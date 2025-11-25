ÀÐ¸¶ÎÉ½ã¡õ¾®Àô¹§ÂÀÏº¡¢¡È¶¦ÄÌ¤¢¤ë¤¢¤ë¡É¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤â¡Ä¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ïº¤ÏÇ¡ÖÁ´Á³¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
ËÜÆü11·î25Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¢¿ÆÀÌ¥³¥ó¥Ó¤ÎÀÐ¸¶ÎÉ½ã¤È¾®Àô¹§ÂÀÏº¤¬MC¤òÌ³¤á¡¢À¤³¦°ä»º¤äÈë¶¤È¤¤¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌ¾½ê¤òË¬¤Í¤Æ¤½¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤òÃµº÷¤·¤Æ³Ø¤Ö¡ØÆüËÜÃµµá¥¢¥«¥Ç¥ß¥Ã¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ ²ÐÍË¤ÎÎÉ½ã¹§ÂÀÏº¡Ù2»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛºÇ¿·²ó¤ÏTVer¤ÇÌµÎÁ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Ãæ¡ª
º£²ó¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢¤¤¤ÞÀ¤³¦Ãæ¤«¤éÇ®¤¤»ëÀþ¤¬Ãí¤¬¤ì¤ë¡ÈËÌÎ¦¤Î2ÂçÅÔ»Ô¡É¡¢ÀÐÀî¸©¶âÂô»Ô¤ÈÉÙ»³¸©ÉÙ»³»Ô¡£
¡ÈËÌÎ¦¥Ä¥¦¡É¤ò¼«Ç§¤¹¤ëÎÉ½ã¤¬¡¢¹§ÂÀÏº¤òÏ¢¤ì¤Æ1Æü¤ÇËÌÎ¦¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤á¤°¤ëÃÆ´Ý¥Ä¥¢¡¼¤Ë½ÐÈ¯¡£Îò»Ë¡¢ÀäÉÊ¥°¥ë¥á¡¢¤½¤·¤ÆÂ©¤ò¤Î¤àÀä·Ê¤Þ¤Ç¡¢ËÌÎ¦¤Î¡Èº£¡É¤¬¥®¥å¥Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤¿Î¹¤Ë°ÆÆâ¤¹¤ë¡£
¢¡¶âÂô¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¼«Ëý¤²¤ÊÀÐ¸¶ÎÉ½ã
¼Â¤Ï¶âÂô¤Ï¡¢¤¤¤ÞÀ¤³¦¤«¤éË¬¤ì¤ë¿Í¤¬ÆüËÜ¤Ç¤â¤Ã¤È¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ëÃíÌÜ¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¹§ÂÀÏº¤¬¶âÂô¤òË¬¤ì¤ë¤Î¤Ï¿ÍÀ¸¤Ç3²óÌÜ¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢º£Ç¯6·î¤Î¡Ö¶âÂôÉ´ËüÀÐ¤Þ¤Ä¤ê¡×¤ÇÁ°ÅÄÍø²È¸øÌò¤òÌ³¤á¤¿ÎÉ½ã¤Ï¡Ö¡Ê¹§ÂÀÏº¤Ï¡Ë½é¿´¼Ô¤«¤é½éµé¼Ô¤¯¤é¤¤¤À¤Í¡£»ä¤Ïº£¡¢¶âÂô¤Î³¹¤ÇÁ°ÅÄÍø²È¸ø¤È¤«¡¢ÅÂ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡ª¡×¤È¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¼«Ëý¤²¡£
¤½¤ó¤ÊÎÉ½ã¤¬¹§ÂÀÏº¤Î¤¿¤á¤Ë´ë²è¤·¤¿ÎÉ½ãÎ®¡È¶âÂôÆþÌç¥³¡¼¥¹¡É¤ÇºÇ½é¤ËË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Íø²È¸ø¤òã«¤ëÈø»³¿À¼Ò¡£ÎÉ½ã¤Ï¡Ö¶âÂô¤ËÍè¤¿¤é¡¢¤Þ¤º¤ÏÈø»³¿À¼Ò¤ÇÍø²È¸ø¤Ë¤´°§»¢¤¹¤ë¤Î¤¬Îéµ·¤«¤Ê¡×¤È¸À¤¤¡¢2¿Í¤½¤í¤Ã¤Æ¤ª»²¤ê¤¹¤ë¡£
¤½¤Î¸å¡¢¹§ÂÀÏº¤¬¶Æâ¤ÇÍ³½ï¤¬½ñ¤«¤ì¤¿ÀâÌÀ´ÇÈÄ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢ÎÉ½ã¤Ï¡Ö´ÇÈÄ¤òÆÉ¤à¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯Âç»ö¡ª¹§ÂÀÏº¤¯¤ó¤ÏÁÇÍÜ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤È´¶¿´¡£
¤½¤Î¿¿°Õ¤ò¡¢¡Ö¤ª¾ë¤ä¿À¼ÒÊ©³Õ¤ËÍè¤¿¤é¡¢Í³Íè¤òÊÙ¶¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÎÉ½ã¤Ï²òÀâ¡£¡Ö¤Þ¤¿¤É¤³¤«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¡¢¡Ê¤½¤ÎÃÏ¤Ç¤Þ¤¿´ÇÈÄ¤òÆÉ¤ó¤Ç¡Ë¡È¤¢¤½¤³¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤Î¡»¡»¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡É¤Ã¤Æ·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤é¤Í¡ª¡×¤È¡¢ÎÉ½ãÎ®¤ÎÎò»Ë³Ø½¬Ë¡¤òÎÏÀâ¤¹¤ë¡£
¢¡2025Ç¯¤Ë¹Ô¤¯¤Ù¤³¹¡¦ÉÙ»³¡ª
Â³¤¤¤Æ¡¢2¿Í¤Ï¹§ÂÀÏº¤¬¡Ö¿ÍÀ¸½é¡×¤À¤È¤¤¤¦ÉÙ»³¤Ø¡£¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥º»æ¤Î¡È2025Ç¯¤Ë¹Ô¤¯¤Ù¤52¥«½ê¡É¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤¿³¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂÎ´¶¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
ÉÙ»³±Ø¤«¤éÅÌÊâ10Ê¬¤ÎÉÙ´ä±¿²Ï´Ä¿å¸ø±à¤Ï¿åÊÕ¶õ´Ö¤¬Èþ¤·¤¤¡¢ÎÉ½ã¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¾ì½ê¡£ÎÉ½ã¤Ï¡Ö¤³¤Î·Ê¿§¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤«¤Ã¤¿¤é¡Ä¤¢¤½¤³¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤É¤¦¡©¡×¤È¹§ÂÀÏº¤Ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¹ØÆþ¤ò´«¤á¤ë¡£
¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥·¥Æ¥£¤òÌÜ»Ø¤¹ÉÙ»³¤Î³¹¤Å¤¯¤ê¤Î¾ÝÄ§¡¢»ÔÅÅ¡ÊÏ©ÌÌÅÅ¼Ö¡Ë¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤ÇÌÜ»Ø¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÈÉÙ»³»Ô¥¬¥é¥¹Èþ½Ñ´Û¡É¡£¤³¤³¤Ï·¨¸¦¸ã»á¤¬Àß·×¤·¤¿¿Þ½ñ´Û¤ÈÍ»¹ç¤·¤¿»Â¿·¤ÊÊ£¹ç»ÜÀß¤Ç¡¢ÌÚºà¤òÂ¿ÍÑ¤·¤¿ÁÔ´Ñ¤Ê¿á¤È´¤±¶õ´Ö¤ä¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê¥¬¥é¥¹¥¢¡¼¥È¤Ë2¿Í¤â´¶Æ°¤¹¤ë¡£
¢¡¤Þ¤¿¤âÈ¯³Ð¡ªÀÐ¸¶²È¡õ¾®Àô²È¤Î¶¦ÄÌ¤¢¤ë¤¢¤ë
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤ÏÉÙ»³¡¦É¹¸«¤ÎÅß¤ÎÉ÷Êª»í¡È´¨¥Ö¥ê¡É¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤â¤Ï¤äÈÖÁÈ¹±Îã¡ÈÀÐ¸¶²È¡õ¾®Àô²È¤Î¶¦ÄÌ¤¢¤ë¤¢¤ë¡É¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¾ìÌÌ¤â¡£
ÎÉ½ã¤¬¡Ö¹§ÂÀÏº¤¯¤ó¤Î²È¤Ç¤â¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤Ë¡È¥Ö¥ê¡É¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È¡¢ºÐÊë¤Ê¤É¤Ç´Ý¡¹°ìËÜ¤Î¥Ö¥ê¤¬Â£¤é¤ì¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¹§ÂÀÏº¤â¡Ö¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡Á¡ªÀµÄ¾¡¢ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤Ê¤¬¤éËÜ²»¤òÏ³¤é¤¹¡£
2¿Í¤Î²ñÏÃ¤ËÅÏÊÕÎÜ³¤¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡Ö¤ª2¿Í¤Î¤¢¤ë¤¢¤ë¡¢Á´Á³¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤Èº¤ÏÇ¤¹¤ë¤È¡¢ÎÉ½ã¤Ï¡Ö¤À¤Ã¤Æ8¥¥í¤â¤Î¥Ö¥ê¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤è¡©¤Þ¤ºÀÚ¤ê¿È¤Ë¤·¤Æ¥Ñ¥Ã¥¯¤Ë¤·¤Æ¡Ä¤½¤ì¤Ç¤âÍ¾¤ë¤«¤éº¤¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¤è¡ª¡×¤È¡¢¤Ê¤¼¤«ÅÏÊÕ¥¢¥Ê¤Ë¥Ü¥ä¤¯¡£
¶¦ÄÌÅÀ¤â¤¢¤Ã¤ÆÂ©¤â¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡£ÎÉ½ã¡õ¹§ÂÀÏº¤¬2¿Í¤ÇÄÁÆ»Ãæ¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡¢ËÌÎ¦Î¹2»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ËÃíÌÜ¤À¡£