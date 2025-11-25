¡ÈÅÀ¤Î¼è¤ì¤ëWB¡É¤È¤·¤ÆU-17WÇÕ¤Çµ±¤¤¤¿MFÀ¥¸ýÂçæÆ(¿À¸ÍU-18)¡ÖÆ²°ÂÁª¼ê¡¢ÃæÂ¼·ÉÅÍÁª¼ê¤Ï¼éÈ÷¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¤â¡Ä¡×AÂåÉ½´ð½à¤Î²ÝÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤¦Æü¾ï¤Ø
¡¡º¸¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ê¤¬¤éU-17WÇÕ¤Ç2¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È--¡£AÂåÉ½¤ÎÁª¼ê¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¡ÈÅÀ¤Î¼è¤ì¤ë¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¡É¤È¤·¤ÆÀ¤³¦¤Ë¾×·â¤ò»Ä¤·¤¿U-17ÆüËÜÂåÉ½MFÀ¥¸ýÂçæÆ(¿À¸ÍU-18)¤¬23Æü¤Îµ¢¹ñ¸å¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬¤É¤ì¤À¤±À¤³¦¤ÇÀï¤¨¤ë¤«¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤¬ÄÌÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤âÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤âÍ¥¾¡¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È¿´¶¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¹â±ßµÜÇÕ¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°WEST¤ÇÍ¥¾¡Áè¤¤¤ò±é¤¸¤ë¿À¸ÍU-18¼ç¾¤ÎÀ¥¸ý¤Ï¡¢½êÂ°Àè¤Ç¤Ï¹¶·âÅª¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¥ê¡¼¥°Àï4¥´¡¼¥ë8¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢U-17WÇÕ¤Ç¤Ï¼ç¤Ëº¸¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤òÃ´Åö¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¥â¥í¥Ã¥³¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤È¤¤¤¦³Ê¾å¤È¤ß¤é¤ì¤¿Áê¼ê¤«¤é¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤¡¢Á¯Îõ¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤â¥â¥í¥Ã¥³Àï(¢þ2-0)¤ÎÆÀÅÀ¤Ï±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¤ÎÅ¸³«¤Ë¥´¡¼¥ëÁ°¤ØÁö¤ê¹þ¤ß¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹ºÝ¤«¤é±¦Â¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ÇÎ®¤·¹þ¤à¤È¤¤¤¦Èþ¤·¤¤¥´¡¼¥ë¤Ç¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÀï(¢þ2-1)¤Î¥´¡¼¥ë¤Ï¹ë²÷¤Êº¸Â¤Î¥ß¥É¥ëÃÆ¡£¥é¥¦¥ó¥É16¤ÎËÌÄ«Á¯Àï(¢þ1-1¡¢PK5-4)¤Ç¤âÀºÅÙ¤Î¹â¤¤¥¯¥í¥¹¤«¤éFW¥Þ¥®¡¼¥¸¥§¥é¥Ë¡¼Ï¡¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°ÃÆ¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç²ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Á¤Î¹â¤µ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢µ¢¹ñ»þ¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¼«Ê¬¤Î²ÝÂê¤Î¤Û¤¦¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¼éÈ÷¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ¤ê¤Ê¤¤¤³¤È¤òÄË´¶¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«¥Á¡¼¥à¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£¹¶·âÅª¤ÊÁª¼ê¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¥µ¥¤¥É¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤«¤é¤Ë¤Ï¼éÈ÷¶¯ÅÙ¤âµá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤¬À¤³¦´ð½à¡£¤½¤ì¤Ï¤¤¤º¤ìAÂåÉ½¤È¤¤¤¦ÉñÂæ¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤Ê¤ª¤µ¤é¤À¡£
¡¡¤¤¤Þ¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤ÏÁ°²ó¥«¥¿¡¼¥ëWÇÕ¤Ç¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿»°ãø·°¡¢°ËÅì½ãÌé¤¬Éé½ý¤ÇÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¤â¡¢¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¿Ø¤¬Æ±¤¸¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÆ²°Â(Î§)Áª¼ê¡¢ÃæÂ¼·ÉÅÍÁª¼ê¤Ï¼éÈ÷¤¬¤¢¤Ã¤Æ¹¶·â¤Ç¼«Ê¬¤ÎÎÉ¤µ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼éÈ÷¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¤â¹¶·â¤Ç¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£(¤½¤ì¤ËÈæ¤Ù¤Æ)¼«Ê¬¤Ï¼éÈ÷¤ÎÉôÊ¬¤¬Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¢¤é¤¿¤á¤Æ»×¤¦¡×(À¥¸ý)¡£10·î¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Ç¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤¿2¿Í¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÆü¾ï¤Ç¹â¤¤´ð½à¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¡¢¤â¤Á¤í¤ó¼«Ê¬¤Î¸ÄÀ¤òµ¾À·¤Ë¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö¼éÈ÷¤Î¤È¤³¤í¤âÂç»ö¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤âÆÀÅÀ¤ò¼è¤ì¤Ð¥Á¥ã¥é¤Ë¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¹¶·â¤ÎÉôÊ¬¤òËá¤¤Ä¤Ä¡¢¼éÈ÷¤ÎÉôÊ¬¤âÂ¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£·ë²Ì¤òµá¤á¤ë¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤Î»ý¤ÁÌ£¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¤Ë¹â¤áÂ³¤±¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£
¡¡À¤ÂåÊÌÂåÉ½¤Ç¤ÏºÆÍèÇ¯¤ÎU-20WÇÕ¤¬¼¡¤ÎÌÜÉ¸¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢U-17WÇÕ¤ò¶¦¤ËÀï¤Ã¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤È¡Ö·ë¹½¥Û¥ó¥Þ¤Ë¼ä¤·¤¤¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¿Í¤¬Â¿¤¤¤·¡¢¤Þ¤¿¾å¤ÎÂåÉ½¤Ç²ñ¤¨¤¿¤é¡×¤ÈºÆ²ñ¤òÀÀ¤¤¹ç¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¹â¹»Ç¯Âå¤Ç°µÅÝÅª¤ÊÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢¥×¥í¤Ç¤âµ±¤¯¤³¤È¤¬ºÇÄã¾ò·ï¡£¡ÖU-20¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Þ¤º¤ÏJ¥ê¡¼¥°¤Ç½Ð¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥È¥Ã¥×¤ÎÎý½¬¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤ÆÁá¤¯J¥ê¡¼¥°¤Ë½Ð¤¿¤¤¡×¤È¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ç¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÃÝÆâÃ£Ìé)
¡¡¹â±ßµÜÇÕ¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°WEST¤ÇÍ¥¾¡Áè¤¤¤ò±é¤¸¤ë¿À¸ÍU-18¼ç¾¤ÎÀ¥¸ý¤Ï¡¢½êÂ°Àè¤Ç¤Ï¹¶·âÅª¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¥ê¡¼¥°Àï4¥´¡¼¥ë8¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢U-17WÇÕ¤Ç¤Ï¼ç¤Ëº¸¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤òÃ´Åö¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¥â¥í¥Ã¥³¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤È¤¤¤¦³Ê¾å¤È¤ß¤é¤ì¤¿Áê¼ê¤«¤é¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤¡¢Á¯Îõ¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢µ¢¹ñ»þ¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¼«Ê¬¤Î²ÝÂê¤Î¤Û¤¦¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¼éÈ÷¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ¤ê¤Ê¤¤¤³¤È¤òÄË´¶¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«¥Á¡¼¥à¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£¹¶·âÅª¤ÊÁª¼ê¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¥µ¥¤¥É¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤«¤é¤Ë¤Ï¼éÈ÷¶¯ÅÙ¤âµá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤¬À¤³¦´ð½à¡£¤½¤ì¤Ï¤¤¤º¤ìAÂåÉ½¤È¤¤¤¦ÉñÂæ¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤Ê¤ª¤µ¤é¤À¡£
¡¡¤¤¤Þ¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤ÏÁ°²ó¥«¥¿¡¼¥ëWÇÕ¤Ç¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿»°ãø·°¡¢°ËÅì½ãÌé¤¬Éé½ý¤ÇÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¤â¡¢¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¿Ø¤¬Æ±¤¸¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÆ²°Â(Î§)Áª¼ê¡¢ÃæÂ¼·ÉÅÍÁª¼ê¤Ï¼éÈ÷¤¬¤¢¤Ã¤Æ¹¶·â¤Ç¼«Ê¬¤ÎÎÉ¤µ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼éÈ÷¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¤â¹¶·â¤Ç¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£(¤½¤ì¤ËÈæ¤Ù¤Æ)¼«Ê¬¤Ï¼éÈ÷¤ÎÉôÊ¬¤¬Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¢¤é¤¿¤á¤Æ»×¤¦¡×(À¥¸ý)¡£10·î¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Ç¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤¿2¿Í¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÆü¾ï¤Ç¹â¤¤´ð½à¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¡¢¤â¤Á¤í¤ó¼«Ê¬¤Î¸ÄÀ¤òµ¾À·¤Ë¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö¼éÈ÷¤Î¤È¤³¤í¤âÂç»ö¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤âÆÀÅÀ¤ò¼è¤ì¤Ð¥Á¥ã¥é¤Ë¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¹¶·â¤ÎÉôÊ¬¤òËá¤¤Ä¤Ä¡¢¼éÈ÷¤ÎÉôÊ¬¤âÂ¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£·ë²Ì¤òµá¤á¤ë¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤Î»ý¤ÁÌ£¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¤Ë¹â¤áÂ³¤±¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£
¡¡À¤ÂåÊÌÂåÉ½¤Ç¤ÏºÆÍèÇ¯¤ÎU-20WÇÕ¤¬¼¡¤ÎÌÜÉ¸¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢U-17WÇÕ¤ò¶¦¤ËÀï¤Ã¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤È¡Ö·ë¹½¥Û¥ó¥Þ¤Ë¼ä¤·¤¤¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¿Í¤¬Â¿¤¤¤·¡¢¤Þ¤¿¾å¤ÎÂåÉ½¤Ç²ñ¤¨¤¿¤é¡×¤ÈºÆ²ñ¤òÀÀ¤¤¹ç¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¹â¹»Ç¯Âå¤Ç°µÅÝÅª¤ÊÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢¥×¥í¤Ç¤âµ±¤¯¤³¤È¤¬ºÇÄã¾ò·ï¡£¡ÖU-20¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Þ¤º¤ÏJ¥ê¡¼¥°¤Ç½Ð¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥È¥Ã¥×¤ÎÎý½¬¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤ÆÁá¤¯J¥ê¡¼¥°¤Ë½Ð¤¿¤¤¡×¤È¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ç¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÃÝÆâÃ£Ìé)