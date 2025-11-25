¡Ö¤»¤á¤Æ¡È¼õ¤±¼ê¡É¤Îµ¬À©¶¯²½¤ò¡×¹ñÌ±¡¦¶ÌÌÚÂåÉ½¡¡´ë¶ÈÃÄÂÎ¸¥¶âµ¬À©¶¯²½Ë¡°Æ¤Îº£¹ñ²ñ¤Ç¤ÎÀ®Î©ÁÊ¤¨
¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÂåÉ½¤Ï¡¢´ë¶ÈÃÄÂÎ¸¥¶â¤Îµ¬À©¶¯²½¤ÎË¡°Æ¤òº£¤Î¹ñ²ñ¤ÇÀ®Î©¤µ¤»¤ë¤Ù¤¤À¤ÈÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¦¶ÌÌÚÂåÉ½¡§
¼«Ì±ÅÞ¤Ë¤â¡¢¤½¤·¤Æ¡¢°Ý¿·¤Ë¤â¶¨ÎÏ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£À¯¼£¤È¥«¥Í¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î°ìÄê¤ÎÁ°¿Ê¤òÎ×»þ¹ñ²ñ¤Ç¿Þ¤ë¤³¤È¤°¤é¤¤¤Ï¡¢Í¿ÌîÅÞ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤ä¤í¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡£
¹ñÌ±Ì±¼ç¤Ï¡¢´ë¶ÈÃÄÂÎ¸¥¶â¤òÀ¯ÅÞ¤ÎËÜÉô¤ÈÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ÎÁÈ¿¥¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤È¤¹¤ëË¡°Æ¤ò¸øÌÀÅÞ¤È¤È¤â¤ËÄó½Ð¤·¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤â»¿Æ±¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶ÌÌÚ»á¤Ï24Æü¡¢Ê¡°æ»Ô¤Çµ¼ÔÃÄ¤Ë¡Ö¤»¤á¤Æ¡È¼õ¤±¼ê¡É¤Ëµ¬À©¤ò¤«¤±¡¢»ñ¶â¤ÎÎ®¤ì¤ÎÆ©ÌÀÀ¤ò¹â¤á¤ë²þ³×¤ÏÀ®Î©¤µ¤»¤è¤¦¤ÈÁÊ¤¨¤¿¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£