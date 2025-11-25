¥×¥ê¥ó¥»¥¹Å·¸ù¤¬ºâ»º¤Î°ìÉô¤òÆüËÜ¤Î¤É¤³¤«¤ËËä¤á¤¿¡©·¡¤ê½Ð¤¹¤Ù¤¯ËÜ³ÊÅª¤ËÁÜº÷¤ò³«»Ï¡ª
ËÜÆü11·î25Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ë9»þ ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤ÆÊüÁ÷ À¤¤ÎÃæ¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿µ¿Ìä¤äÆæ¤ò¾¡¼ê¤Ë¸¡¾Ú¤·¡¢¿·ÃÎ¼±¡õ¿·¾ðÊó¤ò¤ª¤â¤·¤í¤ª¤«¤·¤¯²ò¤ÌÀ¤«¤¹¿··¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡ÖXÉÃ¸å¤Î¿·À¤³¦¡×2»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡£
¥ì¥®¥å¥é¡¼¿Ø¤Ï¡¢¤»¤¤¤ä¡ÊÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡Ë¡¢Æ£°æµ®É§¡¢¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¡£º£²ó¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¤Ë½ÂÃ«Æäºé¡¢¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¡ÊSixTONES¡Ë¡¢LISA¡Êm-flo¡Ë¡¢LiLiCo¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¢£¥×¥ê¥ó¥»¥¹Å·¸ù ¡È¤ªÊõ¡É¤òÆüËÜ¹ñÆâ¤Î6¥«½ê¤ËËä¤á¤¿
¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¥×¥ê¥ó¥»¥¹Å·¸ùËäÂ¢¶âÃµ¤·¡×¤¬»ÏÆ°¡ªÌ¿¤¬¤±¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò·«¤ê¹¤²¡¢1²ó¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸½Ð±éÎÁ¤¬»þµë5000Ëü±ß¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ëÀ¤³¦Åª¥¤¥ê¥å¡¼¥¸¥ç¥Ë¥¹¥È¡¦¥×¥ê¥ó¥»¥¹Å·¸ù¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¬¡¢ºâ»º¤Î°ìÉô¤òÆüËÜ¤Î¤É¤³¤«¤ËËä¤á¤¿¤È¸ì¤êÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎËäÂ¢¶â¤ò·¡¤ê½Ð¤¹¤Ù¤¯ËÜ³ÊÅª¤ËÁÜº÷¤ò³«»Ï¡£
¤Þ¤º¤ÏÅ·¸ù¤òÄ¾·â¡£ËÜÅö¤ËËäÂ¢¶â¤òËä¤á¤¿¤Î¤«ËÜ¿Í¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡Ö¿ÍÀ¸3²óÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤ÆÍ·¤Ù¤ë¤¯¤é¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤²ÁÃÍ¤ò»ý¤Ä¡È¤ªÊõ¡É¤òÆüËÜ¹ñÆâ¤Î6¥«½ê¤ËËä¤á¤¿¤³¤È¤òÌÀ¸À¤·¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Ï¡¢Å·¸ù¤«¤é¼ÂºÝ¤ËËä¤á¤¿¾ì½ê¤Î¼Ì¿¿¤òÆþ¼ê¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥é¥ó¥À¥à¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿À¤³¦³ÆÃÏ¤Î¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Ó¥å¡¼²èÁü¤«¤é¾ì½ê¤òÆÃÄê¤¹¤ë¥²¡¼¥à¡Ö¥¸¥ª¥²¥Ã¥µ¡¼¡×¤ÎÃ£¿Í¤Ç¤¢¤ë¥¹¥Æ¥Õ¥£¥ó¤È¥«¥¤¤Ë¶¨ÎÏ¤ò°ÍÍê¤¹¤ë¡£
¤Û¤ó¤Î¤ï¤º¤«¤Ê¼ê¤¬¤«¤ê¤Ç¤â¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¾ì½ê¤òÆÃÄê¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ä2¿Í¡£Èà¤é¤¬¶Ã°ÛÅª¤Ê¥ê¥µ¡¼¥ÁÎÏ¤ò¶î»È¤·¤ÆËäÂ¢¶â¤Î¾ì½ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¼ê¤¬¤«¤ê¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤·¡¢¤É¤ó¤É¤ó¾ì½ê¤ò¹Ê¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¡Ä⁉¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥ª¥â¥í¥¤¤Î»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¤»¤¤¤ä¤âÂç¶½Ê³¡ª
¢£¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¡ÊSixTONES¡Ë¥¯¥ê¡¼¥à¥·¥Á¥å¡¼¤Î¤³¤À¤ï¤ê¸ì¤ë
¸À¤ï¤ì¤Æ¤ß¤ì¤Ð³Î¤«¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ëµ¿Ìä¡Ö¥¯¥ê¡¼¥à¥·¥Á¥å¡¼¤Ï¡¢¤Ê¤¼´ðËÜ¡¢²È¤Ç¤·¤«¿©¤Ù¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡×¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹¡£ÂÎ¤¬²¹¤Þ¤ëÅß¤ÎÄêÈÖÎÁÍý¡¦¥¯¥ê¡¼¥à¥·¥Á¥å¡¼¡£¿Íµ¤¤Î¤¢¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤À¤¬¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ê¤É³°¿©¤Ç¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¤¡£
¤½¤ÎÍýÍ³¤òÃµ¤ë¤¿¤á¥¯¥ê¡¼¥à¥·¥Á¥å¡¼¤Î¥ë¥¦¤ò³«È¯¤·¤¿¿©ÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¥¯¥ê¡¼¥à¥·¥Á¥å¡¼¤¬¹¤¯¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°Õ³°¤Ê·Ð°Þ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£¤µ¤é¤ËÄ´ºº¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¡¢¥¯¥ê¡¼¥à¥·¥Á¥å¡¼¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤¬Èó¾ï¤Ë¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤Ï¡©
¤Þ¤¿¡¢¥ß¥·¥å¥é¥ó°ì¤ÄÀ±³ÍÆÀ¤Î°ìÎ®ÎÁÍý¿Í¤¬ºÇ¹â¤Îµ»¤ò¶î»È¤·¤Æºî¤Ã¤¿¡ÈºÇ¶¯¥¯¥ê¡¼¥à¥·¥Á¥å¡¼¡É¤È¡¢ÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬»ÔÈÎ¤Î¥ë¥¦¤Çºî¤Ã¤¿¥¯¥ê¡¼¥à¥·¥Á¥å¡¼¤ò°ìÈÌ¤Î¿Í¤Ë¿©¤ÙÈæ¤Ù¤Æ¤â¤é¤¦¡£ÎÁÍý¿Í¤Ï¡ÖÉé¤±¤ë¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¼«¿®Ëþ¡¹¡£¤«¤¿¤äÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡¢¤´¤¯ÉáÄÌ¤ÎÎÁÍý¤ÎÏÓÁ°¡£ÎòÁ³¤È¤·¤¿º¹¤¬¤¢¤ë2¼ïÎà¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¥·¥Á¥å¡¼¤À¤¬¡¢°ìÈÌ¤Î¿Í¤Ï¤É¤Á¤é¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤Î¤«¡©¤½¤Î·ë²Ì¤ò¸«¤¿¿¹ËÜ¤Ï¡¢¥¯¥ê¡¼¥à¥·¥Á¥å¡¼¤ò²È¤Ç¿©¤Ù¤ë»þ¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤òÌÀ¤«¤¹¡£
Â¾¡¢XÉÃ¸å¤Ë¥Ä¥Ã¥³¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ëÌÌÇò±ÇÁü¤Î¿ô¡¹¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢°ìÅÙ¤ÏÄ°¤¤¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î²»³Ú¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë°Õ³°¤Ê»ö¼Â¡¢Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤ëÊ¿À®¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Î²Î»ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³¹¤Î¿Í¤ËÅ°ÄìÄ´ºº¤·¤Æ·¡¤ê²¼¤²¤ë´ë²è¡¢¡Ö·ÝÇ½¿Í¤¬°ú¤Ï¢¤ì¤Æ¤¤¤ëÂçÀª¤Î¼è¤ê´¬¤¤ÏÁ´°÷É¬Í×¤Ê¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦µ¿Ìä²ò·è¤Î¤¿¤á¤Ë³ð»ÐËå¤ËÄ¾·â¼èºà¤ò´º¹Ô¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤ªÆÏ¤±¡ª
½Ð±é¼Ô¡§
¡ã¥ì¥®¥å¥é¡¼¡ä
¤»¤¤¤ä¡ÊÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡Ë¡¢Æ£°æµ®É§¡¢¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼
¡ã¥²¥¹¥È¡ä
½ÂÃ«Æäºé¡¢¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¡ÊSixTONES¡Ë¡¢LISA¡Êm-flo¡Ë¡¢LiLiCo¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß
