µÜÀî¤Ç¹âÎð¤ÎÃË½÷£²¿Í¤Î°äÂÎ¡¡»àË´¤·¤¿·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤ë¡¡´ôÉì¡¦¹â»³»Ô
´ôÉì¸©¹â»³»Ô¤ÎµÜÀî¤Ç82ºÐ¤ÎÃËÀ¤È80Âå¤È¤ß¤é¤ì¤ë½÷À¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛµÜÀî¤Ç¹âÎð¤ÎÃË½÷£²¿Í¤Î°äÂÎ¡¡»àË´¤·¤¿·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤ë¡¡´ôÉì¡¦¹â»³»Ô
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È,24Æü¸áÁ°11»þÈ¾¤´¤í¹â»³»Ô¹ñÉÜÄ®»°Àî¤Ë¤¢¤ëµÜÀî¤ÇÄÌ¹Ô¿Í¤«¤é¡Ö¿Í¤é¤·¤¤â¤Î¤¬ÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡´±¤¬¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢Àî¤«¤é¹â»³»ÔÆâ¤Ë½»¤à82ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë·Ù»¡¤¬¸½¾ì¼þÊÕ¤òÁÜº÷¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÃËÀ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¾ì½ê¤«¤é¤ª¤è¤½100¥áー¥È¥ë²¼Î®¤Ç80Âå¤È¤ß¤é¤ì¤ë½÷À¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤º¤ì¤â³°½ý¤Ê¤É¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ï½÷À¤Î¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤òµÞ¤°¤È¤È¤â¤Ë¡¢»àË´¤·¤¿·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
