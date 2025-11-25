²»¼Á¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢²Á³Ê¡£¤¹¤Ù¤Æ¤ËÇ¼ÆÀ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ºÝÎ©¤Ä¥É¥¤¥ÄÌ¾Ìç¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó
1924Ç¯¡¢¥É¥¤¥Ä¡¦¥Ù¥ë¥ê¥ó¤Ë¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤¿beyerdynamic¡Ê¥Ù¥¤¥ä¡¼¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¡Ë¡£¸½ºß¤Ï¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¶á¹Ù¤ÎÄ®¡¦¥Ï¥¤¥ë¥Ö¥í¥ó¤ËµòÅÀ¤ò¹½¤¨¡¢À½ÉÊ¤Î80¡ó°Ê¾å¤ò¥É¥¤¥Ä¤Î¼«¼Ò¹©¾ì¤Ë¤ÆÀ½Â¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤Þ¤µ¤ËMade in Germany¤ò´Ó¤Â³¤±¤ëÏ·ÊÞ¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤¹¡£
1980Ç¯Âå¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¥â¥Ë¥¿¡¼¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¡ÖDT 770 PRO¡×¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤È¤·¤ÆÀ¤³¦ÅªÄêÈÖ¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ä¥¹¥¿¥¸¥ª¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤«¤é¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¼Á¼Â¹ä·ò¤ÊÀÎµ¤¼Á¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥á¡¼¥«¡¼¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤µ¤Ë¤¢¤é¤º¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥·¡¼¥ó¤ÎÄ¬Î®¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¸½ºß¤ÏEnjoyment¡Ê²»³Ú´Õ¾Þ¡Ë¡¢Creating¡Ê²»³ÚÀ©ºî¡Ë¡¢Gaming¡Ê¥²¡¼¥ß¥ó¥°¡Ë¡¢Work & Learn¡Ê¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¡Ë¤È4¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ËÊ¬¤±¤ÆÀ½ÉÊ¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¤·¤Ã¤«¤êºÇ¿·¤Îµ¡Ç½¤âÄÉµá¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·ºî¤Î¡ÖAVENTHO 100¡×¡Ê3Ëü6740±ß¡Ë¤âº£¤É¤¤Îµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤¿¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ANC¤ä¥Ï¥¤¥ì¥¾ÂÐ±þ¤È¤¤¤Ã¤¿µ¡Ç½À¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤«¤é¹Í¤¨¤ÆÇ¼ÆÀ´¶¤¬¤¢¤ë²Á³Ê¤Ê¤É¡¢Àè¤ËÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤â¿Íµ¤¤È¤¤¤¦¤âð÷¤±¤ë¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£
¼ª¤òÊ¤¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ª¤Ë¤Î¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÁõÃå´¶¤È¤Ê¤ë¥ª¥ó¥¤¥ä¡¼·¿¤Ê¤¿¤á¡¢¥Ï¥¦¥¸¥ó¥°ÉôÊ¬¤Ï¾®¤Ö¤ê¤Ç¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ê°õ¾Ý¡£¥Ï¥¦¥¸¥ó¥°¤«¤é¥Ø¥Ã¥É¥Ð¥ó¥É¤Ø¿¤Ó¤ë¥±¡¼¥Ö¥ë¤ò¤¢¤¨¤Æ¸«¤»¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤â¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Î¥¤¥¥ã¥ó¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢²»À¼ÉÊ¼Á¤â¥¯¥ê¥¢¤Ç¡¢²»³ÚºÆÀ¸¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÄÌÏÃ¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñµÄ¤Ê¤É¤Ç¤â³èÌö¤¹¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡£½Å¤µ¤Ï220g¤È·ÚÎÌ¤Ê¤¬¤é¡¢ºÆÀ¸»þ´Ö¤ÏºÇÂç¤Ç60»þ´Ö°Ê¾å¡ÊANC¥ª¥ó»þ¤Ç40»þ´Ö¡Ë¤È¥¹¥¿¥ß¥ÊÀ¤âÌäÂê¤Ê¤·¡£
ÂÐ±þ¥³¡¼¥Ç¥Ã¥¯¤ÏAAC¡¢SBC¡¢aptX Lossless¡¢aptX adaptive¤È¡¢¥Ï¥¤¥ì¥¾²»¸»¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿3.5mm¥±¡¼¥Ö¥ë¤¬ÉÕÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤è¤ê¹â²»¼Á¤ÇÄ°¤¤¿¤¤¤Ê¤é¥ï¥¤¥ä¡¼¥É¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
¤Þ¤¿¥Þ¥ë¥Á¥Ý¥¤¥ó¥ÈÀÜÂ³¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇÂç8¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤È¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¡¢Æ±»þ¤Ë2¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÈÀÜÂ³¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¤³¦»°Âç¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¥ì¥Ã¥É¡¦¥É¥Ã¥È¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¡¢ºÇ¿·¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤é¤·¤¤µ¡Ç½¤ò»ý¤Ä¡ÖAVENTHO 100¡×¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥Ù¥¤¥ä¡¼¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ï¡¢¥¼¥ó¥Ï¥¤¥¶¡¼¡¢¥¦¥ë¥È¥é¥¾¡¼¥ó¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¥É¥¤¥Ä¤Î»°Âç¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌÜÎ©¤Ä¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤À¤±¤Ë¿Í¤È¤Ï°ã¤¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤¤¤¤¡¢¤Ç¤â²»¼Á¤äµ¡Ç½À¤ÏÂÅ¶¨¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤Ï¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Î1Âæ¤Ç¤¹¡£
>> ¥Ù¥¤¥ä¡¼¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¡ÖAVENTHO 100¡×
¡ãÊ¸¡¿±ßÆ»½¨ÏÂ¡ÊGoodsPress Web¡Ë¡ä
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û
¢¡¸½¾ì¤Î´ð½à¤Ç¤¢¤ê¤Ä¤Å¤±¤ë¥½¥Ë¡¼¡ÖMDR-CD900ST¡×¡£¤¢¤¨¤Æ¡ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡É¤³¤È¤Î²ÁÃÍ¤È¤Ï
¢¡¥ª¡¼¥Ç¥£¥ªÄÌ¤¬ËÜ²»¤Ç¸ì¤ë¡£¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥¤¥ä¥Û¥ó¡õ¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó10µ¡¼ïÅ°ÄìÄ°¤Èæ¤Ù
¢¡Amazon¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¤ÇÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¡ªÁÀ¤¤ÌÜ¥¤¥ä¥Û¥ó¡õ¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó12Áª