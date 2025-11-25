À¾Éð²«¶â´ü¤ÎÀèÆ³Ìò¡¦ÀÐÌÓ¹¨Åµ¤µ¤ó¤¬¸ì¤Ã¤¿Åö»þ¤ÎËÜ²»¡Ö´îÅÜ°¥³Ú¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÍ¾Íµ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡µð¿Í¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤Ã¤¿Ì¾Áª¼ê¤ÎÏ¢Â³¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Öµð¿Í¤¬¶²¤ì¤¿ÃË¤¿¤Á¡×¡£Âè£±£±²ó¤Ï¸µÀ¾Éð¤ÎÀÐÌÓ¹¨Åµ¤µ¤ó¡Ê£¶£¹¡Ë¤À¡£Áö¹¶¼é¡¢¤µ¤é¤ËÅ·À¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿Ì¾¼ê¤Ï¡¢£±£¹£¸£°¡Á£¹£°Ç¯Âå¤Ë²«¶â´ü¤Ë¤¢¤Ã¤¿À¾Éð¤ò¤±¤ó°ú¡£ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤âµð¿Í¤È£´ÅÙ¤Î·ãÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£µð¿Í¤ËÂÐ¤·£´Ï¢¾¡¤È°µÅÝ¤·¤Æµå³¦¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿£¹£°Ç¯¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¡¢»Õ¾¢¤ÈÊé¤¦¹²¬Ã£Ï¯¸µ´ÆÆÄ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Þ¤Ç¡¢¡Ö´îÅÜ°¥³Ú¡×¤Îµ²±¤ò¤¿¤É¤Ã¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦¹½À®¡áÂÀÅÄ¡¡ÎÑ¡Ë
¡¡¡Ú¼èºà¸åµ¡Û
¡¡½¸ÃÄ¤ÎÃæ¤Ç¡¢ËÜÇ½Åª¤Ë¡Ö¤³¤Î¿Í¤¬¥Ü¥¹¤À¤Ê¡×¤È¼þ°Ï¤¬Ç§¤á¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¿Í¤¬¤¤¤ë¡£ÀÐÌÓ¤µ¤ó¤ÏÌ¾¿Í¤¾¤í¤¤¤ÎÀ¾Éð¤ò¡¢¾¡Íø¤È¤¤¤¦Æ±¤¸Êý¸þ¤Ë¸þ¤«¤»¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜÊ¸¤Ë¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤¤¤¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¡¢¤à¤·¤íº¤ÏÇ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤ë¤È¤¡¢²¸»Õ¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ëº¬ËÜÎ¦É×¤µ¤ó¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¡£¡ÖÉ¾²Á¤Ï¿Í¤¬¤¹¤ë¤â¤Î¡£É¾²Á¤Ë¤ÏÏÈ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢µç¶þ¤Ê¤â¤Î¤À¡£¤½¤ì¤¬Âç¿Í¤ÎÀ¤³¦¤Ê¤ó¤À¡×¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ï»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æç¥¡Ê¤Õ¡Ë¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£ÀÐÌÓ¤µ¤ó¤È¤¤¤¦Í×¤ò·ç¤¤¤Æ¤Ï¡¢À¾Éð¤Ë²«¶â´ü¤¬Íè¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤í¤¦¡£
¡¡¡Ö´îÅÜ°¥³Ú¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÍ¾Íµ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤Î¸ÀÍÕ¡£¾ï¾¡·³ÃÄ¤ÎÀèÆ³Ìò¤È¤¤¤¦¡ÖÏÈ¡×¤ÎÃæ¤ÇÉ¬»à¤Ë»Å»ö¤òÁ´¤¦¤·¤¿¤«¤é¤³¤½¸ý¤Ë¤Ç¤¤ë¡¢ËÜ²»¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£¡ÊÌîµå¥Ç¥¹¥¯¡¦ÂÀÅÄ¡¡ÎÑ¡Ë