Åì»³µªÇ·¤µ¤ó¤Î¶á±Æ¤Ë¥Í¥Ã¥È¶Ã¤¡¡ºÊ¡¦ÌÚÂ¼²ÂÇµ¤È¤µ¤À¤Þ¤µ¤·¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥ÈË¬Ìä
¡¡²Î¼ê¤Î¤µ¤À¤Þ¤µ¤·¤¬24Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤«¤é·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤·¤¿Åì»³µªÇ·¤µ¤ó¤È½÷Í¥¤ÇºÊ¤ÎÌÚÂ¼²ÂÇµ¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û2023Ç¯¤Ë·ÝÇ½³èÆ°¤ò°úÂà¤·¤¿Åì»³µªÇ·¤µ¤ó¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¸½ºß¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼Ãæ¤Î¤µ¤À¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢²ñ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿Åìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç»£±Æ¤·¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤À¤ò¶´¤ó¤Ç¡¢Åì»³¤µ¤ó¤ÈÌÚÂ¼¤¬¾Ð´é¤ÇÊÂ¤Ö»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Åê¹Æ¤ÎÃæ¤Ç¤µ¤À¤Ï¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë²ñ¤¨¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡Á¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡2023Ç¯¤Ë·ÝÇ½³èÆ°¤«¤é°úÂà¤·¤¿Åì»³¤µ¤ó¤Î¶á±Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡×¡Ö¤ï¤¡¡¼Åì¤¯¤ó»þÂå·à¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¨¡¼¡¼¡¢¥Ò¥¬¥·¤µ¤ó¤´É×ºÊ!?¥¹¥Æ¥¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¤µ¤À¤Ï¤³¤ÎÅê¹Æ¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢½÷Í¥¤ÎÅ·³¤Í´´õ¡¢ÃË»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½´ÆÆÄ¤Î¿¹ÊÝ°ì¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢ÅÚ²°ÂÀË±¡¢ÅÚ²°¿ÀÍÕ»ÐÄï¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡Ö¤µ¤¿゙¤Þ¤µ¤·¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷sada_masashi¡Ë
