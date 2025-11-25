ÎëÌÚÊ¡¡ß¤¢¤ÎW¼ç±é¤Ç²¡¸«½¤Â¤¤ÎÅÁÀâÅªÌ¡²è¡ØØ¨¤Î²Ú¡Ù¤ò¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ²½¡¡26Ç¯4·î¥¹¥¿¡¼¥È
¡¡ÎëÌÚÊ¡¤È¤¢¤Î¤Î¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤Ç¡¢²¡¸«½¤Â¤¤ÎÅÁÀâÅªÌ¡²è¡ØØ¨¤Î²Ú¡Ê¤¢¤¯¤Î¤Ï¤Ê¡Ë¡Ù¤¬¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ²½¤µ¤ì¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Û¤«¤Ë¤Æ2026Ç¯4·î¤è¤êÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£ÎëÌÚ¡¢¤¢¤Î¡¢²¡¸«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¡¢¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¢¥É¥é¥Þ²½¤òµÇ°¤·¤¿²¡¸«ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤âÅþÃå¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²¡¸«½¤Â¤¤¬Ìò¤ËÊ±¤·¤¿ÎëÌÚÊ¡¤È¤¢¤Î¤òÉÁ¤²¼¤í¤·¤¿¥¤¥é¥¹¥È
¡¡¸¶ºî¤Ï¡ØÊÌºý¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¡¢ÅÅ»Ò¥³¥ß¥Ã¥¯¤ò´Þ¤áÁ´À¤³¦Îß·×325ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë²¡¸«½¤Â¤¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¤ÎÅÁÀâÅªÌ¡²è¡£¥¢¥Ë¥á¤ä±Ç²è¡¢ÉñÂæ¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Á¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿Æ±ºî¤¬¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ²½¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¤Ç¤Î¥¢¥¸¥¢¸«ÊüÂêÆÈÀêÇÛ¿®¤¬·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÇÛ¿®¤Ï³ÆÏÃÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¸å¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤«¤é³«»ÏÍ½Äê¡£¿¼Ìë¥É¥é¥Þ¤Îµ¬ÌÏ¤òÄ¶¤¨¤ëÅ¸³«¤ò¤ß¤»¤ë¡£
¡¡¥Æ¥ìÅì¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¤È¤Ê¤ëÎëÌÚÊ¡¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢½ÕÆü¹âÃË¡£¥Ü¡¼¥É¥ì¡¼¥ë¤Î»í½¸¡ØØ¨¤Î²Ú¡Ù¤ò°¦ÆÉ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÏÂ¾¤Î¥¯¥é¥¹¥á¡¼¥È¤È¤Ï°ã¤¦¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¾¯Ç¯¤Ç¡¢ÎÉ¤¯¤â°¤¯¤â¸½¼Â¤«¤éÌÜ¤òÇØ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦°ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¡¢º¬µò¤Î¤Ê¤¤¼«¿®¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ËÅÔ¹ç¤Î°¤¤¾õ¶·¤«¤é¤ÏÆ¨¤²¤è¤¦¤È¤¹¤ëÊÊ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤¢¤ëÆü¡¢¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤éÆ´¤ì¤Î¥¯¥é¥¹¥á¡¼¥È¡¦º´ÇìÆà¡¹»Ò¤ÎÂÎÁàÃå¤òÅð¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¡¢¤½¤Î¸÷·Ê¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¥¯¥é¥¹¥á¡¼¥È¤ÎÃçÂ¼º´ÏÂ¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¡¢¼«Ê¬¤âÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡È¼«Ê¬¡É¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦Ê£»¨¤Ê¿´¾ð¤ò¡¢ÎëÌÚ¤¬¤É¤¦±é¤¸¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê½ÕÆü¤òËÝÏ®¤¹¤ëÃçÂ¼¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¤â¤¦°ì¿Í¤Î¼ç±é¡¢¤¢¤Î¡£¥Æ¥ìÅì¤Î¥É¥é¥Þ½Ð±é¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ëº£²ó¤¬ÃÏ¾åÇÈ¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤¢¤Î¤¬±é¤¸¤ëÃçÂ¼¤Ï¡¢»×½Õ´ü¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¡È³ëÆ£¡É¤Ç¤¢¤ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¸¤¤ë³¹¤ä´Ä¶¡¢¼Ò²ñ¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔËþ¤ò»ý¤Á¡¢¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¡¦´¶¾ð¡¦ÍßË¾¤ËÃé¼Â¤Ç¤¢¤ë¤¬¸Î¤Ë¡¢ËÜÇ½¤äÍßË¾¤ò±£¤·¤ÆÀ¸¤¤ë¿Í´Ö¤¿¤Á¡Ê¥¯¥½¥à¥·¤¿¤Á¡Ë¤Ë²×Î©¤Á¤ò±£¤»¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¡ÈÀäË¾¡É¤Ë»÷¤¿´¶¾ð¤ò±£¤µ¤º¤Ë¤¢¤é¤ï¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¼þ°Ï¤«¤é¤ÏÍý²òÉÔÇ½¤Ë¸«¤¨¡¢ÉÝ¤¬¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥È¥é¥Ö¥ë¥á¡¼¥«¡¼¡£»×½Õ´ü¤Î¿´¤ÎÊÑ²½¤È³ëÆ£¤·¤Æ¤¤¤ëÃçÂ¼¤Î¡È¶¸µ¤¡É¤ò¡¢¤¢¤Î¤¬ÂÎ¸½¤¹¤ë¡£
¡¡ÎëÌÚ¤Ï¡ÖÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë°¦¤µ¤ì¡¢³ØÀ¸»þÂå¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´¶¾ð¤Îµ²±¤òÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤ë¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¼ç¿Í¸ø¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤È¶á¤¤Ê·°Ïµ¤¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÏÃ¤¬¿Ê¤à¤´¤È¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç±é¤¸¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ØÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯½ÕÆü¹âÃË¤Ë¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¤¢¤Î¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«ÃçÂ¼¤µ¤ó¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¿ÍÀ¸¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î¤´±ï¤òÂçÀÚ¤ËÂÎÅö¤¿¤ê¤Ç»£±Æ¤ËÄ©¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀäÂÐ¤Ë¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢2¿Í¤Î¼ç½¾´Ø·¸¤òÉ½¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢½ÕÆü¤ÈÃçÂ¼¤Î¿´¤Î´í¤¦¤µ¤òÉ½¸½¡£»×½Õ´ü¤ÎÉÔ°ÂÄê¤µ¤È¡¢ÈëÌ©¤Î·ÀÌó¤ò¸ò¤ï¤·¼ç½¾´Ø·¸¤È¤Ê¤Ã¤¿2¿Í¤Î¡È±Ù¡Ê¤¨¤Ä¡Ë¡É¤Î´¶¾ð¤òÀ¸¡¹¤·¤¤¤Û¤É¤ËÉ½¸½¤·¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¸¶ºî¤Î²¡¸«½¤Â¤¤¬¥É¥é¥Þ²½¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢½ÕÆü¤ÈÃçÂ¼¤ËÊ±¤·¤¿ÎëÌÚÊ¡¤È¤¢¤Î¤òÆÃÊÌ¤ËÉÁ¤²¼¤í¤·¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÅþÃå¡£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÎÃæ¤Î»×½Õ´ü¤ÎË½Áö¤È¡¢³ëÆ£¤Ë¤µ¤¤¤Ê¤Þ¤ì¤¿½ÕÆü¤ÈÃçÂ¼¤Î2¿Í¤Î¼ç½¾´Ø·¸¤òÉ½¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÎëÌÚ¤È¤¢¤Î¤ÎÉ½¾ð¤¬Æþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢²¡¸«¤Î¥É¥é¥Þ¤Ø¤Î´üÂÔÅÙ¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÎëÌÚ¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«²¡¸«ÀèÀ¸¤Ë¡¢ËÍ¤Î±é¤¸¤ë½ÕÆü¤¯¤ó¤òÉÁ¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×¡¢¤¢¤Î¤Ï¡Ö¡ØØ¨¤Î²Ú¡Ù¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢²¡¸«ÀèÀ¸¤ÎÉÁ¤¯Ì¡²è¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î´¶¾ð¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¤È¤Æ¤â´¶³´¿¼¤¤¤Ç¤¹¡Ä¡ª¡¡ÁÇÅ¨¤ÊÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ÎÀ¼¤ò¡£
¡¡²¡¸«¤Ï¡ÖÎëÌÚÊ¡¤µ¤ó¤Ï¡¢ºòº£¤Î±éµ»¤òÇÒ¸«¤·¤Æ¡¢½ÕÆü¤ò±é¤¸¤ÆÄº¤¯¤Î¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¤¢¤Î¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢°ÊÁ°¤«¤éÃçÂ¼¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê½ã¿è¤µ¤ÈÈ¿µÕÀº¿À¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀÎÌ¡²è¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤â¡¢¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ÎÊý¤â¡¢´Ñ¤ÆÄº¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¡ØØ¨¤Î²Ú¡Ù¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Û¤«¤Ë¤Æ2026Ç¯4·îÊüÁ÷³«»Ï¡£¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¤Ë¤Æ¡¢³ÆÏÃÊüÁ÷¸å¤«¤é¥¢¥¸¥¢¸«ÊüÂêÆÈÀêÇÛ¿®¡£
¡¡ÎëÌÚ¡¢¤¢¤Î¡¢¸¶ºî¡¦²¡¸«¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£ÎëÌÚÊ¡¡Ê½ÕÆü¹âÃËÌò¡Ë
¡¡Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë°¦¤µ¤ì¡¢³ØÀ¸»þÂå¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´¶¾ð¤Îµ²±¤òÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤ë¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¼ç¿Í¸ø¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤È¶á¤¤Ê·°Ïµ¤¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÏÃ¤¬¿Ê¤à¤´¤È¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç±é¤¸¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ØÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯½ÕÆü¹âÃË¤Ë¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤Î»ý¤ÄÇº¤ß¤ä³ëÆ£¤Ï¡¢Èà¤ÈÆ±¤¸Ç¯¤À¤Ã¤¿º¢¤ÎËÍ¤â¡¢º£¤ÎËÍ¤â¡¢·Á¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤é»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ëŽ¢Ø¨¤Î²Ú¡×¤ò°¦¤Ç¤Æ¡¢´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤ó¤Î²¿¤«¤ËÍÜÊ¬¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£¤¢¤Î¡ÊÃçÂ¼º´ÏÂÌò¡Ë
¡¡²¿¤«¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢²¿¤«¤éÆ¨¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤³¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿º¢¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤ò¼þ¤ê¤ÎÊý¡¹¤«¤é´öÅÙ¤â¤ªÁ¦¤á¤µ¤ì¡¢¤½¤·¤ÆÆÉ¤ó¤À»þ¤Î¾×·â¤Ï¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¡£¤½¤·¤Æ¿ôÇ¯±Û¤·¤Ë¤Þ¤¿½Ð²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤«ÃçÂ¼¤µ¤ó¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¿ÍÀ¸¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î¤´±ï¤òÂçÀÚ¤ËÂÎÅö¤¿¤ê¤Ç»£±Æ¤ËÄ©¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀäÂÐ¤Ë¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£¸¶ºî¡§²¡¸«½¤Â¤
¡¡¸¶ºîÌ¡²è¤ÎÏ¢ºÜ½ªÎ»¤«¤é½½Í¾Ç¯¡¢¤Þ¤¿¿·¤¿¤Ë¥É¥é¥Þ¤È¤·¤ÆÀ¤¤ËÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤Ï¡¢µ©Í¤ÊÍ¤êÆñ¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÎëÌÚÊ¡¤µ¤ó¤Ï¡¢ºòº£¤Î±éµ»¤òÇÒ¸«¤·¤Æ¡¢½ÕÆü¤ò±é¤¸¤ÆÄº¤¯¤Î¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¤¢¤Î¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢°ÊÁ°¤«¤éÃçÂ¼¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê½ã¿è¤µ¤ÈÈ¿µÕÀº¿À¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀÎÌ¡²è¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤â¡¢¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ÎÊý¤â¡¢´Ñ¤ÆÄº¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ ¥É¥é¥ÞÀ©ºîÉô ¼¿´Ö¹¨°ì¡Ê¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡Ë
¡¡¡Ö¥¯¥½¥à¥·¤¬¡×¡ÖÊÑÂÖ¤Ê¤ó¤«¤¸¤ã¡Ä¤Ê¤¤¡×¸¶ºî¤ÎÉ½»æ¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢»×½Õ´ü¤äÀ¡¢¾¯Ç¯¾¯½÷¤Î¾×Æ°¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿²¡¸«½¤Â¤ÀèÀ¸¤ÎÂç¿Íµ¤ºî¤Î¥É¥é¥Þ²½¤Ç¤¹¡£ÆÍÈô¤ÊÏÃ¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¤¬¡¢ÍÉ¤ìÆ°¤¯»×½Õ´ü¤Î´¶¾ð¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¶¦´¶¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¡¤¯¤ó¤È¤¢¤Î¤µ¤ó¤¬Ì¥¤»¤ëÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê´¶¾ðÉ½¸½¤Ë¤è¤ê¡¢½ÕÆü¤ÈÃçÂ¼¤ÎÊ£»¨¤Ê¼ç½¾´Ø·¸¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥á¥Ç¥£¡¼¤â¤¢¤ê¡¢¥·¥ê¥¢¥¹¤â¤¢¤ê¡¢¤É¤Î¥·¡¼¥ó¤â´¶¾ð¤òÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¤Ç¤ÎÇÛ¿®¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Æ¥ìÅì¿¼ÌëºîÉÊ¤Îµ¬ÌÏ¤òÄ¶¤¨¤¿ÆâÍÆ¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡Ê4·î¥¯¡¼¥ë¤Ï¤Þ¤ÀÀè¤Ç¤¹¤¬¡¢´ò¤·¤¯¤ÆÁá¤á¤Ë²ò¶Ø¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ë¡¡Â³Êó¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª¡ª
¢£C¡õI¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È Í°ÅÄ½¨¹¬¡Ê¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡Ë
¡ÖÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ÏÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤À¡×¤È¡¢·É°¦¤¹¤ëºî²È¤«¤é¶µ¤ï¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖØ¨¤Î²Ú¡×¤Ï½ÕÆü¹âÃË¤ÈÃçÂ¼º´ÏÂ¤¬À¸¤¤ë¤¿¤á¤ËÊÑÅ¾¤·¤Æ¤¤¤¯ÏÃ¤Ç¤¹¡£¼þ°Ï¤ò´¬¤¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¤â³ëÆ£¤ÈµñÀä¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢Á°¤Ë¿Ê¤àÏÃ¤Ç¤¹¡£Êª¸ì¤ÎÉñÂæ¤Ï1998Ç¯¡Ê¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¡Ë¡£Îñ¤¬2000Ç¯¤ËÊÑÁ«¤¹¤ë»þÂå¤Ë»ä¤Ï¡¢·ÁÍÆ¤Ç¤¤Ê¤¤ÉÔ°Â¤Ë½±¤ï¤ì¤¿µ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»þÂå¤òÀ¸¤¤ë¡¢¾¯Ç¯¾¯½÷¤Î¤ªÏÃ¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ã¯¤Ë¤Ç¤âË¬¤ì¤ë»×½Õ´ü¤ÎÊª¸ì¤Ç¤¹¡£Ì¡²è¡¢ÉñÂæ¡¢¥¢¥Ë¥á¡¢±Ç²è¤ËÂ³¤¯5²óÌÜ¤ÎÈà¤é¤Î¿ÍÀ¸¤ò¡¢¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²¡¸«½¤Â¤¤¬Ìò¤ËÊ±¤·¤¿ÎëÌÚÊ¡¤È¤¢¤Î¤òÉÁ¤²¼¤í¤·¤¿¥¤¥é¥¹¥È
¡¡¸¶ºî¤Ï¡ØÊÌºý¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¡¢ÅÅ»Ò¥³¥ß¥Ã¥¯¤ò´Þ¤áÁ´À¤³¦Îß·×325ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë²¡¸«½¤Â¤¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¤ÎÅÁÀâÅªÌ¡²è¡£¥¢¥Ë¥á¤ä±Ç²è¡¢ÉñÂæ¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Á¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿Æ±ºî¤¬¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ²½¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥Æ¥ìÅì¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¤È¤Ê¤ëÎëÌÚÊ¡¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢½ÕÆü¹âÃË¡£¥Ü¡¼¥É¥ì¡¼¥ë¤Î»í½¸¡ØØ¨¤Î²Ú¡Ù¤ò°¦ÆÉ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÏÂ¾¤Î¥¯¥é¥¹¥á¡¼¥È¤È¤Ï°ã¤¦¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¾¯Ç¯¤Ç¡¢ÎÉ¤¯¤â°¤¯¤â¸½¼Â¤«¤éÌÜ¤òÇØ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦°ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¡¢º¬µò¤Î¤Ê¤¤¼«¿®¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ËÅÔ¹ç¤Î°¤¤¾õ¶·¤«¤é¤ÏÆ¨¤²¤è¤¦¤È¤¹¤ëÊÊ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤¢¤ëÆü¡¢¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤éÆ´¤ì¤Î¥¯¥é¥¹¥á¡¼¥È¡¦º´ÇìÆà¡¹»Ò¤ÎÂÎÁàÃå¤òÅð¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¡¢¤½¤Î¸÷·Ê¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¥¯¥é¥¹¥á¡¼¥È¤ÎÃçÂ¼º´ÏÂ¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¡¢¼«Ê¬¤âÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡È¼«Ê¬¡É¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦Ê£»¨¤Ê¿´¾ð¤ò¡¢ÎëÌÚ¤¬¤É¤¦±é¤¸¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê½ÕÆü¤òËÝÏ®¤¹¤ëÃçÂ¼¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¤â¤¦°ì¿Í¤Î¼ç±é¡¢¤¢¤Î¡£¥Æ¥ìÅì¤Î¥É¥é¥Þ½Ð±é¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ëº£²ó¤¬ÃÏ¾åÇÈ¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤¢¤Î¤¬±é¤¸¤ëÃçÂ¼¤Ï¡¢»×½Õ´ü¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¡È³ëÆ£¡É¤Ç¤¢¤ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¸¤¤ë³¹¤ä´Ä¶¡¢¼Ò²ñ¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔËþ¤ò»ý¤Á¡¢¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¡¦´¶¾ð¡¦ÍßË¾¤ËÃé¼Â¤Ç¤¢¤ë¤¬¸Î¤Ë¡¢ËÜÇ½¤äÍßË¾¤ò±£¤·¤ÆÀ¸¤¤ë¿Í´Ö¤¿¤Á¡Ê¥¯¥½¥à¥·¤¿¤Á¡Ë¤Ë²×Î©¤Á¤ò±£¤»¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¡ÈÀäË¾¡É¤Ë»÷¤¿´¶¾ð¤ò±£¤µ¤º¤Ë¤¢¤é¤ï¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¼þ°Ï¤«¤é¤ÏÍý²òÉÔÇ½¤Ë¸«¤¨¡¢ÉÝ¤¬¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥È¥é¥Ö¥ë¥á¡¼¥«¡¼¡£»×½Õ´ü¤Î¿´¤ÎÊÑ²½¤È³ëÆ£¤·¤Æ¤¤¤ëÃçÂ¼¤Î¡È¶¸µ¤¡É¤ò¡¢¤¢¤Î¤¬ÂÎ¸½¤¹¤ë¡£
¡¡ÎëÌÚ¤Ï¡ÖÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë°¦¤µ¤ì¡¢³ØÀ¸»þÂå¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´¶¾ð¤Îµ²±¤òÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤ë¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¼ç¿Í¸ø¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤È¶á¤¤Ê·°Ïµ¤¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÏÃ¤¬¿Ê¤à¤´¤È¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç±é¤¸¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ØÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯½ÕÆü¹âÃË¤Ë¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¤¢¤Î¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«ÃçÂ¼¤µ¤ó¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¿ÍÀ¸¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î¤´±ï¤òÂçÀÚ¤ËÂÎÅö¤¿¤ê¤Ç»£±Æ¤ËÄ©¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀäÂÐ¤Ë¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢2¿Í¤Î¼ç½¾´Ø·¸¤òÉ½¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢½ÕÆü¤ÈÃçÂ¼¤Î¿´¤Î´í¤¦¤µ¤òÉ½¸½¡£»×½Õ´ü¤ÎÉÔ°ÂÄê¤µ¤È¡¢ÈëÌ©¤Î·ÀÌó¤ò¸ò¤ï¤·¼ç½¾´Ø·¸¤È¤Ê¤Ã¤¿2¿Í¤Î¡È±Ù¡Ê¤¨¤Ä¡Ë¡É¤Î´¶¾ð¤òÀ¸¡¹¤·¤¤¤Û¤É¤ËÉ½¸½¤·¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¸¶ºî¤Î²¡¸«½¤Â¤¤¬¥É¥é¥Þ²½¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢½ÕÆü¤ÈÃçÂ¼¤ËÊ±¤·¤¿ÎëÌÚÊ¡¤È¤¢¤Î¤òÆÃÊÌ¤ËÉÁ¤²¼¤í¤·¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÅþÃå¡£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÎÃæ¤Î»×½Õ´ü¤ÎË½Áö¤È¡¢³ëÆ£¤Ë¤µ¤¤¤Ê¤Þ¤ì¤¿½ÕÆü¤ÈÃçÂ¼¤Î2¿Í¤Î¼ç½¾´Ø·¸¤òÉ½¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÎëÌÚ¤È¤¢¤Î¤ÎÉ½¾ð¤¬Æþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢²¡¸«¤Î¥É¥é¥Þ¤Ø¤Î´üÂÔÅÙ¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÎëÌÚ¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«²¡¸«ÀèÀ¸¤Ë¡¢ËÍ¤Î±é¤¸¤ë½ÕÆü¤¯¤ó¤òÉÁ¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×¡¢¤¢¤Î¤Ï¡Ö¡ØØ¨¤Î²Ú¡Ù¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢²¡¸«ÀèÀ¸¤ÎÉÁ¤¯Ì¡²è¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î´¶¾ð¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¤È¤Æ¤â´¶³´¿¼¤¤¤Ç¤¹¡Ä¡ª¡¡ÁÇÅ¨¤ÊÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ÎÀ¼¤ò¡£
¡¡²¡¸«¤Ï¡ÖÎëÌÚÊ¡¤µ¤ó¤Ï¡¢ºòº£¤Î±éµ»¤òÇÒ¸«¤·¤Æ¡¢½ÕÆü¤ò±é¤¸¤ÆÄº¤¯¤Î¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¤¢¤Î¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢°ÊÁ°¤«¤éÃçÂ¼¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê½ã¿è¤µ¤ÈÈ¿µÕÀº¿À¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀÎÌ¡²è¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤â¡¢¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ÎÊý¤â¡¢´Ñ¤ÆÄº¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¡ØØ¨¤Î²Ú¡Ù¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Û¤«¤Ë¤Æ2026Ç¯4·îÊüÁ÷³«»Ï¡£¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¤Ë¤Æ¡¢³ÆÏÃÊüÁ÷¸å¤«¤é¥¢¥¸¥¢¸«ÊüÂêÆÈÀêÇÛ¿®¡£
¡¡ÎëÌÚ¡¢¤¢¤Î¡¢¸¶ºî¡¦²¡¸«¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£ÎëÌÚÊ¡¡Ê½ÕÆü¹âÃËÌò¡Ë
¡¡Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë°¦¤µ¤ì¡¢³ØÀ¸»þÂå¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´¶¾ð¤Îµ²±¤òÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤ë¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¼ç¿Í¸ø¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤È¶á¤¤Ê·°Ïµ¤¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÏÃ¤¬¿Ê¤à¤´¤È¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç±é¤¸¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ØÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯½ÕÆü¹âÃË¤Ë¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤Î»ý¤ÄÇº¤ß¤ä³ëÆ£¤Ï¡¢Èà¤ÈÆ±¤¸Ç¯¤À¤Ã¤¿º¢¤ÎËÍ¤â¡¢º£¤ÎËÍ¤â¡¢·Á¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤é»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ëŽ¢Ø¨¤Î²Ú¡×¤ò°¦¤Ç¤Æ¡¢´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤ó¤Î²¿¤«¤ËÍÜÊ¬¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£¤¢¤Î¡ÊÃçÂ¼º´ÏÂÌò¡Ë
¡¡²¿¤«¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢²¿¤«¤éÆ¨¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤³¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿º¢¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤ò¼þ¤ê¤ÎÊý¡¹¤«¤é´öÅÙ¤â¤ªÁ¦¤á¤µ¤ì¡¢¤½¤·¤ÆÆÉ¤ó¤À»þ¤Î¾×·â¤Ï¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¡£¤½¤·¤Æ¿ôÇ¯±Û¤·¤Ë¤Þ¤¿½Ð²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤«ÃçÂ¼¤µ¤ó¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¿ÍÀ¸¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î¤´±ï¤òÂçÀÚ¤ËÂÎÅö¤¿¤ê¤Ç»£±Æ¤ËÄ©¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀäÂÐ¤Ë¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£¸¶ºî¡§²¡¸«½¤Â¤
¡¡¸¶ºîÌ¡²è¤ÎÏ¢ºÜ½ªÎ»¤«¤é½½Í¾Ç¯¡¢¤Þ¤¿¿·¤¿¤Ë¥É¥é¥Þ¤È¤·¤ÆÀ¤¤ËÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤Ï¡¢µ©Í¤ÊÍ¤êÆñ¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÎëÌÚÊ¡¤µ¤ó¤Ï¡¢ºòº£¤Î±éµ»¤òÇÒ¸«¤·¤Æ¡¢½ÕÆü¤ò±é¤¸¤ÆÄº¤¯¤Î¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¤¢¤Î¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢°ÊÁ°¤«¤éÃçÂ¼¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê½ã¿è¤µ¤ÈÈ¿µÕÀº¿À¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀÎÌ¡²è¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤â¡¢¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ÎÊý¤â¡¢´Ñ¤ÆÄº¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ ¥É¥é¥ÞÀ©ºîÉô ¼¿´Ö¹¨°ì¡Ê¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡Ë
¡¡¡Ö¥¯¥½¥à¥·¤¬¡×¡ÖÊÑÂÖ¤Ê¤ó¤«¤¸¤ã¡Ä¤Ê¤¤¡×¸¶ºî¤ÎÉ½»æ¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢»×½Õ´ü¤äÀ¡¢¾¯Ç¯¾¯½÷¤Î¾×Æ°¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿²¡¸«½¤Â¤ÀèÀ¸¤ÎÂç¿Íµ¤ºî¤Î¥É¥é¥Þ²½¤Ç¤¹¡£ÆÍÈô¤ÊÏÃ¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¤¬¡¢ÍÉ¤ìÆ°¤¯»×½Õ´ü¤Î´¶¾ð¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¶¦´¶¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¡¤¯¤ó¤È¤¢¤Î¤µ¤ó¤¬Ì¥¤»¤ëÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê´¶¾ðÉ½¸½¤Ë¤è¤ê¡¢½ÕÆü¤ÈÃçÂ¼¤ÎÊ£»¨¤Ê¼ç½¾´Ø·¸¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥á¥Ç¥£¡¼¤â¤¢¤ê¡¢¥·¥ê¥¢¥¹¤â¤¢¤ê¡¢¤É¤Î¥·¡¼¥ó¤â´¶¾ð¤òÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¤Ç¤ÎÇÛ¿®¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Æ¥ìÅì¿¼ÌëºîÉÊ¤Îµ¬ÌÏ¤òÄ¶¤¨¤¿ÆâÍÆ¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡Ê4·î¥¯¡¼¥ë¤Ï¤Þ¤ÀÀè¤Ç¤¹¤¬¡¢´ò¤·¤¯¤ÆÁá¤á¤Ë²ò¶Ø¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ë¡¡Â³Êó¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª¡ª
¢£C¡õI¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È Í°ÅÄ½¨¹¬¡Ê¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡Ë
¡ÖÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ÏÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤À¡×¤È¡¢·É°¦¤¹¤ëºî²È¤«¤é¶µ¤ï¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖØ¨¤Î²Ú¡×¤Ï½ÕÆü¹âÃË¤ÈÃçÂ¼º´ÏÂ¤¬À¸¤¤ë¤¿¤á¤ËÊÑÅ¾¤·¤Æ¤¤¤¯ÏÃ¤Ç¤¹¡£¼þ°Ï¤ò´¬¤¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¤â³ëÆ£¤ÈµñÀä¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢Á°¤Ë¿Ê¤àÏÃ¤Ç¤¹¡£Êª¸ì¤ÎÉñÂæ¤Ï1998Ç¯¡Ê¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¡Ë¡£Îñ¤¬2000Ç¯¤ËÊÑÁ«¤¹¤ë»þÂå¤Ë»ä¤Ï¡¢·ÁÍÆ¤Ç¤¤Ê¤¤ÉÔ°Â¤Ë½±¤ï¤ì¤¿µ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»þÂå¤òÀ¸¤¤ë¡¢¾¯Ç¯¾¯½÷¤Î¤ªÏÃ¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ã¯¤Ë¤Ç¤âË¬¤ì¤ë»×½Õ´ü¤ÎÊª¸ì¤Ç¤¹¡£Ì¡²è¡¢ÉñÂæ¡¢¥¢¥Ë¥á¡¢±Ç²è¤ËÂ³¤¯5²óÌÜ¤ÎÈà¤é¤Î¿ÍÀ¸¤ò¡¢¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£