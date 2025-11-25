¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤ÏÂ³¿¡¡£É£Ô¡¦¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤ËÇã¤¤¶¯¤Þ¤ë¡¡¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¤È¥Æ¥¹¥é¤¬¸£°ú¡áÊÆ¹ñ³ô³µ¶·
NY³ô¼°24Æü¡ÊNY»þ´Ö16:22¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö06:22¡Ë
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡46448.27¡Ê+202.86¡¡+0.44%¡Ë
S¡õP500¡¡¡¡¡¡¡¡6705.12¡Ê+102.13¡¡+1.55%¡Ë
¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡22872.01¡Ê+598.93¡¡+2.69%¡Ë
CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¡49585¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§+805¡¡+1.62%¡Ë
¡¡¤¤ç¤¦¤Î£Î£Ù³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤ÏÂ³¿¤·¤¿¤Û¤«¡¢£É£Ô¡¦¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤Ø¤ÎÇã¤¤Ìá¤·¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤ÏÂçÉý¹â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¡ãGOOG¡ä¡ãGOOGL¡ä¤È¥Æ¥¹¥é¡ãTSLA¡ä¤¬¾å¾º¤ò¸£°ú¡£
¡¡¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¤Ï¶âÍËÆü¤Ë»þ²ÁÁí³Û¤ÇÊÆ´ë¶È£³°Ì¤ÎºÂ¤ò¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¡ãMSFT¡ä¤«¤éÃ¥²ó¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¿·¤Î¡Ö¥¸¥§¥ß¥Ë£³¡×¤Ø¤Î´üÂÔ¤òÇØ·Ê¤Ë³ô²Á¤ÏµÞÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Æ¥¹¥é¡ãTSLA¡ä¤Ï¥Þ¥¹¥¯£Ã£Å£Ï¤¬ÆüÍËÆü¤Ë£Ø¤Ç¡¢¡Ö£Á£É£µ¥Á¥Ã¥×¤ÎÀß·×¹©Äø¤¬ºÇ½ªÃÊ³¬¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ÖÎ¾¤ä¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤ËÅëºÜ¤¹¤ë¼¡À¤Âå¥Á¥Ã¥×£Á£É£¶¤Î³«È¯¤Ë¤âÃå¼ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡º£½µ¤Ï´¶¼Õº×¥¦¥£ー¥¯¤Ç¼è°úÆü¿ô¤â¾¯¤Ê¤¤Ãæ¡¢¼ºÂ®¤·¤¿£Á£É´ØÏ¢³ô¤¬È¿È¯¤ò»î¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£º£½µ¤ÎÊÆ³ô¼°»Ô¾ì¤Ï´¶¼Õº×¤ÇÌÚÍË¤¬µÙ¾ì¡¢¶âÍË¤ÏÃ»½Ì¼è°ú¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Àè½µËö¤Ë£Æ£Ï£Í£Ã¤Ç±Æ¶ÁÎÏ¤Î¤¢¤ë¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º£Î£ÙÏ¢¶äÁíºÛ¤¬£±£²·îÍø²¼¤²¤Î²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÊÆ³ô¼°»Ô¾ì¤ÏÈ¿È¯¡£¤½¤ÎÎ®¤ì¤òËÜÆü¤â·ÑÂ³¤·¤¿³Ê¹¥¡£ËÜÆü¤Ï¡¢º£Ç¯¤ÏÅêÉ¼¸¢¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Çー¥êー¡¦¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³Ï¢¶äÁíºÛ¤âÍø²¼¤²¤Ø¤Î»Ù»ý¤òÉ½ÌÀ¡£Ã»´ü¶âÍ»»Ô¾ì¤Ç¤Ï£±£²·îÍø²¼¤²¤Î³ÎÎ¨¤ò£¸£µ¡ó¤Þ¤ÇºÆ¤Ó¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡££Æ£Ò£Â¤Ï£Á£É¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ò´º¤¨¤Æ²¡¤µ¤Ê¤¤¤È¤Î»ØÅ¦¤â½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢£Á£É´ØÏ¢³ô¤Ø¤Î³Ú´Ñ¤Î°ìÊý¡¢£±£±·î°Ê¹ß¤ÎµÞÍî¤Ç¾åÃÍ¤Ë¤Ï¿µ½Å¤ÊÊ·°Ïµ¤¤â¤¢¤ê¡¢£Á£É´ØÏ¢¤Î¹â¥Ð¥ê¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Î¸«Ä¾¤·°µÎÏ¤â°ÍÁ³¤È¤·¤Æº¬¶¯¤¤¤Î¤â»ö¼Â¡££±£±·î½ªÈ×¤â³Ú´Ñ»ë¤Ï¤Ç¤¤º¡¢º£½µ¤Ï´¶¼Õº×¥¦¥£ー¥¯¤Ç½ù¡¹¤Ë¾¦¤¤¤¬ºÙ¤ëÃæ¡¢£±£²·î£Æ£Ï£Í£Ã¤Þ¤ÇÂç¤¤ÊºàÎÁ¤¬Ë³¤·¤¤¤¿¤á¡¢¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤¬¹â¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡°ìÉô¤«¤é¤Ï¡ÖÅê»ñ²È¤Ï»¨²»¤ò·ù¤¤¡¢³Î¼ÂÀ¤òµá¤á¤ë¤¬¡¢¤¤¤Þ¤Î»Ô¾ì¤Ï¤½¤ì¤òÄó¶¡¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤âÊ¹¤«¤ì¤ë¡£
¡¡º£½µ¤ÎÃíÌÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢²ÐÍËÆü¤Î£±£°·îÊ¬¤ÎÊÆ¾®ÇäÇä¾å¹â¤ÈÀ¸»º¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡Ê£Ð£Ð£É¡Ë¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¤¤¤º¤ì¤âÇ¯ÆâºÇ¸å¤Î£Æ£Ï£Í£Ã¤Ë¸þ¤±¤¿»Ô¾ì¤Î´üÂÔ·ÁÀ®¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤½¤¦¤À¡£
¡¡¥Ð¥¤¥ª¥¸¥§¥ó¡ãBIIB¡ä¤¬¾å¾º¡£¥Î¥Ü¡¦¥Î¥ë¥Ç¥£¥¹¥¯¤¬¡Ö¥ª¥¼¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡×¤Î·Ð¸ýÌô¤¬¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥ÞーÉÂ¤Î¿Ê¹ÔÍÞÀ©¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤¬ºàÎÁ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£Í£Ð¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¥º¡ãMP¡ä¤¬È¿È¯¡£¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬Åê»ñÈ½ÃÇ¤ò¡ÖÇã¤¤¡×¤Ë°ú¤¾å¤²¡¢ÌÜÉ¸³ô²Á¤ò£·£µ¥É¥ë¤ËÀßÄê¤·¤¿¡£Àè½µËö½ªÃÍ¤è¤ê¤â£³£¶¡ó¹â¤¤¿å½à¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤Î¥¢¥ê¥Ð¥Ð¡ãBABA¡ä¤¬£Î£Ù»Ô¾ì¤Ç¾å¾º¡£¼çÎÏ¥â¥Ð¥¤¥ë£Á£É¥¢¥×¥ê¡ÖÀéÌä¡Ê¥¯¥¦¥§¥ó¡Ë¡×¤¬¡¢ºþ¿·¸å£±½µ´Ö¤Ç¥À¥¦¥ó¥íー¥É¿ô¤¬£±£°£°£°Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤¿¡£
¡¡¥á¥ë¥¯¡ãMRK¡ä¤¬¾å¾º¡££±·î°ÊÍè¤Î¹âÃÍ¤òÉÕ¤±¤¿¡£¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬Åê»ñÈ½ÃÇ¤ò¡ÖÇã¤¤¡×¤Ë°ú¤¾å¤²¡¢ÌÜÉ¸³ô²Á¤ò½¾Íè¤Î£¹£°¥É¥ë¤«¤é£±£²£µ¥É¥ë¤Ë°ú¤¾å¤²¤¿¡£
¡¡¥ª¥ó¥é¥¤¥óÎ¹¹Ô¤Î¥Ö¥Ã¥¥ó¥°¡ãBKNG¡ä¤¬¾å¾º¡£¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬Åê»ñÈ½ÃÇ¤ò¡ÖÇã¤¤¡×¤Ë°ú¤¾å¤²¤¿¡£ÌÜÉ¸³ô²Á¤Ï½¾Íè¤Î£¶£°£°£°¥É¥ë¤ò¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ö¥íー¥É¥³¥à¡ãAVGO¡ä¤¬ÂçÉý¹â¡£Æ±¼Ò¤Ï¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¡ãGOOG¡ä¡ãGOOGL¡ä¤Î£Á£É»ÙÇÛÎÏ³ÈÂç¤Ë¤è¤ë¡ÈÇÉÀ¸Åª²¸·ÃÌÃÊÁ¡É¤È¤·¤Æ»Ô¾ì¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°åÎÅÊÝ¸±¤Î¥ª¥¹¥«ー¡¦¥Ø¥ë¥¹¡ãOSCR¡ä¤¬ÂçÉý¹â¡£¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤¬À¯ÉÜµ¡´ØÊÄº¿¤ÎºÇÂç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ª¥Ð¥Þ¥±¥¢¡Ê£Á£Ã£Á¡á°åÎÅÊÝ¸±²þ³×Ë¡¡Ë¤ÎÊä½õ¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÂÐ¾Ý´ð½à¤ò¿·¤¿¤ËÀ©¸Â¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç£²Ç¯´Ö¤Î±äÄ¹¤òÄó°Æ¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¥Ð¥¤¥ª¥¸¥§¥ó¡ãBIIB¡ä¡¡176.82¡Ê+1.52¡¡+0.87%¡Ë
£Í£Ð¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¥º¡ãMP¡ä¡¡59.04¡Ê+3.77¡¡+6.82%¡Ë
¥¢¥ê¥Ð¥Ð¡ãBABA¡ä¡¡160.73¡Ê+7.80¡¡+5.10%¡Ë
¥á¥ë¥¯¡ãMRK¡ä¡¡100.40¡Ê+2.64¡¡+2.70%¡Ë
¥Ö¥Ã¥¥ó¥°¡ãBKNG¡ä¡¡4875.37¡Ê+107.37¡¡+2.25%¡Ë
¥Ö¥íー¥É¥³¥à¡ãAVGO¡ä¡¡377.96¡Ê+37.76¡¡+11.10%¡Ë
¥ª¥¹¥«ー¡¦¥Ø¥ë¥¹¡ãOSCR¡ä¡¡16.49¡Ê+3.01¡¡+22.33%¡Ë
¥¢¥Ã¥×¥ë¡ãAAPL¡ä¡¡275.92¡Ê+4.43¡¡+1.63%¡Ë
¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¡ãMSFT¡ä¡¡474.00¡Ê+1.88¡¡+0.40%¡Ë
¥¢¥Þ¥¾¥ó¡ãAMZN¡ä¡¡226.28¡Ê+5.59¡¡+2.53%¡Ë
¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥ÈC¡ãGOOG¡ä¡¡318.47¡Ê+18.82¡¡+6.28%¡Ë
¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥ÈA¡ãGOOGL¡ä¡¡318.58¡Ê+18.92¡¡+6.31%¡Ë
¥Æ¥¹¥é¡ãTSLA¡ä¡¡417.78¡Ê+26.69¡¡+6.82%¡Ë
¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¡ãNVDA¡ä¡¡182.55¡Ê+3.67¡¡+2.05%¡Ë
¥á¥¿¡ãMETA¡ä¡¡613.05¡Ê+18.80¡¡+3.16%¡Ë
£Á£Í£Ä¡ãAMD¡ä¡¡215.05¡Ê+11.27¡¡+5.53%¡Ë
¥¤ー¥é¥¤¥ê¥êー¡ãLLY¡ä¡¡1070.16¡Ê+10.46¡¡+0.99%¡Ë
MINKABU PRESSÊÔ½¸Éô¡¡ÌîÂôÂîÈþ
