿¡¼¤ä¡¢¥Õ¥Ã¥È¥±¥¢³°Íè¤È¤¤¤Ã¤¿Â¤ÎÉÂµ¤¤ò¿Ç¤ëÀìÌç²Ê¤ä¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢Â¤Ë¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ÇÄÞ¤òÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤´µ¼Ô¤µ¤ó¤ËÂÐ¤¹¤ë¥±¥¢¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ë¸¶°ø¼À´µ¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Â¤Ë°ÛÊÑ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Â¤ÎÀìÌç²Ê¤ä¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ò¼õ¿Ç¤¹¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Æüº¢¤«¤é¤ÎÂ¤Î´Ñ»¡¤Ë²Ã¤¨¡¢ÂÎ¤Ø¤ÎÉéÃ´¤¬¾¯¤Ê¤¤Äã¿¯½±¤ÊÂ¤Î¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤ì¤Ð¡¢Á´¿È¤Î·ì´É¤Î¾õÂÖ¤«¤é¿´Â¡¤Ë¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤Ê¤¤¤«¤É¤¦¤«¤Þ¤Ç¡¢¤«¤Ê¤ê¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¿äÂ¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¶á¤Ï¡Ö»ØÀíÌ®ÇÈ¡Ê¤·¤»¤ó¤ß¤ã¤¯¤Ï¡Ë¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¸ú²ÌÅª¤Ê¸¡ºº¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Â¤ä¼ê¤Î»ØÀè¤ËÁõÃå¤·¤¿¥»¥ó¥µ¡¼¤ÇÀÖ³°Àþ¤ò¾È¼Í¤·¡¢·ì±ÕÎÌ¤ÎÊÑ²½¤òÅÅµ¤Åª¤Ë¸¡½Ð¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£·ì¹Ô¾ã³²¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢·ì´É¤Î¶¹ºõ¤äÊÄºÉ¡¢Æ°Ì®¹Å²½¤ÎÄøÅÙ¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤Û¤«¤Ë¡¢¡Ö£Ã£Á£Ö£É¡Ê¥¥ã¥Ó¥£¡Ë¸¡ºº¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Î¾ÏÓ¤ÈÎ¾Â¼ó¤Ë¥«¥Õ¤òÁõÃå¤·¡¢·ì±Õ¤¬Î®¤ì¤ë¤È¤¤Î·ì°µ¤ÎÊÑ²½¤ò¸«¤Æ¡¢·ì±Õ¤òÁ÷¤ê½Ð¤¹¥Ý¥ó¥×µ¡Ç½¤¬½½Ê¬¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¿´Â¡¤«¤éÂ¼ó¤Þ¤Ç¤ÎÆ°Ì®¹Å²½¤ÎÄøÅÙ¤òÂ¬Äê¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö£Á£Â£É¡Ê¥¨¡¼¥Ó¡¼¥¢¥¤¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¸¡ºº¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÂ´ØÀá¾åÏÓ·ì°µÈæ¸¡ºº¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¡¢Â¼ó¤È¾åÏÓ¤Î·ì°µ¤òÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢Â¤ÎÆ°Ì®¤Î¶¹ºõ¤äÊÄºÉ¤òÄ´¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é£³¤Ä¤Î¸¡ºº¤ÏÆ°Ì®¤Î¾õÂÖ¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¸¡ºº¤Ç¡¢ÀÅÌ®¤Î¾õÂÖ¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¿Ç»¡¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÀÅÌ®áî¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï»ë¿Ç¡¢¿¨¿Ç¡¢¥¨¥³¡¼¸¡ºº¤Ç¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
Â¤«¤é¡¢·ì´É¤È¿´Â¡¤Î¾õÂÖ¤ò¤«¤Ê¤ê¤³¤Þ¤«¤¯ÇÄ°®¤Ç¤¤ë
¤Þ¤¿¿Ç»¡¤Ç¤Ï¡¢ÈéÉæ¤Ë¡Ö¥¯¥â¤ÎµÓ¡×¤Î¤è¤¦¤ÊÊü¼Í¾õ¤Ë·ì´É¤¬¹¤¬¤Ã¤¿ÀÖ¤¤ÈÃÅÀ¤¬¸½¤ì¤ë¡Ö¥¯¥â¾õ·ì´É¼ð¡×¤¬¤Ê¤¤¤«¤É¤¦¤«¤ä¡¢¤¢¤¶¤ÎÄøÅÙ¤ò³ÎÇ§¤·¤ÆÀÅÌ®¤Î¾õÂÖ¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
·ì´ÉÆâ¤òÎ®¤ì¤ë·ì±Õ¤Ë¤Ï·ì¾®ÈÄ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¦¤Ã·ì¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê·ì¾®ÈÄ¤Îµ¡Ç½¤¬ÁË³²¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤¢¤¶¤È¤·¤Æ¸½¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Â¤ò¿Ç¤ì¤Ð¡¢·ì´É¤È¿´Â¡¤Î¾õÂÖ¤ò¤«¤Ê¤ê¤³¤Þ¤«¤¯ÇÄ°®¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤ÏÆüº¢¤«¤é¼«Ê¬¤ÇÂ¤ò´Ñ»¡¤·¤Æ¾õÂÖ¤òÇÄ°®¤·¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤äÉÔ°Â¤¬¤¢¤ì¤ÐÄê´üÅª¤ËÉéÃ´¤Î¾¯¤Ê¤¤¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¿´Â¡¤ò¼é¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡Ø·ì´É¤È¿´Â¡ ¤³¤¦¼é¤ì¤Ð·ò¹¯¼÷Ì¿¤Ï¤â¤Ã¤È±ä¤Ð¤»¤ë¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¥Ó¡¼¥·¡¼¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£