¥ï¥¤¥ë¥É¥µ¥¤¥É ¥è¥¦¥¸¥ä¥Þ¥â¥È ¡ß MASUºÆ¤Ó¡¡¥¢¡¼¥«¥¤¥ô¤«¤éÃåÁÛ¤·¤¿¥³¡¼¥È¤ä¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤ÉÈ¯Çä

¡¡¡Ö¥ï¥¤¥ë¥É¥µ¥¤¥É ¥è¥¦¥¸¥ä¥Þ¥â¥È¡ÊWILDSIDE YOHJI YAMAMOTO¡Ë¡×¤¬¡¢¡Ö¥¨¥à¥¨¡¼¥¨¥¹¥æ¡¼¡ÊMASU¡Ë¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò11·î26Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥ï¥¤¥ë¥É¥µ¥¤¥É ¥è¥¦¥¸¥ä¥Þ¥â¥È¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡¢WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO OSAKA¡¢WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO HARAJUKU¡¢¡Ö¥è¥¦¥¸¥ä¥Þ¥â¥È¡ÊYohji Yamamoto¡Ë¡× ºåµÞMEN¡ÇS TOKYO¤Ç¼è¤ê°·¤¦¡£
¡¡2²óÌÜ¤È¤Ê¤ëÆ±¥³¥é¥Ü¤Ç¤Ï¡¢Î¾¥Ö¥é¥ó¥É¤¬ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¾ÝÄ§Åª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤äÁÇºà¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤Æ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¡£¡Ö¥è¥¦¥¸¥ä¥Þ¥â¥È ¥×¡¼¥ë¥ª¥à¡ÊYohji Yamamoto POUR HOMME¡Ë¡×2011Ç¯½©Åß¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥Ë¥Ã¥È¤ò¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤·¡¢¥¨¥à¥¨¡¼¥¨¥¹¥æ¡¼¤é¤·¤¤¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¸½ÂåÅª¤Ê¥à¡¼¥É¤ò²Ã¤¨¤¿¥Õ¡¼¥Ç¥£¡¼¡Ê6Ëü7100±ß¡Ë¤ä¡¢Æ±¤¸¤¯2011Ç¯½©Åß¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥³¡¼¥È¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë½÷À¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤òÂçÃÀ¤Ë¥×¥ê¥ó¥È¤·¤¿¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡Ê19Ëü8000±ß¡Ë¡¢¥¨¥à¥¨¡¼¥¨¥¹¥æ¡¼¤Î¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¡ÖCAKE BAG¡×¤Ë¥è¥¦¥¸¥ä¥Þ¥â¥È¤Î¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê²´Ã°¤Î²Ö¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥ì¥¶¡¼¥Ð¥Ã¥°¡Ê9Ëü4600±ß¡Ë¤Î·×3·¿¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¹¤ë¡£
◾️¥ï¥¤¥ë¥É¥µ¥¤¥É ¥è¥¦¥¸¥ä¥Þ¥â¥È¡§¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢