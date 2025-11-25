É×ÉØ¤ÎÀ¹Ô°Ù¤¬¥¿¥Ö¡¼¤È¤µ¤ì¤¿¼Ò²ñ¤ËÀ¸¤¤ë½÷À¤ò±é¤¸¤Æ¡¢¤ï¤¿¤·¤¬´¶¤¸¤¿¡ÖÀµ¾ï¡×¤È¡ÖÍß¾ð¡×¤Î¤¢¤¤¤À¡ÚÂ¼ÅÄº»Ìí¹á¸¶ºî¡Ø¾ÃÌÇÀ¤³¦¡Ù¼¬ÅÄºÌ¼î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¡Ø¥³¥ó¥Ó¥Ë¿Í´Ö¡Ù¤Ç³©Àî¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿Â¼ÅÄº»Ìí¹á¤µ¤ó¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¾®Àâ¡Ø¾ÃÌÇÀ¤³¦¡Ù¤¬¡¢½é¤Î¼Â¼Ì±ÇÁü²½¡£¿Í¹©¼øÀº¤Ë¤è¤ë½Ð»º¤¬¾ï¼±¤È¤Ê¤ê¡¢À°¦¤ò¶Ø¤¸¤é¤ì¤¿¶áÌ¤Íè¼Ò²ñ¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Êì¤Î°¦¤È¡ÖÀµ¾ï¡×¤Î¶¹´Ö¤Ç¤â¤¬¤¯½÷À¡¦±«²»¡Ê¤¢¤Þ¤Í¡Ë¤ò±é¤¸¤¿¼¬ÅÄºÌ¼î¤µ¤ó¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£À¤´Ö¤Î¡È¾ï¼±¡É¤È¼«Ê¬¤ÎÍß¾ð¤Ë¶´¤Þ¤ì¡¢¸þ¤¹ç¤¤Â³¤±¤ëÆñ¤·¤¤ÌòÊÁ¤ò¤É¤¦À¸¤¤¿¤Î¤«¡£ºîÉÊÀ¤³¦¤Ø¤Î¡È°ãÏÂ´¶¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¼þ°Ï¤Î¡ÈÀµ¾ï¡É¤ËÆ±Ä´¤¹¤ë¤³¤È¤Ë³ëÆ£¤òÊú¤¨¤Æ
¨¡¨¡¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿»þ¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤«¤é¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼¬ÅÄºÌ¼î¡Ê°Ê²¼¡¢¼¬ÅÄ¡Ë¡¡¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Ï¡¢¤Þ¤º¡¢Æñ¤·¤½¤¦¤ÊºîÉÊ¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Ò¤È¤ê¤ÇÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤ÏÌò¤òÄÏ¤ß¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¸½¾ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢Áê¼êÌò¤Î胗¡Ê½ÓÂÀÏº¡Ë¤µ¤ó¤ä¤Û¤«¤Î¥¥ã¥¹¥È¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤ª¼Çµï¤ò¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¾¯¤·¤º¤Ä±«²»Áü¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¿Í¹©¼øÀº¤Îµ»½Ñ¤¬È¯Ã£¤·¡¢É×ÉØ¤¬À¹Ô°Ù¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¥¿¥Ö¡¼¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦¤Ç¡¢Êì¤«¤é¤º¤Ã¤È¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ªÉã¤µ¤ó¤È¤ªÊì¤µ¤ó¤¬°¦¤·¹ç¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿»Ò¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Ê¤¬¤é°é¤Ã¤Æ¤¤¿±«²»¤ò¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿ÍÊª¤À¤È¤È¤é¤¨¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¼¬ÅÄ¡¡¼þ°Ï¤Î¡ÈÀµ¾ï¡É¤ËÆ±Ä´¤·¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Êì¤«¤é¸À¤ï¤ìÂ³¤±¤¿¤³¤È¤¬¤É¤³¤«¿´¤Ë»Ä¤ê¡¢³ëÆ£¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¿ÍÊª¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÁÛÁü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¶¯¤¯À¶¤é¤«¤ËÀ¸¤¤¿¤¤¤È´ê¤¦µ¤»ý¤Á¤Î±ü¤Ë¡¢¿Í´ÖÅª¤ÊÍ¥¤·¤µ¤ò½É¤¹¿ÍÊª¤È¤·¤ÆÉÁ¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¡¢Ìòºî¤ê¤ËÄ©¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ÀîÂ¼¡ÊÀ¿¡Ë´ÆÆÄ¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö±é¤¸¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯´¶¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¼¬ÅÄ¡¡¤Ï¤¤¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¡Ö¤³¤¦±é¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï°ìÀÚ¸À¤ï¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Ï¤¸¤á¤«¤é¡Ö¤Þ¤º¤Ï¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤Ë±é¤¸¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÇ¤¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢É×¤Îºó¡Ê¤µ¤¯¡ËÌò¤Î胗¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¤â¤Ã¤È¤â¼«Á³¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë±éµ»¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¶á¤Ç¤Ï¤â¤Ã¤È¤â¶ÛÄ¥¤·¤¿¥·¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿
¨¡¨¡¶¦±é¥·¡¼¥ó¤ÎÂ¿¤«¤Ã¤¿胗½ÓÂÀÏº¤µ¤ó¡¢Ì¸Åç¤ì¤¤¤«¤µ¤ó¤È¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¶õµ¤´¶¤ÎÃæ¤Ç¤ª¼Çµï¤ò¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
¼¬ÅÄ¡¡胗¤µ¤ó¤ÏÊñÍÆÎÏ¤¬¤¢¤ëÍ¥¤·¤¤Êý¤Ç¡¢½Ð²ñ¤Ã¤¿º¢¤Îºó¤½¤Î¤â¤Î¤Î¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Ë»£±Æ¤·¤¿¥·¡¼¥ó¤¬¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Ç¥ï¥¤¥ó¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤éÍÙ¤ë¥·¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢±ÇÁü¤È¤·¤Æ¤â°õ¾ÝÅª¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¡¢¤è¤ê¤Õ¤¿¤ê¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ËË×Æþ¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸½¾ì¤Ç¤Ï胗¤µ¤ó¤È¤´°ì½ï¤¹¤ë¤³¤È¤¬°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢±éµ»¤ÎÏÃ¤è¤ê¤â¡¢Â¾°¦¤â¤Ê¤¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´Ö¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Á³ÂÎ¤Ç±éµ»¤¬¤·¤ä¤¹¤¤Ê·°Ïµ¤¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ì¸Åç¤µ¤ó¤È¤´°ì½ï¤¹¤ë»þ¤Ï¡¢Ëè²ó¶ÛÄ¥¤ÎÏ¢Â³¤Ç¤·¤¿¡£¤È¤¯¤ËºÇ¸å¡¢Êì¤Î¼¶¡Ê¤·¤º¤¯¡Ë¤È±«²»¤¬¡¢¡È¥¨¥Ç¥ó¡É¤È¤¤¤¦¿Í´Ö¤ò´°Á´¤Ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ëÍýÁÛ¤Î¼Â¸³ÅÔ»Ô¤ÇÂÐÖµ¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢¤³¤³ºÇ¶á¤Ç°ìÈÖ¶ÛÄ¥¤·¤¿¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡±«²»¤Ïºó¡¢¿åÆâ¡¢¿å¿Í¡Ê¤ß¤º¤È¡Ë¤È¤¤¤¦3¿Í¤ÎÃËÀ¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë·Á¤Ç´Ø¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£Áê¼êÌò¤Ë¤è¤Ã¤Æ´¶¾ð¤ÎÆ°¤Êý¤¬°Û¤Ê¤ë±«²»¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤â¡¢Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¼¬ÅÄ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ºó¤µ¤ó¤È¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï胗¤µ¤ó¤Ë°Ñ¤Í¤ëµ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Æ±µéÀ¸¤À¤Ã¤¿¿åÆâ¤¯¤ó¤È¤Ï¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ê´Ø·¸À¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤Èµ¤³Ú¤Ë±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£3¿Í¤ÎÃËÀ¤È¤Î´Ø·¸À¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÊÑ²½¤ò¤Ä¤±¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢°Õ¼±Åª¤Ë±é¤¸Ê¬¤±¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¿å¿Í¤È¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¸½¼Â¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤ÀßÄê¤Ê¤Î¤Ç¡¢´¶¾ð¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤º¡¢Ìòºî¤ê¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤ê¶ìÏ«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Èþ¤·¤¤¤¬¡¢Ìµµ¡¼Á¤Ç¿Í´ÖÌ£¤Î¤Ê¤¤À¤³¦
¨¡¨¡¥é¥¹¥È¤Î¥·¡¼¥ó¤â¡¢ÀâÌÀ¤·¤¬¤¿¤¤Ê£»¨¤Ê´¶¾ð¤ò¡¢É½¾ð¤Î¤ß¤ÇÉ½¤¹¤È¤¤¤¦Æñ¤·¤¤¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤¬´ÆÆÄ¤«¤é¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¼¬ÅÄ¡¡ºÇ½é¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Î»þ¤Ï¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤ªÏÃ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»£±ÆÅöÆü¤ÏÆÃ¤Ë²¿¤â¸À¤ï¤ì¤º¡¢»ä¤Î¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Û¤Ü¥ï¥ó¥«¥Ã¥È¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë±é¤¸¤è¤¦¡×¤Èµ¤Éé¤ï¤º¤Ë¡¢Áê¼êÌò¤È¤Î¶õµ¤´¶¤ËÇ¤¤»¤Æ¡¢±«²»¤Î´¶¾ð¤Î¤Þ¤Þ¤Ë±é¤¸¤é¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¥¨¥Ç¥ó¤Ë°Ü½»¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢É×¡¦ºó¤È¤Î´Ø·¸À¤â¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¿´¤Îµ÷Î¥´¶¤ò±éµ»¤Ç¤É¤¦É½¸½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¼¬ÅÄ¡¡±«²»¤Èºó¤Î¥¨¥Ç¥ó°Ü½»¸å¤Ï¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹胗¤µ¤ó¤È¤´°ì½ï¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬Áý¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î±éµ»¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯¡¢¤È¤¤¤¦ºî¶È¤ò¤µ¤é¤Ë¿¼¤¯½Å¤Í¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¿¿¤ÃÇò¤ËÉºÇò¤µ¤ì¤¿À¶·é¤Ê¥¨¥Ç¥ó¤Ï¡¢±ÇÁü¤È¤·¤Æ¤ÏÈó¾ï¤ËÈþ¤·¤¤¾ì½ê¤Ç¤¹¤¬¡¢Ìµµ¡¼Á¤Ç¿Í´ÖÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¤³¤¦¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ³Î¤Ë·è¤á¤é¤ì¤¿À¤³¦¤Ç¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤òº¬Äì¤ËÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿±«²»¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¶ì¤·¤¯À¸¤¤Å¤é¤¤¾ì½ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÁÛÁü¤·¤Þ¤·¤¿¡£±«²»¤Ï´¶¾ð¤òÏª¤ï¤Ë¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÈùºÙ¤Ê´¶¾ð¤Î¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤òÉ½¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ËÜºî¤Ç¤Ï¡ÈÉáÄÌ¡É¤ä¡ÈÀµ¤·¤µ¡É¤¬Ìä¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¼¬ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÀµ¾ï¤ÊÀ¤³¦¡×¤È¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¤³¦¤À¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¤«¡£
¼¬ÅÄ¡¡Æñ¤·¤¤¼ÁÌä¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡¢¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¼«Ê¬¤Î°Õ»Ö¤Ç·è¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡ÖÀµ¾ï¤ÊÀ¤³¦¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¤Ï¸Ä¿Í¤Î¼«Í³¤¬Âº½Å¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»þÂå¤Ç¡¢¡Ö¡û¡û¤À¤«¤é¡¢¤³¤¦¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ´Ñ¤ËÇû¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤À¤¤¤Ö¸º¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¹¥¤¾¡¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤Ï»ÒÌò¤«¤é·ÝÇ½³¦¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Âç¿Í¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¡ÖÂç¿Í¤Ï¤³¤ì¤¬ÉáÄÌ¤À¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾ï¼±¤äÎéµ·¤Ê¤É¼é¤ë¤Ù¤¤â¤Î¤Ï¼é¤ê¤Ä¤Ä¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ»Ö¤òÄÌ¤»¤ëÀ¤³¦¤¬¡¢Àµ¤·¤¯Èþ¤·¤¤À¤³¦¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤é¤¿¤á¤Æ´¶¤¸¤¿²ÈÂ²¤äÎø¿Í¤ÎÂçÀÚ¤µ
¨¡¨¡ËÜºî¤Ë½Ð±é¤µ¤ì¤Æ¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡ÖÉ×ÉØ¡×¤ä¡Ö²ÈÂ²¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¼¬ÅÄ¡¡²ÈÂ²¤äÎø¿Í¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ëÀ¤³¦¤ò¼ÂºÝ¤Ë´¶¤¸¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤¤¤«¤ËÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤«¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡±«²»¤¬Îø¤¹¤ë¥¢¥Ë¥á¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦¥é¥Ô¥¹¤Ï¡¢À¤³¦¤Ë¿§¤ò¼è¤êÌá¤½¤¦¤È³ÊÆ®¤¹¤ë¾¯Ç¯¤Ç¤¹¡£±«²»¤Ï¿¿¤ÃÇò¤ËÉºÇò¤µ¤ì¤¿¾ì½ê¤òÍýÁÛ¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼Â¤Ï¿§¤òÀÚË¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¼¬ÅÄ¡¡±«²»¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤¿À¤³¦¤Ï¡Ö¿§¡×¤ò¤Ê¤¯¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢±«²»¤Ï¤½¤ì¤Ë¹³¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¸À¤ï¤ì¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¥¨¥Ç¥ó¤Ë°Ü½»¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢±«²»¼«¿È¤¬µ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤½¤ó¤Ê´¶¾ð¤¬º¬Äì¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡¡¤â¤·»ä¤¬¥¨¥Ç¥ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢»ä¤Ï¿¿¤ÃÀè¤Ë¡ÖÀÖ¡×¤ò¼è¤êÌá¤·¤Þ¤¹¡£¾È¤ì¤Æ¼ª¤¬¡¢´ò¤·¤¯¤ÆËË¤¬¡¢µ¤»ý¤Á¤¬¹â¤Ö¤Ã¤Æ´é¤¬ÀÖ¤é¤à¤Ê¤É¡¢ÀÖ¤Ï¿Í´Ö¤ÎÉ½¾ð¤ä´¶¾ð¤ËÄ¾·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤ºÀÖ¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎºîÉÊ¤ò´Ñ¤¿Êý¤¬¤É¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¼õ¤±¼è¤ë¤Î¤«¡¢³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¡Ø¾ÃÌÇÀ¤³¦¡Ù
´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¡§ÀîÂ¼À¿
¸¶ºî¡§Â¼ÅÄº»Ìí¹á¡Ø¾ÃÌÇÀ¤³¦¡Ù¡Ê²Ï½ÐÊ¸¸Ë¡Ë
½Ð±é¡§¼¬ÅÄºÌ¼î¡¢胗½ÓÂÀÏº¡¢¹±¾¾Í´Î¤¡¢·ëÌÚÞæÀ±¡¢ÉÙÅÄ·òÂÀÏº¡¢À¶¿å¾°Ìï¡¢¾¾±º¤ê¤ç¤¦¡¢´äÅÄÁÕ¡¢Íî°æ¼Â·ë»Ò¡¢»³Ãæ¿ò¡¢âÃÅç½¨ÏÂ¡¢Ì¸Åç¤ì¤¤¤«
