¡ÖÀ¿¤ËÄËº¨¤Î¶Ë¤ß¡×¥ß¥¹¥¿¡¼±ß¡¦¿ÀÅÄâÃ¿Í»á¤¬¹ç°Õ¤ò²Ì¤¿¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ò¹ñºÝ²ÝÀÇ¤ËÉ¬Í×¤Ê¥ë¡¼¥ë¡Ó¤È¤Ï¡©
Á°ºâÌ³´±¤Ç¡¢¥¢¥¸¥¢³«È¯¶ä¹ÔÁíºÛ¤Î¿ÀÅÄâÃ¿Í»á¤ÎÏ¢ºÜ¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼±ß¡¢À¤³¦¤ò¶î¤±¤ë¡×¡ÊÁ´12²ó¡Ë¤¬´°·ë¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û·É°¦¤¹¤ë²¸»Õ¡¢ÀèÇÚ¤¬Â¿¤¤¿ÀÅÄ»á
¸½Ìò»þÂå¤Ë¤Ï¹ñºÝ²ÝÀÇ¡Ê¹ñºÝÅª¤Ë³èÆ°¤¹¤ë´ë¶È¡¦¸Ä¿Í¤Ë¤è¤ë¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤¿·ÐºÑ³èÆ°¤ËÂÐ¤¹¤ë²ÝÀÇ¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³Æ¹ñ¤È¹ç°Õ¤ò¼è¤ë¤¿¤á¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¿¿ÀÅÄ»á¡£¤½¤Î²áÄø¤È¡¢¹ñºÝ²ÝÀÇ¤Ë¤ª¤±¤ëÉ¬Í×¤Ê¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
ºâÌ³´±¤È¤·¤ÆÄËº¨¤Î¶Ë¤ß
¡¡2021Ç¯10·î¤ËOECD¡¿G20¤ÎBEPSÊñÀÝÅªÏÈÁÈ¤ß²ñ¹ç¤Ç¹ç°Õ¤¬Ã£À®¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÆó¤Ä¤ÎÃì¤Ë¤è¤ë²ò·èºö¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡°ì¤ÄÌÜ¤ÎÃì¤Ï¡¢»Ô¾ì¹ñ¡Ê¼ÂºÝ¤Ë¼è°ú¤ò¹Ô¤Ã¤ÆÌÙ¤±¤ë¾ì½ê¡Ë¤Ø¤Î¿·¤¿¤Ê²ÝÀÇ¸¢¤ÎÇÛÊ¬¤Ç¤¢¤ë¡£»Ô¾ì¹ñ¤ËÊªÍýÅªµòÅÀ¡Ê¹±µ×Åª»ÜÀß¡á¥Ñ¡¼¥Þ¥Í¥ó¥È¡¦¥¨¥¹¥¿¥Ö¥ê¥Ã¥·¥å¥á¥ó¥È¡ÌPE¡Í¡£»ÙÅ¹¡¢ÁÒ¸Ë¤Ê¤É»ö¶È¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤Î°ìÄê¤Î¾ì½ê¡Ë¤òÃÖ¤«¤º¤Ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¹Ô¤¦´ë¶È¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡£¸½ºß¤Î100Ç¯Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¹ñºÝ²ÝÀÇ¸¶Â§¤ÏPE¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð²ÝÀÇ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ç¤Ï»Ô¾ì¹ñ¤Ç²ÝÀÇ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ç¡¢Çä¾å¹â200²¯¥æ¡¼¥íÄ¶¡¢Íø±×Î¨10¡óÄ¶¤ÎÂçµ¬ÌÏ¡¦¹âÍø±×¿å½à¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë´ë¶È¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¤½¤ÎÍø±×Î¨10¡ó¤òÄ¶¤¨¤ëÄ¶²áÍø±×¤Î25¡ó¤ò¡¢ÊªÍýÅªµòÅÀ¤ÎÍÌµ¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Çä¤ê¾å¤²¤Ë±þ¤¸¤Æ»Ô¾ì¹ñ¤ËÇÛÊ¬¤¹¤ë¤³¤È¤È¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Á°½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤ËÂ¿¿ô¹ñ´Ö¾òÌó¤Î°ÆÊ¸¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æó¤ÄÌÜ¤ÎÃì¤Ï¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥ß¥Ë¥Þ¥à²ÝÀÇ¡ÊÀ¤³¦ºÇÄãÀÇÎ¨¡Ë¤Ç¡¢Äã¤¤Ë¡¿ÍÀÇÎ¨¤äÍ¥¶øÀÇÀ©¤Ë¤è¤Ã¤Æ³°¹ñ´ë¶È¤òÍ¶Ã×¤¹¤ëÆ°¤¤¬À¤³¦Ãæ¤Ç¶¯¤Þ¤ê¡¢³Æ¹ñ¤ÎË¡¿ÍÀÇ¼ý´ðÈ×¤¬¼åÂÎ²½¤·¤¿¤ê¡¢´ë¶È´Ö¤Î¸øÊ¿¤Ê¶¥Áè¾ò·ï¤òÁË³²¤·¤Æ¤¤¤ëÌäÂê¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡£¤¤¤ï¤Ð¡¢³Æ¹ñ¤¬ºâÀ¯´íµ¡¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤Î¼ó¤ò¹Ê¤á¤¢¤¦¡ÖÃÏ¹ö¤Ø¤Î¶¥Áè¡×¡Êrace to the bottom¡Ë¤ò¤ä¤á¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢·Ú²ÝÀÇ¹ñ¤Ë½êºß¤¹¤ë»Ò²ñ¼ÒÅù¤ÎÀÇÉéÃ´¤¬¹ñºÝÅª¤Ë¹ç°Õ¤µ¤ì¤¿ºÇÄãÀÇÎ¨¡Ê15¡ó¡Ë¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¿Æ²ñ¼Ò¤Î½êºß¤¹¤ë¹ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ²ÝÀÇ¤ò¹Ô¤¦À©ÅÙ¤Ç¡¢¸½ºß¤â¡¢ÆüËÜ¤ò´Þ¤á¡¢À¤³¦¤Ç¤ÎË¡À©²½¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤À¡£
G20¤Æ゙¹õÅÄÆü¶äÁíºÛ¡Ê±¦¡Ë¤È¹ñºÝ²ÝÀÇ²þ³×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²ñ¸«¡¡Ⓒ¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò
¡¡¤³¤ì¤é¡ÖÆó¤Ä¤ÎÃì¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢2023Ç¯7·î¤Ë¤Ï¸ò¾ÄÀ®²Ì¤ò·ë²ÌÀë¸À¡Ê¥¢¥¦¥È¥«¥à¡¦¥¹¥Æ¡¼¥È¥á¥ó¥È¡Ë¤È¤·¤Æ¸øÉ½¤Ç¤¤¿¡£¤³¤Îº¢¤Ë¤Ï¡Ö¤¢¤È°ìÊâ¡×¤È¡¢³Ú´ÑÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬»ÙÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤À¤¬·ë¶É¡¢OECD¡¿G20¤ÇºÇ½ªÅª¤Ë¹ç°Õ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Âè°ì¤ÎÃì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢2023Ç¯10·î¤ËÂ¿¿ô¹ñ´Ö¾òÌó¤Î°ÆÊ¸¤Î¸øÉ½¤Þ¤Ç¤¿¤É¤ê¤Ä¤¤¤¿¤·¡¢ÂèÆó¤ÎÃì¤Ç¤Ï¡¢²æ¤¬¹ñ¤ò´Þ¤á¡¢³Æ¹ñ¤ÇË¡À©²½¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Ç¤´üÃæ¤Î¹ç°Õ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤³¤È¤ÏºâÌ³´±¤È¤·¤Æ¡¢À¿¤ËÄËº¨¤Î¶Ë¤ß¤È¤¤¤ï¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤¡£
ÀäÂÐ¤Ë´°À®¤µ¤»¤ë¤Ù¤¥ë¡¼¥ë
¡¡ÆüËÜ¤Ï¤³¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥ß¥Ë¥Þ¥à²ÝÀÇ¤Î¼Â»Ü¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾¯¤·ÀìÌçÅª¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢»ä¤¬ºâÌ³´±¤Î¤³¤í¤Ë´û¤Ë½êÆÀ¹ç»»¥ë¡¼¥ë¡ÊIIR¡Ë¤¬Ë¡À©²½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢ADBÁíºÛ¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¯¤Î2025Ç¯3·îËö¤Ë¸øÉÛ¤µ¤ì¤¿2025Ç¯ÅÙÀÇÀ©²þÀµ¤Ë·¸¤ë¡Ö½êÆÀÀÇË¡Åù¤Î°ìÉô¤ò²þÀµ¤¹¤ëË¡Î§¡×¤Ç¹¹¤ËÁ°¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢·Ú²ÝÀÇ½êÆÀ¥ë¡¼¥ë¡ÊUTPR¡Ë¤¬¡Ö¹ñºÝºÇÄã²ÝÀÇ»ÄÍ¾³Û¤ËÂÐ¤¹¤ëË¡¿ÍÀÇ¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¡¢¹ñÆâ¥ß¥Ë¥Þ¥à²ÝÀÇ¡ÊQDMTT¡Ë¤¬¡Ö¹ñÆâºÇÄã²ÝÀÇ³Û¤ËÂÐ¤¹¤ëË¡¿ÍÀÇ¡×¤È¤·¤Æ¡¢2026Ç¯4·î1Æü°Ê¸å¤Ë³«»Ï¤¹¤ëÂÐ¾Ý²ñ·×Ç¯ÅÙ¤«¤éÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤¬¼Â¸½¤·¤Ê¤¤¤È¡¢³Æ¹ñ´Ö¤Ç¥Ç¥¸¥¿¥ë²ÝÀÇ¶¥Áè¡¢Æó½Å²ÝÀÇ¡¢ÁÊ¾Ù¹çÀï¤¬ÉÑÈ¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Èá»´¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤º¡¢ÀäÂÐ¤Ë´°À®¤µ¤»¤ë¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Â¾Êý¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤ò¹¹¤ËÊ£»¨²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¹ñÏ¢¤Ç¤ÎµÄÏÀ¤Ç¤¢¤ë¡£2023Ç¯11·î¤Î¹ñÏ¢Áí²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ÖÊñ³çÅª¡¦¸ú²ÌÅª¤Ê¹ñºÝ²ÝÀÇ¶¨ÎÏ¤ÎÂ¥¿Ê¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë·èµÄ°Æ¤¬Äó½Ð¤µ¤ì¤¿¡£OECD¤äG20¤ÇÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¡ÖÆó¤Ä¤ÎÃì¡×¤ÎµÄÏÀ¤È¤ÏÊÌ¤Î¤â¤Î¤È¤·¤Æ¡¢¹ñºÝÁÅÀÇ¶¨ÎÏ¤ÎÏÈÁÈ¾òÌó¡Êframework convention¡Ë¤Ë¸þ¤±¤¿¤³¤ÎÂ¿¹ñ´ÖÏÈÁÈ¤Î´ðËÜÅª»ö¹à¡ÊToR¡Ë¤Î¸¶°Æ¤òµÄÏÀ¤·¡¢¤³¤Î¸¶°Æ¤ò´Þ¤àÊó¹ð¤ò2024Ç¯½©¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¹ñÏ¢Áí²ñ¤ËÄó½Ð¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬µÄ·è¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£G7³Æ¹ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë50¥«¹ñ¶á¤¯¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡ÖÆóËÜ¤ÎÃì¡×¤Î²ò·èºö¤Ê¤É¤Î¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤òÂ»¤Ê¤¤¤¦¤ë¤â¤Î¤À¤È¤·¤ÆÈ¿ÂÐ¤¹¤ëÃæ¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«½ô¹ñÅù100¥«¹ñ°Ê¾å¤Î»¿À®¤Ë¤è¤ëÂ¿¿ô·è¤Ç²Ä·è¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¤â¡¢¡ÖÆóËÜ¤ÎÃì¡×¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ÏÃå¼Â¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
