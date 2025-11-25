¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤Î°úÂà¥ì¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿ÍÇÏµÇ°¡£¡Ö¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Çµ¯¤¤¿¤³¤È¤Ï¡Ä
¡Ö°²ÌÓ¤Î²øÊª¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿Ì¾ÇÏ¡¦¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¡£º£²ó¤Ï¡¢¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤È¤½¤Î´Ø·¸¼ÔÃ£¤ò¸½ÌòÅö»þ¤«¤é¼èºà¤·¤Æ¤¤¿¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥¿¡¼¡¦¹¾ÌÌ¹°Ìé¤µ¤ó¤ÎÃø½ñ¡Ø¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥× ÆüËÜ¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤ó°¦¤µ¤ì¤¿ÇÏ¡Ù¤«¤é°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¡¢¤½¤Î»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú½ñ±Æ¡ÛÀ¸ÃÂ40¼þÇ¯¡£¼î¶Ì¤Î¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¡¦¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡£¹¾ÌÌ¹°Ìé¡Ø¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥× ÆüËÜ¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤ó°¦¤µ¤ì¤¿ÇÏ¡Ù
¶¥ÇÏ¾ì¤Ë¹Ô¤¯ÅÅ¼Ö¤Î¤Ê¤«¤Ç¥µ¥ó¥¹¥Ý¤òÆÉ¤à
¤¤¤Þ¤â¤à¤«¤·¤â¡¢¶¥ÇÏ¾ì¤Ë¹Ô¤¯ÅÅ¼Ö¤Î¤Ê¤«¤Ç¡Ø¥µ¥ó¥±¥¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù»æ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¶¥ÇÏÉ¾ÏÀ²È¤È¤·¤Æ¹¥¤¤À¤Ã¤¿Âç¶¶µðÀô¤Î¥³¥é¥à¤¬ºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ø¶¥ÇÏ¥¨¥¤¥È¡Ù¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¤¿¤·¤Ï¡¢Âç¶¶¤¬¶¥ÇÏÉ¾ÏÀ¤ò°úÂà¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡ÈÇÏÃì¡É¡ÊÀ®ÀÓÍó¡Ë¤¬¤ª¤Ê¤¸¥µ¥ó¥¹¥Ý¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡¢¥µ¥ó¥¹¥Ý¤Î¡ÈÇÏÃì¡É¤Î¤Ê¤Ë¤è¤ê¤â¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ï¡¢½ÐÁöÇÏ¤ËÀ¸»ºËÒ¾ì¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¡£À¸»ºËÒ¾ì¤ÏÇÏ·ô¤Ë¤ÏÄ¾ÀÜ±Æ¶Á¤·¤Ê¤¤¤¬¡¢¶¥ÇÏ¤Ë´Ø¤ï¤ë»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í´Ö¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£
¤¢¤ÎÍÇÏµÇ°¤ÎÄ«¤â±Ø¤Ç¥µ¥ó¥¹¥Ý¤òÇã¤Ã¤¿¡£Åö»þ¡¢¶¥ÇÏ»¨»ï¡ØÍ¥½Ù¡Ù¤ÎÊÔ½¸¼Ô¤À¤Ã¤¿¤ï¤¿¤·¤Ï¡¢»Å»ö¤ÇÉÕ¤¹ç¤¤¤Î¤¢¤ë¹â¶¶¸»°ìÏº¤Î¥³¥é¥à¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤Ï¤º¤ì¤Á¤ã¥À¥á¤«¤·¤é¡×¤ò°¦ÆÉ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¹â¶¶¤ÎËÜÌ¿¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¥¹¥È¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¡£µÆ²Ö¾Þ¤Ï¥á¥¸¥í¥Þ¥Ã¥¯¥¤¡¼¥ó¤Ë¶þ¤·¤Æ2Ãå¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢²Ì´º¤ËÄ©Àï¤·¤¿¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×¤Ç¤Ï4Ãå¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£³°¹ñ¤Î¶¯¹ë¤òÁê¼ê¤ËÆüËÜÇÏ¤È¤·¤ÆºÇÀèÃå¤Ç¤¢¤ë¡£
¥Û¥ï¥¤¥È¥¹¥È¡¼¥ó¤Ï¡¢¥¿¥Þ¥â¥¯¥í¥¹¡¢¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤È¤Ä¤Å¤¤¤Æ¤¤¿°²ÌÓ¤Î»þÂå¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¯¤Î¤Ï¤³¤ÎÇÏ¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿ÇÏ¤Ç¤¢¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥È¤ä¥Ö¥í¥±¡¼¥É¡¢¥¥ç¥¦¥¨¥¤¥×¥í¥ß¥¹¤Ê¤É¤òÁ÷¤ê¤À¤·¤Æ¤¤¿¹â¾¾Ë®ÃËÖý¼Ë¤Ç¡¢¼çÀïµ³¼ê¤¬¼ÆÅÄÀ¯¿Í¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤È¤ê¤ï¤±´ØÅì¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¿Íµ¤¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖÇÏ·²¤ËÄÀ¤à¤Ë¤»¤è¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¤Ï¡Ä¡Ä¡×
¹â¶¶¤ÎÂÐ¹³¤Ï¥á¥¸¥í¥¢¥ë¥À¥ó¤À¤Ã¤¿¡£2Ç¯Á°¡¢¡ØÍ¥²í¤Ç´¶½ýÅª¤ÊÆüËÜÌîµå¡Ù¤ÇÂè1²ó»°ÅçÍ³µªÉ×¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢¡Ö¾Þ¶â¤Î100Ëü±ß¤Ï¤É¤¦¤·¤Þ¤¹¤«¡×¤È¤¤¤¦µ¼Ô¤ÎÌä¤¤¤Ë¤¿¤¤¤·¤Æ¡¢¡Ö¤¼¤ó¤Ö¥À¡¼¥Ó¡¼¤Î¥á¥¸¥í¥¢¥ë¥À¥ó¤ÎÃ±¾¡¤Ë¤Ä¤®¤³¤ß¤Þ¤¹¡×¤È¸ýÁö¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢·ë²Ì¡¢¼óº¹¤Ç2Ãå¤ËÉé¤±¤¿ÇÏ¤À¡£
¢¥¤Ï¡Ö¤¤¤Þ¤Ç¤â4ºÐ¡Ê¸½ºß¤Î3ºÐ¡ËºÇ¶¯¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥á¥¸¥í¥é¥¤¥¢¥ó¤Ç¡¢Å·¹Ä¾Þ¤Ç¤â¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×¤Ç¤â¡ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡¢Çº¤ó¤ÀËö¤Ë¡¢¤Ï¤¸¤á¤ÆÉÕ¤±¤ë¤È¤¤¤¦¥Ï¡¼¥È°õ¤Ë¤·¤¿¹â¶¶¤Ï¡¢ÇÏ·ô¤Ï¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤ÎÃ±¡¦Ê£¤À¤±¤òÇã¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ç¡¢¤Û¤«¤ÎÇÏ·ô¤ÏÇã¤ï¤Ê¤¤¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Ï¡¼¥È°õ¤Ï¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤Ê´¶¾ð¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢ÊõÄÍµÇ°¤Ç°úÂà¤¹¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¿Í¤Î»×ÏÇ¤ÇÁö¤é¤µ¤ì¡¢Éé¤±¤Ä¤Å¤±¤ëÌ¾ÇÏ¤Ø¤Î·É°Õ¤ÎÉ½¤ì¤À¤È¤¤¤¦¹â¶¶¤Ï¡¢¤³¤¦¤Ä¤Å¤±¤¿¡£
¡Ò¤ï¤¿¤·¤Ï¡¢ÉðË¤Ï¤ª¤½¤é¤¯3¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç°ìÅÙ¤ÏÀèÆ¬¤ËÎ©¤¿¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¤ÏÇÏ·²¤ËÄÀ¤à¤Ë¤»¤è¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¤Ï¡Ö¥ª¥°¥ê¡ª¡×¤È¶«¤Ó¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ó
ÉÔ³Ð¤Ë¤â¤ï¤¿¤·¤ÏÅÅ¼Ö¤Î¤Ê¤«¤ÇÎÞ¤·¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖÇÏ·²¤ËÄÀ¤à¤Ë¤»¤è¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¤Ï¡Ø¥ª¥°¥ê¡ª¡Ù¤È¶«¤Ó¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¶¤òÂåÊÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢¤ï¤¿¤·¤Ï¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤ÎÇÏ·ô¤òÇã¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÍÇÏµÇ°¤Ï¡¢¹â¶¶¤Î¤è¤¦¤Ë¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤ÎÃ±¾¡¤À¤±¤òÇã¤¦¤«¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯Çã¤ï¤Ê¤¤¤«¤ÎÆóÂò¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤ËÇã¤¦¤Î¤Ï¥ª¥°¥ê¤Ë¤¿¤¤¤·¤Æ¼ºÎé¤À¡£¤ï¤¿¤·¤ÏÇã¤ï¤Ê¤¤¤Û¤¦¤òÁª¤ó¤À¡£
Ìµ»Ä¤ÊÉé¤±¤¬¤Ä¤Å¤¤¤Æ¤â¤Þ¤ÀÁö¤é¤»¤ë¤Î¤«
´ôÉì¸©¤Î³Þ¾¾¶¥ÇÏ¾ì¤«¤éÃæ±ûÆþ¤ê¤·¤Æ3Ç¯´Ö¡¢¿ô¡¹¤Î´¶Æ°Åª¤ÊÁö¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÇ¯¤Î½©¤Ï²ø²æ¤«¤éÎ©¤ÁÄ¾¤ê¤¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÁö¤ê¡¢Å·¹Ä¾Þ¡Ê½©¡Ë6Ãå¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×¤Ë¤¤¤¿¤Ã¤Æ¤Ï11Ãå¤È¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè¤â¤Ã¤È¤â¤Ò¤É¤¤Ãå½ç¤À¤Ã¤¿¡£
¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¡½¡½¡£
¤½¤ó¤ÊÀ¼¤¬ÂçÀª¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤¿¤¢¤Î½©¡¢¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤ò°¦¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ï³§Ê£»¨¤Ê»×¤¤¤ò¤¤¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£Å·¹Ä¾Þ¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×¤ÈÌµ»Ä¤ÊÉé¤±¤¬¤Ä¤Å¤¤¤Æ¤â¤Þ¤ÀÁö¤é¤»¤ë¤Î¤«¤È¡¢ÈãÈ½¤ÎÌðÌÌ¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤¿À¥¸Í¸ýÊÙÄ´¶µ»Õ¤Î¤â¤È¤Ë¤Ï¹³µÄ¤Î¼ê»æ¤äÅÅÏÃ¤¬¤¤¤¯¤Ä¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢°úÂà¥ì¡¼¥¹¤È¤Ê¤ëÍÇÏµÇ°¤â¤Þ¤¿ÓÃ¤°¤è¤¦¤Ë¸åÂà¤·¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤Ë¡¢¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Ï¤É¤¦ÂÐ½è¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡½¡½¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬¹Í¤¨¡¢ÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¤äÍ½ÁÛ»æ¤Î°õ¤À¤±¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤ÏÃ¼Ìò¤Î°ìÆ¬¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥Õ¥¡¥ó¤Î»×¤¤¤¬¤³¤â¤Ã¤¿¡ÖºÇ¸å¤Î°ìÉ¼¡×¤¬4ÈÖ¿Íµ¤¤Þ¤Ç²¡¤·¤¢¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¶õÁ°Àä¸å¤ÎºÇÂ¿Æþ¾ì¼Ô
1990Ç¯11·î¡¢Ãæ»³¶¥ÇÏ¾ì¤Î¤¢¤¿¤é¤·¤¤¥¹¥¿¥ó¥É¤¬´°À®¤·¤¿¡£¤Õ¤ë¤¤¥¹¥¿¥ó¥É¤¬·ú¤Æ¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï1956Ç¯¡¢Âè1²óÍÇÏµÇ°¡ÊÅö»þ¤ÎÌ¾¾Î¤ÏÃæ»³¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ë¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Ç¯¤À¡£¶ä¿§¤ÎÂç²°º¬¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¥¹¥¿¥ó¥É¤Ï³«ÊüÅª¤Ç¸«¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¡£¥Ñ¥É¥Ã¥¯¤«¤éÁë¸ý¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬Æ°¤¤ä¤¹¤¤¡¢¤¤¤¤¥¹¥¿¥ó¥É¤À¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢Ç¯Ëö¤Ï¥¹¥¿¥ó¥É¤ò¿á¤È´¤±¤ëÉ÷¤¬Îä¤¿¤¯¡¢ÍÇÏµÇ°¤Ï´¨¤µ¤Ë¤Õ¤ë¤¨¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤À¡£
¤½¤ì¤Ë¤¿¤¤¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¶¥ÇÏ¾ì¤È¤Ï¤«¤±Î¥¤ì¤¿¤¤é¤Ó¤ä¤«¤Ê¿·¥¹¥¿¥ó¥É¤Ï¡¢¡Ö¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤È´Ö°ã¤¨¤¿¼Ö¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¾Ð¤¤ÏÃ¤â¤¢¤Ã¤¿¤Û¤É¤Ç¡¢¤¤¤«¤Ë¤â¥Ð¥Ö¥ë¤ÎÀäÄº´ü¤ò»×¤ï¤»¤ë·úÊª¤À¤Ã¤¿¡£ÃÏ²¼1³¬¡Ê¶¥ÇÏ¾ì¤ËÃÏ²¼¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤â¤Ï¤¸¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¡Ë¡¢¥´¥ó¥É¥é¤ò´Þ¤á¤ÆÃÏ¾å6³¬·ú¤Æ¤Ç¡¢ÎäÃÈË¼¤¬´°È÷¤µ¤ì¡¢3¡¢4³¬¤Î»ØÄêÀÊ¥¨¥ê¥¢¤ÏÁí¥¬¥é¥¹Ä¥¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¹¥¿¥ó¥É¤Î¤Ê¤«¤Ë¤¤¤ì¤Ð¡¢´¨¤µ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¤Ç²á¤´¤»¤ë¡£
¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤¬½ÐÁö¤·¤¿²áµî2Ç¯¤Ï¥¹¥¿¥ó¥É¤Î²þ½¤¹©»öÃæ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç8Ëü5000Ëç¤ÎÁ°Çä¤êÆþ¾ì·ô¤òÈ¯Çä¤·¤ÆÆþ¾ìÀ©¸Â¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¿·¥¹¥¿¥ó¥É¤Î´°À®¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆþ¾ìÀ©¸Â¤¬²ò½ü¤µ¤ì¡¢¤³¤ÎÇ¯¤ÎÍÇÏµÇ°¤Ï17Ëü7779¿Í¤â¤ÎÆþ¾ì¼Ô¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÃæ»³¶¥ÇÏ¾ì¤ÎºÇÂ¿Æþ¾ì¼Ô¤Ï¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¥·¥ó¥Ü¥ê¤¬¾¡¤Ã¤¿1969Ç¯¤ÎÍÇÏµÇ°¤Ç13Ëü788¿Í¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤òÌó4Ëü7000¿Í¤â¾å¤Þ¤ï¤ë¡¢¶õÁ°Àä¸å¤ÎÃæ»³¶¥ÇÏ¾ì¤ÎºÇÂ¿Æþ¾ì¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬²¡¤·´ó¤»¤¿¤¿¤á¤Ë¡¢Æþ¾ìÌç¤Ç¤âÆþ¾ìÀ©¸Â¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£
·²½°¤¬¤Ò¤·¤á¤¯1³¬Î©¤Á¸«ÀÊ¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³
¤½¤ì¤À¤±¤Î¿Í¤¬Æþ¾ì¤·¤¿¶¥ÇÏ¾ì¤ÏÂçº®Íð¤À¤Ã¤¿¡£¿·¥¹¥¿¥ó¥É¤Î°ìÉô¤ÏÁ°Ç¯¤Î½©¤Ë´°À®¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤Þ¤ÀÉÔ´·¤ì¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¯¡¢¤É¤³¤Ë¤Ê¤Ë¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£
²ÄÇ½¼ýÍÆ¿Í°÷¤Ï16Ëü5000¿Í¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢µ¡Ç½¤è¤ê¤â¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Í¥Àè¤µ¤ì¤ë¤Î¤â¥Ð¥Ö¥ë´ü¤Î·úÂ¤Êª¤ÎÆÃÄ§¤Ç¡¢¶¥ÇÏ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÎ®¤ì¤òÌµ»ë¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿ºÙÄ¹¤¤¡Ê¤Ò¤È¤ê¤·¤«¾è¤ì¤Ê¤¤¡Ë¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¤âº®Íð¤ËÇï¼Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¡È¤ª¤È¤Ê¤ÎÌÂ»Ò¡É¤âÂ³½Ð¤¹¤ë¤Û¤É¤Ç¡¢¼«Í³ÀÊ¤ÎµÒ¤Ï¥Ñ¥É¥Ã¥¯¤ò¸«¤Æ¤«¤éÇÏ·ô¤òÇã¤¦¤Ê¤ÉÍªÄ¹¤Ê¤³¤È¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¤½¤ì¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¡ØÍ¥½Ù¡Ù¤Ç¤ÏÍâÇ¯¤Î»©·î¾ÞÁ°¤Ë¤Ï¡ÖÃæ»³¶¥ÇÏ¾ì¿·¥¹¥¿¥ó¥É¤ÎÊâ¤Êý¡×¤Ê¤ëµ»ö¤Þ¤Ç·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
1³¬¤ÎÎ©¤Á¸«ÀÊ¤Ë¤ÏÍÇÏµÇ°¤Î²¿¥ì¡¼¥¹¤âÁ°¤«¤é·²½°¤¬¤Ò¤·¤á¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î´¨¤µ¤ò´¶¤¸¤ë·ä¤â¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¿Í¤ÇËä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¤Ë¤ï¤¿¤·¤È¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÍ§¿Í¤â¤¤¤¿¡£ÇÏ·ô¤ÏÁá¤á¤ËÁ°Çä¤ê¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤Õ¤¿¤ê¤È¤â¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×Íí¤ß¤ÎÇÏ·ô¤Ï100±ß¤âÇã¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤ï¤¿¤·¤Ï¡¢Æ¨¤²¤ë¥ª¥µ¥¤¥Á¥¸¥ç¡¼¥¸¤È¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ç¤â¤º¤Ã¤ÈÇÏ·ô¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Û¥ï¥¤¥È¥¹¥È¡¼¥ó¤ÏÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¤¬¡¢¤Û¤«¤Ï¤Ê¤Ë¤òÇã¤Ã¤¿¤Î¤«³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤ÏÍÇÏµÇ°¤Î²¿¥ì¡¼¥¹¤âÁ°¤«¤é¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÎ©¤Á¡¢·ä¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±ºô¤Ë¶á¤Å¤³¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯Á°¤Ë¤Ï¹Ô¤±¤º¡¢ÇØ¿¤Ó¤·¤Ê¤¬¤é¥¿¡¼¥Õ¥Ó¥¸¥ç¥ó¡Ê¾ìÆâ¤Ë¤¢¤ëÂç·¿±ÇÁü¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡Ë¤òÄ¯¤á¤ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤Û¤ó¤È¤¦¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢ÀÊ¤Ç¥Ñ¥É¥Ã¥¯¤ò¸«¤Æ¡¢´Ø·¸¼Ô¤¬¤¤¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ç¥ì¡¼¥¹¤ò¸«¤ì¤Ð³Ú¤À¤·¡¢¼èºà¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¤½¤¦¤¹¤Ù¤¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¤Þ¤À¼ã¤¤¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Ï¥´¥ó¥É¥é¤«¤é¸«²¼¤í¤·¤Æ¤¤¤ëµ¼Ô¤È¤Ï°ã¤¦¤ó¤À¤ÈÀí¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤¤ç¤¦¤Ï1³¬Î©¤Á¸«ÀÊ¤Ç¸«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤Õ¤¿¤ê¤Î°ìÃ×¤·¤¿¹Í¤¨¤À¤Ã¤¿¡£¹â¶¶¸»°ìÏº¤Õ¤¦¤Ë½ñ¤±¤Ð¡Ö¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤Ø¤Î·É°Õ¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¹â¶¶¤È¤ª¤Ê¤¸¤è¤¦¤ËºÇ¸å¤Ë¡Ö¥ª¥°¥ê¡ª¡×¤È¶«¤Ö¤¿¤á¤Ç¤¢¤ë¡£
¤¤¤ä¡¢¤â¤¦»þ¸ú¤À¤«¤éÀµÄ¾¤Ë½ñ¤³¤¦¡£¤Û¤ó¤È¤¦¤Ï¡¢¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Ï¡¢¥ª¥°¥ê¥³¡¼¥ë¤¬¤ª¤¤ë¤È¤¹¤ì¤ÐËÜÇÏ¾ìÆþ¾ì¤Î¤È¤¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥³¡¼¥ë¤¬¤ª¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤ª¤ì¤¿¤Á¤¬¤ª¤³¤½¤¦¤È¤¤¤¦¡¢ÉÔ¶à¿µ¤Ê¤³¤È¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¤ËÆþ¾ì¤·¤Æ¤¯¤ëÇÏ¤ò¤¹¤³¤·¤Ç¤â¶á¤¯¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¾ì½ê¤Ë¿Ø¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¸åÆ¬Éô¤ò²¥¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¾×·âÇÈ¤ò¼õ¤±¤¿
¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¥ì¡¼¥¹¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢¼ÂºÝ¤Î¥¹¥¿¥ó¥ÉÆâ¤Îº®Íð¤Î¾õ¶·¤â¡¢¥Ñ¥É¥Ã¥¯¤ÇÇÏ¤¿¤Á¤¬¤É¤ó¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÇÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¤¸¤Ã¤È¡¢¥¿¡¼¥Õ¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î±ÇÁü¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¾ìÆâ¤Ë²»³Ú¤¬Î®¤ì¡¢Í¶Æ³ÇÏ¤ËÆ³¤«¤ì¤Æ16Æ¬¤Î½ÐÁöÇÏ¤¬ÇÏ¾ì¤Ë¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£Âç´¿À¼¤¬Ê¨¤¾å¤¬¤ë¡£4ÏÈ8ÈÖ¤Î¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤¬¥À¡¼¥È¥³¡¼¥¹¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤ËÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬µ¯¤¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¼Ç¥³¡¼¥¹¤Ë¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¡Ö¥ª¥°¥ê¡ª¡×¡Ö¥ª¥°¥ê¡ª¡×¡£¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤¬¶«¤Ö¡£ÅöÁ³¡¢¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¼Ô¤Ê¤É¤¤¤Ê¤¤¡£
¤½¤Î¤È¤¤À¤Ã¤¿¡£ÆÍÁ³¡¢¸åÆ¬Éô¤ò²¥¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¾×·âÇÈ¤ò¼õ¤±¤¿¡£¾ìÆâ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤Ç¥Û¥ï¥¤¥È¥¹¥È¡¼¥ó¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡£¤³¤ÎÆü¤â¤Ã¤È¤âÂç¤¤Ê´¿À¼¤Ç¥¹¥¿¥ó¥É¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢1ÈÖ¿Íµ¤¤Î¼ã¤¤°²ÌÓ¤À¤Ã¤¿¡£¤¢¤¢¡¢¤½¤¦¤À¤è¤Ê¡¢¤È¤ï¤¿¤·¤Ï¸½¼Â¤òÃÎ¤ë¡£¤¤ç¤¦¤Î¥á¥¤¥ó¤Ï¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤Î°úÂà¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÍÇÏµÇ°¤Ê¤Î¤À¡£¤½¤Î¼çÌò¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¥¹¥È¡¼¥ó¤Ê¤Î¤À¡½¡½¡£
¤½¤ÎÄ¾¸å¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤¬¤É¤è¤á¤¤¤¿¡£¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ËÜÇÏ¾ìÆþ¾ì¤Î´¿À¼¤Ë¶Ã¤¤¤¿¥ä¥¨¥Î¥à¥Æ¥¤¬²¬Éô¹¬Íº¤ò¿¶¤êÍî¤È¤·¤ÆÊüÇÏ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£2Ç¯Á°¤Ë¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤òÍÇÏµÇ°Í¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿Ì¾¼ê¤âÀ©¸æ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Û¤ÉÇÏ¤¬¶½Ê³¤¹¤ë¶õµ¤¤¬¤¢¤Î¤È¤¤ÎÃæ»³¶¥ÇÏ¾ì¤ò¤Ä¤Ä¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¥ä¥¨¥Î¥à¥Æ¥¤ÏÁá¤á¤Ë¤Ä¤«¤Þ¤¨¤é¤ì¤Æ¡¢Ìµ»ö¤Ë½ÐÁö¤Ç¤¤¿¤Î¤¬¤µ¤¤¤ï¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
ÆüËÜ¶¥ÇÏ¤Î¤¤¤Á¤Ð¤ó¤·¤¢¤ï¤»¤ÊÆü
¸á¸å3»þ25Ê¬¡£4Ç¯Á°¤Ë¤¢¤¿¤é¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡¡¼¥ì¤¬ÌÄ¤ê¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×ºÇ¸å¤Î¥ì¡¼¥¹¤ÏÀÅ¤«¤Ë¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿¡£Í½ÁÛ¤É¤ª¤ê¤Ë¥ª¥µ¥¤¥Á¥¸¥ç¡¼¥¸¤¬ÀèÆ¬¤òÃ¥¤¦¤È¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈºÇ½é¤Î4¥³¡¼¥Ê¡¼¤ò¤Þ¤ï¤ë¡£1¼þ¤á¤Î¥¹¥¿¥ó¥ÉÁ°¤Ç¤ÏÃÙ¤¤Î®¤ì¤ÈÂç´¿À¼¤Ë¥ê¥º¥à¤òÍð¤¹ÇÏ¤â¤¤¤¿¤¬¡¢¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤ÏÃæÃÄ¤Î³°¤òÁö¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÂç¤¤ÊÆ°¤¤â¤Ê¤¯¡¢ÇÏ¤¿¤Á¤Ï1¡¢2¥³¡¼¥Ê¡¼¤ò¤Þ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¥Ú¡¼¥¹¤Ï¤Ò¤É¤¯ÃÙ¤«¤Ã¤¿¡£
¥¹¥¿¥ó¥É¤òËä¤á¤¿¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¶¤ï¤¶¤ï¤·¤À¤·¤¿¤Î¤Ï¸þ¤³¤¦ÀµÌÌ¤ò¤¹¤®¤¿¤¢¤¿¤ê¤À¤Ã¤¿¤í¤¦¤«¡£¡Ö¥ª¥°¥ê¤À¡ª¡×¤ÈÍ§¿Í¤¬¸À¤¦¡£¡Ö¤¤¤¤´¶¤¸¤À¡×¡£¤¦¤Þ¤¯Î®¤ì¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤¬³°¤«¤éº¹¤òµÍ¤á¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¥¿¡¼¥Õ¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¡£¸«´·¤ì¤¿¾¡ÉéÉþ¤È°²ÌÓ¤¬¥¿¡¼¥Õ¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë±Ç¤ë¤¿¤Ó¤Ë¤É¤è¤á¤¤¬µ¯¤¡¢¤½¤ì¤¬¤·¤À¤¤¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¹â¶¶¸»°ìÏº¤¬Í½ÁÛ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢2¼þ¤á¤Î3¥³¡¼¥Ê¡¼¤ò¤Þ¤ï¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤¬ÀèÆ¬¤ËÊÂ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¤ï¤¿¤·¤Ï¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤«¤é¥ì¡¼¥¹¤Îµ²±¤¬¤Ê¤¤¡£¥¿¡¼¥Õ¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î±ÇÁü¤¬¾å²¼¤ËÍÉ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤ò¸«¤ëÌÜ¤âÆÞ¤ê¡¢¤Ê¤Ë¤¬¤Ê¤ó¤À¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢µ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤È¤¤Ë¤ÏÍ§¿Í¤È°ì½ï¤Ë¥ª¥°¥ê¥ª¥°¥ê¤È¶«¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
ÉðË¤òÇØ¤Ë¤·¤¿¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤¬¥¹¥¿¥ó¥ÉÁ°¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¤¦¤Í¤ë¤è¤¦¤Ê¥ª¥°¥ê¥³¡¼¥ë¤¬´ö½Å¤Ë¤â½Å¤Ê¤ê¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤ò¤Ä¤Ä¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£ÇÏ·ô¤ò¼è¤Ã¤¿¿Í¤âÉé¤±¤¿¿Í¤â¡¢¤À¤ì¤â¤¬Èô¤ÓÄ·¤Í¡¢¿·Ê¹¤ò¿¶¤ê¤¢¤²¡¢À¼¤Î¤«¤®¤ê¤Ë¥ª¥°¥ê¥ª¥°¥ê¤È¶«¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¡È¥¹¥Ýº¬¡É±Ç²è¤Î¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¸½¼Â¤Ë¤ª¤¤¿¤È¤¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿¤È¤¡¢¿Í¤ÏÉñ¤¤¤¢¤¬¤ê¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤ë¡£
¤¢¤ÎÆü¡¢1990Ç¯12·î23Æü¤Ï¡ÖÆüËÜ¶¥ÇÏ¤Î¤¤¤Á¤Ð¤ó¤·¤¢¤ï¤»¤ÊÆü¡×¤À¤Ã¤¿¡½¡½¡£
¶¸Áû¤Î±²¤Î¤Ê¤«¤ÇÀ¼¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤¿¤Ò¤È¤ê¤È¤·¤Æ»×¤¦¡£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡Ø¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥× ÆüËÜ¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤ó°¦¤µ¤ì¤¿ÇÏ¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£