¹â»ÔÀ¯¸¢¤¬È¯Â¤·¤Æ1¥«·î¡Ä¶âÍø¤ËÆß´¶¤ÊÆüËÜ¿Í¤¬ØË¤¯¡È¤³¤ì¤«¤é¤ÎÉÔÆ°»º¡É
¡¡¹â»ÔÀ¯¸¢¤¬È¯Â¤·¤Æ1¥«·î¤¬·Ð²á¤·¤¿¡£³Æ¼ïÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Î·ë²Ì¤ò¸«¤ë¤È¡¢»Ë¾å¶õÁ°¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤è¤¤¹â¤¤»Ù»ýÎ¨¤ò¤¿¤¿¤½Ð¤·¡¢¤Þ¤º¤Ï½çÄ´¤ÊÁ¥½Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤Îµ»ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Ê2Ëç¡Ë
¡¡¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤Ç¡¢Èà½÷¤¬Åö½éÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿Í¦¤Þ¤·¤¯¡¢Ê¹¤¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤«¤Ã¤¿Êª²Á¹âÂÐºö¤ä¾ÃÈñ¸ºÀÇ¤Ê¤É¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÆü¤¬·Ð¤Ä¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼«Ì±ÅÞÀ¯¸¢¤È²¿¤éÊÑ¤ï¤ê¤Î¤Ê¤¤¤Ð¤é»µ¤À¯ºö¡Ê¤ª¤³¤á·ô¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¾¦ÉÊ·ô¡¢ÅÅµ¤Âå¥¬¥¹ÂåÊä½õ¤Ê¤É¡Ë¤Ð¤«¤ê¡£¸ºÀÇ¤Ë¤¤¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¤Û¤Ü´ÇÈÄÅÝ¤ì¤Î¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¡£¹ñÌ±¤Î´üÂÔ¤¬Âç¤¤¯ËÄ¤é¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤À¤±¤Ë¡¢¼ºË¾¤¬¹¤¬¤ë¤È°ìµ¤¤Ë»Ù»ýÎ¨¤¬²¼Íî¤¹¤ë¶²¤ì¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤È¤Î³°¸òÌäÂê¤ò´Þ¤áÁá¤¯¤âÀµÇ°¾ì¤ò·Þ¤¨¤¿¤è¤¦¤Ë¤â±Ç¤ë¡£
ÉÔÆ°»º¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¡©
¡¡¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢10·î29Æü¡¢30Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¶ä¹Ô¤Î¶âÍ»À¯ºö·èÄê²ñ¹ç¤Ç¤Ï¡¢À¯ºö¶âÍø¡Ê¸½¹Ô0.5¡ó¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿ø¤¨ÃÖ¤¤Î·èÄê¤¬¤Ê¤µ¤ì¤¿¡£¹â»ÔÁáÉÄ»á¤¬¼óÁê¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ë¡Öº£¡¢¶âÍø¤ò¾å¤²¤ë¤Î¤Ï¥¢¥Û¡×¤È¾§¤¨¤¿¤³¤È¤ËÉÝµ¤¤Å¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤¬¡¢ÍèÇ¯½ÕÆ®¤Ë¤ª¤±¤ëÄÂ¶â¾å¾º¤Ê¤É¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤È¤·¤Æ¿ø¤¨ÃÖ¤¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÀÑ¶ËºâÀ¯¤Î¿ä¿Ê¤ÇÆü¶ä¤¬Íø¾å¤²¤ò¤»¤º¤È¤â¡¢¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ÏÉÒ´¶¤À¡£ÀÑ¶ËºâÀ¯¤ò»Ù¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¹ñºÄÂçÎÌÈ¯¹Ô¤ò¸«±Û¤·¤Æ¡¢Íø²ó¤ê¤ÏµÞ¾å¾º¡£10Ç¯Êª¹ñºÄÍø²ó¤ê¤Ï11·î15Æü¸½ºß1.708¡ó¤È¤Ê¤ê¡¢20Ç¯Êª¤Ï2.716¡ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤Æ¶âÍø¤Î¾å¾º¤ÏÉÔÆ°»º¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤è¤¦¡£¤¹¤Ç¤Ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤Î½»Âð¤òÊÑÆ°¶âÍø·¿½»Âð¥í¡¼¥ó¤Ç¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¤ÂÓ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Æü¶ä¤Ë¤è¤ëÀ¯ºö¶âÍø¤Î°ú¤¾å¤²¤ÏÄË¼ê¤À¡£ÊÑÆ°¶âÍø·¿½»Âð¥í¡¼¥ó¤Î¶âÍø¤ÏÀ¯ºö¶âÍø¤ËÏ¢Æ°¤¹¤ëÃ»´ü¥×¥é¥¤¥à¥ì¡¼¥È¤ËÏ¢Æ°¤¹¤ë¤«¤é¤À¡£
¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¡¡©takasu/¥¤¥á¡¼¥¸¥Þ¡¼¥È
¶âÍø¤òÄã¤¤¤Þ¤Þ¿ø¤¨ÃÖ¤¯¤È¡Ä
¡¡²¾¤Ë5000Ëü±ß¤ò35Ç¯¸µÍø¶ÑÅùÊÖºÑ¤Ç¼Ú¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢Åö½é¤Î¶âÍø¤¬0.8¡ó¤Ê¤é¤ÐËè·î¤ÎÊÖºÑ³Û¤Ï13Ëü6530±ß¤À¤¬¡¢0.5¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¾å¾º¡Ê1.3%¡Ë¤Ç14Ëü8241±ß¤È1Ëü1711±ß¡¢1¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê1.8%¡Ë¤Ç16Ëü545±ß¤È2Ëü4015±ß¤ÎÉéÃ´Áý¤È¤Ê¤ë¡£¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î´ÉÍýÈñ¤ä½¤Á¶ÀÑÎ©¶â¤â¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Î¿Ê¹Ô¤ÇÃÍ¾å¤²¤¬Áê¼¡¤°Ãæ¡¢¤«¤Ê¤ê¤ÎÉéÃ´Áý¤È¤Ê¤ë¡£¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ÇÃÍ¾å¤¬¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ï´ÉÍýÈñ¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£À¸³èÊª²Á¤Î¾å¾º¤ÏÄÂ¶â¤Î¾å¾º¤ò¾å²ó¤ê¡¢¼Â¼ÁÄÂ¶â¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Êª²Á¾å¾º¤Î¸¶°ø¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤¬±ß°Â¤À¡£±ß°Â¤ÏÂÐ¥É¥ë¤Ð¤«¤ê¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤¬¥æ¡¼¥í¤ò¤Ï¤¸¤á½ô³°¹ñÄÌ²ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â·ã¤·¤¤±ß°Â¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£Â¿¤¯¤Î¿©ÎÁÉÊ¤òÍ¢Æþ¤ËÍê¤ëÆüËÜ¤Ç¤Ï±ß°Â¤ÏÀ¸³èÊª²Á¤òÄ¾·â¤¹¤ë¡£±ß°Â¤Ë¤Ê¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ï²¤ÊÆ½ô¹ñ¤È¤Î¶âÍøº¹¤¬¤¢¤ë¡£¶âÍø¤òÄã¤¤¤Þ¤Þ¿ø¤¨ÃÖ¤¯¤³¤È¤Ï¶âÍøº¹¤òÊüÃÖ¤·¡¢±ß°Â¤ò¤µ¤é¤Ë¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£
¡¡¹â»Ô»á¤¬¼óÁê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤«¤é¤¹¤Ç¤Ë±ß¥É¥ë¥ì¡¼¥È¤Ï7±ß¤Î±ß°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ç¤ÏÂ¿¾¯¤Î¥Ð¥é¥Þ¥¤ò¤ä¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢ÅÅµ¤¤ä¥¬¥¹¤Ê¤É¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼»ñ¸»¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤òÍ¢Æþ¤ËÍê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¤Ç¤Ï¸ú²Ì¤¬°ÙÂØ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁê»¦¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ÎÊüÃÖ¤Ï¹ñÌ±¤ÎÀ¸³è¤ò¶ì¤·¤á¤ë
¡¡¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ÎÊüÃÖ¤Ï¹ñÌ±¤ÎÀ¸³è¤ò¤µ¤é¤Ë¶ì¤·¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¼«ÌÀ¤ÎÍý¤Ê¤Î¤À¡£¥í¡¼¥ó¶âÍø¤Ë¤Ð¤«¤êÌÜ¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥í¡¼¥óºÄÌ³¼Ô¤Ï¤³¤Î¤Þ¤ÞÄã¶âÍø¤¬Â³¤¯¤³¤È¤ò´ê¤¦¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¹ñ¤ÎÀ¯ºö¤È¤·¤Æ¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤³¤Î¾õ¶·¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤«¤¤¤µ¤µ¤«´í¤Ö¤Þ¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿°ÕÌ£¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ï·ë¶É¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¶âÍø¤Î°ú¤¾å¤²¤òÍÆÇ§¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£12·î18Æü¡¢19Æü¤ËÇ¯ÆâºÇ¸å¤Î¶âÍ»À¯ºö·èÄê²ñ¹ç¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤ÎÍø¾å¤²¤Î²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡ÊÑÆ°¶âÍø·¿½»Âð¥í¡¼¥óÍøÍÑ¼Ô¤Ë¤Ï¥Ð¥Ã¥É¥Ë¥å¡¼¥¹¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢Æü¶ä¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤ÎÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¥í¡¼¥ó¤Î¤¿¤á¤Ë»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¹Í¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢¶âÍø¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï³è¶·¤¬Â³¤¯ÉÔÆ°»º¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ËÎä¤ä¿å¤òÍá¤Ó¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤À¡£
¡Ö¤É¤ì¤À¤±¤ÎÍø²ó¤ê¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤«¡×ÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤Î´ðËÜ
¡¡¸½ºßÅÔ¿´¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ÏÅê»ñ¥Þ¥Í¡¼¤ËÀÊ´¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÇäÇã·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤Æ¤â¼ÂºÝ¤Ë¤Ïµï½»¤»¤º¤Ë¡¢°ú¤ÅÏ¤·¤ÈÆ±»þ¤ËÅ¾Çä¤¹¤ë¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï°úÅÏ¤·Á°¤ËÅ¾Çä¤¹¤ë»öÎã¤â¸å¤òÀä¤¿¤Ê¤¤¡£¤¤¤º¤ì¤â¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥²¥¤¥ó¡ÊÅ¾Çä±×¡Ë¤Î¤ß¤òÁÀ¤¦Åê»ñ¤À¡£
¡¡¤À¤¬¡¢ÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤Î´ðËÜ¤Ï¡¢¹ØÆþ¤¹¤ëÉÔÆ°»º¤¬¤É¤ì¤À¤±¤ÎÍø²ó¤ê¡Ê´üÂÔÍø²ó¤ê¡Ë¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤«¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤«¤éÆþ¤ë¡£²¾¤ËÅìµþÅÔ¿´¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò´üÂÔÍø²ó¤ê3¡ó¤Ç¼èÆÀ¤·¤Æ¤è¤¤¡¢¤Ä¤Þ¤ê²Á³Ê¤ÏÅ¬Àµ¤À¤ÈÈ½ÃÇ¤¹¤ëº¬µò¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¡£
¡¡3¡ó¤òÊ¬²ò¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤Î1¡ó¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¥ê¥¹¥¯¤Î¤Ê¤¤¥ì¡¼¥È¡Ê¤³¤ì¤ò¥ê¥¹¥¯¥Õ¥ê¡¼¥ì¡¼¥È¤È¤¤¤¦¡Ë¡¢Îã¤¨¤Ð10Ç¯Êª¹ñºÄÍø²ó¤ê¤È¤¹¤ë¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ë¡¢2¡óÊ¬¤Î¥ê¥¹¥¯¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤òÀßÄê¤·¡¢´üÂÔÍø²ó¤ê3¡ó¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Åìµþ¤Ê¤é3.0¡ó¤Ç¤è¤¯¤Æ¤âÂçºå¤Ê¤é4.0¡ó¡¢Ê¡²¬¤Ê¤é4.5¡ó¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë´üÂÔÍø²ó¤ê¤ÏÃÏ°è¤äÅê»ñ¤¹¤ëÊª·ï¡Êµ¬ÌÏ¤ä»ÅÍÍ¤Ê¤É¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
´üÂÔÍø²ó¤ê¤Î½¤Àµ
¡¡¤³¤Î·×»»¼°¤Ç¸½ºß¤Î¶âÍø¤ò¤ß¤Æ¤ß¤è¤¦¡£1Ç¯Á°¤Ë¤Ï1.0¡óÄøÅÙ¤À¤Ã¤¿¹ñºÄÍø²ó¤ê¤Ï1.7¡ó¤ËËÄ¤é¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥ê¥¹¥¯¥Õ¥ê¡¼¥ì¡¼¥È¤Ï0.7¥Ý¥¤¥ó¥È¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¶âÍø¤¬¾å¾º¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤ò¹Ô¤¦ºÝ¤Ë¼ÚÆþ¤ò¤¹¤ë¤È¤¤Î¼ÚÆþ¶âÍø¤Î¥¢¥Ã¥×¤òÈ¼¤¦¡£¤½¤³¤Ç¥ê¥¹¥¯¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÅê»ñ²È¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¥ê¥¹¥¯¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤ò¤¿¤È¤¨¤Ð0.3¥Ý¥¤¥ó¥È°ú¤¾å¤²¤ë¤È¤¹¤ë¡£¤µ¤Æ¤É¤¦¤À¤í¤¦¡£´üÂÔÍø²ó¤ê¤Ï½¾Á°¤Î3.0¡ó¤«¤é4.0¡ó¤Ë¾å¤²¤Ê¤¤¤È¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤¹¤®¤ë¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï1²¯±ß¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò´üÂÔÍø²ó¤ê3.0¡ó¡ÊÇ¯´Ö300Ëü±ß¤Î´üÂÔÄÂÎÁ¼ýÆþ¡Ë¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò4.0¡ó¤Ë»ØÉ¸¤òÊÑ¤¨¤¿½Ö´Ö¤ËÅê»ñ²È¤Ï1²¯±ß¤Ç¤ÏÇã¤ï¤º¤Ë7500Ëü±ß¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¼ê¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£
¡¡¤¹¤Ç¤Ë¤¸¤ï¤¸¤ï¤ÈÄ¹´ü¶âÍø¤¬¾å¾º¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Åê»ñ²È¥µ¥¤¥É¤«¤é¸«¤ì¤Ð¡¢´üÂÔÍø²ó¤ê¤Î½¤Àµ¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤ÇÇ¯´ÖÄÂÎÁ¼ýÆþ¤ò400Ëü±ß¤È33¡ó°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤¹¤ì¤Ð¡¢1²¯±ß¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤âÍø²ó¤ê4.0¡ó¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£ÅÔ¿´¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÇÄÂÎÁ¤ÎÃÍ¾å¤²¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤Î¤ÏÅê»ñ²È¤Î´üÂÔÍø²ó¤ê¤Î¿å½à¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Î¾Úº¸¤Ê¤Î¤À¡£
ÄÂÂß¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ï¡Ö¼Â¼û¤Ë´ð¤Å¤¯¡×
¡¡¤·¤«¤·µ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¤Î¤ÏÇäÇã¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ç¤ÏÅê»ñ²È¤Î»×ÏÇ¤ä¥ê¥¹¥¯¤Î¼è¤êÊý¡¢¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ²Á³Ê¤¬º¸±¦¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢ÄÂÂß¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ï¼Â¼û¤Ë´ð¤Å¤¯ÅÀ¤À¡£Àè½Ò¤·¤¿33¡ó¤â¤ÎÃÍ¾å¤²¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¼Ú²ÈË¡¤Ç¼ê¸ü¤¯ÊÝ¸î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼Ú¤ê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ´õË¾¤É¤ª¤ê¤ÎÄÂÎÁ°ú¤¾å¤²¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤Ë¤Ï¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¤¤Î¤¬¸½¼Â¤À¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢¤É¤¦¤À¤í¤¦¤«¡£¶âÍø¾å¾º¤Î±Æ¶Á¤Ï½»Âð¥í¡¼¥ó¶âÍø¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢´Î¿´¤ÎÉÔÆ°»º²Á³Ê¤Ë¤âÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡»ÄÇ°¤Ê¤³¤È¤ËÄ¹´ü´Ö¤ÎÄã¶âÍøÀ¯ºö¤Î¤¿¤á¤«¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÂçÂ¿¿ô¤¬¶âÍø¾å¾º¤Ë´Ø¤·¤Æ¤«¤Ê¤êÆß´¶¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£µó¶ç¤Ë¤Ï¶âÍø¤Ê¤ó¤Æ¤º¤Ã¤ÈÄã¤¤¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤¤¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÓâ¤¯¿Í¤Þ¤Ç½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬Êª²Á¤Îº¬´´¤ò¤Ê¤¹¶âÍø¤ÎÂ¸ºß¤ò·Ú»ë¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£Äã¶âÍø¾õÂÖ¤¬º£¸å¤â±ä¡¹¤ÈÂ³¤¯¤Î¤Ê¤é¤Ð¡¢¤Þ¤µ¤·¤¯ÆüËÜ¤Ï´°Á´¤Ê¸å¿Ê¹ñ¤È¤Ê¤ê¡¢³°¹ñ¿Í¤Ë´ë¶È¤ÏÇã¼ý¤µ¤ì¡¢ÉÔÆ°»º¤òÇúÇã¤¤¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÀµ¾ï²½¤Î²áÄø¤ÎÃæ¤Ë¶âÍø¤Î°ú¤¾å¤²¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÊËÒÌî ÃÎ¹°¡Ë